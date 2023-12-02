А еще здесь очень красивая арктическая природа, кроме сияния есть киты в Баренцевом море, тундра, заброшенные поселки, горы, натуральные свежие морепродукты и оленина. И всё это будет в рамках нашего 3-дневного тура!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прилет в Мурманск. Охота на северное сияние
Встреча в отеле по программе до 15:30.
После обеда в ресторане при отеле мы отправимся на прогулку по заснеженному лесу.
По желанию можно будет покататься на собачьих или оленьих упряжках и снегоходах (необходимо бронировать заранее).
Вечером после ужина, если будет прогноз, отправимся на охоту за северным сиянием, в ясную погоду оно может появиться в любой момент, даже когда индекс геомагнитной активности не очень высокий.
Плюс места нашего размещения — окраина поселка, до куда
практически не достает электрическая засветка, мешающая наблюдать за сиянием, а также специально забронированный трансфер, который в любой момент может отвезти нас в место, откуда будет максимально красиво смотреть на сияние.
Морская прогулка на Баренцевом море
После завтрака мы отправимся к берегу Баренцева моря в поселок Ура-губа (в пути на машине до 1,5 часов), где погрузимся на корабль для морской прогулки вдоль береговой линии по Баренцевому морю.
Также дойдем до небольших островов расположенных вдоль
берега Кольского полуострова. По желанию можно порыбачить.
Обязательно увидим птичьи базары.
В течение всего года есть вероятность встречи с китами.
Морская прогулка длится 5 часов.
Можно порыбачить и при помощи гида и капитана приготовить пойманную рыбу на кухне корабля.
Вечером будем смотреть прогноз сияния, возможно, охота будет не в прошлую ночь, а в эту.
Саамская ферма северных оленей
Позавтракаем, выселимся из отеля и отправляемся в деревню Лопарская на семейную саамскую ферму оленей.
Хозяйка фермы — коренная саамка, расскажет о своем народе и
северных оленях, угостит нас обедом из блюд саамской кухни.
Оленей можно покормить ягелем.
А затем мы отвезем всех в аэропорт — пришла пора прощаться.
Рекомендуем приобретать билеты с отлетом между 13:30 и 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и размещения, руб:
|Даты тура
|Отель
|Стоимость
|Выход в море
|16–18 февраля
|Arctic Home
|45 000
|5 часов
|23–25 февраля
|Лапландская деревня
|50 000
|5 часов
|1–3 марта
|Arctic Home
|45 000
|5 часов
|8–10 марта
|Лапландская деревня
|50 000
|5 часов
|15–17 марта
|Arctic Home
|45 000
|5 часов
|22–24 марта
|Arctic Home
|45 000
|5 часов
Варианты проживания
Arctic home
Загородный отель «Арктик Хоум» расположен в живописном лесу всего в 20 км от аэропорта г. Мурманска и в 10 км от самого города.
Отель состоит из пяти отдельно стоящих комфортабельных коттеджей из дерева. К услугам гостей номера с 2-местным и 3-местным размещением.
Лаконичный и в то же время элегантный интерьер коттеджей, в котором используется сосна «кело», дополняют панорамные окна «лаундж» зоны, создавая современное и уютное пространство для отдыха в любое время года.
Лапландская деревня
База отдыха «Лапландская деревня» — это живописное и современное место с удивительным климатом привлекает большое количество туристов со всего света. У гостей комплекса есть уникальная возможность полюбоваться на одно из самых загадочных чудес света — на северное сияние. «Застать» его можно с конца августа по начало апреля.
Гости смогут разместиться в уютных двухместных коттеджах. Все жилые помещения отапливаются, обустроены они комфортабельной мебелью, собственной ванной комнатой и феном.
Рядом с каждым домиком расположена зона под мангал, На территории размещено кафе под куполом, вместимостью до 45 гостей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками (2-3-местное размещение в отелях Arctic home и Лапландская деревня)
- Работа гида
- Трансфер: отель - Баренцево море, Баренцево море - отель, отель - ферма оленей - аэропорт
- Аренда корабля для морской прогулки (5 часов)
- Ночной трансфер на охоту за сиянием (5 часов)
- Ланч-бокс на корабль
- Морская рыбалка
- Посещение фермы северных оленей, кормление оленей
- Обед на ферме северных оленей блюдами из саамской кухни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Обед 1 день, ужины 1 и 2 дни
- Дополнительные услуги по желанию: баня, катание на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежду нужна с расчетом на зимнюю температуру от -20 до -5 градусов. За 5 дней до начала тура появляется более менее актуальный прогноз, только тогда мы сможем отправить более точные рекомендации.
- термобелье зимнее;
- ветронепродуваемая теплая верхняя одежда (утепленная куртка или пуховки, утепленные штаны);
- кофта теплая (например, флимовая);
- шапка;
- шарф/бафф;
- перчатки и варежки (лучше взять и то, и то);
удобная теплая обувь с нескользящей подошвой;
- термос;
- личная аптечка.
Документы:
- Билеты или маршрутные квитанции.
- Деньги на дополнительные расходы.
- Копия паспорта РФ (или фото в телефоне).
- Паспорт РФ.
- Полис ОМС.
Важно! Если вас укачивает в машинах и на море, то обязательно возьмите с собой таблетки типа АвиаМоре
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что ещё важно знать про программу?
Этот тур с автосопровождением и ночёвками в отеле. Подойдёт всем, кто любит Север и кто хочет познакомиться с ним поближе.
Программа умещается в три дня, что очень удобно. Можно буквально за выходные окунуться в приключение и отправиться за полярный круг, где мы будем охотиться на Северное сияние, и отправимся на морскую прогулку на Баренцево море на поиски китов!
Какие будут погодные условия?
Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть. Ветер и снег могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным
температурам (-5 -20).
Также необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена (с предложением альтернатив или перерасчетом).
Какие условия проживания?
В отелях Arctic home (2 и 3-местные номера) и Лапландская деревня (2-местные коттеджи).
Когда и в какое время встречаемся в первый день?
Встречаемся в отеле Arctic home или Лапландская деревня (в зависимости от выбранных дат). Время встречи назначается индивидуально для каждой группы, основываясь на приобретенных билетах участниками тура (обычно нужно быть в отеле к 15:30).
Добраться из аэропорта до отеля можно на такси (время около 30 минут).
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
Какие билеты лучше брать?
Билеты рекомендуем брать с прилетом до 15:00.
Обратные билеты нужно брать на рейсы вылетом между 13:30–15:00.
Если вы будете улетать позже, то можете подождать в аэропорту (в зоне вылета есть кафе) или съездить на такси в Мурманск.
Важно: билеты можно приобретать только по согласованию с организатором тура!
Есть ли возрастные ограничения?
Путешествие подойдет для взрослых до 60 лет и подростков старше 10 лет (в сопровождении взрослых родственников).
Более младший и старший возраст обсуждается индивидуально.
Как организовано питание?
Завтрак входит в стоимость. Также входит в стоимость ланч-бокс для обеда на корабле.
1 обед и 2 ужина будут в ресторанах при отелях (необходимо будет сделать предзаказ по меню заранее).
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть изменена, активности могут быть поменяны местами (в худшем случае — отменены) из-за погодных условий, которые на Севере очень суровые и плохо прогнозируемые.
Гиды клуба приложат максимальные усилия для реализации всех пунктов по программе, но они пока что не умеют управлять погодой.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Очень красивые места и северная природа. Комфортные условия (автобус, проживание), но есть еще над чем поработать. Диван для третьего человека в коттедже в 45 причале точно не предполагался, как спальное место. И сам коттедж идеален для двоих, в предбанник втроем даже зайти нельзя. Еще можно сдавать в аренду зимнюю одежду, которую тяжело с собой везти или нет смысла покупать ради выходных: большие сапоги, объемные куртки для морской прогулки.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания и организаций экскурсий в туре. Проведем работу.
Мы надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!