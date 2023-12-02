1 день

Прилет в Мурманск. Охота на северное сияние

Встреча в отеле по программе до 15:30.

После обеда в ресторане при отеле мы отправимся на прогулку по заснеженному лесу.

По желанию можно будет покататься на собачьих или оленьих упряжках и снегоходах (необходимо бронировать заранее).

Вечером после ужина, если будет прогноз, отправимся на охоту за северным сиянием, в ясную погоду оно может появиться в любой момент, даже когда индекс геомагнитной активности не очень высокий.

Плюс места нашего размещения — окраина поселка, до куда

практически не достает электрическая засветка, мешающая наблюдать за сиянием, а также специально забронированный трансфер, который в любой момент может отвезти нас в место, откуда будет максимально красиво смотреть на сияние.