Пссс! Хотите ненадолго свернуть с туристических улиц на извилистый путь уличного искусства? Я помогу вам убедиться, что стрит-арт — это настоящее отражение Нижнего, динамичное, глубокое и современное. Мы пройдем по закоулкам центра, отыскивая работы Синего Карандаша, Ильи Атома, Покраса Лампаса и других авторов. Истории о творческих исканиях, идеях и даже борьбе прилагаются!

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Описание

Что вас ожидает

Говорит Нижний: о городе — через уличное искусство

Пожалуй, только Петербург может поспорить масштабом и известностью с нижегородским арт-кластером. Будучи сама художником, я знаю мир уличного искусства изнутри, поэтому легко проведу вас к лучшим работам местных и заезжавших авторов. Вы узнаете, как живется мастерам стрит-арта в Нижнем Новгороде, научитесь различать легальные и нелегальные граффити, теги и трафареты. А еще поймете, почему стрит-арт — не менее важная часть города, чем исторические памятники.

Настенные шедевры и их создатели

Точка старта нашей прогулки — водонапорная башня: здесь небывалая концентрация арт-работ! Затем маршрут будет варьироваться, ведь граффити то и дело меняются, одни исчезают — другие появляются. Команда Той, Никита Nomerz, Pli.tochki, Синий Карандаш, Гоша New, Илья Атом, Елена Лисица: лишь малая часть местных артистов, чьи работы вы увидите. Также я побалую вас гостившим у нас Покрасом Лампасом и, конечно, не дам заскучать: за многими граффити на нашем пути скрываются интересные истории, идеи и решения.

Кому подойдет прогулка

Ценителям уличного и современного искусства, которые хотят уловить его специфику в Нижнем Новгороде и посмотреть на граффити глазами художника.

Организационные детали