Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить

Неформальная прогулка с художницей в поисках объектов уличного искусства

Пссс! Хотите ненадолго свернуть с туристических улиц на извилистый путь уличного искусства? Я помогу вам убедиться, что стрит-арт — это настоящее отражение Нижнего, динамичное, глубокое и современное.

Мы пройдем по закоулкам центра, отыскивая работы Синего Карандаша, Ильи Атома, Покраса Лампаса и других авторов. Истории о творческих исканиях, идеях и даже борьбе прилагаются!
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
Стрит-арт Нижнего Новгорода: найти, понять и полюбить
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Описание

Что вас ожидает

Говорит Нижний: о городе — через уличное искусство

Пожалуй, только Петербург может поспорить масштабом и известностью с нижегородским арт-кластером. Будучи сама художником, я знаю мир уличного искусства изнутри, поэтому легко проведу вас к лучшим работам местных и заезжавших авторов. Вы узнаете, как живется мастерам стрит-арта в Нижнем Новгороде, научитесь различать легальные и нелегальные граффити, теги и трафареты. А еще поймете, почему стрит-арт — не менее важная часть города, чем исторические памятники.

Настенные шедевры и их создатели

Точка старта нашей прогулки — водонапорная башня: здесь небывалая концентрация арт-работ! Затем маршрут будет варьироваться, ведь граффити то и дело меняются, одни исчезают — другие появляются. Команда Той, Никита Nomerz, Pli.tochki, Синий Карандаш, Гоша New, Илья Атом, Елена Лисица: лишь малая часть местных артистов, чьи работы вы увидите. Также я побалую вас гостившим у нас Покрасом Лампасом и, конечно, не дам заскучать: за многими граффити на нашем пути скрываются интересные истории, идеи и решения.

Кому подойдет прогулка

Ценителям уличного и современного искусства, которые хотят уловить его специфику в Нижнем Новгороде и посмотреть на граффити глазами художника.

Организационные детали

  • Желательно выбрать для прогулки удобную обувь и одежду
  • В середине прогулки предполагается пауза на полчаса: отдохнуть, зарядиться кофе и т. д.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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