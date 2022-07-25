Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Говорит Нижний: о городе — через уличное искусство
Пожалуй, только Петербург может поспорить масштабом и известностью с нижегородским арт-кластером. Будучи сама художником, я знаю мир уличного искусства изнутри, поэтому легко проведу вас к лучшим работам местных и заезжавших авторов. Вы узнаете, как живется мастерам стрит-арта в Нижнем Новгороде, научитесь различать легальные и нелегальные граффити, теги и трафареты. А еще поймете, почему стрит-арт — не менее важная часть города, чем исторические памятники.
Настенные шедевры и их создатели
Точка старта нашей прогулки — водонапорная башня: здесь небывалая концентрация арт-работ! Затем маршрут будет варьироваться, ведь граффити то и дело меняются, одни исчезают — другие появляются. Команда Той, Никита Nomerz, Pli.tochki, Синий Карандаш, Гоша New, Илья Атом, Елена Лисица: лишь малая часть местных артистов, чьи работы вы увидите. Также я побалую вас гостившим у нас Покрасом Лампасом и, конечно, не дам заскучать: за многими граффити на нашем пути скрываются интересные истории, идеи и решения.
Кому подойдет прогулка
Ценителям уличного и современного искусства, которые хотят уловить его специфику в Нижнем Новгороде и посмотреть на граффити глазами художника.
Организационные детали
Желательно выбрать для прогулки удобную обувь и одежду
В середине прогулки предполагается пауза на полчаса: отдохнуть, зарядиться кофе и т. д.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Живу в Нижнем Новгороде с рождения. Работаю актрисой озвучки, в свободное время рисую, пишу прозу и поэзию. Всю сознательную жизнь проработала в сфере общественного питания на самых разных позициях. Много гуляю пешком, исследую разные уголки в городе и области. Знаю вкусовую жизнь Нижнего Новгорода вдоль и поперек!)