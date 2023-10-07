Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке

Узнать, как правильно оставить свой след на стенах Нижнего Новгорода

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Стрит-арт уже давно стал визитной карточкой Нижнего Новгорода: недаром стены города облюбовали местные и приезжие художники. Приглашаем ребят и их родителей познакомиться с этим ярким видом искусства. На прогулке расскажем, как эстетично и правильно выражать себя через творчество в городской среде. Будет много полезной информации и интересных заданий.
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Юным Бэнкси посвящается: погружение в стрит-арт для детей на групповой прогулке
Ближайшие даты:
7
окт
8
окт
9
окт
17
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут пройдёт по центральной части города — улицам Рождественской, Большой Покровской, Алексеевской, Грузинской. Именно здесь любят творить граффити-художники.

С прогулки ребята уйдут с целым багажом знаний:

  • Поймут, чем отличается уличное искусство от вандализма
  • Узнают, как красиво и эстетично вписывать объекты в окружающую среду
  • Определят отличия авторских стилей художников, ведь один и тот же элемент можно нарисовать абсолютно по-разному
  • Запомнят, какие есть инструменты для создания стрит-арта — стикеры, постеры, краски, баллончики, скульптуры, барельефы
  • Изучат основные понятия уличного искусства
  • Увидят, как оно может быть долговечно, с одной стороны, и как быстро исчезать, с другой

А ещё юных художников ждёт много интересных заданий:

  • В начале экскурсии выбрать один элемент (растение/животное/человек), находить его на арт-проектах и фотографировать. В конце прогулки вместе смотрим фото и отмечаем, как по-разному можно изобразить один и тот же объект.
  • На мурале Владимира Абиха разгадать кроссворд с основными понятиями уличного искусства
  • Запомнить, с помощью каких инструментов создаётся стрит-арт, а в конце экскурсии перечислить, какие материалы уличных работ видели

Организационные детали

  • 1 взрослый может сопровождать максимум 3 детей
  • Экскурсия будет интересна для ребят от 6 лет
  • На экскурсии нужен смартфон для фотографирования

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке имени Свердлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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