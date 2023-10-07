Узнать, как правильно оставить свой след на стенах Нижнего Новгорода
Стрит-арт уже давно стал визитной карточкой Нижнего Новгорода: недаром стены города облюбовали местные и приезжие художники. Приглашаем ребят и их родителей познакомиться с этим ярким видом искусства. На прогулке расскажем, как эстетично и правильно выражать себя через творчество в городской среде. Будет много полезной информации и интересных заданий.
Ближайшие даты:
7
окт
окт
8
окт
окт
9
окт
окт
17
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут пройдёт по центральной части города — улицам Рождественской, Большой Покровской, Алексеевской, Грузинской. Именно здесь любят творить граффити-художники.
С прогулки ребята уйдут с целым багажом знаний:
- Поймут, чем отличается уличное искусство от вандализма
- Узнают, как красиво и эстетично вписывать объекты в окружающую среду
- Определят отличия авторских стилей художников, ведь один и тот же элемент можно нарисовать абсолютно по-разному
- Запомнят, какие есть инструменты для создания стрит-арта — стикеры, постеры, краски, баллончики, скульптуры, барельефы
- Изучат основные понятия уличного искусства
- Увидят, как оно может быть долговечно, с одной стороны, и как быстро исчезать, с другой
А ещё юных художников ждёт много интересных заданий:
- В начале экскурсии выбрать один элемент (растение/животное/человек), находить его на арт-проектах и фотографировать. В конце прогулки вместе смотрим фото и отмечаем, как по-разному можно изобразить один и тот же объект.
- На мурале Владимира Абиха разгадать кроссворд с основными понятиями уличного искусства
- Запомнить, с помощью каких инструментов создаётся стрит-арт, а в конце экскурсии перечислить, какие материалы уличных работ видели
Организационные детали
- 1 взрослый может сопровождать максимум 3 детей
- Экскурсия будет интересна для ребят от 6 лет
- На экскурсии нужен смартфон для фотографирования
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке имени Свердлова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 25 туристов
Я гид по уличному искусству Нижнего Новгорода. Профессионально занимаюсь проектами в области дизайна и современного искусства. Более пяти лет увлекаюсь темой стрит-арта и являюсь организатором проекта уличного искусства «Место».
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