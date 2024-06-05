Детские экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 7 экскурсий в категории «Для детей» в Нижнем Новгороде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Усатый-полосатый Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе
Начало: На Большой Покровской улице
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3 800 за всё до 5 чел.
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
🚶 Пешая
Квест
2 часа
266 отзывов
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
«Стоимость детской группы до 10 чел»
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками
Начало: Возле кремля
«Поездка проходит на комфортабельном компактном внедорожнике Renault Kaptur, есть бустер для детей»
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200 за всё до 3 чел.
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
28 отзывов
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
«Для участия вам понадобится только хорошее настроение, детская любознательность и юмор»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Загадки улицы Рождественской
🚶 Пешая
Квест
2 часа
21 отзыв
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
«Стоимость детской группы до 10 чел»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
«Стоимость игры для детей до 10 человек — 6500 рублей (если вас больше, то дополнительно с каждого ребенка по 650 руб»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Городец
Групповая
8 часов
Экскурсия в Городец
«Любой турист может за отдельную плату побывать в музеях, посвященных детской игрушке, прянику и другим»
Расписание: Среда, Воскресенье в 09:00
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • т
    таисия
    5 июня 2024
    Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
    Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Усатый-полосатый Нижний Новгород
    Легкая, ненавязчивая экскурсия позволила начать знакомство с городом и пообщаться с усатыми-полосатыми. Для семей с детьми идеально!)
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Усатый-полосатый Нижний Новгород
    Очень интересная экскурсия, рассчитанная и на детей, и на взрослых. Экскурсовод Нина рассказывает увлекательно и умеет заинтересовать. Понравилось и взрослым
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    и ребенку. Много фактов о главной пешеходной улице города Большой Покровской и ее жителях, а также истории про котиков. Однозначно рекомендуем для групп с юными непоседами.

  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Усатый-полосатый Нижний Новгород
    Очень насыщенная и познавательная экскурсия, увлекательный рассказ, вовлечение ребенка, продуманный маршрут, остались в полном восторге!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
    Экскурсия отличная, экскурсовод прекрасно взаимодействует с детьми, старается их максимально вовлечь.
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась и детям и взрослым. Очень качественная и интересная подача. Дети потом ещё дня два говорили
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    как им понравилось (были ещё на другой экскурсии, с другим гидом, такой положительной оценки не вызвала). Спасибо Елене за отлично проведённую экскурсию!

  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Отличный квест. Интересно было и детям и взрослым! Рекомендую;)
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Доброго времени суток:) Вчера, вместе с ребятами побывала на интереснейшем квесте по Нижегородскому кремлю! И хочу сказать огромнейшее спасибо всем организаторам
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    за великолепную идею!!) Это было здорово 🔥🔥🔥 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗДОРОВО! Да, пусть было солнечно и иногда жарковато, а ребята под конец просто устааааали, усталость эта была от беготни по солнышку, свежему воздуху и соображательной деятельности, а это гораздо интереснее, чем просто слушать рассказы про Нижний Новгород и кремль) ☀️ Ребят разделили на две небольшие команды, и с каждой был взрослый из школы+проводник-экскурсовод; ☀️ КАЖДОМУ в команде дали свою роль, каждый делал что-то полезное, и в общую победу своей команды тоже вложился КАЖДЫЙ (точно-точно, я наблюдала! 😂); ☀️Нам невероятно повезло с погодой, мы (и я в том числе) узнали много нового и интересного, все точки мы проходили в достаточно быстром темпе, всё четко, интересно, немножко смешно и уникально-познавательно) Большое всем спасибо ❤️

  • А
    Антон
    13 мая 2024
    Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
    Замечательная экскурсия! Елена - прекрасный гид: рассказывает очень увлеченно, интересно, доступно, ориентирована на туристов. Дети были в восторге и активно принимали участие. Почерпнули много нового и интересного про сам Кремль и его башни.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Для детей»

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  3. На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
  4. Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
  5. Загадки улицы Рождественской
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Для детей" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 400 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 389 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Нижнем Новгороде! Вместе с детьми и гидами города Нижнего Новгорода можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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