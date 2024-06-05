1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе
Начало: На Большой Покровской улице
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
«Стоимость детской группы до 10 чел»
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками
Начало: Возле кремля
«Поездка проходит на комфортабельном компактном внедорожнике Renault Kaptur, есть бустер для детей»
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
«Для участия вам понадобится только хорошее настроение, детская любознательность и юмор»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
«Стоимость детской группы до 10 чел»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
«Стоимость игры для детей до 10 человек — 6500 рублей (если вас больше, то дополнительно с каждого ребенка по 650 руб»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия в Городец
«Любой турист может за отдельную плату побывать в музеях, посвященных детской игрушке, прянику и другим»
Расписание: Среда, Воскресенье в 09:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ттаисия5 июня 2024Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
- ИИрина3 июня 2024Легкая, ненавязчивая экскурсия позволила начать знакомство с городом и пообщаться с усатыми-полосатыми. Для семей с детьми идеально!)
- ИИрина3 июня 2024Очень интересная экскурсия, рассчитанная и на детей, и на взрослых. Экскурсовод Нина рассказывает увлекательно и умеет заинтересовать. Понравилось и взрослым
- ГГалина2 июня 2024Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
- ССергей31 мая 2024Очень насыщенная и познавательная экскурсия, увлекательный рассказ, вовлечение ребенка, продуманный маршрут, остались в полном восторге!
- ЕЕлена23 мая 2024Экскурсия отличная, экскурсовод прекрасно взаимодействует с детьми, старается их максимально вовлечь.
- ААлександра23 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась и детям и взрослым. Очень качественная и интересная подача. Дети потом ещё дня два говорили
- ЕЕкатерина22 мая 2024Отличный квест. Интересно было и детям и взрослым! Рекомендую;)
- ААнастасия17 мая 2024Доброго времени суток:) Вчера, вместе с ребятами побывала на интереснейшем квесте по Нижегородскому кремлю! И хочу сказать огромнейшее спасибо всем организаторам
- ААнтон13 мая 2024Замечательная экскурсия! Елена - прекрасный гид: рассказывает очень увлеченно, интересно, доступно, ориентирована на туристов. Дети были в восторге и активно принимали участие. Почерпнули много нового и интересного про сам Кремль и его башни.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Для детей»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Для детей" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 400 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 389 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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