Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
17 сен в 10:00
19 сен в 10:30
6950 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезнувшие церкви Залесского города: индивидуальная экскурсия
Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль: как всё начиналось
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского! Узнайте о древних валах, граффити и легендах, полюбуйтесь Плещеевым озером с Александровой горы
Начало: На Красной площади
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в сентябре 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6950. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 51 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь