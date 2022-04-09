🐕 Подружиться с самыми веселыми собаками
Зимой наши упряжки с хаски прокатят вас на нартах, лыжах или детской ватрушке по заснеженному лесу или льду Плещеева озера. Осенью предлагаем покататься с собаками на велосипеде или пристегнуть хаски к специальному поясу и пробежаться. В любое время года пушистые друзья готовы погулять и пообщаться с вами. А еще пофотографироваться — с нами работает профессиональный фотограф, который поснимает вас.
🌲 Катание на трех видах трасс
Вы можете выбрать один из вариантов: