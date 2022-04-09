Катаемся и гуляем с хаски круглый год

Зарядиться позитивом и сделать отличные фото в окрестностях Переславля-Залесского

Индивидуальная
Вас ждет активный отдых в дружелюбной компании наших голубоглазых хаски.

Зимой вы покатаетесь с ними в упряжке, летом побегаете или просто погуляете.

Пообнимаетесь с этими смешными и очаровательными созданиями.

Еще одним незабываемым опытом станет фотосессия с хаски.

А если вы приедете весной или осенью, то поиграете с щенками, чудесными мохнатыми малышами!
Катаемся и гуляем с хаски круглый год
Катаемся и гуляем с хаски круглый год
Катаемся и гуляем с хаски круглый год
Катаемся и гуляем с хаски круглый год
Катаемся и гуляем с хаски круглый год
Катаемся и гуляем с хаски круглый год
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🐕 Подружиться с самыми веселыми собаками
Зимой наши упряжки с хаски прокатят вас на нартах, лыжах или детской ватрушке по заснеженному лесу или льду Плещеева озера. Осенью предлагаем покататься с собаками на велосипеде или пристегнуть хаски к специальному поясу и пробежаться. В любое время года пушистые друзья готовы погулять и пообщаться с вами. А еще пофотографироваться — с нами работает профессиональный фотограф, который поснимает вас.

🌲 Катание на трех видах трасс
Вы можете выбрать один из вариантов:

  • Лесные трассы — например, в селе Купанское или рядом с отелем «Лесная сказка» на въезде в Переславль-Залесский
  • Полевые трассы, которые подготовлены для любителей скорости в районе села Веськово, села Новоселье или отеля «Азимут»
  • По льду Плещеева озера. Со снежно-ледовой трассы открываются величественные виды старинных монастырей и храмов города. Маршрут: Ботик Петра I — устье реки Трубеж — ботик Петра I.

Организационные детали

  • В стоимость включено катание с каюром на нартах в упряжке из 6-10 хаски. Расстояние — 1 км. Возможно увеличение дистанции по договоренности.
  • Дети до 7 лет катаются только в сопровождении родителей

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе города Переславль-Залесский
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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