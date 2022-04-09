Что вас ожидает

🐕 Подружиться с самыми веселыми собаками

Зимой наши упряжки с хаски прокатят вас на нартах, лыжах или детской ватрушке по заснеженному лесу или льду Плещеева озера. Осенью предлагаем покататься с собаками на велосипеде или пристегнуть хаски к специальному поясу и пробежаться. В любое время года пушистые друзья готовы погулять и пообщаться с вами. А еще пофотографироваться — с нами работает профессиональный фотограф, который поснимает вас.

🌲 Катание на трех видах трасс

Вы можете выбрать один из вариантов:

Лесные трассы — например, в селе Купанское или рядом с отелем «Лесная сказка» на въезде в Переславль-Залесский

Полевые трассы, которые подготовлены для любителей скорости в районе села Веськово, села Новоселье или отеля «Азимут»

По льду Плещеева озера. Со снежно-ледовой трассы открываются величественные виды старинных монастырей и храмов города. Маршрут: Ботик Петра I — устье реки Трубеж — ботик Петра I.

Организационные детали