Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Традиции пермской кухни

Туроператор К.
Туроператор К. – Гид из Перми
Тупи-тап, пэлян, шамшура, дубас, пестрядь, пистики и посикунчики: приглашаем вас в этно-гастрономическое путешествие вместе с кафе «Пермская кухня»!
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Экскурсия

1 200 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Традиции пермской кухни
Традиции пермской кухни

Что вас ждёт:

  • Во время дегустации вы познакомитесь с необычными блюдами коми-пермяцкой кухни 🥧, узнаете историю 📖 и её особенности, попробуете популярные пермские настойки.
  • Экскурсовод в национальном костюме расскажет о традициях коми-пермяков, элементах одежды, познакомит с необычным танцем и старинными музыкальными инструментами.
🚩 Начало: ул. Газеты звезда, 75, Пермь
🏁 Место завершения: по договоренности
Что входит
  • рассказ гида в национальном костюме
  • дегустация блюд (коми-пермяцкий салат, посикунчики, пермская настойка (возможна замена на безалкогольные напитки), суп из пистиков, кундюмы, черничный кисель с мороженым, рябиновый напиток Туринув - Ва
Что не входит
  • сувениры
Традиции пермской кухни
Традиции пермской кухни
Традиции пермской кухни
Традиции пермской кухни
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Туроператор К.
Туроператор К.
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