Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Что вас ждёт:
- Во время дегустации вы познакомитесь с необычными блюдами коми-пермяцкой кухни 🥧, узнаете историю 📖 и её особенности, попробуете популярные пермские настойки.
- Экскурсовод в национальном костюме расскажет о традициях коми-пермяков, элементах одежды, познакомит с необычным танцем и старинными музыкальными инструментами.
🚩 Начало: ул. Газеты звезда, 75, Пермь
🏁 Место завершения: по договоренности
Что входит
- рассказ гида в национальном костюме
- дегустация блюд (коми-пермяцкий салат, посикунчики, пермская настойка (возможна замена на безалкогольные напитки), суп из пистиков, кундюмы, черничный кисель с мороженым, рябиновый напиток Туринув - Ва
Время проведения: Смотрите свободные даты
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туроператор К.
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