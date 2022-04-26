Э Эмиль 5 Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия Один из лучших гидов с которыми довелось проходить экскурсии

Н Наталья 4 Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия В целом, очень не плохой экскурсовод. Есть знание материала, видно, что самому нравится, то чем он занимается. Не хватило исторических фактов, событий, подвигов со стороны горожан. Важно знать, как именно Рязань повлияла на становление государства, как себя проявляла в разные периоды, что было основной идеей горожан в каждый период существования города. Основные ремёсла, чем прославились товары и услуги. Мы часто путешествуем по стране и всегда берём экскурсоводов. Наверное только по этому оценки чуть ниже. Есть с чем сравнивать.

В Виктория 5 Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия Экскурсию проводил Евгений. Отличный экскурсовод. Нам очень понравилось!

М Максим 5 Отзыв на: Рязань от древности до наших дней Все интересно и отлично рассказано и показано.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия Мы решили отпраздновать день рождение дочери небольшим путешествием в Рязань и выбрали для первого знакомства с городом авторскую экскурсию Дмитрия, которую рекомендуем каждому, кто хочет увидеть Рязань глазами человека глубоко знающего и любящего свой край. Сколько нового и интересного мы узнали об истории Рязани, её настоящем, а также о планах города и таких активистов, как Дмитрий, по реставрации и восстановлению памятников архитектуры города. А самое главное, возникло сильное желание вернуться в Рязань, чтобы продолжить знакомство с городом.

E Evgenii 5 Отзыв на: Детская интерактивная экскурсия по улице Почтовая Валентин превосходный мастер своего дела!!! Экскурсия прошла на ура!!! Дети в восторге!!! Спасибо большое!!!

М Максим 5 Отзыв на: Солотча - «ворота Мещеры» Все отлично и очень понравилось!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Есенинские места Рязанской области Очень интересная и познавательная экскурсия по Есенинским местам. Сама узнала много новых и интересных фактов о Есенине и, как оказалось, у детей в головах также осела правильная информация! Валентин - прекрасный расказчик, гид, историк. Прекрасная подача материала, структурно и с лирикой (читал стихи Есенина!) Ориентирован на детей и взрослых - всем было интересно!

О Ольга 5 Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия Хочу выразить огромную благодарность за проведённую экскурсию! С нами была экскурсовод Людмила - человек увлечённый своим делом, обладающий обширными знаниями и интересно подающий материал. С большой любовью рассказывала она нам об истории Рязани и истории России. Мы совершенно не заметили как пролетело время экскурсии (даже больше запланированного). На экскурсии мы были вдвоём с мужем. Я очень пожалела, что дети не смогли с нами поехать. Думаю, им тоже понравилось бы. Спасибо Вам!!!

Г Галина 5 Отзыв на: Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом Фантастическая экскурсия! Весь отзыв только в превосходной форме! Понравилось и взрослым и детям! Дети после экскурсии нарисовали Стрельца, решили написать ему письма - настолько он произвёл на них впечатление! Организация, пунктуальность, содержание - все на высшем уровне! 👏👏👏

О Оксана 5 Отзыв на: Кремль - сердце Рязани Отличная экскурсия, Андрей умеет заинтересовать и взрослых, и детей. Нас поразили глубокие и разносторонние знания Андрея, от добычи железа в болотах до святынь, хранящихся в Кремле! Ни один наш вопрос не остался без ответа. Если хотите интересно и с пользой провести 2 часа, то смело бронируйте экскурсию с Андреем.

А Алексей 5 Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия Были в Рязани 10.04.2022. Дмитрий провел очень увлекательную, познавательную и живую экскурсию. Дмитрий увлечен своим городом, поэтому все прошло на ура. Спасибо огромное. Однозначно буду рекомендовать Дмитрия, как экскурсовода по Рязани и окрестностям. Дмитрий, удачи и успеха во всех твоих начинаниях.

О Ольга 5 Отзыв на: Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города Были на экскурсии с ребёнком. Все очень понравилось. Ольга отличный экскурсовод. Помогла спланировать остальные дни посещения Рязани. Спасибо огромное!!! Хочется вернуться в город.

Н Наталия 5 Отзыв на: Кремль - сердце Рязани Огромное спасибо нашему экскурсоводу Андрею. Было очень познавательно и увлекательно, детям очень понравилась игра. Андрей- увлечённый и любящий свой город человек. Будем рады встретиться снова. Спасибо.

Е Елена 5 Отзыв на: Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом Очень понравилась экскурсия и взрослым и детям! Рекомендуем.

А Андрей 5 Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия Впервые в Рязани. Заказали экскурсию у Дмитрия, понимая, что это целая команда отличных ребят (судя по отзывам). Нас принимала Ольга. Красивая, с хорошей речью и огромными знаниями девушка! Расставались с трудом, зависли в кафе, обсуждая тонкости рязанской архитектуры и планируя расписание следующих приездов в Рязань, уже с целью полетать на воздушном шаре и посетить реконструкцию Вожской (кажется правильно запомнили) битвы. Самые лучшие рекомендации и благодарность! Если попадёте в руки Ольги - вам очень повезёт!

О Оксана 5 Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия Видно, что Дмитрий прекрасно знает историю своего края и очень интересно выстроил маршрут. Узнали много интересного о Рязани, что обязательно вернёмся ещё раз посмотреть другие места.

К Катерина 5 Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия Дмитрий великолепный рассказчик! Человек, который любит свой город! Знает мне кажется о каждой травинке, о каждом переулке! Обязательно буду рекомендовать друзьям! Три часа пролетели за пять минут! Великолепно!

С Светлана 5 Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия 05.04.2022 были с детьми на экскурсии с Людмилой! Все прошло просто замечательно, даже лучше 👍🏽👍🏽👍🏽Людмила -профессионал своего дела, очень быстро нашла подход к детям!!! Благодаря ей, экскурсия была увлекательной и интересной для детей и взрослых! Большое вам спасибо!