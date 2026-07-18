Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Рязанской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5000
₽
за всё
Собрать и прочитать все княжеские письма и познакомиться со знаковыми уголками города
5500
₽
за всё
Пройти по самым красивым улочкам города и получить профессиональные снимки на память
5
2 отзыва
22000
₽
за всё
По живописным уголкам рязанской земли - к удивительным памятникам под открытым небом
4250
₽
за всё
Кремль, торгово-ремесленные кварталы и советский ампир - живая история в каждом шаге
5
1 отзыв
от
12500
₽
за всё
Увидеть исток Ангары, старый порт и легендарное место силы
5
9 отзывов
1400
₽
за всё
Разгадать секреты Рязани и познакомиться с ней в своём темпе
5
4 отзыва
5000
₽
за всё
Узнать древний город через улицы, археологические детали и яркие истории
5950
₽
за всё
Увидеть кремль, разобраться в стилях храмов и узнать легенды о кладах
5
2 отзыва
3500
₽
за всё
Увидеть город через объектив кинокамеры и понять, за что его любят режиссёры
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
История медицины, современные технологии и лучшие клиники города за одну экскурсию
5
3 отзыва
3000
₽
за чел.
Познакомиться с озером через историю и атмосферу места, где рождается Ангара
5000
₽
за чел.
Сбежать из города на целый день и путешествовать по таинственной реке, любуясь первозданным лесом
4.5
4 отзыва
14000
₽
за чел.
Отправиться туда, где ходят деревья и манят белым песком сибирские Мальдивы
5
2 отзыва
1200
₽
за чел.
Иммерсивное расследование в формате тру-крайм
4
1 отзыв
1400
₽
за чел.
Смех, артефакты и ностальгия - в Рязанском баре
2000
₽
за чел.
Дом-утюг, река без воды и вкусы ушедшей эпохи
5
15 отзывов
1500
₽
за чел.
Прогуляться по прошлому города и покутить в секретном баре
4.8
18 отзывов
3900
₽
за чел.
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
Обзорные по городам
5
1 отзыв
5950
₽
за всё
Пройтись по кремлю, увидеть древние храмы и разобраться, почему рязанцы называли себя косопузыми
4.6
76 отзывов
2850
₽
за чел.
Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани. От Кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития г...
5
142 отзыва
6500
₽
за чел.
Мы отправимся на прогулку по древним улочкам Рязани, которые помнят легендарных людей и исторические события. Прогуляемся по территории Рязанского кре...
5
3 отзыва
3000
₽
за всё
Посетить главные места рязанской Италии и узнать о ней интересные факты
5
89 отзывов
4900
₽
за всё
Приглашаю на прогулку по древним улочкам города, которые помнят легендарных людей и исторические события. Вы узнаете массу интересного, в частности бы...
5
48 отзывов
5400
₽
за всё
Обзорная экскурсия по самым интересным и важным местам города
5
21 отзыв
5100
₽
за всё
Увидеть великолепие древней архитектуры и осмыслить историю через легенды и сказания прошлого
5
74 отзыва
4100
₽
за всё
Прогуляться по Рязанскому кремлю и окрестностям и узнать о Рязани главное
5
2 отзыва
8300
₽
за всё
Исследовать древнерусский город и прикоснуться к его культуре на выставке колоколов или самоваров
Билеты
4
1 отзыв
900
₽
за чел.
Узнать о звёздах советского и современного кино, телевидения и театра
Водные прогулки
5
3 отзыва
3000
₽
за чел.
Познакомиться с озером через историю и атмосферу места, где рождается Ангара
5000
₽
за чел.
Сбежать из города на целый день и путешествовать по таинственной реке, любуясь первозданным лесом
4.5
4 отзыва
14000
₽
за чел.
Отправиться туда, где ходят деревья и манят белым песком сибирские Мальдивы
5
1 отзыв
от
12500
₽
за всё
Увидеть исток Ангары, старый порт и легендарное место силы
5
7 отзывов
13000
₽
за чел.
Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
от
30000
₽
за всё
Водное приключение в самом сердце Сибири
4.9
8 отзывов
9500
₽
за чел.
Отправиться из Листвянки к знаменитой КБЖД, исследовать её тоннели, мосты и паровоз
5
45 отзывов
4226
₽
за всё
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
4.9
43 отзыва
16900
₽
за всё
Исследовать Листвянку, погрузиться на дно озера и покататься на каяках или хаски
Туры на автомобиле
5000
₽
за всё
Собрать и прочитать все княжеские письма и познакомиться со знаковыми уголками города
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
История медицины, современные технологии и лучшие клиники города за одну экскурсию
5
2 отзыва
22000
₽
за всё
По живописным уголкам рязанской земли - к удивительным памятникам под открытым небом
5
3 отзыва
17700
₽
за всё
Побывать в музейном комплексе под открытым небом и исследовать знаменитый посёлок
5
2 отзыва
25350
₽
за всё
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
5
5 отзывов
от
8500
₽
за чел.
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
5
7 отзывов
13000
₽
за чел.
Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
5
4 отзыва
7700
₽
за всё
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
5
8 отзывов
4000
₽
за чел.
Отправьтесь на родину Есенина и самостоятельно исследуйте место. А я организую поездку туда-обратно
Гастрономические туры
4
1 отзыв
1400
₽
за чел.
Смех, артефакты и ностальгия - в Рязанском баре
2000
₽
за чел.
Дом-утюг, река без воды и вкусы ушедшей эпохи
5
1 отзыв
5950
₽
за всё
Пройтись по кремлю, увидеть древние храмы и разобраться, почему рязанцы называли себя косопузыми
5
15 отзывов
1500
₽
за чел.
Прогуляться по прошлому города и покутить в секретном баре
5
4 отзыва
от
3170
₽
за чел.
Изучить историю русской кухни в стенах усадьбы 19 века и попробовать себя в роли кондитера
5
7 отзывов
12450
₽
за чел.
Яркая Рыбацкая деревня, комплекс «В некотором царстве», шоколадный мастер-класс и экотермы за 1 день
5
3 отзыва
16000
₽
за всё
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
5
29 отзывов
5200
₽
за всё
Вы познакомитесь с архитектурными объектами и достопримечательностями исторической части Рязани. Мы узнаем, где находится памятник рязанскому богатырю...
4.8
43 отзыва
5200
₽
за всё
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Последние отзывы об экскурсиях по Рязанской области
Я
Дата посещения: 17 июл 2026
Прекрасная экскурсия. Прошлись по всем пластам истории, начиная с древних времён, в свете традиций винопития. Наш экскурсовод Ольга в интересной,
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Е
Дата посещения: 21 июл 2026
Здравствуйте. Так поучилось, что экскурсия была индивидуальной. Алексею огромное спасибо. Очень обаятельный, эрудированный внимательный и чуткий человек. Очень интересно преподносит
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Т
Дата посещения: 29 июн 2026
Здравствуйте.29 июня этого года Алексей провел нам экскурсию земля как известно,начинается с Кремля.Хочу поблагодарить Алексея за интересный и увлекательный рассказ,за
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О
Дата посещения: 27 июн 2026
Все прошло великолепно. Экскурсия необычная для нас, нам с мужем очень понравилось, время пролетело незаметно. Всем советуем, не пожалеете!
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Л
Дата посещения: 7 июн 2026
Спасибо Евгению за интересную и содержательную экскурсию.
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Т
Дата посещения: 10 мая 2026
10 мая 2026 года мы посетили город двух цивилизаций.
Касимов — где храмы на виду, а минарет в овраге Как часто
Касимов — где храмы на виду, а минарет в овраге Как часто
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У
Дата посещения: 6 мая 2026
Экскурсовод Евгения провела нас интересным маршрутом и много рассказала об истории и архитектуре города, об известных людях, связанных с Рязанью.
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Е
Дата посещения: 1 мая 2026
Большое спасибо Елене за чудесную атмосферную прогулку по Касимову! Всем рекомендуем эту милую девушку, очень любящую свой край и умеющую о нем рассказать) глубокие знания и прекрасная подача материала 👍
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А
Дата посещения: 25 апр 2026
Экскурсии супер! Анастасия сделала эту экскурсии просто великолепной. Один из лучших экскурсоводов, которых я встречал.
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С
Дата посещения: 18 апр 2026
Отличная получилась экскурсия, за что огромное спасибо Алексею. Очень знающий парень, отвечал на все вопросы, ни разу не прозвучало "я
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