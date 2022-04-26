Экскурсии в городах Рязанской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Рязанской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
4500
₽
за всё
В любом населенном пункте есть свои городские легенды и истории, которые предаются из поколения в поколение
4200
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается
5
1 отзыв
4500
₽
за всё
Рязань - это деталь пазла огромной и пёстрой мозаики России
17500
₽
за всё
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
17500
₽
за всё
Добро пожаловать на лёд Байкала! Мы увидим гирлянды застывших пузырьков, загадочные паутины трещин, нагромождения
5
1 отзыв
5500
₽
за всё
Мы увидим центр старинного города, древние храмы, реликвии
5000
₽
за всё
Во время экскурсии мы совершим прогулку по историческому центру Рязани
Групповые экскурсии
900
₽
за чел.
Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани
2150
₽
за чел.
За время нашей тематической экскурсии вы погрузитесь в атмосферу древнего города Переяславля-Рязанского, прогуляетесь по
3400
₽
за чел.
Насыщенная однодневная экскурсия по маршруту: город Спас-Клепики - Спас-Клепиковская второклассная учительская школа
2650
₽
за чел.
Экскурсия на автобусе с выходом у самых интересных и значимых памятников
2600
₽
за чел.
Вас ждет увлекательная программа! Вы увидите главные достопримечательности курортного поселка Солотча
2700
₽
за чел.
Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село в Константиново, подарившее миру замечательного поэта
4.8
8 отзывов
500
₽
за чел.
Проведите праздничные выходные за интересной прогулкой, приглашаем вас отправиться
5
1 отзыв
10500
₽
за чел.
Бухта Песчаная - одно из самых красивых и известных мест Байкала, находится на юго-западном побережье
3000
₽
за чел.
Экскурсия показывает устройство русской усадьбы Барятинских конца XIX века и связь Рязанской губернии с Италией
Обзорные по городам
900
₽
за чел.
Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани
2650
₽
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
2650
₽
за чел.
Экскурсия на автобусе с выходом у самых интересных и значимых памятников
4500
₽
за всё
В любом населенном пункте есть свои городские легенды и истории, которые предаются из поколения в поколение
4200
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается
2600
₽
за чел.
Вас ждет увлекательная программа! Вы увидите главные достопримечательности курортного поселка Солотча
4.8
8 отзывов
500
₽
за чел.
Проведите праздничные выходные за интересной прогулкой, приглашаем вас отправиться
Водные прогулки
от
20000
₽
за всё
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея
Туры на автомобиле
2650
₽
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
5
1 отзыв
5500
₽
за всё
Познакомиться с тысячелетней историей Рязанщины и насладиться дивными видами
4.9
12 отзывов
5500
₽
за всё
Влюбиться в природу Рязанского края, побывать в музее гравюры и посетить монастырь 14 века
5
17 отзывов
7000
₽
за всё
Побывать на родине Есенина, влюбиться в рязанские просторы и посетить Иоанно-Богословскую обитель
5
1 отзыв
7200
₽
за всё
Поразиться историям о столице древней Артании и богатому фольклору на родине Добрыни Никитича
5
5 отзывов
7000
₽
за всё
Познакомиться с историей Рязанской Мещеры и поразиться наследию провинциального ровесника столицы
Гастрономические туры
5
10 отзывов
2500
₽
за чел.
На экскурсии вы познакомитесь с кухней Рязанской губернии, продегустируете 10 локальных блюд
Последние отзывы об экскурсиях по Рязанской области
- ЭЭмиль26 апреля 2022Один из лучших гидов с которыми довелось проходить экскурсии
- ННаталья25 апреля 2022В целом, очень не плохой экскурсовод. Есть знание материала, видно, что самому нравится, то чем он занимается. Не хватило исторических фактов, событий, подвигов со стороны горожан. Важно знать, как именно Рязань повлияла на становление государства, как себя проявляла в разные периоды, что было основной идеей горожан в каждый период существования города. Основные ремёсла, чем прославились товары и услуги. Мы часто путешествуем по стране и всегда берём экскурсоводов. Наверное только по этому оценки чуть ниже. Есть с чем сравнивать.
- ВВиктория25 апреля 2022Экскурсию проводил Евгений. Отличный экскурсовод. Нам очень понравилось!
- ММаксим24 апреля 2022Отзыв на: Рязань от древности до наших днейВсе интересно и отлично рассказано и показано.
- ТТатьяна24 апреля 2022Мы решили отпраздновать день рождение дочери небольшим путешествием в Рязань и выбрали для первого знакомства с городом авторскую экскурсию Дмитрия, которую рекомендуем каждому, кто хочет увидеть Рязань глазами человека глубоко знающего и любящего свой край. Сколько нового и интересного мы узнали об истории Рязани, её настоящем, а также о планах города и таких активистов, как Дмитрий, по реставрации и восстановлению памятников архитектуры города. А самое главное, возникло сильное желание вернуться в Рязань, чтобы продолжить знакомство с городом.
- EEvgenii24 апреля 2022Валентин превосходный мастер своего дела!!! Экскурсия прошла на ура!!! Дети в восторге!!! Спасибо большое!!!
- ММаксим23 апреля 2022Отзыв на: Солотча - «ворота Мещеры»Все отлично и очень понравилось!
- ЮЮлия23 апреля 2022Отзыв на: Есенинские места Рязанской областиОчень интересная и познавательная экскурсия по Есенинским местам. Сама узнала много новых и интересных фактов о Есенине и, как оказалось, у детей в головах также осела правильная информация! Валентин - прекрасный расказчик, гид, историк. Прекрасная подача материала, структурно и с лирикой (читал стихи Есенина!) Ориентирован на детей и взрослых - всем было интересно!
- ООльга22 апреля 2022Хочу выразить огромную благодарность за проведённую экскурсию! С нами была экскурсовод Людмила - человек увлечённый своим делом, обладающий обширными знаниями и интересно подающий материал. С большой любовью рассказывала она нам об истории Рязани и истории России. Мы совершенно не заметили как пролетело время экскурсии (даже больше запланированного). На экскурсии мы были вдвоём с мужем. Я очень пожалела, что дети не смогли с нами поехать. Думаю, им тоже понравилось бы. Спасибо Вам!!!
- ГГалина20 апреля 2022Фантастическая экскурсия! Весь отзыв только в превосходной форме! Понравилось и взрослым и детям! Дети после экскурсии нарисовали Стрельца, решили написать ему письма - настолько он произвёл на них впечатление! Организация, пунктуальность, содержание - все на высшем уровне! 👏👏👏
- ООксана18 апреля 2022Отзыв на: Кремль - сердце РязаниОтличная экскурсия, Андрей умеет заинтересовать и взрослых, и детей. Нас поразили глубокие и разносторонние знания Андрея, от добычи железа в болотах до святынь, хранящихся в Кремле! Ни один наш вопрос не остался без ответа. Если хотите интересно и с пользой провести 2 часа, то смело бронируйте экскурсию с Андреем.
- ААлексей17 апреля 2022Были в Рязани 10.04.2022. Дмитрий провел очень увлекательную, познавательную и живую экскурсию. Дмитрий увлечен своим городом, поэтому все прошло на ура. Спасибо огромное. Однозначно буду рекомендовать Дмитрия, как экскурсовода по Рязани и окрестностям. Дмитрий, удачи и успеха во всех твоих начинаниях.
- ООльга16 апреля 2022Были на экскурсии с ребёнком. Все очень понравилось. Ольга отличный экскурсовод. Помогла спланировать остальные дни посещения Рязани. Спасибо огромное!!! Хочется вернуться в город.
- ННаталия13 апреля 2022Отзыв на: Кремль - сердце РязаниОгромное спасибо нашему экскурсоводу Андрею. Было очень познавательно и увлекательно, детям очень понравилась игра. Андрей- увлечённый и любящий свой город человек. Будем рады встретиться снова. Спасибо.
- ЕЕлена10 апреля 2022Очень понравилась экскурсия и взрослым и детям! Рекомендуем.
- ААндрей9 апреля 2022Впервые в Рязани. Заказали экскурсию у Дмитрия, понимая, что это целая команда отличных ребят (судя по отзывам). Нас принимала Ольга. Красивая, с хорошей речью и огромными знаниями девушка! Расставались с трудом, зависли в кафе, обсуждая тонкости рязанской архитектуры и планируя расписание следующих приездов в Рязань, уже с целью полетать на воздушном шаре и посетить реконструкцию Вожской (кажется правильно запомнили) битвы. Самые лучшие рекомендации и благодарность! Если попадёте в руки Ольги - вам очень повезёт!
- ООксана9 апреля 2022Видно, что Дмитрий прекрасно знает историю своего края и очень интересно выстроил маршрут. Узнали много интересного о Рязани, что обязательно вернёмся ещё раз посмотреть другие места.
- ККатерина9 апреля 2022Дмитрий великолепный рассказчик! Человек, который любит свой город! Знает мне кажется о каждой травинке, о каждом переулке! Обязательно буду рекомендовать друзьям! Три часа пролетели за пять минут! Великолепно!
- ССветлана7 апреля 202205.04.2022 были с детьми на экскурсии с Людмилой! Все прошло просто замечательно, даже лучше 👍🏽👍🏽👍🏽Людмила -профессионал своего дела, очень быстро нашла подход к детям!!! Благодаря ей, экскурсия была увлекательной и интересной для детей и взрослых! Большое вам спасибо!
- ЕЕлена6 апреля 2022Отзыв на: Из Рязани в Касимов - город двух культурСпасибо - все отлично!