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Экскурсии по Рязанской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Рязанской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии

Экскурсия-квест «По следам великого князя» в Рязани и Солотче
Экскурсия-квест «По следам великого князя» в Рязани и Солотче
5000
за всё
Собрать и прочитать все княжеские письма и познакомиться со знаковыми уголками города
Рязань
Фотопрогулка в Рязани
Фотопрогулка в Рязани
5500
за всё
Пройти по самым красивым улочкам города и получить профессиональные снимки на память
Рязань
От «пьяного леса» до родины Евпатия Коловрата: необычные места Рязанской области
От «пьяного леса» до родины Евпатия Коловрата: необычные места Рязанской области
5
2 отзыва
22000
за всё
По живописным уголкам рязанской земли - к удивительным памятникам под открытым небом
Рязань
Город с характером: краеведческая экскурсия по Рязани
Город с характером: краеведческая экскурсия по Рязани
4250
за всё
Кремль, торгово-ремесленные кварталы и советский ампир - живая история в каждом шаге
Рязань
На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню
На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню
5
1 отзыв
от
12500
за всё
Увидеть исток Ангары, старый порт и легендарное место силы
Листвянка
Квест-экскурсия без гида «По следам князя Рязанского»
Квест-экскурсия без гида «По следам князя Рязанского»
5
9 отзывов
1400
за всё
Разгадать секреты Рязани и познакомиться с ней в своём темпе
Рязань
Рязань - душа всей России
Рязань - душа всей России
5
4 отзыва
5000
за всё
Узнать древний город через улицы, археологические детали и яркие истории
Рязань
Рязань: прогулка по старому городу
Рязань: прогулка по старому городу
5950
за всё
Увидеть кремль, разобраться в стилях храмов и узнать легенды о кладах
Рязань
Касимов в кино: прогулка по живым декорациям
Касимов в кино: прогулка по живым декорациям
5
2 отзыва
3500
за всё
Увидеть город через объектив кинокамеры и понять, за что его любят режиссёры
Касимов

Групповые экскурсии

Рязань - стоматологическая столица России
Рязань - стоматологическая столица России
5
1 отзыв
1500
за чел.
История медицины, современные технологии и лучшие клиники города за одну экскурсию
Рязань
Самобытная Листвянка: 300-летний посёлок на берегу Байкала
Самобытная Листвянка: 300-летний посёлок на берегу Байкала
5
3 отзыва
3000
за чел.
Познакомиться с озером через историю и атмосферу места, где рождается Ангара
Листвянка
Сап-прогулка по рекам Рязанского края
Сап-прогулка по рекам Рязанского края
5000
за чел.
Сбежать из города на целый день и путешествовать по таинственной реке, любуясь первозданным лесом
Рязань
Из Листвянки на катере - к бухтам Песчаная, Синичка, Бабушка
Из Листвянки на катере - к бухтам Песчаная, Синичка, Бабушка
4.5
4 отзыва
14000
за чел.
Отправиться туда, где ходят деревья и манят белым песком сибирские Мальдивы
Листвянка
«Криминальная Рязань»: променад по историям конца 19 - начала 20 века (18+)
«Криминальная Рязань»: променад по историям конца 19 - начала 20 века (18+)
5
2 отзыва
1200
за чел.
Иммерсивное расследование в формате тру-крайм
Рязань
Аудиоспектакль-экскурсия в детство нулевых (18+)
Аудиоспектакль-экскурсия в детство нулевых (18+)
4
1 отзыв
1400
за чел.
Смех, артефакты и ностальгия - в Рязанском баре
Рязань
Губернская Рязань и сладости времён Петра: прогулка и музей
Губернская Рязань и сладости времён Петра: прогулка и музей
2000
за чел.
Дом-утюг, река без воды и вкусы ушедшей эпохи
Рязань
История в рязанском бокале (18+)
История в рязанском бокале (18+)
5
15 отзывов
1500
за чел.
Прогуляться по прошлому города и покутить в секретном баре
Рязань
Групповой трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
Групповой трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
4.8
18 отзывов
3900
за чел.
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
Рязань

Обзорные по городам

Семейная прогулка по Рязани: вековые традиции и городские истории
Семейная прогулка по Рязани: вековые традиции и городские истории
5
1 отзыв
5950
за всё
Пройтись по кремлю, увидеть древние храмы и разобраться, почему рязанцы называли себя косопузыми
Рязань
Душевное знакомство с Рязанью - автобусно-пешеходная обзорная экскурсия
Душевное знакомство с Рязанью - автобусно-пешеходная обзорная экскурсия
4.6
76 отзывов
2850
за чел.
Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани. От Кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития г...
Рязань
Загадки древней Рязани - обзорная экскурсия по городу
Загадки древней Рязани - обзорная экскурсия по городу
5
142 отзыва
6500
за чел.
Мы отправимся на прогулку по древним улочкам Рязани, которые помнят легендарных людей и исторические события. Прогуляемся по территории Рязанского кре...
Рязань
Добро пожаловать в Солотчу
Добро пожаловать в Солотчу
5
3 отзыва
3000
за всё
Посетить главные места рязанской Италии и узнать о ней интересные факты
Солотча
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
Обзорная экскурсия по Рязани «Загадки старинного города»
5
89 отзывов
4900
за всё
Приглашаю на прогулку по древним улочкам города, которые помнят легендарных людей и исторические события. Вы узнаете массу интересного, в частности бы...
Рязань
Добро пожаловать в Рязань
Добро пожаловать в Рязань
5
48 отзывов
5400
за всё
Обзорная экскурсия по самым интересным и важным местам города
Рязань
Тайны Рязанского кремля
Тайны Рязанского кремля
5
21 отзыв
5100
за всё
Увидеть великолепие древней архитектуры и осмыслить историю через легенды и сказания прошлого
Рязань
Начинается земля, как известно, от Кремля…
Начинается земля, как известно, от Кремля…
5
74 отзыва
4100
за всё
Прогуляться по Рязанскому кремлю и окрестностям и узнать о Рязани главное
Рязань
Старинный Касимов + музей на выбор
Старинный Касимов + музей на выбор
5
2 отзыва
8300
за всё
Исследовать древнерусский город и прикоснуться к его культуре на выставке колоколов или самоваров
Касимов

Билеты

Знаменитости театра и кино в рязанской музейной галерее (билеты включены)
Знаменитости театра и кино в рязанской музейной галерее (билеты включены)
4
1 отзыв
900
за чел.
Узнать о звёздах советского и современного кино, телевидения и театра
Рязань

Водные прогулки

Самобытная Листвянка: 300-летний посёлок на берегу Байкала
Самобытная Листвянка: 300-летний посёлок на берегу Байкала
5
3 отзыва
3000
за чел.
Познакомиться с озером через историю и атмосферу места, где рождается Ангара
Листвянка
Сап-прогулка по рекам Рязанского края
Сап-прогулка по рекам Рязанского края
5000
за чел.
Сбежать из города на целый день и путешествовать по таинственной реке, любуясь первозданным лесом
Рязань
Из Листвянки на катере - к бухтам Песчаная, Синичка, Бабушка
Из Листвянки на катере - к бухтам Песчаная, Синичка, Бабушка
4.5
4 отзыва
14000
за чел.
Отправиться туда, где ходят деревья и манят белым песком сибирские Мальдивы
Листвянка
На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню
На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню
5
1 отзыв
от
12500
за всё
Увидеть исток Ангары, старый порт и легендарное место силы
Листвянка
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
5
7 отзывов
13000
за чел.
Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
Листвянка
Сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
от
30000
за всё
Водное приключение в самом сердце Сибири
Листвянка
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
4.9
8 отзывов
9500
за чел.
Отправиться из Листвянки к знаменитой КБЖД, исследовать её тоннели, мосты и паровоз
Листвянка
Велопрогулка к Мещерским озерам
Велопрогулка к Мещерским озерам
5
45 отзывов
4226
за всё
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
Рязань
Ваш лучший день на Байкале
Ваш лучший день на Байкале
4.9
43 отзыва
16900
за всё
Исследовать Листвянку, погрузиться на дно озера и покататься на каяках или хаски
Листвянка

Туры на автомобиле

Экскурсия-квест «По следам великого князя» в Рязани и Солотче
Экскурсия-квест «По следам великого князя» в Рязани и Солотче
5000
за всё
Собрать и прочитать все княжеские письма и познакомиться со знаковыми уголками города
Рязань
Рязань - стоматологическая столица России
Рязань - стоматологическая столица России
5
1 отзыв
1500
за чел.
История медицины, современные технологии и лучшие клиники города за одну экскурсию
Рязань
От «пьяного леса» до родины Евпатия Коловрата: необычные места Рязанской области
От «пьяного леса» до родины Евпатия Коловрата: необычные места Рязанской области
5
2 отзыва
22000
за всё
По живописным уголкам рязанской земли - к удивительным памятникам под открытым небом
Рязань
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
5
3 отзыва
17700
за всё
Побывать в музейном комплексе под открытым небом и исследовать знаменитый посёлок
Листвянка
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
5
2 отзыва
25350
за всё
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Листвянка
Трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
Трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
5
5 отзывов
от
8500
за чел.
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
Рязань
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
5
7 отзывов
13000
за чел.
Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
Листвянка
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
5
4 отзыва
7700
за всё
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
Касимов
Трансфер «Рязань - Константиново + Пощупово»
Трансфер «Рязань - Константиново + Пощупово»
5
8 отзывов
4000
за чел.
Отправьтесь на родину Есенина и самостоятельно исследуйте место. А я организую поездку туда-обратно
Рязань

Гастрономические туры

Аудиоспектакль-экскурсия в детство нулевых (18+)
Аудиоспектакль-экскурсия в детство нулевых (18+)
4
1 отзыв
1400
за чел.
Смех, артефакты и ностальгия - в Рязанском баре
Рязань
Губернская Рязань и сладости времён Петра: прогулка и музей
Губернская Рязань и сладости времён Петра: прогулка и музей
2000
за чел.
Дом-утюг, река без воды и вкусы ушедшей эпохи
Рязань
Семейная прогулка по Рязани: вековые традиции и городские истории
Семейная прогулка по Рязани: вековые традиции и городские истории
5
1 отзыв
5950
за всё
Пройтись по кремлю, увидеть древние храмы и разобраться, почему рязанцы называли себя косопузыми
Рязань
История в рязанском бокале (18+)
История в рязанском бокале (18+)
5
15 отзывов
1500
за чел.
Прогуляться по прошлому города и покутить в секретном баре
Рязань
«Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово
«Пряники ешь, да семью потешь»: дворянские забавы и лакомства в Старожилово
5
4 отзыва
от
3170
за чел.
Изучить историю русской кухни в стенах усадьбы 19 века и попробовать себя в роли кондитера
Рязань
Неожиданная Рязань
Неожиданная Рязань
5
7 отзывов
12450
за чел.
Яркая Рыбацкая деревня, комплекс «В некотором царстве», шоколадный мастер-класс и экотермы за 1 день
Рязань
Тайны Старой Рязани и забытые парки
Тайны Старой Рязани и забытые парки
5
3 отзыва
16000
за всё
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Рязань
Древняя Рязань и ее вкусная кухня
Древняя Рязань и ее вкусная кухня
5
29 отзывов
5200
за всё
Вы познакомитесь с архитектурными объектами и достопримечательностями исторической части Рязани. Мы узнаем, где находится памятник рязанскому богатырю...
Рязань
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
4.8
43 отзыва
5200
за всё
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Рязань

Последние отзывы об экскурсиях по Рязанской области

Я
История в рязанском бокале (18+)
Дата посещения: 17 июл 2026
Прекрасная экскурсия. Прошлись по всем пластам истории, начиная с древних времён, в свете традиций винопития. Наш экскурсовод Ольга в интересной,
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не традиционной форме, с дополнением редкими фактами, рассказала, как было дело на Руси, что и как пили и употребляли алкогольный продукт, как развивалась экономика и росла казна на пьяной копеечку. Попутно прошлись по улицам города и с исторической точки зрения. Ну и конечно, продегустировать наливочки. Свежо, интересно, познавательно и приятно. Рекомендуем, вам понравится.

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Е
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Дата посещения: 21 июл 2026
Здравствуйте. Так поучилось, что экскурсия была индивидуальной. Алексею огромное спасибо. Очень обаятельный, эрудированный внимательный и чуткий человек. Очень интересно преподносит
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материал. Отвечает на любые вопросы. Советую всем его экскурсии и его как гида. У вас останется хорошее впечатление. Всем удачи , а Алексею новых достижений.

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Т
Начинается земля, как известно, от Кремля…
Дата посещения: 29 июн 2026
Здравствуйте.29 июня этого года Алексей провел нам экскурсию земля как известно,начинается с Кремля.Хочу поблагодарить Алексея за интересный и увлекательный рассказ,за
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легенды которые он нам поведал.Болбшое ему спасибо и вам всем здоровья и процветания.С уважением туристы из С ПБ Татьяна и Надежда.

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О
Аудиоспектакль-променад по центру Рязани «Проспект впечатлений»
Дата посещения: 27 июн 2026
Все прошло великолепно. Экскурсия необычная для нас, нам с мужем очень понравилось, время пролетело незаметно. Всем советуем, не пожалеете!
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Л
Рязань: история, мифы и легенды
Дата посещения: 7 июн 2026
Спасибо Евгению за интересную и содержательную экскурсию.
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Т
Касимов - город двух культур
Дата посещения: 10 мая 2026
10 мая 2026 года мы посетили город двух цивилизаций.
Касимов — где храмы на виду, а минарет в овраге Как часто
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бывает с малыми русскими городами в глухомани, издалека — с Оки или с холмов на ее берегу — город смотрится невероятно красиво. Советской застройки тут почти нет, есть дома в один-два этажа, все утопает в зелени, над ней купола и колокольни, при этом буйный рельеф.Всю эту красоту нам показывала экскурсовод Елена.Огромное ей спасибо за потрясающее погружение в историю города .Внимательная, приятная и действительно знающая историю города . Рекомендуем всем кто хочет приобщиться к культуре города Касимова,обязательно воспользуйтесь услугами Елены.

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У
Загадки старинной Рязани
Дата посещения: 6 мая 2026
Экскурсовод Евгения провела нас интересным маршрутом и много рассказала об истории и архитектуре города, об известных людях, связанных с Рязанью.
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После ее рассказа город "открылся", дальнейшая самостоятельная прогулка наполнилась смыслом, а не стала просто хождением по незнакомым улицам.
Очень рады, что попали в руки такого грамотного и приятного в общении экскурсовода.

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Е
Касимов - город двух культур
Дата посещения: 1 мая 2026
Большое спасибо Елене за чудесную атмосферную прогулку по Касимову! Всем рекомендуем эту милую девушку, очень любящую свой край и умеющую о нем рассказать) глубокие знания и прекрасная подача материала 👍
Большое спасибо Елене за чудесную атмосферную прогулку по Касимову! Всем рекомендуем эту милую девушку, очень любящую
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А
Всё о Рязани в самом сердце города (в группе)
Дата посещения: 25 апр 2026
Экскурсии супер! Анастасия сделала эту экскурсии просто великолепной. Один из лучших экскурсоводов, которых я встречал.
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С
Начинается земля, как известно, от Кремля…
Дата посещения: 18 апр 2026
Отличная получилась экскурсия, за что огромное спасибо Алексею. Очень знающий парень, отвечал на все вопросы, ни разу не прозвучало "я
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не знаю", чем поразил всех нас в самое сердце) Однозначно рекомендую для индивидуальных экскурсий - за полтора часа ты знакомишься с основными достопримечательностями, а далее уже можешь делать выводы, где самостоятельно хочешь провести побольше времени

Отличная получилась экскурсия, за что огромное спасибо Алексею. Очень знающий парень, отвечал на все вопросы, ни
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