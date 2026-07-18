читать дальше уменьшить не знаю", чем поразил всех нас в самое сердце) Однозначно рекомендую для индивидуальных экскурсий - за полтора часа ты знакомишься с основными достопримечательностями, а далее уже можешь делать выводы, где самостоятельно хочешь провести побольше времени

Отличная получилась экскурсия, за что огромное спасибо Алексею. Очень знающий парень, отвечал на все вопросы, ни разу не прозвучало "я