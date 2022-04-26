Экскурсии по Рязанской области

Экскурсии в городах Рязанской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Рязанской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Рязань
Касимов
Листвянка

Индивидуальные экскурсии

На велосипедах по тропе Паустовского к боровым озерам
На велосипедах по тропе Паустовского к боровым озерам
2000
за чел.
Рязань
Легенды и байки матушки Рязани
Легенды и байки матушки Рязани
4500
за всё
В любом населенном пункте есть свои городские легенды и истории, которые предаются из поколения в поколение
Рязань
С добрым утром, Рязань
С добрым утром, Рязань
4200
за всё
Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается
Рязань
Рязань и рязанцы в истории России
Рязань и рязанцы в истории России
5
1 отзыв
4500
за всё
Рязань - это деталь пазла огромной и пёстрой мозаики России
Рязань
Тур в Бугульдейку из Листвянки
Тур в Бугульдейку из Листвянки
17500
за всё
Листвянка
Открытие Байкала - бухта Крестовая | тур из Листвянка
Открытие Байкала - бухта Крестовая | тур из Листвянка
17500
за всё
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
Листвянка
Байкальский лёд | тур из Листвянки
Байкальский лёд | тур из Листвянки
17500
за всё
Добро пожаловать на лёд Байкала! Мы увидим гирлянды застывших пузырьков, загадочные паутины трещин, нагромождения
Листвянка
Кремль - сердце и душа Рязани
Кремль - сердце и душа Рязани
5
1 отзыв
5500
за всё
Мы увидим центр старинного города, древние храмы, реликвии
Рязань
Гулять так гулять!
Гулять так гулять!
5000
за всё
Во время экскурсии мы совершим прогулку по историческому центру Рязани
Рязань

Групповые экскурсии

Пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
900
за чел.
Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани
Рязань
9 мая в столице ВДВ - Рязани
9 мая в столице ВДВ - Рязани
2150
за чел.
За время нашей тематической экскурсии вы погрузитесь в атмосферу древнего города Переяславля-Рязанского, прогуляетесь по
Рязань
Рязань и город на Оке - Касимов
Рязань и город на Оке - Касимов
3400
за чел.
Насыщенная однодневная экскурсия по маршруту: город Спас-Клепики - Спас-Клепиковская второклассная учительская школа
Рязань
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
2650
за чел.
Экскурсия на автобусе с выходом у самых интересных и значимых памятников
Рязань
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
2600
за чел.
Вас ждет увлекательная программа! Вы увидите главные достопримечательности курортного поселка Солотча
Рязань
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
2700
за чел.
Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село в Константиново, подарившее миру замечательного поэта
Рязань
Обзорная экскурсия по Рязани
Обзорная экскурсия по Рязани
4.8
8 отзывов
500
за чел.
Проведите праздничные выходные за интересной прогулкой, приглашаем вас отправиться
Рязань
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
5
1 отзыв
10500
за чел.
Бухта Песчаная - одно из самых красивых и известных мест Байкала, находится на юго-западном побережье
Листвянка
Итальянская сказка в рязанской усадьбе Барятинских
Итальянская сказка в рязанской усадьбе Барятинских
3000
за чел.
Экскурсия показывает устройство русской усадьбы Барятинских конца XIX века и связь Рязанской губернии с Италией
Рязань

Обзорные по городам

Пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
900
за чел.
Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани
Рязань
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
2600
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Рязань
Обзорная экскурсия с посещением музея леденца
Обзорная экскурсия с посещением музея леденца
2600
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Рязань
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
2650
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Рязань
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
2650
за чел.
Экскурсия на автобусе с выходом у самых интересных и значимых памятников
Рязань
Легенды и байки матушки Рязани
Легенды и байки матушки Рязани
4500
за всё
В любом населенном пункте есть свои городские легенды и истории, которые предаются из поколения в поколение
Рязань
С добрым утром, Рязань
С добрым утром, Рязань
4200
за всё
Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается
Рязань
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
2600
за чел.
Вас ждет увлекательная программа! Вы увидите главные достопримечательности курортного поселка Солотча
Рязань
Обзорная экскурсия по Рязани
Обзорная экскурсия по Рязани
4.8
8 отзывов
500
за чел.
Проведите праздничные выходные за интересной прогулкой, приглашаем вас отправиться
Рязань

Водные прогулки

Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
от
20000
за всё
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея
Листвянка

Туры на автомобиле

Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
2600
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Рязань
Обзорная экскурсия с посещением музея леденца
Обзорная экскурсия с посещением музея леденца
2600
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Рязань
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
2650
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Рязань
Экскурсия на родину Есенина
Экскурсия на родину Есенина
2700
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Рязань
Городище Старая Рязань и село Исады
Городище Старая Рязань и село Исады
5
1 отзыв
5500
за всё
Познакомиться с тысячелетней историей Рязанщины и насладиться дивными видами
Рязань
Солотча - «ворота Мещеры»
Солотча - «ворота Мещеры»
4.9
12 отзывов
5500
за всё
Влюбиться в природу Рязанского края, побывать в музее гравюры и посетить монастырь 14 века
Рязань
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново
5
17 отзывов
7000
за всё
Побывать на родине Есенина, влюбиться в рязанские просторы и посетить Иоанно-Богословскую обитель
Рязань
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
5
1 отзыв
7200
за всё
Поразиться историям о столице древней Артании и богатому фольклору на родине Добрыни Никитича
Рязань
Из Рязани в Касимов - город двух культур
Из Рязани в Касимов - город двух культур
5
5 отзывов
7000
за всё
Познакомиться с историей Рязанской Мещеры и поразиться наследию провинциального ровесника столицы
Рязань

Гастрономические туры

Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия
Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия
5
10 отзывов
2500
за чел.
На экскурсии вы познакомитесь с кухней Рязанской губернии, продегустируете 10 локальных блюд
Рязань

Последние отзывы об экскурсиях по Рязанской области

  • Э
    Эмиль
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Один из лучших гидов с которыми довелось проходить экскурсии
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    В целом, очень не плохой экскурсовод. Есть знание материала, видно, что самому нравится, то чем он занимается. Не хватило исторических фактов, событий, подвигов со стороны горожан. Важно знать, как именно Рязань повлияла на становление государства, как себя проявляла в разные периоды, что было основной идеей горожан в каждый период существования города. Основные ремёсла, чем прославились товары и услуги. Мы часто путешествуем по стране и всегда берём экскурсоводов. Наверное только по этому оценки чуть ниже. Есть с чем сравнивать.
  • В
    Виктория
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Экскурсию проводил Евгений. Отличный экскурсовод. Нам очень понравилось!
  • М
    Максим
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Рязань от древности до наших дней
    Все интересно и отлично рассказано и показано.
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Мы решили отпраздновать день рождение дочери небольшим путешествием в Рязань и выбрали для первого знакомства с городом авторскую экскурсию Дмитрия, которую рекомендуем каждому, кто хочет увидеть Рязань глазами человека глубоко знающего и любящего свой край. Сколько нового и интересного мы узнали об истории Рязани, её настоящем, а также о планах города и таких активистов, как Дмитрий, по реставрации и восстановлению памятников архитектуры города. А самое главное, возникло сильное желание вернуться в Рязань, чтобы продолжить знакомство с городом.
  • E
    Evgenii
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Детская интерактивная экскурсия по улице Почтовая
    Валентин превосходный мастер своего дела!!! Экскурсия прошла на ура!!! Дети в восторге!!! Спасибо большое!!!
  • М
    Максим
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Солотча - «ворота Мещеры»
    Все отлично и очень понравилось!
  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Есенинские места Рязанской области
    Очень интересная и познавательная экскурсия по Есенинским местам. Сама узнала много новых и интересных фактов о Есенине и, как оказалось, у детей в головах также осела правильная информация! Валентин - прекрасный расказчик, гид, историк. Прекрасная подача материала, структурно и с лирикой (читал стихи Есенина!) Ориентирован на детей и взрослых - всем было интересно!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Хочу выразить огромную благодарность за проведённую экскурсию! С нами была экскурсовод Людмила - человек увлечённый своим делом, обладающий обширными знаниями и интересно подающий материал. С большой любовью рассказывала она нам об истории Рязани и истории России. Мы совершенно не заметили как пролетело время экскурсии (даже больше запланированного). На экскурсии мы были вдвоём с мужем. Я очень пожалела, что дети не смогли с нами поехать. Думаю, им тоже понравилось бы. Спасибо Вам!!!
  • Г
    Галина
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Фантастическая экскурсия! Весь отзыв только в превосходной форме! Понравилось и взрослым и детям! Дети после экскурсии нарисовали Стрельца, решили написать ему письма - настолько он произвёл на них впечатление! Организация, пунктуальность, содержание - все на высшем уровне! 👏👏👏
  • О
    Оксана
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Кремль - сердце Рязани
    Отличная экскурсия, Андрей умеет заинтересовать и взрослых, и детей. Нас поразили глубокие и разносторонние знания Андрея, от добычи железа в болотах до святынь, хранящихся в Кремле! Ни один наш вопрос не остался без ответа. Если хотите интересно и с пользой провести 2 часа, то смело бронируйте экскурсию с Андреем.
  • А
    Алексей
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Были в Рязани 10.04.2022. Дмитрий провел очень увлекательную, познавательную и живую экскурсию. Дмитрий увлечен своим городом, поэтому все прошло на ура. Спасибо огромное. Однозначно буду рекомендовать Дмитрия, как экскурсовода по Рязани и окрестностям. Дмитрий, удачи и успеха во всех твоих начинаниях.
  • О
    Ольга
    16 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
    Были на экскурсии с ребёнком. Все очень понравилось. Ольга отличный экскурсовод. Помогла спланировать остальные дни посещения Рязани. Спасибо огромное!!! Хочется вернуться в город.
  • Н
    Наталия
    13 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Кремль - сердце Рязани
    Огромное спасибо нашему экскурсоводу Андрею. Было очень познавательно и увлекательно, детям очень понравилась игра. Андрей- увлечённый и любящий свой город человек. Будем рады встретиться снова. Спасибо.
  • Е
    Елена
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Очень понравилась экскурсия и взрослым и детям! Рекомендуем.
  • А
    Андрей
    9 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Впервые в Рязани. Заказали экскурсию у Дмитрия, понимая, что это целая команда отличных ребят (судя по отзывам). Нас принимала Ольга. Красивая, с хорошей речью и огромными знаниями девушка! Расставались с трудом, зависли в кафе, обсуждая тонкости рязанской архитектуры и планируя расписание следующих приездов в Рязань, уже с целью полетать на воздушном шаре и посетить реконструкцию Вожской (кажется правильно запомнили) битвы. Самые лучшие рекомендации и благодарность! Если попадёте в руки Ольги - вам очень повезёт!
  • О
    Оксана
    9 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Видно, что Дмитрий прекрасно знает историю своего края и очень интересно выстроил маршрут. Узнали много интересного о Рязани, что обязательно вернёмся ещё раз посмотреть другие места.
  • К
    Катерина
    9 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Дмитрий великолепный рассказчик! Человек, который любит свой город! Знает мне кажется о каждой травинке, о каждом переулке! Обязательно буду рекомендовать друзьям! Три часа пролетели за пять минут! Великолепно!
  • С
    Светлана
    7 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    05.04.2022 были с детьми на экскурсии с Людмилой! Все прошло просто замечательно, даже лучше 👍🏽👍🏽👍🏽Людмила -профессионал своего дела, очень быстро нашла подход к детям!!! Благодаря ей, экскурсия была увлекательной и интересной для детей и взрослых! Большое вам спасибо!
  • Е
    Елена
    6 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Рязани в Касимов - город двух культур
    Спасибо - все отлично!
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