Водные для детей – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Самаре, цены от 1 390 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Подводная охота на Волге
На катере
2 отзыва
4 часа
Водная прогулка
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 10 000 за человека
Свято-Богородичный Казанский монастырь: на теплоходе из Самары
На теплоходе
9 часов
Водная прогулка
Свято-Богородичный Казанский монастырь: на теплоходе из Самары
Посетить храмы действующего мужского монастыря в селе Винновка в компании местного монаха
Начало: На Речном вокзале
28 сен в 07:30
1 390 за человека
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
10 часов
Водная прогулка
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
33 340 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    9 июля 2024
    Подводная охота на Волге
    Шикарная экскурсия, спасибо большое Сергею за новый опыт.
  • D
    DMITRII
    7 сентября 2022
    Подводная охота на Волге
    Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
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    Мы подобрали маски, ласты, гидрокостюмы и отправились на лодке по Волге искать место для охоты. К сожалению, в тот день на Волге была большая волна и пострелять в рыбу не удалось. Зато мы вдоволь поплавали с масками и посмотрели на маленьких рыбок на мелководье. Затем вернулись и поехали в деревню на острове, где делают сыр. Там были козы и коровы и много вкусного сыра. Сергей дал нам велосипеды и эта поездка оказалась чуть ли не интереснее поиска рыбы. Потом мы вернулись с пили чай, ели арбуз и сыр. Провели чудесный день. Рекомендую Сергея как гида в любое время года.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Водные для детей»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подводная охота на Волге
  2. Свято-Богородичный Казанский монастырь: на теплоходе из Самары
  3. Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самарская набережная
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Бункер Сталина
  9. Площадь Славы
  10. Особняк Курлиных
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 390 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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