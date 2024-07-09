4 часа
Водная прогулка
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 10 000₽ за человека
9 часов
Водная прогулка
Свято-Богородичный Казанский монастырь: на теплоходе из Самары
Посетить храмы действующего мужского монастыря в селе Винновка в компании местного монаха
Начало: На Речном вокзале
28 сен в 07:30
1 390₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
33 340₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий9 июля 2024Шикарная экскурсия, спасибо большое Сергею за новый опыт.
- DDMITRII7 сентября 2022Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Водные для детей»
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