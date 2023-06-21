Круизы однодневные – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Самаре, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Подводная охота на Волге
На катере
2 отзыва
4 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
16 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 10 000 за человека
Дайвинг на Волге или Голубом озере
1 отзыв
3 часа
Водная прогулка
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
16 авг в 09:30
20 авг в 09:00
от 20 000 за человека
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
10 часов
Водная прогулка
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
17 авг в 09:00
19 авг в 09:00
33 340 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    21 июня 2023
    Дайвинг на Волге или Голубом озере
    Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подводная охота на Волге
  2. Дайвинг на Волге или Голубом озере
  3. Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Площадь Куйбышева
  4. Набережная
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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