4 часа
Водная прогулка
Лучший выборПодводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
16 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 10 000₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
16 авг в 09:30
20 авг в 09:00
от 20 000₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
17 авг в 09:00
19 авг в 09:00
33 340₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил21 июня 2023Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Круизы однодневные»
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