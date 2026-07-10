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Билеты
Лучший выборЭрмитаж: самое лучшее (билеты без очереди включены)
Расшифровать шедевры мирового искусства и прикоснуться к прекрасному с профессиональным гидом
Начало: В районе Дворцовой площади
Завтра в 11:00
12 июл в 11:00
3980 ₽ за билет
Мини-группа
до 7 чел.
Царское Село и Петергоф в мини-группе
Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день
Начало: На площади Островского
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
12 июл в 09:30
13 июл в 09:30
7810 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная водная прогулка по Петербургу + выстрел петропавловской пушки
Прокатиться на катере, полюбоваться городом и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 11:00
12 июл в 11:00
от 13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Эрмитаж: сокровища императорской коллекции (билеты включены)
Познакомиться с выдающимися произведениями разных эпох и стран в самом большом музее России
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 11:00
12 июл в 11:00
от 8750 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Исаакиевский собор и его окрестности (без подъёма на колоннаду)
Перешагнуть порог храма - и оказаться в атмосфере подлинного волшебства
Начало: На Исаакиевской площади
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
12 июл в 12:00
4000 ₽ за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Юсуповский дворец: от парадной лестницы до подвала
Погрузиться в атмосферу аристократической роскоши начала 20 века и ощутить дыхание истории
Начало: У Юсуповского дворца
Завтра в 10:00
12 июл в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Корпус Бенуа в Русском музее: искусство как предчувствие (билеты включены)
Узнать, как художники начала 20 века предсказывали революции, войны и социальные потрясения
Начало: На Инженерной улице
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
12 июл в 12:00
3900 ₽ за билет
Мини-группа
до 11 чел.
Санкт-Петербург + Царское Село: день в царском стиле
Увидеть ключевые достопримечательности города, посетить Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Начало: Возле Казанского собора
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
12 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 7490 ₽ за человека
Аудиогид
Индивидуальная прогулка по каналам Петербурга
Пройти по водным лабиринтам Северной Венеции и послушать интересную аудиоэкскурсию
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 14 500 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом или музыкой
Проплыть по рекам и каналам исторической части города
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
от 13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Санкт-Петербурга в Нижний парк Петергофа (на метеоре)
Увидеть Большой каскад с Самсоном, погулять по аллеям парка и оценить инженерный масштаб
Начало: У спуска со Львами
Завтра в 10:00
12 июл в 10:00
от 10 600 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Эрмитаж в Главном штабе
Шедевры искусства в пространстве Карла Росси
Начало: У входа в Главный штаб
Завтра в 11:00
12 июл в 11:00
от 8400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Кронштадт на метеоре - с гидом
Добраться по заливу на скоростном судне, пройтись по городу-крепости и узнать о его прошлом
Начало: На Адмиралтейской набережной
Завтра в 10:00
12 июл в 10:00
от 10 600 ₽ за всё до 6 чел.
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