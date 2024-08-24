История на каждом шагу: усадьба Репина, музей освоения Арктики, средневековый и современный Выборг

Погрузиться в прошлое, испечь крендель и увидеть, как жил великий русский живописец
Отправляемся в удивительное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг, чтобы провести насыщенные событиями выходные и погрузиться в прошлое.

По пути мы посетим музей-усадьбу «Пенаты», где провёл последние 30 лет жизни и был
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похоронен художник Илья Репин, увидим заброшенный лютеранский храм, идеально вписанный в суровые северные пейзажи, а ужинать будем в тематическом парке, посвящённом освоению Арктики и Антарктики.

Во второй день будем много гулять по древнему Выборгу, знакомясь с его историей и современностью, а также поучаствуем в кулинарном мастер-классе по выпечке кренделя.

История на каждом шагу: усадьба Репина, музей освоения Арктики, средневековый и современный Выборг
История на каждом шагу: усадьба Репина, музей освоения Арктики, средневековый и современный Выборг
История на каждом шагу: усадьба Репина, музей освоения Арктики, средневековый и современный Выборг
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Виктория» или «Дружба». *Фото гостиниц взяты с сайта ostrovok.ru.

Питание. В стоимость тура включены завтрак и ужин в первый день, мастер-класс по выпечке кренделя с дегустацией. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Музей Репина, лютеранский храм, парк «Наша Арктика»

Утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в сторону Выборга. Будем двигаться по Приморскому шоссе, созерцая просторы Финского залива. Сделаем остановку, чтобы позавтракать в атмосферном кафе с видом на воду.

Заглянем в музей-усадьбу «Пенаты», где провёл последние 30 лет жизни и был похоронен художник Илья Репин. Перекусим сочными и ароматными чебуреками в посёлке Комарово и продолжим путь. Ненадолго заедем в Приморск, где возвышается заброшенный лютеранский храм Святой Марии Магдалины в стиле модерна, который отлично вписывается в суровые северные пейзажи.

На пару часов задержимся в музее под открытым небом — тематическом парке «Наша Арктика». Познакомимся с историей освоения Арктики и Антарктики, бытом первопроходцев, мореплавателей, авиаторов, коренных жителей. Здесь нам подадут сытный ужин с шашлыком, пирожками и чаем.

В Выборг прибудем к вечеру, разместимся в отеле и отдохнём.

Музей Репина, лютеранский храм, парк «Наша Арктика»Музей Репина, лютеранский храм, парк «Наша Арктика»Музей Репина, лютеранский храм, парк «Наша Арктика»Музей Репина, лютеранский храм, парк «Наша Арктика»Музей Репина, лютеранский храм, парк «Наша Арктика»Музей Репина, лютеранский храм, парк «Наша Арктика»
2 день

Прогулки по Выборгу, кулинарный мастер-класс

С новыми силами отправимся гулять по средневековому городу и осмотрим все знаковые локации неповторимого Выборга. Пообедаем в одном из старейших ресторанов России, где подают блюда по старинным рецептам — жаренную сельдь в ржаной муке и манный мусс с брусникой.

Посетим центральную библиотеку. Новаторское здание было построено в первой половине 1930-х годов по проекту финского архитектора Алвара Аалто и стало настоящим прорывом своего времени.

В завершение поездки познакомимся с ещё одним символом Выборга, отправившись на фабрику кренделей. Здесь нам дадут мастер-класс по выпечке витой сдобной булки, которую мы потом попробуем с чаем. Затем вернёмся в Санкт-Петербург и попрощаемся.

Прогулки по Выборгу, кулинарный мастер-классПрогулки по Выборгу, кулинарный мастер-классПрогулки по Выборгу, кулинарный мастер-классПрогулки по Выборгу, кулинарный мастер-классПрогулки по Выборгу, кулинарный мастер-классПрогулки по Выборгу, кулинарный мастер-классПрогулки по Выборгу, кулинарный мастер-классПрогулки по Выборгу, кулинарный мастер-класс

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе на минивэне в первый день
  • Билет на «Ласточку» из Выборга в Санкт-Петербург во второй день
  • Проживание
  • Завтрак и ужин в первый день
  • Сопровождение гидом, экскурсии и входные билеты по маршруту
  • Мастер-класс по выпечке кренделя с дегустацией
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Проезд в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Парнас» в Санкт-Петербурге, утро, точное время вы узнаете после бронирования
Завершение: Санкт-Петербург, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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