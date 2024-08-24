История на каждом шагу: усадьба Репина, музей освоения Арктики, средневековый и современный Выборг
Погрузиться в прошлое, испечь крендель и увидеть, как жил великий русский живописец
Отправляемся в удивительное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг, чтобы провести насыщенные событиями выходные и погрузиться в прошлое.
По пути мы посетим музей-усадьбу «Пенаты», где провёл последние 30 лет жизни и был читать дальше
похоронен художник Илья Репин, увидим заброшенный лютеранский храм, идеально вписанный в суровые северные пейзажи, а ужинать будем в тематическом парке, посвящённом освоению Арктики и Антарктики.
Во второй день будем много гулять по древнему Выборгу, знакомясь с его историей и современностью, а также поучаствуем в кулинарном мастер-классе по выпечке кренделя.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Виктория» или «Дружба». *Фото гостиниц взяты с сайта ostrovok.ru.
Питание. В стоимость тура включены завтрак и ужин в первый день, мастер-класс по выпечке кренделя с дегустацией. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
1 день
Музей Репина, лютеранский храм, парк «Наша Арктика»
Утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в сторону Выборга. Будем двигаться по Приморскому шоссе, созерцая просторы Финского залива. Сделаем остановку, чтобы позавтракать в атмосферном кафе с видом на воду.
Заглянем в музей-усадьбу «Пенаты», где провёл последние 30 лет жизни и был похоронен художник Илья Репин. Перекусим сочными и ароматными чебуреками в посёлке Комарово и продолжим путь. Ненадолго заедем в Приморск, где возвышается заброшенный лютеранский храм Святой Марии Магдалины в стиле модерна, который отлично вписывается в суровые северные пейзажи.
На пару часов задержимся в музее под открытым небом — тематическом парке «Наша Арктика». Познакомимся с историей освоения Арктики и Антарктики, бытом первопроходцев, мореплавателей, авиаторов, коренных жителей. Здесь нам подадут сытный ужин с шашлыком, пирожками и чаем.
В Выборг прибудем к вечеру, разместимся в отеле и отдохнём.
2 день
Прогулки по Выборгу, кулинарный мастер-класс
С новыми силами отправимся гулять по средневековому городу и осмотрим все знаковые локации неповторимого Выборга. Пообедаем в одном из старейших ресторанов России, где подают блюда по старинным рецептам — жаренную сельдь в ржаной муке и манный мусс с брусникой.
Посетим центральную библиотеку. Новаторское здание было построено в первой половине 1930-х годов по проекту финского архитектора Алвара Аалто и стало настоящим прорывом своего времени.
В завершение поездки познакомимся с ещё одним символом Выборга, отправившись на фабрику кренделей. Здесь нам дадут мастер-класс по выпечке витой сдобной булки, которую мы потом попробуем с чаем. Затем вернёмся в Санкт-Петербург и попрощаемся.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по программе на минивэне в первый день
Билет на «Ласточку» из Выборга в Санкт-Петербург во второй день
Проживание
Завтрак и ужин в первый день
Сопровождение гидом, экскурсии и входные билеты по маршруту
Мастер-класс по выпечке кренделя с дегустацией
Страховка
Что не входит в цену
Проезд в Санкт-Петербург и обратно
Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Парнас» в Санкт-Петербурге, утро, точное время вы узнаете после бронирования
Завершение: Санкт-Петербург, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы — команда отъявленных профессионалов, способных довести ваш отдых до того самого мечтательного идеала. Обещаем спасти вас от рутины серых будней и предусмотреть всё-всё-всё в вашем долгожданном туре, чтобы вам самим не пришлось тратить время. Проводим вас в путешествие со всей любовью и заботой, на какую сами способны. Поэтому отдых с нами станет незабываемым для вас.