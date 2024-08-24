Утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в сторону Выборга. Будем двигаться по Приморскому шоссе, созерцая просторы Финского залива. Сделаем остановку, чтобы позавтракать в атмосферном кафе с видом на воду.

Заглянем в музей-усадьбу «Пенаты», где провёл последние 30 лет жизни и был похоронен художник Илья Репин. Перекусим сочными и ароматными чебуреками в посёлке Комарово и продолжим путь. Ненадолго заедем в Приморск, где возвышается заброшенный лютеранский храм Святой Марии Магдалины в стиле модерна, который отлично вписывается в суровые северные пейзажи.

На пару часов задержимся в музее под открытым небом — тематическом парке «Наша Арктика». Познакомимся с историей освоения Арктики и Антарктики, бытом первопроходцев, мореплавателей, авиаторов, коренных жителей. Здесь нам подадут сытный ужин с шашлыком, пирожками и чаем.

В Выборг прибудем к вечеру, разместимся в отеле и отдохнём.