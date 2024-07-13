Утром — завтрак. Затем мы предлагаем вам 3 варианта программы на выбор.

Вариант 1 начнётся с обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Петрозаводску, ровеснику Санкт-Петербурга, история которого началась в 1703 году. Вы полюбуетесь Онежским озером и знаменитой просторной набережной. Посмотрите на Крестовоздвиженский и Александро-Невский соборы, памятники Петру I и Александру Пушкину и площадь Ленина. Узнаете историю города и происхождение его названия.

Затем мы отправимся в заповедник «Кивач», где посетим одноимённый водопад, который считается четвёртым по величине равнинным водопадом Европы, и дендрарий, где собрана коллекция из 42 видов деревьев и кустарников. Побываем в берёзовой роще, рассмотрим её «мраморный» узор и структуру древесины.

После обеда (по желанию, доплата — 500 руб.) переедем в посёлок Марциальные Воды, в котором находится старейший курорт России. Здесь, в долине железистых минеральных источников, вода обладает уникальными целебными свойствами. Продегустируем её, осмотрим корпуса санатория в окружении живописного карельского леса и увидим храм иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Вариант 2 также начнётся с обзорной автобусной экскурсии по Петрозаводску, раскинувшемуся на берегу второго по величине в Европе Онежского озера, в ходе которой вы познакомитесь со многими историческими и культурными достопримечательностями столицы Карелии.

В 09:00 на метеоре отправимся на остров Кижи на метеоре (по желанию, за доплату: взрослые — 5150 руб., дети до 12 лет включительно — 3500 руб.). На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом, где сохранён дух северной деревни. После экскурсии по территории комплекса у вас будет свободное время, есть кафе, где можно будет перекусить. В 16:00 вернёмся в Петрозаводск.

Вариант 3 — «Своя программа» — свободный день в Петрозаводске. Вы можете составить свою развлекательно-экскурсионную программу, подольше отдохнуть в гостинице или неспеша изучить город. В 17:00 — встреча с группой.

После отправимся обратно в Санкт-Петербург. По пути сделаем остановку в «Фермерской усадьбе» в деревне Доможирово. Здесь можно приобрести продукты местного производства: выпечку, консервы, мёд, варенье, рыбу, ягодные наливки и настойки. А ещё в усадьбе есть мини-зоопарк, где живут козы, куры, гуси, утки, кролики.

23:00-00:00 — ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург.