Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий

Погулять по Онежской набережной, послушать рассказы об истории мест и посетить памятники архитектуры
Приглашаем в увлекательную мини-поездку в Карелию.

Вас ждёт экскурсия по территории Староладожской крепости и Александро-Свирскому мужскому монастырю, расположенному в живописном месте на высоком берегу Рощинского озера. Вы побываете в уникальной шунгитовой
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комнате, нахождение в которой укрепляет здоровье.

Второй день путешествия вы сможете провести по своему усмотрению: самостоятельно исследовать Петрозаводск или отправиться с нами на одну из экскурсий: на остров Кижи или в заповедник «Кивач» и курорт Марциальные Воды.

Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий
Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий
Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить ваши данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов), чтобы составить список для гостиницы.
Рекомендации: одежда по погоде, удобная обувь.
Важно: время в дороге на обратном пути занимает около 7 часов и может увеличиться в связи с ситуацией на дорогах. К сожалению, мы не можем гарантировать прибытие автобуса в город до закрытия метро, поэтому рекомендуем иметь с собой средства на такси на всякий случай.

Проживание. В отеле «Спа-Карелия» в двухместных номерах с удобствами.

Питание. В стоимость включён 1 завтрак в отеле по системе «шведский стол».
Есть возможность дополнительно заказать пакет питания из 2 обедов и 1 ужина — 1600 руб. /чел. Оплачивается в день экскурсии, утром, перед отправлением автобуса. Меню стандартное комплексное (овощной салат, первое, второе с гарниром, хлеб, чай/морс).

Транспорт. Туристический автобус на 45-50 мест.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Староладожская крепость, Александро-Свирский монастырь, шунгитовая комната в Петрозаводске

Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся в Старую Ладогу, слушая по пути увлекательный рассказ гида. По приезде вас ждёт экскурсия по территории Староладожской крепости. Деревянная крепость была заложена в 870, а каменная — в 1116 году. Вы узнаете историю сооружения — кому принадлежала, кем захватывалась и какое значение имела для здешних мест.

После обеда (по желанию, за доплату — 500 руб.) посетим Александро-Свирского мужской монастырь, основанный в 1506 году преподобным Александром Свирским, иноком Валаамского монастыря. Православная обитель расположена в живописном месте на высоком берегу Рощинского озера. На её территории находятся Троицкий собор с сохранившимися фресками начала XVIII века, Преображенский собор, в котором хранятся мощи Александра Свирского, Церковь Захария и Елизаветы с копией Туринской плащаницы и другие памятники.

Затем переедем в Петрозаводск, где побываем в шунгитовой комнате — помещении из карельского шунгита. Пребывание в ней помогает нормализовать давление, снимает головные боли, устраняет бессонницу, синдром хронической усталости, укрепляет общий тонус организма. Вечером разместимся в отеле и поужинаем в ресторане (по желанию, за доплату — 600 руб.).

Староладожская крепость, Александро-Свирский монастырь, шунгитовая комната в ПетрозаводскеСтароладожская крепость, Александро-Свирский монастырь, шунгитовая комната в ПетрозаводскеСтароладожская крепость, Александро-Свирский монастырь, шунгитовая комната в ПетрозаводскеСтароладожская крепость, Александро-Свирский монастырь, шунгитовая комната в ПетрозаводскеСтароладожская крепость, Александро-Свирский монастырь, шунгитовая комната в ПетрозаводскеСтароладожская крепость, Александро-Свирский монастырь, шунгитовая комната в ПетрозаводскеСтароладожская крепость, Александро-Свирский монастырь, шунгитовая комната в ПетрозаводскеСтароладожская крепость, Александро-Свирский монастырь, шунгитовая комната в ПетрозаводскеСтароладожская крепость, Александро-Свирский монастырь, шунгитовая комната в Петрозаводске
2 день

Программа на выбор

Утром — завтрак. Затем мы предлагаем вам 3 варианта программы на выбор.

Вариант 1 начнётся с обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Петрозаводску, ровеснику Санкт-Петербурга, история которого началась в 1703 году. Вы полюбуетесь Онежским озером и знаменитой просторной набережной. Посмотрите на Крестовоздвиженский и Александро-Невский соборы, памятники Петру I и Александру Пушкину и площадь Ленина. Узнаете историю города и происхождение его названия.

Затем мы отправимся в заповедник «Кивач», где посетим одноимённый водопад, который считается четвёртым по величине равнинным водопадом Европы, и дендрарий, где собрана коллекция из 42 видов деревьев и кустарников. Побываем в берёзовой роще, рассмотрим её «мраморный» узор и структуру древесины.

После обеда (по желанию, доплата — 500 руб.) переедем в посёлок Марциальные Воды, в котором находится старейший курорт России. Здесь, в долине железистых минеральных источников, вода обладает уникальными целебными свойствами. Продегустируем её, осмотрим корпуса санатория в окружении живописного карельского леса и увидим храм иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Вариант 2 также начнётся с обзорной автобусной экскурсии по Петрозаводску, раскинувшемуся на берегу второго по величине в Европе Онежского озера, в ходе которой вы познакомитесь со многими историческими и культурными достопримечательностями столицы Карелии.

В 09:00 на метеоре отправимся на остров Кижи на метеоре (по желанию, за доплату: взрослые — 5150 руб., дети до 12 лет включительно — 3500 руб.). На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом, где сохранён дух северной деревни. После экскурсии по территории комплекса у вас будет свободное время, есть кафе, где можно будет перекусить. В 16:00 вернёмся в Петрозаводск.

Вариант 3 — «Своя программа» — свободный день в Петрозаводске. Вы можете составить свою развлекательно-экскурсионную программу, подольше отдохнуть в гостинице или неспеша изучить город. В 17:00 — встреча с группой.

После отправимся обратно в Санкт-Петербург. По пути сделаем остановку в «Фермерской усадьбе» в деревне Доможирово. Здесь можно приобрести продукты местного производства: выпечку, консервы, мёд, варенье, рыбу, ягодные наливки и настойки. А ещё в усадьбе есть мини-зоопарк, где живут козы, куры, гуси, утки, кролики.

23:00-00:00 — ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 900 ₽
Дети 5-11 лет, пенсионеры11 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на большом туристическом автобусе на 45-50 мест
  • Услуги гида-сопровождающего и местных гидов
  • Входные билеты по программе: Староладожская крепость, Морской музей "Полярный Одиссей", заповедник "Кивач"
  • Проживание в отеле
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Пакет питания из 2 обедов и 1 ужина - 1600 руб. /чел
  • Скидка за вариант «Своя программа» - 500 руб
  • Скидка детям 5-11 лет - 300 руб., дети до 5 лет - бесплатно
  • Скидка пенсионерам - 300 руб
  • Экскурсия на остров Кижи на метеоре (по желанию): взрослые - 5150 руб., дети до 15 лет (включительно) - 3500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», ул. Звенигородская, д. 5, 07:30
Завершение: 23:00-00:00 - ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, остановки у станции метро "Ломоносовская" и "Звенигородская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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