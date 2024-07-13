Описание тура
Организационные детали
Можно заказать тур на любое количество человек (до 50), если вас больше 17.
Проживание. Будем жить в гостинице «Глобус», 2-местное проживание.
Питание. В программу включены 2 обеда, ужин, завтрак. Организатор возьмёт с собой большие термосы и печенье, чтобы подкрепить силы. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Передвижение на микроавтобусе Мерседес-Спринтер.
Сложность. Будет много прогулок и позднее возвращение в отель.
Можно заказать тур на любое количество человек (до 50)
Программа тура по дням
«Михайловская дача», усадьба в Гостилицах и психиатрическая больница
Встретимся в 10:00 у станции метро «Московская». Знакомство с усадьбами Петербурга начнём с посещения дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача». Мы заглянем в заброшенный дворец, в котором сохранились роскошные залы с лепниной, поднимемся на башню и полюбуемся видом на залив, а ещё послушаем семейные легенды хозяев дворца.
Дальше осмотрим руины усадьбы в Гостилицах. В 18 веке она была подарена фавориту Императрицы Елизаветы Петровны графу А. Г. Разумовскому. Сама правительница тоже любила часто посещать усадьбу. В годы Великой Отечественной войны сооружение было оккупировано фашистами, а после победы восстанавливать особняк не стали.
В 13:40 вас ждёт экскурсия по дворцу-усадьбе Елизаветино, где воссозданы роскошные интерьеры и английский парк 18 века. После обеда — отправимся в психиатрическую больницу имени Кащенко. Здесь для нас устроит экскурсию действующий сотрудник клиники. Он проведёт по бывшей усадьбе Демидовых Сиворицы и расскажет, как жил один их самых богатых в стране купцов. Вы побываете в больничном театре и бельведере, подниметесь на крышу больницы и полюбуетесь видом на парк. Попасть сюда самостоятельно очень сложно, а ещё здесь часто снимают кино.
Вечером посетим заброшенную ГЭС и обнажения девона на реке Оредеж — геологические обнажения, памятник природы. Погуляем по усадьбе генерала Витгенштейн и заглянем в костёл-усыпальницу Стефании Радзивилл.
В 20:30 поужинаем и разойдёмся по номерам гостиницы «Глобус».
Усадьба Заполье, музей-заповедник Римского-Корсакова
В 10:30 поедем в дворянскую усадьбу Рапти. Осмотрим руины и загадочный подземный зал. Дальше отправимся в усадьбу Заполье, где мы увидим камень Параскевы Пятницы. Считается, что валун необычной формы обладает чудотворными свойствами и способен исполнять желания.
Следующая усадьба — мемориальный музей-заповедник Римского-Корсакова. Пообедаем в кафе «Приют странника» и продолжим наше путешествие посещением усадьбы Татищевой и усадьбы купцов Ванюковых. От некогда роскошного здания остался только парк — образец ландшафтного искусства. Полюбуемся родниковым Голубым озером и увидим дом Бабы Яги.
К 23:00 вернёмся в Санкт-Петербург, на станцию метро «Московская».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- 2 обеда, ужин, завтрак
- Экскурсии по программе
- Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
- Питание вне программы
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