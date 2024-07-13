По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области

Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Мы откроем перед вами двери старинных дворцов, усадеб и особняков, где когда-то кипела жизнь, стучали по паркету каблучки и ходили знатные вельможи. Вы увидите отреставрированные сооружения, куда просто так не
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попасть.

В необычных интерьерах часто снимают кино, так что, возможно, вы даже узнаете какие-то места! А ещё полюбуетесь давно забытыми, но некогда великолепными усадьбами. Будем бродить в лесах в поисках особняков с готическими башенками и гробницами. А в действующей психиатрической больнице экскурсию для нас устроит её сотрудник. Он покажет усадьбу купца Петра Демидова, проведёт в больничный театр и на крышу.

По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Можно заказать тур на любое количество человек (до 50), если вас больше 17.

Проживание. Будем жить в гостинице «Глобус», 2-местное проживание.

Питание. В программу включены 2 обеда, ужин, завтрак. Организатор возьмёт с собой большие термосы и печенье, чтобы подкрепить силы. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Передвижение на микроавтобусе Мерседес-Спринтер.

Сложность. Будет много прогулок и позднее возвращение в отель.

Можно заказать тур на любое количество человек (до 50)

Программа тура по дням

1 день

«Михайловская дача», усадьба в Гостилицах и психиатрическая больница

Встретимся в 10:00 у станции метро «Московская». Знакомство с усадьбами Петербурга начнём с посещения дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача». Мы заглянем в заброшенный дворец, в котором сохранились роскошные залы с лепниной, поднимемся на башню и полюбуемся видом на залив, а ещё послушаем семейные легенды хозяев дворца.

Дальше осмотрим руины усадьбы в Гостилицах. В 18 веке она была подарена фавориту Императрицы Елизаветы Петровны графу А. Г. Разумовскому. Сама правительница тоже любила часто посещать усадьбу. В годы Великой Отечественной войны сооружение было оккупировано фашистами, а после победы восстанавливать особняк не стали.

В 13:40 вас ждёт экскурсия по дворцу-усадьбе Елизаветино, где воссозданы роскошные интерьеры и английский парк 18 века. После обеда — отправимся в психиатрическую больницу имени Кащенко. Здесь для нас устроит экскурсию действующий сотрудник клиники. Он проведёт по бывшей усадьбе Демидовых Сиворицы и расскажет, как жил один их самых богатых в стране купцов. Вы побываете в больничном театре и бельведере, подниметесь на крышу больницы и полюбуетесь видом на парк. Попасть сюда самостоятельно очень сложно, а ещё здесь часто снимают кино.

Вечером посетим заброшенную ГЭС и обнажения девона на реке Оредеж — геологические обнажения, памятник природы. Погуляем по усадьбе генерала Витгенштейн и заглянем в костёл-усыпальницу Стефании Радзивилл.

В 20:30 поужинаем и разойдёмся по номерам гостиницы «Глобус».

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2 день

Усадьба Заполье, музей-заповедник Римского-Корсакова

В 10:30 поедем в дворянскую усадьбу Рапти. Осмотрим руины и загадочный подземный зал. Дальше отправимся в усадьбу Заполье, где мы увидим камень Параскевы Пятницы. Считается, что валун необычной формы обладает чудотворными свойствами и способен исполнять желания.

Следующая усадьба — мемориальный музей-заповедник Римского-Корсакова. Пообедаем в кафе «Приют странника» и продолжим наше путешествие посещением усадьбы Татищевой и усадьбы купцов Ванюковых. От некогда роскошного здания остался только парк — образец ландшафтного искусства. Полюбуемся родниковым Голубым озером и увидим дом Бабы Яги.

К 23:00 вернёмся в Санкт-Петербург, на станцию метро «Московская».

Усадьба Заполье, музей-заповедник Римского-КорсаковаУсадьба Заполье, музей-заповедник Римского-КорсаковаУсадьба Заполье, музей-заповедник Римского-КорсаковаУсадьба Заполье, музей-заповедник Римского-КорсаковаУсадьба Заполье, музей-заповедник Римского-Корсакова

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 обеда, ужин, завтрак
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно из вашего города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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