Встретимся в 10:00 у станции метро «Московская». Знакомство с усадьбами Петербурга начнём с посещения дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача». Мы заглянем в заброшенный дворец, в котором сохранились роскошные залы с лепниной, поднимемся на башню и полюбуемся видом на залив, а ещё послушаем семейные легенды хозяев дворца.

Дальше осмотрим руины усадьбы в Гостилицах. В 18 веке она была подарена фавориту Императрицы Елизаветы Петровны графу А. Г. Разумовскому. Сама правительница тоже любила часто посещать усадьбу. В годы Великой Отечественной войны сооружение было оккупировано фашистами, а после победы восстанавливать особняк не стали.

В 13:40 вас ждёт экскурсия по дворцу-усадьбе Елизаветино, где воссозданы роскошные интерьеры и английский парк 18 века. После обеда — отправимся в психиатрическую больницу имени Кащенко. Здесь для нас устроит экскурсию действующий сотрудник клиники. Он проведёт по бывшей усадьбе Демидовых Сиворицы и расскажет, как жил один их самых богатых в стране купцов. Вы побываете в больничном театре и бельведере, подниметесь на крышу больницы и полюбуетесь видом на парк. Попасть сюда самостоятельно очень сложно, а ещё здесь часто снимают кино.

Вечером посетим заброшенную ГЭС и обнажения девона на реке Оредеж — геологические обнажения, памятник природы. Погуляем по усадьбе генерала Витгенштейн и заглянем в костёл-усыпальницу Стефании Радзивилл.

В 20:30 поужинаем и разойдёмся по номерам гостиницы «Глобус».