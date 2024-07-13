Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга

Посетить родовое имение А.С. Пушкина и полюбоваться пейзажами, нашедшими отражение в его поэзии
Приглашаем отправиться с нами в Пушкинские Горы — небольшой посёлок, вокруг которого расположены знаковые объекты эпохи поэта.

Вы посетите усадьбы «Михайловское», «Петровское», «Тригорское», насладитесь видами, открывающимися с Савкиной горки, побываете в Святогорском мужском монастыре, на территории которого находится могила великого писателя. А ещё мы заглянем на пасеку, где вы продегустируете чай со сбитнем, мёд и медовуху.
Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Организационные детали

Необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить ваши данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов), чтобы составить список для гостиницы.
Рекомендации: одежда по погоде и удобная обувь, возьмите что-то с собой на обед в первый день.

Проживание. На турбазе «Пушкиногорье», «Сургутнефтегаз» или «Дружба» (в зависимости от даты заезда) в двухместных номерах с удобствами категории «эконом». За доплату возможно улучшение условий проживания (номер категории «стандарт»), а также одноместное размещение и подселение в номер.

Питание. Включены ужин в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день.
Возможно включить обед в 1-й день (по желанию, за доплату — 500 руб. /чел.) Оплачивается в день экскурсии, утром, перед отправлением автобуса. Меню стандартное комплексное: овощной салат, щи/борщ, курица с гарниром, хлеб, чай/морс.

Транспорт. Тур проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который рассчитан как на небольшие выезды, так и на длительные переезды с комфортом.
Предусмотрена рассадка: те, кто едет по одному, сидят справа на одиночных местах; те, кто едут по двое, сидят слева (на парных местах); те, кто едут по трое, сидят в ряд (два места слева, одно место справа на том же уровне); тем, кто бронирует место в последнем ряду, предоставляется скидка.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Савкина горка, усадьба «Тригорское», пасека

Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся в Пушкинские Горы. По приезде пообедаем (по желанию, за доплату — 500 руб. /чел.) и пойдём исследовать Савкину горку. Городище Савкино или Савкина горка, как его называли в послепушкинское время, возвышается на крутом берегу Сороти. Это одно из самых живописных мест Пушкинского заповедника, которое очень любил сам Александр Сергеевич. Вы увидите сохранившиеся здесь следы жизни IX-XIII и конца XIV-XVI веков, подниметесь по идущей вдоль холма дороге на его вершину, откуда открывается завораживающий вид на озеро Кучане и парк Петровского. Осмотрим также восстановленную деревянную часовню.

Затем вас ждёт экскурсия по усадьбе «Тригорское» друзей Пушкина Осиповых-Вульф, ставшей для поэта вторым домом в годы михайловской ссылки, где живо ощущаются тригорские реалии романа «Евгений Онегин».

После заглянем на пасеку «Мёд Пушкиногорья» и продегустируем чай со сбитнем, мёд, медовуху, самогон (по желанию). Помимо мёда в лавке можно приобрести напитки на меду, медовое мыло, маски для волос, скрабы, настойки. Вечером поужинаем и разместимся на турбазе.

Савкина горка, усадьба «Тригорское», пасекаСавкина горка, усадьба «Тригорское», пасекаСавкина горка, усадьба «Тригорское», пасекаСавкина горка, усадьба «Тригорское», пасека
2 день

Усадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырь

Сегодня после завтрака отправимся на экскурсию в усадьбу «Михайловское» — родовое имение поэта. Осмотрим дом-музей А. С. Пушкина, домик няни Арины Родионовны, Пушкинскую беседку, прогуляемся по аллее Керн. Полюбуемся видом на озёра Кучане (Петровское) и Маленец, пойму реки Сороть, «холм лесистый» и Савкину горку — классическим русским пейзажем, нашедшим отражение в творчестве Александра Сергеевича.

Затем вас ждёт экскурсия по усадьбе «Петровское» — родовому имению Ганнибалов. Пройдёмся по парку усадьбы, разбитому в конце XVIII века. Посмотрим на господский дом, перед которым устроен партер. От него по липовой аллее дойдём до озера Кучане. После посетим Свято-Успенский Святогорский монастырь. Вы узнаете его историю и увидите могилу поэта.

Пообедав, поедем обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем около 22:30.

Усадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырьУсадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырьУсадьбы "Михайловское" и "Петровское", Свято-Успенский Святогорский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 590 ₽
Дети 5-11 лет11 290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе
  • Профессиональное экскурсионное обслуживание: услуги гида-сопровождающего и гидов в музеях
  • Все входные билеты по программе: усадьбы "Тригорское", "Михайловское", "Петровское", пожертование в Свято-Успенский Святогорский монастырь, посещение пасеки "Мёд Пушкиногорья"
  • Проживание
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию) - 500 руб. /чел
  • При одноместном проживании в номере категории «стандарт» стоимость тура составит 14 590 руб
  • Скидка на места в последнем ряду - 400 руб. /чел
  • Скидка детям 5-11 лет - 300 руб., дети до 5 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», ул. Звенигородская, д. 5, 07:30
Завершение: 22:30 - ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, остановка у станции метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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