Необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить ваши данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов), чтобы составить список для гостиницы.

Рекомендации: одежда по погоде и удобная обувь, возьмите что-то с собой на обед в первый день.

Проживание. На турбазе «Пушкиногорье», «Сургутнефтегаз» или «Дружба» (в зависимости от даты заезда) в двухместных номерах с удобствами категории «эконом». За доплату возможно улучшение условий проживания (номер категории «стандарт»), а также одноместное размещение и подселение в номер.

Питание. Включены ужин в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день.

Возможно включить обед в 1-й день (по желанию, за доплату — 500 руб. /чел.) Оплачивается в день экскурсии, утром, перед отправлением автобуса. Меню стандартное комплексное: овощной салат, щи/борщ, курица с гарниром, хлеб, чай/морс.

Транспорт. Тур проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который рассчитан как на небольшие выезды, так и на длительные переезды с комфортом.

Предусмотрена рассадка: те, кто едет по одному, сидят справа на одиночных местах; те, кто едут по двое, сидят слева (на парных местах); те, кто едут по трое, сидят в ряд (два места слева, одно место справа на том же уровне); тем, кто бронирует место в последнем ряду, предоставляется скидка.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.