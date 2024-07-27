В Карелию из Санкт-Петербурга: «Рускеала», Сортавала, Петрозаводск и экскурсии на выбор

Полюбоваться Мраморным каньоном и Тохминскими водопадами, погулять вдоль Онежского озера
Приглашаем в экспресс-тур по Карелии.

Вас ждёт экскурсия по территории крепости Корела и к Тохминским водопадам, где снимались эпизоды фильма «А зори здесь тихие». Вы побываете в старинном городке Сортавала и
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погуляете по знаменитому парку «Рускеала».

Второй день путешествия вы сможете провести по своему усмотрению: самостоятельно исследовать Петрозаводск или отправиться с нами на остров Кижи или в заповедник «Кивач» и курорт Марциальные Воды.

В Карелию из Санкт-Петербурга: «Рускеала», Сортавала, Петрозаводск и экскурсии на выбор
В Карелию из Санкт-Петербурга: «Рускеала», Сортавала, Петрозаводск и экскурсии на выбор
В Карелию из Санкт-Петербурга: «Рускеала», Сортавала, Петрозаводск и экскурсии на выбор
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить ваши данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов), чтобы составить список для гостиницы.
Рекомендации: одежда по погоде, удобная обувь, что-нибудь с собой из еды на первый день на утро и обед (в Сортавала даётся свободное время, но город небольшой, кафе в центре не так много, и там могут быть очереди).

Проживание. В спа-отеле «Карелия» или «Караван» в двухместных номерах с удобствами. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость включён 1 завтрак по системе «шведский стол». За доплату возможно заказать пакет питания (1 обед и 1 ужин) — 1100 руб. /чел. Меню стандартное комплексное: овощной салат, первое, второе с гарниром, хлеб, чай/морс.

Транспорт. Туристический автобус на 45-50 мест.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»

Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся в Карелию, слушая по пути увлекательный рассказ гида. Первую остановку сделаем у крепости Корела, возведённой в XIV-XVI веках на территории одноимённого средневекового города, самого северо-западного форпоста на Руси. Пройдёмся по территории крепости, увидим Круглую (Пугачевскую) башню и Петровские ворота — аналог Железного трона из мира книг и сериала «Игры Престолов», пороховой погреб и Старый арсенал. Вы узнаете историю сооружения и о его знаменитых узниках — семье Пугачева, декабристах и таинственной «Железной маске» Кексгольма.

Затем доедем до старинного города Сортавала, где у вас будет свободное время для обеда. После побываем у Тохминских водопадов, где снимались несколько эпизодов фильма «А зори здесь тихие». Полюбуемся ими со смотровой площадки, желающие прогуляются по экологической тропе (за доплату — 300 руб.) и смогут заглянуть в местную лавку и купить карельские деревянные обереги, варенье из ягод или шишек.

Следующая остановка — горный парк «Рускеала» — пожалуй, самая знаменитая достопримечательность края озёр. Здесь вы сможете самостоятельно погулять (у вас будет около 3 часов) и исследовать Мраморный каньон с живописными скалистыми берегами, Итальянский карьер, спуститься в пещеры и штольни, посетить сувенирные магазинчики и мастерские.

По прибытии в Петрозаводск разместимся в отеле и поужинаем в ресторане отеля (за доплату, по желанию).

Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»
2 день

Программа на выбор

Утром — завтрак. Затем мы предлагаем вам 3 варианта программы на выбор.

Вариант 1 начнётся с обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Петрозаводску, ровеснику Санкт-Петербурга, история которого началась в 1703 году. Вы полюбуетесь Онежским озером и знаменитой просторной набережной. Посмотрите на Крестовоздвиженский и Александро-Невский соборы, памятники Петру I и Александру Пушкину и площадь Ленина. Узнаете историю города и происхождение его названия.

Продолжим посещением морского музея «Полярный Одиссей». Его главные экспонаты — исторические деревянные парусные корабли, на которых члены клуба «Полярный Одиссей» впервые в истории СССР и России совершали уникальные экспериментальные экспедиции в северные и южные моря Мирового океана. Сотрудники морского центра расскажут, как устроены старинные суда и каково путешествовать на них в наши времена. А если повезёт, и в гавани будут стоять парусники, то мы посетим один из них!

Затем мы отправимся в заповедник «Кивач», где посетим одноимённый водопад, который считается четвёртым по величине равнинным водопадом Европы, и дендрарий, где собрана коллекция из 42 видов деревьев и кустарников.

После обеда (по желанию, за доплату) переедем в посёлок Марциальные Воды, в котором находится старейший курорт России. Здесь, в долине железистых минеральных источников, вода обладает уникальными целебными свойствами. Продегустируем её, осмотрим корпуса санатория в окружении живописного карельского леса и увидим храм иконы Божией Матери «Живоносный источник». Побываем в деревянной церкви апостола Петра, ныне действующей как музей, и познакомимся с её экспозицией.

Вариант 2 — «Своя программа» — свободный день в Петрозаводске. Вы можете составить свою развлекательно-экскурсионную программу, подольше отдохнуть в гостинице или неспеша изучить город. За дополнительную плату можно воспользоваться и услугами спа-центра: массаж, хаммам, релакс-процедуры и прочее.

Вариант 3 также начнётся с обзорной автобусной экскурсии по Петрозаводску, раскинувшемуся на берегу второго по величине в Европе Онежского озера, в ходе которой вы познакомитесь со многими историческими и культурными достопримечательностями столицы Карелии.

В 10:00 на метеоре отправимся на остров Кижи на метеоре (по желанию, за доплату: взрослые — 5150 руб., дети до 12 лет включительно — 3500 руб.). На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом, где сохранён дух северной деревни. После экскурсии по территории комплекса у вас будет свободное время, есть кафе, где можно будет перекусить. В 17:00 вернёмся в Петрозаводск.

В 18:00 отправимся обратно в Санкт-Петербург. По пути сделаем остановку в «Фермерской усадьбе» в деревне Доможирово. Здесь можно приобрести продукты местного производства: выпечку, консервы, мёд, варенье, рыбу, ягодные наливки и настойки. А ещё в усадьбе есть мини-зоопарк, где живут козы, куры, гуси, утки, кролики.

23:00-00:00 — ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 900 ₽
Дети 5-11 лет, пенсионеры9 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на большом туристическом автобусе 45-50 мест
  • Услуги гида-сопровождающего и местных гидов
  • Входные билеты по программе: крепость Корела, Морской музей "Полярный Одиссей", заповедник "Кивач", музей "Марциальные воды"
  • Проживание
  • Посещение бассейна и сауны с 7:00 до 10:00 и тренажерного зала с 7:00 до 22:00
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия на остров Кижи на метеоре - 5150 руб., стоимость на ребенка до 12 лет - 3500 руб. (включены входные билеты и экскурсионное обслуживание)
  • Пакет питания - 1100 руб. /чел. Оплачивается в день экскурсии, утром, перед отправлением автобуса
  • Скидка за вариант «Своя программа» - 500 руб
  • Скидка детям 5-11 лет и пенсионерам - 300 руб
  • Стоимость тура при одноместном проживании составит 11 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 07:00 отправление из Санкт-Петербурга, от станции метро "Звенигородская" (ул. Звенигородская, д. 5). В 07:30 отправление от станции метро "Проспект Просвещения" (пр. Энгельса, д. 141, автобусная остановка)
Завершение: 23:00-00:00 - ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, остановки у станций метро "Ломоносовская", "Звенигородская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыКижиРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаСортавалаПерезагрузкаПетрозаводскВодопадыКаньоныКарелияОт метро

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