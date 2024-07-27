Вас ждёт экскурсия по территории крепости Корела и к Тохминским водопадам, где снимались эпизоды фильма «А зори здесь тихие». Вы побываете в старинном городке Сортавала и
Описание тура
Организационные детали
Необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить ваши данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов), чтобы составить список для гостиницы.
Рекомендации: одежда по погоде, удобная обувь, что-нибудь с собой из еды на первый день на утро и обед (в Сортавала даётся свободное время, но город небольшой, кафе в центре не так много, и там могут быть очереди).
Проживание. В спа-отеле «Карелия» или «Караван» в двухместных номерах с удобствами. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость включён 1 завтрак по системе «шведский стол». За доплату возможно заказать пакет питания (1 обед и 1 ужин) — 1100 руб. /чел. Меню стандартное комплексное: овощной салат, первое, второе с гарниром, хлеб, чай/морс.
Транспорт. Туристический автобус на 45-50 мест.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Крепость Корела, Тохминские водопады, парк «Рускеала»
Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся в Карелию, слушая по пути увлекательный рассказ гида. Первую остановку сделаем у крепости Корела, возведённой в XIV-XVI веках на территории одноимённого средневекового города, самого северо-западного форпоста на Руси. Пройдёмся по территории крепости, увидим Круглую (Пугачевскую) башню и Петровские ворота — аналог Железного трона из мира книг и сериала «Игры Престолов», пороховой погреб и Старый арсенал. Вы узнаете историю сооружения и о его знаменитых узниках — семье Пугачева, декабристах и таинственной «Железной маске» Кексгольма.
Затем доедем до старинного города Сортавала, где у вас будет свободное время для обеда. После побываем у Тохминских водопадов, где снимались несколько эпизодов фильма «А зори здесь тихие». Полюбуемся ими со смотровой площадки, желающие прогуляются по экологической тропе (за доплату — 300 руб.) и смогут заглянуть в местную лавку и купить карельские деревянные обереги, варенье из ягод или шишек.
Следующая остановка — горный парк «Рускеала» — пожалуй, самая знаменитая достопримечательность края озёр. Здесь вы сможете самостоятельно погулять (у вас будет около 3 часов) и исследовать Мраморный каньон с живописными скалистыми берегами, Итальянский карьер, спуститься в пещеры и штольни, посетить сувенирные магазинчики и мастерские.
По прибытии в Петрозаводск разместимся в отеле и поужинаем в ресторане отеля (за доплату, по желанию).
Программа на выбор
Утром — завтрак. Затем мы предлагаем вам 3 варианта программы на выбор.
Вариант 1 начнётся с обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Петрозаводску, ровеснику Санкт-Петербурга, история которого началась в 1703 году. Вы полюбуетесь Онежским озером и знаменитой просторной набережной. Посмотрите на Крестовоздвиженский и Александро-Невский соборы, памятники Петру I и Александру Пушкину и площадь Ленина. Узнаете историю города и происхождение его названия.
Продолжим посещением морского музея «Полярный Одиссей». Его главные экспонаты — исторические деревянные парусные корабли, на которых члены клуба «Полярный Одиссей» впервые в истории СССР и России совершали уникальные экспериментальные экспедиции в северные и южные моря Мирового океана. Сотрудники морского центра расскажут, как устроены старинные суда и каково путешествовать на них в наши времена. А если повезёт, и в гавани будут стоять парусники, то мы посетим один из них!
Затем мы отправимся в заповедник «Кивач», где посетим одноимённый водопад, который считается четвёртым по величине равнинным водопадом Европы, и дендрарий, где собрана коллекция из 42 видов деревьев и кустарников.
После обеда (по желанию, за доплату) переедем в посёлок Марциальные Воды, в котором находится старейший курорт России. Здесь, в долине железистых минеральных источников, вода обладает уникальными целебными свойствами. Продегустируем её, осмотрим корпуса санатория в окружении живописного карельского леса и увидим храм иконы Божией Матери «Живоносный источник». Побываем в деревянной церкви апостола Петра, ныне действующей как музей, и познакомимся с её экспозицией.
Вариант 2 — «Своя программа» — свободный день в Петрозаводске. Вы можете составить свою развлекательно-экскурсионную программу, подольше отдохнуть в гостинице или неспеша изучить город. За дополнительную плату можно воспользоваться и услугами спа-центра: массаж, хаммам, релакс-процедуры и прочее.
Вариант 3 также начнётся с обзорной автобусной экскурсии по Петрозаводску, раскинувшемуся на берегу второго по величине в Европе Онежского озера, в ходе которой вы познакомитесь со многими историческими и культурными достопримечательностями столицы Карелии.
В 10:00 на метеоре отправимся на остров Кижи на метеоре (по желанию, за доплату: взрослые — 5150 руб., дети до 12 лет включительно — 3500 руб.). На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом, где сохранён дух северной деревни. После экскурсии по территории комплекса у вас будет свободное время, есть кафе, где можно будет перекусить. В 17:00 вернёмся в Петрозаводск.
В 18:00 отправимся обратно в Санкт-Петербург. По пути сделаем остановку в «Фермерской усадьбе» в деревне Доможирово. Здесь можно приобрести продукты местного производства: выпечку, консервы, мёд, варенье, рыбу, ягодные наливки и настойки. А ещё в усадьбе есть мини-зоопарк, где живут козы, куры, гуси, утки, кролики.
23:00-00:00 — ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 900 ₽
|Дети 5-11 лет, пенсионеры
|9 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на большом туристическом автобусе 45-50 мест
- Услуги гида-сопровождающего и местных гидов
- Входные билеты по программе: крепость Корела, Морской музей "Полярный Одиссей", заповедник "Кивач", музей "Марциальные воды"
- Проживание
- Посещение бассейна и сауны с 7:00 до 10:00 и тренажерного зала с 7:00 до 22:00
- Завтрак
Что не входит в цену
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия на остров Кижи на метеоре - 5150 руб., стоимость на ребенка до 12 лет - 3500 руб. (включены входные билеты и экскурсионное обслуживание)
- Пакет питания - 1100 руб. /чел. Оплачивается в день экскурсии, утром, перед отправлением автобуса
- Скидка за вариант «Своя программа» - 500 руб
- Скидка детям 5-11 лет и пенсионерам - 300 руб
- Стоимость тура при одноместном проживании составит 11 900 руб