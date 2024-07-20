Вы прогуляетесь по территории Новгородского кремля и рассмотрите памятники старины в музее под открытым небом «Витославлицы». Посетите древнюю «здравницу» России
Описание экскурсии
Организационные детали
Необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить ваши данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов), чтобы составить список для гостиницы.
Рекомендации: возьмите с собой удобную обувь, одежду по погоде, платок для входа в храмы и монастыри (для женщин).
В курорте Старой Руссы можно набрать минеральной воды, для этого можно взять с собой небольшую бутылку.
Проживание. В гостинице «Полисть» в Старой Руссе в двухместных номерах с удобствами. За доплату возможно одноместное размещение и подселение в номер.
Питание. В стоимость включён завтрак во 2-й день. Есть возможность дополнительно заказать пакет обедов (2 обеда) за 1350 руб. /чел. Меню в г. Старая Русса стандартное комплексное: салат, суп, горячее с гарниром, хлеб, чай/морс. Меню в Великом Новгороде: салат «Оливье», уха Новгородская из местных видов рыбы, голубцы Новгородские с котлетой из свинины, с мелко рубленной капустой, с гречкой и овощами, хлеб, чай или морс, пончик на десерт.
Транспорт. Туристический автобус на 45-50 мест.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
«Витославлицы», Новгородский кремль и Ярославово дворище, посещение музея и дегустации в Старой Руссе
Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся в Великий Новгород, слушая по пути увлекательный рассказ гида. По приезде первым посетим Музей деревянного зодчества «Витославлицы». Вы узнаете о происхождении его названия и посмотрите на экспонаты: церкви, часовни, избы, мельницу, кузницу, амбар и житницы. (Входные билеты оплачиваются самостоятельно на кассе. Взрослый — 300 руб., школьный — 200 руб., дети до 14 лет — бесплатно, пенсионных скидок нет. Экскурсионное обслуживание входит в стоимость тура.)
Затем состоится экскурсия по кремлю, знаменитому «Новгородскому детинцу». Прогуляемся по территории, посетим жемчужину крепости — храм Святой Софии, увидим грандиозный памятник «Тысячелетие Руси».
Продолжим экскурсией по Ярославову дворищу, историческому архитектурному комплексу на Торговой стороне Великого Новгорода. Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами. Здесь шумело новгородское вече, где решались важные государственные вопросы.
После обеда в кафе (по желанию, за доплату) переедем в Старую Руссу, где побываем в музее Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», чья экспозиция посвящена последнему роману Фёдора Михайловича и рассказывает не только о сюжете и идейном содержании произведения, но и о главных этапах биографии писателя.
Затем в туристическом центре вас ждёт дегустация местных продуктов: старорусского и новгородского мёда, травяных сборов с иван-чаем, сиропов, джемов, старорусского пряника. Вечером разместимся в отеле в центре города и отдохнём.
Достопримечательности Старой Руссы, деревня Коростынь, интерактивная программа
После завтрака отправляемся на экскурсию по Старой Руссе. Вы узнаете о былой и современной жизни города, посетите церковь Святого Георгия Победоносца XV века, где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей Матери, познакомитесь с историей старинных храмов, в том числе с древнейшим памятником архитектуры XII века — Спасо-Преображенским монастырём.
Затем прогуляемся по бальнеологическому курорту «Старая Русса» и побываем у уникального Муравьёвского солёного фонтана, единственного в России. Курорт помнит известных деятелей искусства, дворян и представителей царской фамилии, которых отправляли «на воды» лечиться от меланхолии, малокровия и других недугов. В питьевой галерее можно будет набрать минеральной воды, а гид расскажет вам о её целебных свойствах и правилах употребления.
Далее желающие посетят средневековую усадьбу рушанина (за доплату) — музей-копию типичной усадьбы рушанина XII века. Вы увидите хоромы, баню по-ё, дровницу, мастерские, загоны для скота и птиц. Посмотрите на выставку артефактов, найденных на территории Старой Руссы, и на коллекцию соли из разных уголков планеты.
Пообедав (по желанию, за доплату), поедем в Коростынь, старинную деревню на юго-западном берегу озера Ильмень. Вы узнаете историю места и полюбуетесь живописными изгибами берегов водоёма. Посетите путевой дворец императора Александра I и церковь Успения Богородицы, построенную в 1726 году по заказу императрицы Екатерины I.
Напоследок вас ждёт интерактивная программа «Новгородские супрядки» — развлечения с песнями и играми с вековой историей, которая познакомит с местными обычаями, традициями и миром народного искусства. После — отправление в Санкт-Петербург.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 990 ₽
|Дети 5-11 лет
|8 790 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак во 2-й день
- Транспортное обслуживание на большом туристическом автобусе 45-50 мест
- Экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и местных гидов
- Входные билеты по программе: Новгородский кремль (вход для организованных групп), пожертвование в храм Святой Софии, пешеходная экскурсия по деревне Коростынь, музей Братья Карамазовы, парк-курорт «Старая Русса»
- Дегустация местных продуктов в г. Старая Русса
Что не входит в цену
- Пакет обедов (2 обеда) - 1350 руб. /чел
- Экскурсия в усадьбу средневекового рушанина - 300 руб. /чел
- Входные билеты в музей деревянного зодчества «Витославлицы»: взрослые - 300 руб., школьники - 200 руб., дети до 14 лет - бесплатно (оплата на месте)
- Детям 5-11 лет скидка - 200 руб
- Стоимость тура при одноместном проживании составит 10 590 руб