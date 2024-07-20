Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся в Великий Новгород, слушая по пути увлекательный рассказ гида. По приезде первым посетим Музей деревянного зодчества «Витославлицы». Вы узнаете о происхождении его названия и посмотрите на экспонаты: церкви, часовни, избы, мельницу, кузницу, амбар и житницы. (Входные билеты оплачиваются самостоятельно на кассе. Взрослый — 300 руб., школьный — 200 руб., дети до 14 лет — бесплатно, пенсионных скидок нет. Экскурсионное обслуживание входит в стоимость тура.)

Затем состоится экскурсия по кремлю, знаменитому «Новгородскому детинцу». Прогуляемся по территории, посетим жемчужину крепости — храм Святой Софии, увидим грандиозный памятник «Тысячелетие Руси».

Продолжим экскурсией по Ярославову дворищу, историческому архитектурному комплексу на Торговой стороне Великого Новгорода. Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами. Здесь шумело новгородское вече, где решались важные государственные вопросы.

После обеда в кафе (по желанию, за доплату) переедем в Старую Руссу, где побываем в музее Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», чья экспозиция посвящена последнему роману Фёдора Михайловича и рассказывает не только о сюжете и идейном содержании произведения, но и о главных этапах биографии писателя.

Затем в туристическом центре вас ждёт дегустация местных продуктов: старорусского и новгородского мёда, травяных сборов с иван-чаем, сиропов, джемов, старорусского пряника. Вечером разместимся в отеле в центре города и отдохнём.