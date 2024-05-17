Главная изюминка нашего путешествия — это поездка на остров Кижи, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите уникальную деревянную архитектуру прошлых веков, зайдёте в старинные избы и проникнетесь атмосферой, в которой жили наши предки. Ещё мы заедем в весёлую деревню Киндасово, музей карелов-ливвиков в Олонце и Александро-Свирский монастырь.

Описание

Организационные детали

СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придет накануне поездки с 18:00-22:00. В случае, неполучения данной информационной рассылки, просьба, незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе. Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи.

На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе. Выбирайте для путешествия удобную обувь, в которой будет комфортно ходить у нас будет пешая экскурсия по острову.