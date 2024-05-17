Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и зайти в гости к карелам-ливвикам

Главная изюминка нашего путешествия — это поездка на остров Кижи, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите уникальную деревянную архитектуру прошлых веков, зайдёте в старинные избы и проникнетесь атмосферой, в которой жили наши предки.

Ещё мы заедем в весёлую деревню Киндасово, музей карелов-ливвиков в Олонце и Александро-Свирский монастырь.
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Ближайшие даты:
17
мая
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 795 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придет накануне поездки с 18:00-22:00. В случае, неполучения данной информационной рассылки, просьба, незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе. Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи.

На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе. Выбирайте для путешествия удобную обувь, в которой будет комфортно ходить у нас будет пешая экскурсия по острову.

Проживание. В одном из отелей категории «оптима»: «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Ауринко», «Петрозаводск». Размещение 2-местное. Также за доплату возможно проживание в одном из отелей категории «хит»: «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос». Конкретный
отель подтверждается накануне.

Питание. В программу включен завтрак в гостинице. Обеды и ужины в кафе за свой счет, на обед можно заказать комплекс или выбрать блюда по меню.

Программа тура по дням

1 день

Карелы-ливвики в Олонце и веселье в Киндасово

Путешествие начинается. Встречаемся в Петербурге на площади Восстания. Автобус будет ждать вас с 6:30 утра, в 7:00 отправляемся в путешествие. Можно будет подсесть возле метро Дыбенко, если вам там удобнее.

Фермерские продукты. В дороге вы услышите истории о народах и землях Приладожья от профессионального гида. К 10 утра доберемся до комплекса «Фермерская усадьба». Здесь можно перекусить, закупиться свежей фермерской продукцией и традиционной выпечкой (за дополнительную плату).

Умиротворение и спокойствие монастыря. По пути остановимся в Свято-Троицком Александро-Свирском монастыре, который считается местом силы. Сюда любят приезжать паломники: место очень спокойное и очень хорошо переключает от городской суеты. Вы узнаете легенды и истории, связанные с монастырем, и при желании сможете прикоснуться к мощам святого Александра Свирского. А еще при монастыре продается очень вкусная выпечка — можно набрать аппетитных пирожков и утолить жажду натуральным ягодными морсом.

В гости к карелам. В 13:30 пообедаем и поедем в карельский город Олонец. Там зайдем в музей карелов-ливвиков. Вы узнаете интересные факты об этом народе, познакомитесь с их бытом и промыслами, а еще сможете пройти квест и почувствовать себя жителем Древней Руси и послушать редкие музыкальные инструменты.

Веселье в Киндасово. Затем вас ждут веселые развлечения в деревне Киндасово. Вас встретит «Семейка весельчаков», познакомит с карельской музыкой и необычными словами «кантеле», «йоухикко», «йойги», «пийрилейки», «руны». Вы поиграете на пастушечьих музыкальных инструментах, а потом попьете чай из домашнего самовара с вкусной выпечкой.

Прогулки по столице Карелии. К 21 часу доберемся до Петрозаводска, заселимся в отель и отдохнем. Будет время самостоятельно прогуляться по городу и увидеть современную Онежскую набережную с ее оригинальными скульптурами.

Карелы-ливвики в Олонце и веселье в КиндасовоКарелы-ливвики в Олонце и веселье в КиндасовоКарелы-ливвики в Олонце и веселье в КиндасовоКарелы-ливвики в Олонце и веселье в КиндасовоКарелы-ливвики в Олонце и веселье в Киндасово
2 день

Старинные деревянные дома на острове Кижи

После завтрака в отеле вас ждёт увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вам необходимо получить на ресепшн вашего отеля перед выселением и самостоятельно добраться до Александровской пристани. В 10:15 — отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Музей деревянного зодчества. На острове в сопровождении местных гидов погуляем среди старинных деревянных изб, увидим забытые предметы быта из карельских, вепсских и русских деревень. Комплекс Кижи входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, такое количество уникальной деревянной архитектуры в одном месте не увидеть больше нигде. Сначала погуляем по острову с экскурсоводом, а потом будет время, чтобы посмотреть все самостоятельно. В свободное время можно покататься на лошадях, лодках или велосипедах, пройти мастер-класс по традиционным ремеслам и узнать, как работают реставраторы.

Дорога домой. В 15:45 возвращаемся на «Метеоре» обратно в Петрозаводск, оттуда можно самостоятельно добраться на «Ласточке» в Санкт-Петербург — есть удобный поезд в 18:00, который в 22:55 прибывает на Ладожский вокзал. (Автобус на обратный путь не предоставляется. Необходимо заранее самостоятельно приобрести билет на поезд.)

Старинные деревянные дома на острове КижиСтаринные деревянные дома на острове КижиСтаринные деревянные дома на острове КижиСтаринные деревянные дома на острове КижиСтаринные деревянные дома на острове КижиСтаринные деревянные дома на острове КижиСтаринные деревянные дома на острове Кижи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на метеоре Петрозаводск - остров Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи с профессиональным местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Экскурсии в автобусе от профессионального гида на протяжении всего тура Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Двухместное проживание в гостинице категории «оптима» в Петрозаводске, 1 ночь
  • Завтрак в отеле
  • Билеты на «Метеор»
Что не входит в цену
  • Доплата за размещение в гостинице категории «хит» - 1650 руб. (при двухместном размещении) и 6270 руб. при одноместном размещении
  • Доплата за одноместное размещение в гостиницах категории «оптима» - 2970 руб
  • Обратный билет на поезд из Петрозаводска
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 500-700 руб. /чел
  • С июля по октябрь выезды возможны почти ежедневно (уточняйте)
  • Скидки и льготы:
  • Дети до 7 лет - 500 руб
  • Школьники до 14 лет включительно - 400 руб
  • Студенты - 100 руб
  • Пенсионеры - 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания», 07:00
Завершение: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал, 22:55
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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