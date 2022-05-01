Экскурсии в городах Свердловской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Свердловской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
от
2400
₽
за всё
Познакомиться с народным искусством резьбы по камню и сотворить изделие под руководством мастера
5
4 отзыва
5200
₽
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
5
1 отзыв
от
3500
₽
за всё
Уральские места, люди и события 19 века, которые могли кардинально изменить ход российской истории
7500
₽
за всё
Прокатиться по уральским просторам и посетить загадочные скальные массивы
3600
₽
за всё
Погулять по кварталу советских экспериментальных домов и оценить первые «хрущевки» Екатеринбурга
20000
₽
за всё
Познакомиться с прошлым Курганской области, посетить музей и отдохнуть в бальнеологическом комплексе
12000
₽
за всё
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
10030
₽
за всё
Прогуляться экотропами по самым ярким местам парка в компании увлеченных краеведов
Групповые экскурсии
1040
₽
за чел.
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
4.9
7 отзывов
900
₽
за чел.
Прогуляться по центру города и услышать о традициях Урала
4200
₽
за чел.
Приглашаем в путешествие к памятникам архитектуры в село Косой брод и Мраморское
4200
₽
за чел.
Самобытный городок Сысерть приглашает в гости всех желающих! Мы побываем на экскурсии краеведа Александра Савичева
5
1 отзыв
1000
₽
за чел.
Прогуляться по набережной в сердце Екатеринбурга, послушать легенды этих мест, увидеть необычные памятники
10000
₽
за чел.
Проведем выходные в единение с природой
5
7 отзывов
2600
₽
за чел.
Что может быть лучше отдыха на природе
4.6
43 отзыва
650
₽
за чел.
Вы каждый день проходите по одним и тем же улицам
Обзорные по городам
8500
₽
за всё
За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся
5500
₽
за всё
За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся
6500
₽
за всё
За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся
4.9
7 отзывов
900
₽
за чел.
Прогуляться по центру города и услышать о традициях Урала
11200
₽
за всё
Дорогие друзья, приглашаю вас познакомиться со столицей Урала - городом Екатеринбургом! Во время экскурсии мы с вами
5200
₽
за всё
Дорогие друзья, приглашаю вас познакомиться со столицей Урала - городом Екатеринбургом! Во время экскурсии мы с вами
2
1 отзыв
11000
₽
за всё
Для становления и развития Нижнего Тагила династия горнозаводчиков Демидовых имеет такое же значение, что
5
1 отзыв
1000
₽
за чел.
Прогуляться по набережной в сердце Екатеринбурга, послушать легенды этих мест, увидеть необычные памятники
4.2
5 отзывов
1500
₽
за всё
На этой экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Екатеринбурга
Билеты
4200
₽
за чел.
Самобытный городок Сысерть приглашает в гости всех желающих! Мы побываем на экскурсии краеведа Александра Савичева
Туры на автомобиле
5
4 отзыва
5200
₽
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
7500
₽
за всё
Прокатиться по уральским просторам и посетить загадочные скальные массивы
5
4 отзыва
800
₽
за чел.
Автобусная экскурсия с двумя выходами
20000
₽
за всё
Познакомиться с прошлым Курганской области, посетить музей и отдохнуть в бальнеологическом комплексе
12000
₽
за всё
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
12500
₽
за всё
Покорить труднодоступные уголки Урала, увидеть наскальные рисунки и риф древнего моря
9900
₽
за всё
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
5
4 отзыва
7770
₽
за всё
Посетить Храм на Крови, Ганину яму и другие места, связанные с гибелью царской семьи
Гастрономические туры
5
2 отзыва
2850
₽
за чел.
Научиться лепить уральские пельмени и рассмотреть символы города
5
5 отзывов
11700
₽
за всё
Открыть одно из красивейших мест Свердловской области и отобедать на природе
5
24 отзыва
3900
₽
за всё
Изучить уральский конструктивизм и попробовать блюда местной кухни в душевной атмосфере
5
4 отзыва
1850
₽
за чел.
Вместе мы прогуляемся по центральным улицам города и осмотрим его главные достопримечательности
4.9
16 отзывов
3250
₽
за всё
На экскурсии вы узнаете историю Екатеринбурга через призму архитектурных деталей и городских легенд
Экскурсионные туры на несколько дней
10000
₽
за чел.
Проведем выходные в единение с природой
Последние отзывы об экскурсиях по Свердловской области
- ААлександр1 мая 2022Все супер, очень понравилось
- ЯЯна1 мая 2022Отзыв на: По следам РомановыхБлагодарим Екатерину за познавательную экскурсию по городу. Мы посетили места,связанные с семьёй Романовых, услышали интересные факты из истории. В дороге, помимо рассказов,нам был показан видеоматериал,который Екатерина подготовила. Переезды от места к месту пролетели незаметно. Не смотря на тему экскурсии, поняв,что нас заинтересовал стрит арт,Екатерина старалась показать нам побольше объектов и рассказать про них. После экскурсии мы получили рекомендации по посещению интересных мест,включая театр, куда мы тут же купили билеты. Позже Екатерина прислала нам дополнительные материалы по городу и истории, а так же,пока мы были в городе, была с нами на связи и присылала ещё дополнительную информацию по тому,что нас интересовало. Спасибо за тёплый приём!
- ООксана30 апреля 2022Сегодня Константином была проведена чудесная, очень познавательная и интересная экскурсия по Екатеринбургу! Появилось желание вновь посетить этот прекрасный и без сомнения исторически интересный город! Благодарим за экскурсию!
- ААлина30 апреля 2022Ольга - отличный гид! Рассказ просто лился рекой и было очень захватывающе и любопытно, она рассказывает о тех фактах, о которых мало кому известно и очень глубоко знает историю не только своего города, но и России! В контексте событий, происходящих в нашей стране и не только, было рассказано о многом, творившемся тогда в Екатеринбурге/Свердловске. Очень приятно слушать и во время экскурсии ты как будто погружаешься в те времена, спасибо!
- ВВалентина29 апреля 2022Отзыв на: Здравствуй, ЕкатеринбургПонравилось все: организация, гид и программа. Поняли, что индивидуальные экскурсии намного интереснее и запоминающиеся. Спасибо Наталье за прекрасное и внимательное отношение к туристам.
- ААлина28 апреля 2022Отзыв на: Настоящий ЕкатеринбургХочу сказать, что это был мой шестой приезд в Екатеринбург и уже четвёртая экскурсия по городу, и, наконец, мне удалось найти рассказчика, который открыл для меня Екатеринбург с разных сторон. Редко складывается ощущение, что гид знает буквально всё о каждом здании в городе в разные периоды времени, но тут было именно так! Невероятно лёгкая подача материала, несмотря на обилие исторических фактов, все было логично, понятно, интересно и увлекательно, большое спасибо!
- ППетухов28 апреля 2022Отзыв на: Три моста историиОчень интересная содержательная экскурсия. Много интересных фактов. Необычная подача информации. Время экскурсии пролетело незаметно.
- ЕЕлена27 апреля 2022Отзыв на: Экспресс-прогулка по ЕкатеринбургуБлагодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу. Я была впервые в этом городе, проездом. Прилетела поздно, но Светлана согласилась провести для меня экскурсию, за что я очень признательна. Город в неоновой подсветке очаровал, рассказ Светланы наполним знаниями, а приятные сюрпризы: неожиданно очень тёплый вечер, душевные песни на набережной, красивая, архитектура, всё это очаровало и создали атмосферу волшебства😊 Экскурсия вышла позитивной, мне понравилась. Светлана -профессионал своего дела, приятный, общительный и дружелюбный человек.
- ККсения26 апреля 2022Отзыв на: По следам РомановыхОтличная экскурсия! Всего в меру. Рассказ, фильм по дороге, тактичное сопровождение в храме. Екатерина - человек знающий и любящий свою работу. А так же виртуозный водитель, что нельзя не отметить на узких улицах Екатеринбурга. Рекомендую!
- ННадежда26 апреля 2022Отзыв на: Екатеринбург - столица конструктивизмаОчень интересная и увлекательная экскурсия! Можем посоветовать всем, кто интересуется конструктивизмом и архитектурой в целом. Игорь показал нам такие места города, что недоступны обычным туристам.
- ННадежда26 апреля 2022Отзыв на: По следам декабристов в ЕкатеринбургеПавел - это просто находка. Не смотря на ветер, дождь, мы с подругой слушали Павла, как заворожённые все три часа! От всей души рекомендую эту экскурсию! Эта экскурсия подойдёт для тех, кто уже неплохо знает историю Декабристов и ту эпоху.
- ММария26 апреля 2022Я была в Екатеринбурге впервые, города не знала. Очень многое читала и смотрела заранее. Но для начала хотелось, чтобы кто-то познакомил меня городом в общих чертах. Прогулка с Оксаной подошла для этого идеально! Рассказ был интересным, содержательным, но не скучным и не перегруженным лишней информацией. Гид, на мой взгляд - отзывчивая, харизматичная и компетентная. Группа - хорошая и не слишком большая. В целом было достаточно комфортно и приятно. Я хорошо и полезно провела время. Спасибо!)
- ООлеся26 апреля 2022Благодарю Ольгу за увлекательное путешествие по классному городу Екатеринбургу! Ольга - располагающий к себе, позитивный человек, небезразличный к истории России. Профессиональный гид, а не просто рассказчик а-ля «посмотрите налево, здесь растёт дуб». За всё время моих путешествий, ещё никогда я так быстро не возвращалась в место, которое уже посещала. Екатеринбург, жди! Буду через 10 дней 🥳
- ЗЗульфира25 апреля 2022Добрый день. Большое спасибо нашему экскурсоводу Анатолию, за рассказ и прогулку. Море впечатлений и эмоций. Были на экскурсии с гостями из Перми - полный восторг. Для них это путешествие осталось самым запоминающимся)
- ЕЕкатерина25 апреля 2022Отзыв на: Узнать Екатеринбург за 3 часаСходили на данную экскурсию, хоть и являемся коренными жителями города. Очень увлекательно и интересно взглянуть на привычные здания и улицы под другим углом, познать историю города. Экскурсия была отличная! Нам понравилось.
- ЕЕкатерина24 апреля 2022Добрый день! Были на экскурсии с подругой. Конечно, изначально представляли немного иначе- не так экстремально, но в итоге остались довольны! Временами было очень прям не по себе, но наш гид Анатолий вселял уверенность- спокойный и эрудированный молодой человек, очень нам понравился. Вообщем, сходить рекомендую.
- ООльга24 апреля 2022Спасибо за прекрасную прогулку
- DDmitrii23 апреля 2022Отзыв на: Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городеУвлекательно и познавательно! Приятно, когда рассказчик неравнодушен и "глубоко в теме". А еще виртуозно подстраивается под "уровень" слушателя. Не хотелось заканчивать экскурсию)
- ГГалина23 апреля 2022Отзыв на: С Екатеринбургом на «ты»Очень интересная экскурсия, видно что Екатерина любит город, поэтому все проходит легко и познавательно!
- ИИрина23 апреля 2022Хотим поблагодарить Константина за организацию экскурсии в Ганину яму и границу Европа и Азия за незабываемые впечатления. Были с тремя внуками по 11 лет. Впечатлений много. День пролетел незаметно. Константин - приятный в общении человек. Отвечал на все вопросы внуков, а они сыпались, рассказал много интересных и запоминающих фактов. Мальчишки были в восторге, собрались еще приехать в Екатеринбург и посетить другие экскурсии Приятно иметь дело с человеком, столь любящим свое дело!!! Огромное спасибо за экскурсию,