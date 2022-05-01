Экскурсии по Свердловской области

Экскурсии в городах Свердловской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Свердловской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Екатеринбург
Невьянск
Нижний Тагил
Реж

Индивидуальные экскурсии

Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
от
2400
за всё
Познакомиться с народным искусством резьбы по камню и сотворить изделие под руководством мастера
Екатеринбург
По следам Романовых
По следам Романовых
5
6 отзывов
7000
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Екатеринбург
Екатеринбург: листая страницы столетий
Екатеринбург: листая страницы столетий
5
4 отзыва
5200
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Екатеринбург
По следам декабристов в Екатеринбурге
По следам декабристов в Екатеринбурге
5
1 отзыв
от
3500
за всё
Уральские места, люди и события 19 века, которые могли кардинально изменить ход российской истории
Екатеринбург
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
7500
за всё
Прокатиться по уральским просторам и посетить загадочные скальные массивы
Екатеринбург
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
3600
за всё
Погулять по кварталу советских экспериментальных домов и оценить первые «хрущевки» Екатеринбурга
Екатеринбург
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
20000
за всё
Познакомиться с прошлым Курганской области, посетить музей и отдохнуть в бальнеологическом комплексе
Екатеринбург
Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова
Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова
12000
за всё
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Екатеринбург
Загадки природы «Оленьих ручьев»
Загадки природы «Оленьих ручьев»
10030
за всё
Прогуляться экотропами по самым ярким местам парка в компании увлеченных краеведов
Екатеринбург

Групповые экскурсии

Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
1040
за чел.
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Екатеринбург
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
4.9
7 отзывов
900
за чел.
Прогуляться по центру города и услышать о традициях Урала
Екатеринбург
Арт-тур в Полевской
Арт-тур в Полевской
4200
за чел.
Приглашаем в путешествие к памятникам архитектуры в село Косой брод и Мраморское
Екатеринбург
Арт-тур в самый брутальный город
Арт-тур в самый брутальный город
4200
за чел.
Этот арт-тур посвящен городу Челябинск
Екатеринбург
Арт-тур в город Сысерть
Арт-тур в город Сысерть
4200
за чел.
Самобытный городок Сысерть приглашает в гости всех желающих! Мы побываем на экскурсии краеведа Александра Савичева
Екатеринбург
Между двух мостов
Между двух мостов
5
1 отзыв
1000
за чел.
Прогуляться по набережной в сердце Екатеринбурга, послушать легенды этих мест, увидеть необычные памятники
Екатеринбург
Эко-тур выходного дня «Тайны Вишневых гор»
Эко-тур выходного дня «Тайны Вишневых гор»
10000
за чел.
Проведем выходные в единение с природой
Екатеринбург
Тур в Висим с оленями и Уральскими горами
Тур в Висим с оленями и Уральскими горами
5
7 отзывов
2600
за чел.
Что может быть лучше отдыха на природе
Екатеринбург
Групповая экскурсия «Подземелья Екатеринбурга»
Групповая экскурсия «Подземелья Екатеринбурга»
4.6
43 отзыва
650
за чел.
Вы каждый день проходите по одним и тем же улицам
Екатеринбург

Обзорные по городам

Экскурсия «Семья Романовых в Екатеринбурге»
Экскурсия «Семья Романовых в Екатеринбурге»
8500
за всё
За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся
Екатеринбург
Экскурсия «Купеческий Екатеринбург»
Экскурсия «Купеческий Екатеринбург»
5500
за всё
За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся
Екатеринбург
Экскурсия «Екатеринбург - история и современность»
Экскурсия «Екатеринбург - история и современность»
6500
за всё
За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся
Екатеринбург
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
4.9
7 отзывов
900
за чел.
Прогуляться по центру города и услышать о традициях Урала
Екатеринбург
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Здравствуй, Екатеринбург» с трансфером
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Здравствуй, Екатеринбург» с трансфером
11200
за всё
Дорогие друзья, приглашаю вас познакомиться со столицей Урала - городом Екатеринбургом! Во время экскурсии мы с вами
Невьянск
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Здравствуй, Екатеринбург» без трансфера
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Здравствуй, Екатеринбург» без трансфера
5200
за всё
Дорогие друзья, приглашаю вас познакомиться со столицей Урала - городом Екатеринбургом! Во время экскурсии мы с вами
Невьянск
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
2
1 отзыв
11000
за всё
Для становления и развития Нижнего Тагила династия горнозаводчиков Демидовых имеет такое же значение, что
Екатеринбург
Между двух мостов
Между двух мостов
5
1 отзыв
1000
за чел.
Прогуляться по набережной в сердце Екатеринбурга, послушать легенды этих мест, увидеть необычные памятники
Екатеринбург
Екатеринбург на блюдечке
Екатеринбург на блюдечке
4.2
5 отзывов
1500
за всё
На этой экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Екатеринбурга
Екатеринбург

Билеты

Арт-тур в город Сысерть
Арт-тур в город Сысерть
4200
за чел.
Самобытный городок Сысерть приглашает в гости всех желающих! Мы побываем на экскурсии краеведа Александра Савичева
Екатеринбург

Туры на автомобиле

По следам Романовых
По следам Романовых
5
6 отзывов
7000
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Екатеринбург
Екатеринбург: листая страницы столетий
Екатеринбург: листая страницы столетий
5
4 отзыва
5200
за всё
Комбинированная: автомобильная и пешеходная
Екатеринбург
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
7500
за всё
Прокатиться по уральским просторам и посетить загадочные скальные массивы
Екатеринбург
Городские легенды Екатеринбурга
Городские легенды Екатеринбурга
5
4 отзыва
800
за чел.
Автобусная экскурсия с двумя выходами
Екатеринбург
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
20000
за всё
Познакомиться с прошлым Курганской области, посетить музей и отдохнуть в бальнеологическом комплексе
Екатеринбург
Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова
Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова
12000
за всё
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Екатеринбург
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
12500
за всё
Покорить труднодоступные уголки Урала, увидеть наскальные рисунки и риф древнего моря
Екатеринбург
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
9900
за всё
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
Екатеринбург
По следам Романовых
По следам Романовых
5
4 отзыва
7770
за всё
Посетить Храм на Крови, Ганину яму и другие места, связанные с гибелью царской семьи
Екатеринбург

Гастрономические туры

Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
5
2 отзыва
2850
за чел.
Научиться лепить уральские пельмени и рассмотреть символы города
Екатеринбург
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
5
5 отзывов
11700
за всё
Открыть одно из красивейших мест Свердловской области и отобедать на природе
Екатеринбург
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
5
24 отзыва
3900
за всё
Изучить уральский конструктивизм и попробовать блюда местной кухни в душевной атмосфере
Екатеринбург
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
5
4 отзыва
1850
за чел.
Вместе мы прогуляемся по центральным улицам города и осмотрим его главные достопримечательности
Екатеринбург
Уральские пельмени под архитектурным соусом
Уральские пельмени под архитектурным соусом
4.9
16 отзывов
3250
за всё
На экскурсии вы узнаете историю Екатеринбурга через призму архитектурных деталей и городских легенд
Екатеринбург

Экскурсионные туры на несколько дней

Эко-тур выходного дня «Тайны Вишневых гор»
Эко-тур выходного дня «Тайны Вишневых гор»
10000
за чел.
Проведем выходные в единение с природой
Екатеринбург

Последние отзывы об экскурсиях по Свердловской области

  • А
    Александр
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Подземелья Екатеринбурга
    Все супер, очень понравилось
  • Я
    Яна
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: По следам Романовых
    Благодарим Екатерину за познавательную экскурсию по городу. Мы посетили места,связанные с семьёй Романовых, услышали интересные факты из истории. В дороге, помимо рассказов,нам был показан видеоматериал,который Екатерина подготовила. Переезды от места к месту пролетели незаметно. Не смотря на тему экскурсии, поняв,что нас заинтересовал стрит арт,Екатерина старалась показать нам побольше объектов и рассказать про них. После экскурсии мы получили рекомендации по посещению интересных мест,включая театр, куда мы тут же купили билеты. Позже Екатерина прислала нам дополнительные материалы по городу и истории, а так же,пока мы были в городе, была с нами на связи и присылала ещё дополнительную информацию по тому,что нас интересовало. Спасибо за тёплый приём!
  • О
    Оксана
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей
    Сегодня Константином была проведена чудесная, очень познавательная и интересная экскурсия по Екатеринбургу! Появилось желание вновь посетить этот прекрасный и без сомнения исторически интересный город! Благодарим за экскурсию!
  • А
    Алина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
    Ольга - отличный гид! Рассказ просто лился рекой и было очень захватывающе и любопытно, она рассказывает о тех фактах, о которых мало кому известно и очень глубоко знает историю не только своего города, но и России! В контексте событий, происходящих в нашей стране и не только, было рассказано о многом, творившемся тогда в Екатеринбурге/Свердловске. Очень приятно слушать и во время экскурсии ты как будто погружаешься в те времена, спасибо!
  • В
    Валентина
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Здравствуй, Екатеринбург
    Понравилось все: организация, гид и программа. Поняли, что индивидуальные экскурсии намного интереснее и запоминающиеся. Спасибо Наталье за прекрасное и внимательное отношение к туристам.
  • А
    Алина
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Настоящий Екатеринбург
    Хочу сказать, что это был мой шестой приезд в Екатеринбург и уже четвёртая экскурсия по городу, и, наконец, мне удалось найти рассказчика, который открыл для меня Екатеринбург с разных сторон. Редко складывается ощущение, что гид знает буквально всё о каждом здании в городе в разные периоды времени, но тут было именно так! Невероятно лёгкая подача материала, несмотря на обилие исторических фактов, все было логично, понятно, интересно и увлекательно, большое спасибо!
  • П
    Петухов
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Три моста истории
    Очень интересная содержательная экскурсия. Много интересных фактов. Необычная подача информации. Время экскурсии пролетело незаметно.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
    Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу. Я была впервые в этом городе, проездом. Прилетела поздно, но Светлана согласилась провести для меня экскурсию, за что я очень признательна. Город в неоновой подсветке очаровал, рассказ Светланы наполним знаниями, а приятные сюрпризы: неожиданно очень тёплый вечер, душевные песни на набережной, красивая, архитектура, всё это очаровало и создали атмосферу волшебства😊 Экскурсия вышла позитивной, мне понравилась. Светлана -профессионал своего дела, приятный, общительный и дружелюбный человек.
  • К
    Ксения
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По следам Романовых
    Отличная экскурсия! Всего в меру. Рассказ, фильм по дороге, тактичное сопровождение в храме. Екатерина - человек знающий и любящий свою работу. А так же виртуозный водитель, что нельзя не отметить на узких улицах Екатеринбурга. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Екатеринбург - столица конструктивизма
    Очень интересная и увлекательная экскурсия! Можем посоветовать всем, кто интересуется конструктивизмом и архитектурой в целом. Игорь показал нам такие места города, что недоступны обычным туристам.
  • Н
    Надежда
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По следам декабристов в Екатеринбурге
    Павел - это просто находка. Не смотря на ветер, дождь, мы с подругой слушали Павла, как заворожённые все три часа! От всей души рекомендую эту экскурсию! Эта экскурсия подойдёт для тех, кто уже неплохо знает историю Декабристов и ту эпоху.
  • М
    Мария
    26 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
    Я была в Екатеринбурге впервые, города не знала. Очень многое читала и смотрела заранее. Но для начала хотелось, чтобы кто-то познакомил меня городом в общих чертах. Прогулка с Оксаной подошла для этого идеально! Рассказ был интересным, содержательным, но не скучным и не перегруженным лишней информацией. Гид, на мой взгляд - отзывчивая, харизматичная и компетентная. Группа - хорошая и не слишком большая. В целом было достаточно комфортно и приятно. Я хорошо и полезно провела время. Спасибо!)
  • О
    Олеся
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
    Благодарю Ольгу за увлекательное путешествие по классному городу Екатеринбургу! Ольга - располагающий к себе, позитивный человек, небезразличный к истории России. Профессиональный гид, а не просто рассказчик а-ля «посмотрите налево, здесь растёт дуб». За всё время моих путешествий, ещё никогда я так быстро не возвращалась в место, которое уже посещала. Екатеринбург, жди! Буду через 10 дней 🥳
  • З
    Зульфира
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Подземелья Екатеринбурга
    Добрый день. Большое спасибо нашему экскурсоводу Анатолию, за рассказ и прогулку. Море впечатлений и эмоций. Были на экскурсии с гостями из Перми - полный восторг. Для них это путешествие осталось самым запоминающимся)
  • Е
    Екатерина
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Сходили на данную экскурсию, хоть и являемся коренными жителями города. Очень увлекательно и интересно взглянуть на привычные здания и улицы под другим углом, познать историю города. Экскурсия была отличная! Нам понравилось.
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Подземелья Екатеринбурга
    Добрый день! Были на экскурсии с подругой. Конечно, изначально представляли немного иначе- не так экстремально, но в итоге остались довольны! Временами было очень прям не по себе, но наш гид Анатолий вселял уверенность- спокойный и эрудированный молодой человек, очень нам понравился. Вообщем, сходить рекомендую.
  • О
    Ольга
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
    Спасибо за прекрасную прогулку
  • D
    Dmitrii
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе
    Увлекательно и познавательно! Приятно, когда рассказчик неравнодушен и "глубоко в теме". А еще виртуозно подстраивается под "уровень" слушателя. Не хотелось заканчивать экскурсию)
  • Г
    Галина
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: С Екатеринбургом на «ты»
    Очень интересная экскурсия, видно что Екатерина любит город, поэтому все проходит легко и познавательно!
  • И
    Ирина
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    Хотим поблагодарить Константина за организацию экскурсии в Ганину яму и границу Европа и Азия за незабываемые впечатления. Были с тремя внуками по 11 лет. Впечатлений много. День пролетел незаметно. Константин - приятный в общении человек. Отвечал на все вопросы внуков, а они сыпались, рассказал много интересных и запоминающих фактов. Мальчишки были в восторге, собрались еще приехать в Екатеринбург и посетить другие экскурсии Приятно иметь дело с человеком, столь любящим свое дело!!! Огромное спасибо за экскурсию,
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ