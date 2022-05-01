А Александр 5 Отзыв на: Подземелья Екатеринбурга Все супер, очень понравилось

Я Яна 5 Отзыв на: По следам Романовых Благодарим Екатерину за познавательную экскурсию по городу. Мы посетили места,связанные с семьёй Романовых, услышали интересные факты из истории. В дороге, помимо рассказов,нам был показан видеоматериал,который Екатерина подготовила. Переезды от места к месту пролетели незаметно. Не смотря на тему экскурсии, поняв,что нас заинтересовал стрит арт,Екатерина старалась показать нам побольше объектов и рассказать про них. После экскурсии мы получили рекомендации по посещению интересных мест,включая театр, куда мы тут же купили билеты. Позже Екатерина прислала нам дополнительные материалы по городу и истории, а так же,пока мы были в городе, была с нами на связи и присылала ещё дополнительную информацию по тому,что нас интересовало. Спасибо за тёплый приём!

О Оксана 5 Отзыв на: По Красной линии Екатеринбурга с одним из ее хранителей Сегодня Константином была проведена чудесная, очень познавательная и интересная экскурсия по Екатеринбургу! Появилось желание вновь посетить этот прекрасный и без сомнения исторически интересный город! Благодарим за экскурсию!

А Алина 5 Отзыв на: Екатеринбург: здесь жили, творили, любили Ольга - отличный гид! Рассказ просто лился рекой и было очень захватывающе и любопытно, она рассказывает о тех фактах, о которых мало кому известно и очень глубоко знает историю не только своего города, но и России! В контексте событий, происходящих в нашей стране и не только, было рассказано о многом, творившемся тогда в Екатеринбурге/Свердловске. Очень приятно слушать и во время экскурсии ты как будто погружаешься в те времена, спасибо!

В Валентина 5 Отзыв на: Здравствуй, Екатеринбург Понравилось все: организация, гид и программа. Поняли, что индивидуальные экскурсии намного интереснее и запоминающиеся. Спасибо Наталье за прекрасное и внимательное отношение к туристам.

А Алина 5 Отзыв на: Настоящий Екатеринбург Хочу сказать, что это был мой шестой приезд в Екатеринбург и уже четвёртая экскурсия по городу, и, наконец, мне удалось найти рассказчика, который открыл для меня Екатеринбург с разных сторон. Редко складывается ощущение, что гид знает буквально всё о каждом здании в городе в разные периоды времени, но тут было именно так! Невероятно лёгкая подача материала, несмотря на обилие исторических фактов, все было логично, понятно, интересно и увлекательно, большое спасибо!

П Петухов 5 Отзыв на: Три моста истории Очень интересная содержательная экскурсия. Много интересных фактов. Необычная подача информации. Время экскурсии пролетело незаметно.

Е Елена 5 Отзыв на: Экспресс-прогулка по Екатеринбургу Благодарю Светлану за душевную прогулку по Екатеринбургу. Я была впервые в этом городе, проездом. Прилетела поздно, но Светлана согласилась провести для меня экскурсию, за что я очень признательна. Город в неоновой подсветке очаровал, рассказ Светланы наполним знаниями, а приятные сюрпризы: неожиданно очень тёплый вечер, душевные песни на набережной, красивая, архитектура, всё это очаровало и создали атмосферу волшебства😊 Экскурсия вышла позитивной, мне понравилась. Светлана -профессионал своего дела, приятный, общительный и дружелюбный человек.

К Ксения 5 Отзыв на: По следам Романовых Отличная экскурсия! Всего в меру. Рассказ, фильм по дороге, тактичное сопровождение в храме. Екатерина - человек знающий и любящий свою работу. А так же виртуозный водитель, что нельзя не отметить на узких улицах Екатеринбурга. Рекомендую!

Н Надежда 5 Отзыв на: Екатеринбург - столица конструктивизма Очень интересная и увлекательная экскурсия! Можем посоветовать всем, кто интересуется конструктивизмом и архитектурой в целом. Игорь показал нам такие места города, что недоступны обычным туристам.

Н Надежда 5 Отзыв на: По следам декабристов в Екатеринбурге Павел - это просто находка. Не смотря на ветер, дождь, мы с подругой слушали Павла, как заворожённые все три часа! От всей души рекомендую эту экскурсию! Эта экскурсия подойдёт для тех, кто уже неплохо знает историю Декабристов и ту эпоху.

М Мария 4 Отзыв на: Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом Я была в Екатеринбурге впервые, города не знала. Очень многое читала и смотрела заранее. Но для начала хотелось, чтобы кто-то познакомил меня городом в общих чертах. Прогулка с Оксаной подошла для этого идеально! Рассказ был интересным, содержательным, но не скучным и не перегруженным лишней информацией. Гид, на мой взгляд - отзывчивая, харизматичная и компетентная. Группа - хорошая и не слишком большая. В целом было достаточно комфортно и приятно. Я хорошо и полезно провела время. Спасибо!)

О Олеся 5 Отзыв на: Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям Благодарю Ольгу за увлекательное путешествие по классному городу Екатеринбургу! Ольга - располагающий к себе, позитивный человек, небезразличный к истории России. Профессиональный гид, а не просто рассказчик а-ля «посмотрите налево, здесь растёт дуб». За всё время моих путешествий, ещё никогда я так быстро не возвращалась в место, которое уже посещала. Екатеринбург, жди! Буду через 10 дней 🥳

З Зульфира 5 Отзыв на: Подземелья Екатеринбурга Добрый день. Большое спасибо нашему экскурсоводу Анатолию, за рассказ и прогулку. Море впечатлений и эмоций. Были на экскурсии с гостями из Перми - полный восторг. Для них это путешествие осталось самым запоминающимся)

Е Екатерина 5 Отзыв на: Узнать Екатеринбург за 3 часа Сходили на данную экскурсию, хоть и являемся коренными жителями города. Очень увлекательно и интересно взглянуть на привычные здания и улицы под другим углом, познать историю города. Экскурсия была отличная! Нам понравилось.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Подземелья Екатеринбурга Добрый день! Были на экскурсии с подругой. Конечно, изначально представляли немного иначе- не так экстремально, но в итоге остались довольны! Временами было очень прям не по себе, но наш гид Анатолий вселял уверенность- спокойный и эрудированный молодой человек, очень нам понравился. Вообщем, сходить рекомендую.

О Ольга 5 Отзыв на: Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ Спасибо за прекрасную прогулку

D Dmitrii 5 Отзыв на: Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе Увлекательно и познавательно! Приятно, когда рассказчик неравнодушен и "глубоко в теме". А еще виртуозно подстраивается под "уровень" слушателя. Не хотелось заканчивать экскурсию)

Г Галина 5 Отзыв на: С Екатеринбургом на «ты» Очень интересная экскурсия, видно что Екатерина любит город, поэтому все проходит легко и познавательно!