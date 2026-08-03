Мои заказы

Экскурсии по Свердловской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Свердловской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Екатеринбург
Невьянск
Сысерть
Нижний Тагил
Реж

Индивидуальные экскурсии

«Плотинка. Где родился Екатеринбург»: квест в вашем смартфоне
«Плотинка. Где родился Екатеринбург»: квест в вашем смартфоне
5
5 отзывов
990
за всё
Искать ответы на улицах, а не в интернете
Екатеринбург
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
Таинственный Екатеринбург: по следам преданий и легенд
10000
за всё
Исследовать мистическую изнанку города и побывать в самых загадочных уголках уральской столицы
Екатеринбург
«Новодевичье кладбище Свердловска»: групповая экскурсия
«Новодевичье кладбище Свердловска»: групповая экскурсия
4000
за всё
Посетить Широкореченский мемориальный комплекс и узнать о похороненных на нём выдающихся людях
Екатеринбург
Мастер-класс по ювелирному мастерству в Екатеринбурге
Мастер-класс по ювелирному мастерству в Екатеринбурге
8500
за чел.
Своими руками сделать серебряное колечко со вставкой из натурального камня
Екатеринбург
Зюраткуль: живописное путешествие с треккингом
Зюраткуль: живописное путешествие с треккингом
20000
за всё
Легенды Урала, гигантский геоглиф-лось и прогулка к озеру в окружении гор - из Екатеринбурга
Екатеринбург
Мастер-класс на гончарном круге или по ручной лепке для 1 человека
Мастер-класс на гончарном круге или по ручной лепке для 1 человека
4100
за всё
Погрузиться в творческий процесс и создать авторскую вещь своими руками
Екатеринбург
Природа и индустриальная история Каменска-Уральского
Природа и индустриальная история Каменска-Уральского
27000
за всё
Прокатиться по речному каньону Исети, полюбоваться скалами и услышать шум порога Ревун
Екатеринбург
Художники на Шарташе
Художники на Шарташе
6000
за всё
Познакомиться с природными локациями Екатеринбурга глазами художников
Екатеринбург
Свердловск - Екатеринбург: маршрут поэта Бориса Рыжего
Свердловск - Екатеринбург: маршрут поэта Бориса Рыжего
5000
за всё
Пройти дорогами уральского гения и обсудить главное в его творчестве и судьбе
Екатеринбург

Групповые экскурсии

Свидание с городом: иммерсивная прогулка по Екатеринбургу
Свидание с городом: иммерсивная прогулка по Екатеринбургу
5
1 отзыв
1800
за чел.
Не просто узнать город, но и стать частью его новой истории
Екатеринбург
Медный сувенир своими руками: мастер-класс в Екатеринбурге
Медный сувенир своими руками: мастер-класс в Екатеринбурге
3600
за чел.
Выгравировать уникальный символ на подвеске и больше узнать о ювелирном деле
Екатеринбург
Забытые храмы Исети
Забытые храмы Исети
5
2 отзыва
7500
за чел.
Посетить центры культуры и сохранения традиций православной веры рядом с Екатеринбургом
Екатеринбург
В природный парк «Оленьи ручьи» из Екатеринбурга
В природный парк «Оленьи ручьи» из Екатеринбурга
4.8
4 отзыва
2900
за чел.
Открыть для себя одну из самых красивых троп Урала
Екатеринбург
Исетские тролли в Екатеринбурге
Исетские тролли в Екатеринбурге
5
2 отзыва
1350
за чел.
Квест-знакомство с коренными обитателями Урала
Екатеринбург
Аудиоспектакль «Город рока. Неофициальная история рок-столицы Урала»
Аудиоспектакль «Город рока. Неофициальная история рок-столицы Урала»
4
2 отзыва
2290
за чел.
На час в Свердловск 80-х - к редким пластинкам, первым репетициям и музыке, которую отстаивали
Екатеринбург
Стендап-экскурсия по Екатеринбургу
Стендап-экскурсия по Екатеринбургу
4.8
14 отзывов
1000
за чел.
Достопримечательности, истории и юмор в одном формате
Екатеринбург
Классическая обзорная по Екатеринбургу
Классическая обзорная по Екатеринбургу
4.6
15 отзывов
900
за чел.
С гидом-геологом, влюблённым в город
Екатеринбург
Вдоль берегов озера Шарташ - пешком и на гольф-каре
Вдоль берегов озера Шарташ - пешком и на гольф-каре
5
1 отзыв
2000
за чел.
Каменные палатки, палеопарк, арт-объекты и легенды лесопарка в Екатеринбурге
Екатеринбург

Обзорные по городам

Свердловск - Екатеринбург: маршрут поэта Бориса Рыжего
Свердловск - Екатеринбург: маршрут поэта Бориса Рыжего
5000
за всё
Пройти дорогами уральского гения и обсудить главное в его творчестве и судьбе
Екатеринбург
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Из Екатеринбурга - в Невьянск
5
13 отзывов
12700
за всё
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
Невьянск
Исетские тролли в Екатеринбурге
Исетские тролли в Екатеринбурге
5
2 отзыва
1350
за чел.
Квест-знакомство с коренными обитателями Урала
Екатеринбург
Классическая обзорная по Екатеринбургу
Классическая обзорная по Екатеринбургу
4.6
15 отзывов
900
за чел.
С гидом-геологом, влюблённым в город
Екатеринбург
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
5
110 отзывов
5000
за всё
Екатеринбург — город контрастный. И порой гостям города бывает сложно самостоятельно понять его и оценить по достоинству. Моя задача — рассказать о го...
Екатеринбург
От императорского Екатеринбурга до Ганиной Ямы (с выбором маршрута)
От императорского Екатеринбурга до Ганиной Ямы (с выбором маршрута)
5
163 отзыва
2000
за чел.
В Екатеринбурге купеческая основательность встречается с авангардом, а величие имперского прошлого — с трагедией XX века. На экскурсии мы посетим мона...
Екатеринбург
Знакомство с Екатеринбургом: обзорная экскурсия по городу
Знакомство с Екатеринбургом: обзорная экскурсия по городу
4.8
133 отзыва
1600
за чел.
Вы сможете познакомиться с городом, если приехали в Екатеринбург впервые, и узнать его получше, если вы житель Уральской столицы. Каждая достопримечат...
Екатеринбург
С банкнотой по Екатеринбургу
С банкнотой по Екатеринбургу
12000
за всё
Найти объекты, изображенные на банкноте достоинством 5000 ₽
Екатеринбург
Обзорная экскурсия «Три века истории города Екатеринбург»
Обзорная экскурсия «Три века истории города Екатеринбург»
5
7 отзывов
3300
за всё
Пешеходная экскурсия по историческому центру Екатеринбурга с анализом городской архитектуры и изменений за три века.
Екатеринбург

Водные прогулки

Зюраткуль: живописное путешествие с треккингом
Зюраткуль: живописное путешествие с треккингом
20000
за всё
Легенды Урала, гигантский геоглиф-лось и прогулка к озеру в окружении гор - из Екатеринбурга
Екатеринбург
Свердловский рок и всё, что с ним связано - пешком
Свердловский рок и всё, что с ним связано - пешком
5
6 отзывов
5900
за всё
Пройти по следам советских рок-музыкантов и узнать, где и как они записывали свои первые песни
Екатеринбург
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
5
2 отзыва
10200
за всё
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Екатеринбург
Аудиоспектакль «Город рока. Неофициальная история рок-столицы Урала»
Аудиоспектакль «Город рока. Неофициальная история рок-столицы Урала»
4
2 отзыва
2290
за чел.
На час в Свердловск 80-х - к редким пластинкам, первым репетициям и музыке, которую отстаивали
Екатеринбург
«Дорогами первопроходцев»: экскурсия на автомобиле вдоль реки Чусовая
«Дорогами первопроходцев»: экскурсия на автомобиле вдоль реки Чусовая
32000
за всё
Автомобильное путешествие вдоль русла Чусовой — это возможность в любое время года с комфортом увидеть уральскую красавицу, прочувствовать её характер...
Екатеринбург
Озеро Шарташ и Каменные палатки. Пешая экскурсия
Озеро Шарташ и Каменные палатки. Пешая экскурсия
8000
за всё
Легендарные Каменные палатки и древнее озеро Шарташ — всего в нескольких шагах от центра Екатеринбурга. Пешая прогулка по берегам, истории старообрядц...
Екатеринбург
Аракульские Шиханы и озеро - из Екатеринбурга
Аракульские Шиханы и озеро - из Екатеринбурга
5
10 отзывов
17000
за всё
Собрать уральское комбо - лёгкий треккинг, пикник на природе и тёплая компания
Екатеринбург
На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу
На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу
4.9
29 отзывов
16000
за всё
Глиняные кратеры, шумный порог Ревун, фотосессия и пикник на другой планете - из Екатеринбурга
Екатеринбург
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
17300
за всё
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Екатеринбург

Туры на автомобиле

Зюраткуль: живописное путешествие с треккингом
Зюраткуль: живописное путешествие с треккингом
20000
за всё
Легенды Урала, гигантский геоглиф-лось и прогулка к озеру в окружении гор - из Екатеринбурга
Екатеринбург
Забытые храмы Исети
Забытые храмы Исети
5
2 отзыва
7500
за чел.
Посетить центры культуры и сохранения традиций православной веры рядом с Екатеринбургом
Екатеринбург
Природа и индустриальная история Каменска-Уральского
Природа и индустриальная история Каменска-Уральского
27000
за всё
Прокатиться по речному каньону Исети, полюбоваться скалами и услышать шум порога Ревун
Екатеринбург
Экоферма Урала: общение с животными и отдых на природе
Экоферма Урала: общение с животными и отдых на природе
от
15000
за всё
Побывать в настоящей лесной сказке в 2 часах езды от Екатеринбурга
Екатеринбург
Река Чусовая: путешествие в сердце Урала
Река Чусовая: путешествие в сердце Урала
5
3 отзыва
17000
за всё
От скал-бойцов до Демидовских заводов - из Екатеринбурга
Екатеринбург
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Из Екатеринбурга - в Невьянск
5
13 отзывов
12700
за всё
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
Невьянск
Два месяца из жизни последнего императора России: по следам уголовного дела
Два месяца из жизни последнего императора России: по следам уголовного дела
5
14 отзывов
5000
за чел.
Собрать картину лета 1918 года, сопоставляя факты, документы и версии
Екатеринбург
По Екатеринбургу - с французским акцентом, десертом и обедом (всё включено)
По Екатеринбургу - с французским акцентом, десертом и обедом (всё включено)
25000
за всё
Погрузиться в тесные связи столицы Урала с Францией
Екатеринбург
С банкнотой по Екатеринбургу
С банкнотой по Екатеринбургу
12000
за всё
Найти объекты, изображенные на банкноте достоинством 5000 ₽
Екатеринбург

Гастрономические туры

Екатеринбург: квартал мукомолов
Екатеринбург: квартал мукомолов
5
8 отзывов
5000
за всё
Услышать городские истории про мельницы, Хлебный рынок и купеческие страсти
Екатеринбург
По Екатеринбургу - с французским акцентом, десертом и обедом (всё включено)
По Екатеринбургу - с французским акцентом, десертом и обедом (всё включено)
25000
за всё
Погрузиться в тесные связи столицы Урала с Францией
Екатеринбург
История горнозаводского Екатеринбурга и обед по-уральски
История горнозаводского Екатеринбурга и обед по-уральски
5
2 отзыва
6500
за всё
Лёгкая и весёлая прогулка с историком по центру от Плотинки до Площади 1905 г. и антуражный ресторан
Екатеринбург
В гости к уральским бурёнкам - из Екатеринбурга
В гости к уральским бурёнкам - из Екатеринбурга
18000
за всё
На ферму и сыроварню: познакомиться с телятами, попробовать сыры и приготовить ароматный томино
Екатеринбург
Аракульские Шиханы и озеро - из Екатеринбурга
Аракульские Шиханы и озеро - из Екатеринбурга
5
10 отзывов
17000
за всё
Собрать уральское комбо - лёгкий треккинг, пикник на природе и тёплая компания
Екатеринбург
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
17300
за всё
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Екатеринбург
Прогулка по центру Екатеринбурга и дегустация уральских пельменей
Прогулка по центру Екатеринбурга и дегустация уральских пельменей
5
2 отзыва
9215
за всё
Открыть были и легенды города, а также особенности местной кухни
Екатеринбург
Мегалит-парк «Аркаим»: место проявления лучшей жизни
Мегалит-парк «Аркаим»: место проявления лучшей жизни
5
5 отзывов
4900
за чел.
Узнать про древние городища под Екатеринбургом и поменять своё мировоззрение
Екатеринбург
STENOGRAFFIA: антология уличного искусства
STENOGRAFFIA: антология уличного искусства
5
6 отзывов
4500
за всё
Хорошенько рассмотреть и пощупать стрит-арт Екатеринбурга
Екатеринбург

Последние отзывы об экскурсиях по Свердловской области

А
Душевная прогулка к скалам Чертова городища
Дата посещения: 17 июл 2026
Экскурсия на Чертово городище была незабываемой. Мы решили провести детей теми тропами, которыми ходили в детстве! Переживали за погоду, но
читать дальшеуменьшить

денек был чудесным! Елена погрузила нас в те события, которые происходили в этой местности много лет назад. Поход на Чёртово городище оставил яркие впечатления. Скалы выглядят действительно мистически, словно из древних легенд. Путь к вершине занял несколько часов, но каждая минута стоила того. Вкус черники и земляники, погрузил нас в босоногое детство. Поиски сокровищ, сказочные легенды, сладкие ягоды-это все вкус детства! Пройдя почти 20 км, усталые, но счастливые мы вернулись домой!!! Особенно понравилось, как солнце подсвечивало каменные глыбы — зрелище незабываемое. Рекомендую всем любителям природы и активного отдыха!

Вам был полезен этот отзыв?
Р
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
Дата посещения: 23 июл 2026
Самая душевная, трогательная и познавательная экскурсия. Спасибо большое Оксане за труд и внимание к группе.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Мистический Екатеринбург
Дата посещения: 18 июл 2026
Было страшно... интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Дата посещения: 15 июл 2026
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.+1
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Романовы в Екатеринбурге: экскурсия в жанре детективного расследования
Дата посещения: 13 июл 2026
Нам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии Константина.
Если Вы любите профессионалов в своём деле, если устали от скучных, экскурсий, если предпочитаете
читать дальшеуменьшить

"живое ", содержательное, интересное общение с экскурсоводом, который может ответить на любой Ваш вопрос по теме экскурсии и не только, если Вам интересны сведения, основанные на исторических достоверных фактах- то Вам точно сюда.
Константин смог увлечь, вызвать интерес, не только взрослых, но и 16- летнего подростка, у которой до этого вызывало " негативчик" слово -"экскурсия". Очень рекомендую посетить экскурсию!!!

Вам был полезен этот отзыв?
У
Истории и тайны Вознесенской горки
Дата посещения: 12 июл 2026
Спасибо большое Дарье за экскурсию! Интересно, душевно!
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
Дата посещения: 27 июн 2026
Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось. Мы из Перми. Было очень познавательно. Время пролетели незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
А
С Екатеринбургом на «ты»
Дата посещения: 16 июн 2026
Интересно, познавательно. Екатерина очень увлекательно рассказывает историю, без лишней информации, то что надо (особенно в компании с подростками)
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Знакомьтесь, Екатеринбург
Дата посещения: 12 июн 2026
Татьяна прекрасный экскурсовод. Узнали много интересных фактов про город и его обитателях, а также получили много прикладных рекомендаций и советов, что ещё можно посетить в самом городе и на Урале в целом. Очень благодарны за столь прекрасную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Исетские тролли в Екатеринбурге
Дата посещения: 6 июн 2026
Алексей, спасибо огромное за такую интересную, необычную и веселую экскурсию! Советую всем побывать на экскурсии с Алексеем, потрясающе эрудированным человеком и увлекательным рассказчиком. Вы не только познакомитесь с исетскими троллями, но и узнаете много интересного об Екатеринбурге.
Вам был полезен этот отзыв?