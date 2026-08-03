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денек был чудесным! Елена погрузила нас в те события, которые происходили в этой местности много лет назад. Поход на Чёртово городище оставил яркие впечатления. Скалы выглядят действительно мистически, словно из древних легенд. Путь к вершине занял несколько часов, но каждая минута стоила того. Вкус черники и земляники, погрузил нас в босоногое детство. Поиски сокровищ, сказочные легенды, сладкие ягоды-это все вкус детства! Пройдя почти 20 км, усталые, но счастливые мы вернулись домой!!! Особенно понравилось, как солнце подсвечивало каменные глыбы — зрелище незабываемое. Рекомендую всем любителям природы и активного отдыха!