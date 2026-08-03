Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Свердловской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
5 отзывов
990
₽
за всё
Искать ответы на улицах, а не в интернете
10000
₽
за всё
Исследовать мистическую изнанку города и побывать в самых загадочных уголках уральской столицы
4000
₽
за всё
Посетить Широкореченский мемориальный комплекс и узнать о похороненных на нём выдающихся людях
8500
₽
за чел.
Своими руками сделать серебряное колечко со вставкой из натурального камня
20000
₽
за всё
Легенды Урала, гигантский геоглиф-лось и прогулка к озеру в окружении гор - из Екатеринбурга
4100
₽
за всё
Погрузиться в творческий процесс и создать авторскую вещь своими руками
27000
₽
за всё
Прокатиться по речному каньону Исети, полюбоваться скалами и услышать шум порога Ревун
6000
₽
за всё
Познакомиться с природными локациями Екатеринбурга глазами художников
5000
₽
за всё
Пройти дорогами уральского гения и обсудить главное в его творчестве и судьбе
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
1800
₽
за чел.
Не просто узнать город, но и стать частью его новой истории
3600
₽
за чел.
Выгравировать уникальный символ на подвеске и больше узнать о ювелирном деле
5
2 отзыва
7500
₽
за чел.
Посетить центры культуры и сохранения традиций православной веры рядом с Екатеринбургом
4.8
4 отзыва
2900
₽
за чел.
Открыть для себя одну из самых красивых троп Урала
5
2 отзыва
1350
₽
за чел.
Квест-знакомство с коренными обитателями Урала
4
2 отзыва
2290
₽
за чел.
На час в Свердловск 80-х - к редким пластинкам, первым репетициям и музыке, которую отстаивали
4.8
14 отзывов
1000
₽
за чел.
Достопримечательности, истории и юмор в одном формате
4.6
15 отзывов
900
₽
за чел.
С гидом-геологом, влюблённым в город
5
1 отзыв
2000
₽
за чел.
Каменные палатки, палеопарк, арт-объекты и легенды лесопарка в Екатеринбурге
Обзорные по городам
5000
₽
за всё
Пройти дорогами уральского гения и обсудить главное в его творчестве и судьбе
5
13 отзывов
12700
₽
за всё
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
5
2 отзыва
1350
₽
за чел.
Квест-знакомство с коренными обитателями Урала
4.6
15 отзывов
900
₽
за чел.
С гидом-геологом, влюблённым в город
5
110 отзывов
5000
₽
за всё
Екатеринбург — город контрастный. И порой гостям города бывает сложно самостоятельно понять его и оценить по достоинству. Моя задача — рассказать о го...
5
163 отзыва
2000
₽
за чел.
В Екатеринбурге купеческая основательность встречается с авангардом, а величие имперского прошлого — с трагедией XX века. На экскурсии мы посетим мона...
4.8
133 отзыва
1600
₽
за чел.
Вы сможете познакомиться с городом, если приехали в Екатеринбург впервые, и узнать его получше, если вы житель Уральской столицы. Каждая достопримечат...
12000
₽
за всё
Найти объекты, изображенные на банкноте достоинством 5000 ₽
5
7 отзывов
3300
₽
за всё
Пешеходная экскурсия по историческому центру Екатеринбурга с анализом городской архитектуры и изменений за три века.
Водные прогулки
20000
₽
за всё
Легенды Урала, гигантский геоглиф-лось и прогулка к озеру в окружении гор - из Екатеринбурга
5
6 отзывов
5900
₽
за всё
Пройти по следам советских рок-музыкантов и узнать, где и как они записывали свои первые песни
5
2 отзыва
10200
₽
за всё
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
4
2 отзыва
2290
₽
за чел.
На час в Свердловск 80-х - к редким пластинкам, первым репетициям и музыке, которую отстаивали
32000
₽
за всё
Автомобильное путешествие вдоль русла Чусовой — это возможность в любое время года с комфортом увидеть уральскую красавицу, прочувствовать её характер...
8000
₽
за всё
Легендарные Каменные палатки и древнее озеро Шарташ — всего в нескольких шагах от центра Екатеринбурга. Пешая прогулка по берегам, истории старообрядц...
5
10 отзывов
17000
₽
за всё
Собрать уральское комбо - лёгкий треккинг, пикник на природе и тёплая компания
4.9
29 отзывов
16000
₽
за всё
Глиняные кратеры, шумный порог Ревун, фотосессия и пикник на другой планете - из Екатеринбурга
17300
₽
за всё
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Туры на автомобиле
20000
₽
за всё
Легенды Урала, гигантский геоглиф-лось и прогулка к озеру в окружении гор - из Екатеринбурга
5
2 отзыва
7500
₽
за чел.
Посетить центры культуры и сохранения традиций православной веры рядом с Екатеринбургом
27000
₽
за всё
Прокатиться по речному каньону Исети, полюбоваться скалами и услышать шум порога Ревун
от
15000
₽
за всё
Побывать в настоящей лесной сказке в 2 часах езды от Екатеринбурга
5
3 отзыва
17000
₽
за всё
От скал-бойцов до Демидовских заводов - из Екатеринбурга
5
13 отзывов
12700
₽
за всё
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
5
14 отзывов
5000
₽
за чел.
Собрать картину лета 1918 года, сопоставляя факты, документы и версии
25000
₽
за всё
Погрузиться в тесные связи столицы Урала с Францией
12000
₽
за всё
Найти объекты, изображенные на банкноте достоинством 5000 ₽
Гастрономические туры
5
8 отзывов
5000
₽
за всё
Услышать городские истории про мельницы, Хлебный рынок и купеческие страсти
25000
₽
за всё
Погрузиться в тесные связи столицы Урала с Францией
5
2 отзыва
6500
₽
за всё
Лёгкая и весёлая прогулка с историком по центру от Плотинки до Площади 1905 г. и антуражный ресторан
18000
₽
за всё
На ферму и сыроварню: познакомиться с телятами, попробовать сыры и приготовить ароматный томино
5
10 отзывов
17000
₽
за всё
Собрать уральское комбо - лёгкий треккинг, пикник на природе и тёплая компания
17300
₽
за всё
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
5
2 отзыва
9215
₽
за всё
Открыть были и легенды города, а также особенности местной кухни
5
5 отзывов
4900
₽
за чел.
Узнать про древние городища под Екатеринбургом и поменять своё мировоззрение
5
6 отзывов
4500
₽
за всё
Хорошенько рассмотреть и пощупать стрит-арт Екатеринбурга
Последние отзывы об экскурсиях по Свердловской области
А
Дата посещения: 17 июл 2026
Экскурсия на Чертово городище была незабываемой. Мы решили провести детей теми тропами, которыми ходили в детстве! Переживали за погоду, но
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Р
Дата посещения: 23 июл 2026
Самая душевная, трогательная и познавательная экскурсия. Спасибо большое Оксане за труд и внимание к группе.
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И
Дата посещения: 18 июл 2026
Было страшно... интересно.
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И
Дата посещения: 15 июл 2026
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
+1
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Б
Дата посещения: 13 июл 2026
Нам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии Константина.
Если Вы любите профессионалов в своём деле, если устали от скучных, экскурсий, если предпочитаете
Если Вы любите профессионалов в своём деле, если устали от скучных, экскурсий, если предпочитаете
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У
Дата посещения: 12 июл 2026
Спасибо большое Дарье за экскурсию! Интересно, душевно!
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Э
Дата посещения: 27 июн 2026
Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось. Мы из Перми. Было очень познавательно. Время пролетели незаметно.
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А
Дата посещения: 16 июн 2026
Интересно, познавательно. Екатерина очень увлекательно рассказывает историю, без лишней информации, то что надо (особенно в компании с подростками)
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Л
Дата посещения: 12 июн 2026
Татьяна прекрасный экскурсовод. Узнали много интересных фактов про город и его обитателях, а также получили много прикладных рекомендаций и советов, что ещё можно посетить в самом городе и на Урале в целом. Очень благодарны за столь прекрасную экскурсию!
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О
Дата посещения: 6 июн 2026
Алексей, спасибо огромное за такую интересную, необычную и веселую экскурсию! Советую всем побывать на экскурсии с Алексеем, потрясающе эрудированным человеком и увлекательным рассказчиком. Вы не только познакомитесь с исетскими троллями, но и узнаете много интересного об Екатеринбурге.
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