На Рождество – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
На машине
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 000 за всё до 4 чел.
Тюмень с высоты
Пешая
71 отзыв
30 минут
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
Сегодня в 20:00
9 сен в 20:00
670 за человека
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
На машине
80 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
10 сен в 17:30
12 сен в 17:30
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 августа 2024
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Огромное спасибо Станиславу за очень интересную экскурсию по Тюмени. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия получилась замечательная. Станислав отличный рассказчик и большой профессионал своего дела. Он поведал нам очень много интересных исторических фактов. Время пролетело быстро и незаметно. Благодарим!!!!
  • К
    Ксения
    23 августа 2024
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Спасибо Тюмени за гостеприимство, а нашему экскурсоводу Станиславу за интересное знакомство с этим удивительным сибирским городом! 👍🤗 Станислав - большой профессионал, увлечённый
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    рассказчик, прекрасно владеющий информацией и словом!. . а главное - человек, искренне любящий свой город 💯 Еще раз от души благодарим! С теплым приветом из Нижнего Новгорода ☀️😊

  • М
    Марина
    22 августа 2024
    Тюмень с высоты
    Люблю неформальные экскурсии и непосредственное общение с экскурсоводом. Такое общение случилось с Татьяной, которая отличается не только профессионализмом и широким познанием Тюмени, но и обладает непосредственным, озорным, простым в общении характером. Спасибо за человечность и понимание.
  • Г
    Григорьева
    21 августа 2024
    Тюмень с высоты
    Нам с дочкой экскурсия очень понравилась. Получилось, что она сформировала наше первое впечатление о Тюмени, и оно стало запоминающимся и
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    ярким. С высоты хорошо видна география и история развития города. Также получили много интересной информации, которую нигде не прочитаешь. Приятен был и сюрприз от экскурсовода.

  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Станислав - профессионал своего дела, профессионал с большой буквы! После экскурсии прошла неделя, а мы вспоминаем больше и чаще именно
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    его подачу материала, исторические факты, неиссякаемый и интереснейший поток информации, ответы на вопросы. Станислава можно слушать не 3 часа, а каждый день. Мы получили огромное удовольствие общения с ним.

  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    Тюмень с высоты
    Всё прошло отлично! Спасибо Татьяне за экскурсию, за подарочки🤗
    Всё прошло отлично! Спасибо Татьяне за экскурсию, за подарочки🤗
  • Ю
    Юлия
    18 июля 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Спасибо большое гиду Алене. Все было интересно.
  • М
    Марина
    11 июля 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Экскурсия с гидом Аленой нам очень понравилась. Видно, что она влюблена в свой край, и эта любовь передалась и нам. Водитель тоже молодец - все четко, аккуратно. Рекомендуем 👍
  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Интересная экскурсия. Тюмень красивый современный город с богатой историей, сохранившимся собственным колоритом. Благодаря экскурсоводу Даше мы увидели и узнали новые
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    грани. Экскурсия организована отлично. В начале пошел сильный дождь, экскурсовод переиграла план, сначала доехали на машине до дальних мест, изучая город из окна комфортабельного минивена, а потом уже и дождь закончился, пешком прошлись. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Центральная площадь
  7. Сквер Сибирских Кошек
  8. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 670 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2024 год на рождество, 167 ⭐ отзывов, цены от 670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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