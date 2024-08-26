С Светлана Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом Огромное спасибо Станиславу за очень интересную экскурсию по Тюмени. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия получилась замечательная. Станислав отличный рассказчик и большой профессионал своего дела. Он поведал нам очень много интересных исторических фактов. Время пролетело быстро и незаметно. Благодарим!!!!

К Ксения Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом читать дальше рассказчик, прекрасно владеющий информацией и словом!. . а главное - человек, искренне любящий свой город 💯 Еще раз от души благодарим! С теплым приветом из Нижнего Новгорода ☀️😊 Спасибо Тюмени за гостеприимство, а нашему экскурсоводу Станиславу за интересное знакомство с этим удивительным сибирским городом! 👍🤗 Станислав - большой профессионал, увлечённый

М Марина Тюмень с высоты Люблю неформальные экскурсии и непосредственное общение с экскурсоводом. Такое общение случилось с Татьяной, которая отличается не только профессионализмом и широким познанием Тюмени, но и обладает непосредственным, озорным, простым в общении характером. Спасибо за человечность и понимание.

Г Григорьева Тюмень с высоты читать дальше ярким. С высоты хорошо видна география и история развития города. Также получили много интересной информации, которую нигде не прочитаешь. Приятен был и сюрприз от экскурсовода. Нам с дочкой экскурсия очень понравилась. Получилось, что она сформировала наше первое впечатление о Тюмени, и оно стало запоминающимся и

И Ирина Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом читать дальше его подачу материала, исторические факты, неиссякаемый и интереснейший поток информации, ответы на вопросы. Станислава можно слушать не 3 часа, а каждый день. Мы получили огромное удовольствие общения с ним. Станислав - профессионал своего дела, профессионал с большой буквы! После экскурсии прошла неделя, а мы вспоминаем больше и чаще именно

О Ольга Тюмень с высоты Всё прошло отлично! Спасибо Татьяне за экскурсию, за подарочки🤗

Ю Юлия Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком Спасибо большое гиду Алене. Все было интересно.

М Марина Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком Экскурсия с гидом Аленой нам очень понравилась. Видно, что она влюблена в свой край, и эта любовь передалась и нам. Водитель тоже молодец - все четко, аккуратно. Рекомендуем 👍