3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
30 минут
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
Сегодня в 20:00
9 сен в 20:00
670₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
10 сен в 17:30
12 сен в 17:30
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 августа 2024Огромное спасибо Станиславу за очень интересную экскурсию по Тюмени. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия получилась замечательная. Станислав отличный рассказчик и большой профессионал своего дела. Он поведал нам очень много интересных исторических фактов. Время пролетело быстро и незаметно. Благодарим!!!!
- ККсения23 августа 2024Спасибо Тюмени за гостеприимство, а нашему экскурсоводу Станиславу за интересное знакомство с этим удивительным сибирским городом! 👍🤗 Станислав - большой профессионал, увлечённый
- ММарина22 августа 2024Люблю неформальные экскурсии и непосредственное общение с экскурсоводом. Такое общение случилось с Татьяной, которая отличается не только профессионализмом и широким познанием Тюмени, но и обладает непосредственным, озорным, простым в общении характером. Спасибо за человечность и понимание.
- ГГригорьева21 августа 2024Нам с дочкой экскурсия очень понравилась. Получилось, что она сформировала наше первое впечатление о Тюмени, и оно стало запоминающимся и
- ИИрина18 августа 2024Станислав - профессионал своего дела, профессионал с большой буквы! После экскурсии прошла неделя, а мы вспоминаем больше и чаще именно
- ООльга5 августа 2024Всё прошло отлично! Спасибо Татьяне за экскурсию, за подарочки🤗
- ЮЮлия18 июля 2024Спасибо большое гиду Алене. Все было интересно.
- ММарина11 июля 2024Экскурсия с гидом Аленой нам очень понравилась. Видно, что она влюблена в свой край, и эта любовь передалась и нам. Водитель тоже молодец - все четко, аккуратно. Рекомендуем 👍
- ИИрина1 июля 2024Интересная экскурсия. Тюмень красивый современный город с богатой историей, сохранившимся собственным колоритом. Благодаря экскурсоводу Даше мы увидели и узнали новые
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 670 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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