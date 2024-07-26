Когда: в понедельник в 14:00 и 16:00, во вторник, среду и четверг в 12:00, 14:00 и 16:00, в пятницу в 12:00 и 14:00

Экскурсия длится около 2.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала