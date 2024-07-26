Исследуйте богатую историю и уникальные достопримечательности Тюмени, проплывая на байдарках по реке Туре.
Вы увидите Свято-Троицкий монастырь, Вознесенско-Георгиевскую церковь, Вантовый мост Влюблённых и городскую набережную. Экскурсия подходит для всех желающих, включая детей до 12 лет в качестве пассажиров. Перед началом участники проходят инструктаж по технике безопасности и управлению байдаркой. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения по историческим местам Тюмени
Вы увидите Свято-Троицкий монастырь, Вознесенско-Георгиевскую церковь, Вантовый мост Влюблённых и городскую набережную. Экскурсия подходит для всех желающих, включая детей до 12 лет в качестве пассажиров. Перед началом участники проходят инструктаж по технике безопасности и управлению байдаркой. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения по историческим местам Тюмени
5 причин купить эту прогулку
- 🛶 Уникальный способ исследования города
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌉 Виды на реку Туру
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📜 Узнаете историю построек
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00
Что можно увидеть
- Свято-Троицкий монастырь
- Вознесенско-Георгиевская церковь
- Вантовый мост Влюблённых
- Городская набережная
- Первый стальной мост
- Современная архитектура
Описание водной прогулки
С древних времён историю города во многом определяет его основная река. В Тюмени это Тура, благодаря которой развитие города продолжается. На обзорной экскурсии в формате сплава на байдарках вы познакомитесь с памятниками архитектуры, расположенными вдоль реки. Узнаете историю появления построек и раскроете их значение для Тюмени.
Вы увидите
- Свято-Троицкий монастырь — белокаменное сооружение с золочёными куполами, расположенное на высоком берегу реки Туры
- Вознесенско-Георгиевскую церковь — первый в городе двухэтажный храм
- Вантовый мост Влюблённых — одну из знаковых достопримечательностей
- Городскую набережную — единственную в России набережную из 4 уровней
- Первый стальной мост через Туру
- Современную архитектуру новых микрорайонов — высотные дома по берегам Туры
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды
- Принять участие в сплаве могут все желающие без специальной подготовки, ведущие активный образ жизни. В качестве пассажира (без весла) могут выступать дети до 12 лет
- Перед стартом участники должны будут прослушать инструктаж по технике безопасности и управлению байдаркой, после чего им выдаётся весло и спасательный жилет
- На сплав допускаются люди весом до 100 кг
- Участникам без опыта в водном туризме необходимо предварительно связаться со мной и получить дополнительные рекомендации для участия в сплаве
в понедельник в 14:00 и 16:00, во вторник, среду и четверг в 12:00, 14:00 и 16:00, в пятницу в 12:00 и 14:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Заречный
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00 и 16:00, во вторник, среду и четверг в 12:00, 14:00 и 16:00, в пятницу в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тюмени
Вместе с командой профессионально занимаюсь спортивным (экстремальным) туризмом, разрабатываю туристские маршруты и мероприятия. Считаю, что активные экскурсии никого не оставят равнодушными.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
26 июл 2024
Экскурсия прошла замечательно 😌 даже несмотря на погодные условия, я получила огромное удовольствие 👏 было интересно и очень красиво 💯 Инструктаж был понятный, проводники опытные и настоящие профессионалы 🔥
благодарю Валерия и Веру)
P.S в конце угостили вкусным чаем с печеньками ☕️ классная традиция 👍
благодарю Валерия и Веру)
P.S в конце угостили вкусным чаем с печеньками ☕️ классная традиция 👍
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