Отправимся прочь от городской суеты и шума мегаполиса в село Кага. Будем знакомиться с местными обычаями и удивительной историей селения, много гулять и проводить душевные вечера на турбазе с уютными купольными домами. А ещё полюбуемся маралами и на санях, запряжённых лошадьми, поднимемся на вершину горы Благодать, на высоту более 500 метров! В завершении путешествия вас ждёт дегустация знаменитого башкирского мёда с травяным чаем и местными бальзамами.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобится: рюкзак/сумка; тёплый головной убор, закрывающий уши; «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза; шарф; непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену); 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм/ флисовый костюм; шерстяное трико; сменный комплект термобелья.

Придерживайтесь принципа многослойности одежды.

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор (зубная щётка, зубная паста, шампунь, мыло), расческа, банное полотенце, личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядное устройство или внешний аккумулятор (Powerbank) для телефона.

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: нужна тёплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).