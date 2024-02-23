Душевный уикенд в Башкирии с лепкой пельменей, дегустацией мёда и катанием на санях
Индивидуальный тур в Уфе

Сделать фото с маралами, покормить лошадей и увидеть наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш

Отправимся прочь от городской суеты и шума мегаполиса в село Кага.

Будем знакомиться с местными обычаями и удивительной историей селения, много гулять и проводить душевные вечера на турбазе с уютными купольными домами.

А ещё полюбуемся маралами и на санях, запряжённых лошадьми, поднимемся на вершину горы Благодать, на высоту более 500 метров! В завершении путешествия вас ждёт дегустация знаменитого башкирского мёда с травяным чаем и местными бальзамами.
Душевный уикенд в Башкирии с лепкой пельменей, дегустацией мёда и катанием на санях
Душевный уикенд в Башкирии с лепкой пельменей, дегустацией мёда и катанием на санях
Душевный уикенд в Башкирии с лепкой пельменей, дегустацией мёда и катанием на санях
Ближайшие даты:
23
фев
1
мар
8
мар
15
мар
22
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобится: рюкзак/сумка; тёплый головной убор, закрывающий уши; «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза; шарф; непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену); 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм/ флисовый костюм; шерстяное трико; сменный комплект термобелья.
Придерживайтесь принципа многослойности одежды.

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор (зубная щётка, зубная паста, шампунь, мыло), расческа, банное полотенце, личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядное устройство или внешний аккумулятор (Powerbank) для телефона.

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: нужна тёплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Программа тура по дням

1 день

Переезд в село Канга и знакомство с местными традициями

Встретимся в 10:00 у центрального входа универмага «Уфа» и отправимся в село Кага. Дорога займёт около 4 часов. Заселимся в уютные купольные домики на турбазе «Тенгри» и пообедаем.

После трапезы — экскурсия по самобытному селению Кага, где в 18 веке построили железоделательные заводы династии Демидовых. В истории деревушки были испытания и огнём, и голодом, и тифом — обо всём расскажем на прогулке. А ещё вы узнаете об уникальных местных праздниках и обычаях.

Вечер проведём за лепкой пельменей и душевными разговорами, а затем вкусно поужинаем.

Переезд в село Канга и знакомство с местными традициямиПереезд в село Канга и знакомство с местными традициямиПереезд в село Канга и знакомство с местными традициямиПереезд в село Канга и знакомство с местными традициями
2 день

Башкирский государственный заповедник и пещера Шульган-Таш

После завтрака поедем в Башкирский государственный заповедник, самый первый на Южном Урале. Познакомим вас с историей и особенностям природы, полюбуемся величественными маралами и сделаем с ними милые фотографии.

Дальше отправимся в Бурзянский район. Расстояние — 70 км. По пути пообедаем, а по прибытии посетим музейно-экскурсионный комплекс «Шульган-Таш». Пешком пройдём около 4 км и заглянем в Капову пещеру времён палеолита, где сохранились древние наскальные рисунки.

Затем вернёмся на турбазу и поужинаем.

Башкирский государственный заповедник и пещера Шульган-ТашБашкирский государственный заповедник и пещера Шульган-ТашБашкирский государственный заповедник и пещера Шульган-Таш
3 день

На санях - к Благодати

После завтрака выселимся из номеров. Сегодня вас ждёт насыщенная программа — мы отправимся на вершину горы Благодать, но не пешком, а на санях, запряжённых лошадьми. Вы сможете попробовать себя в управлении санями, покормить лошадок сеном и пофотографироваться на фоне горных хребтов на высоте более 500 метров. Прогулка займёт около 3 часов.

За доплату вы сможете проехаться на гору Благодать верхом. Сообщите о своём желании накануне.

После обеда устроим дегустацию башкирского мёда с травяным чаем и бальзамами местного производства. Затем вернёмся в Уфу к 21:00.

На санях - к БлагодатиНа санях - к БлагодатиНа санях - к Благодати

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Уфа, центральный вход универмага «Уфа» (Проспект Октября, д. 31), 10:00
Завершение: Уфа, центральный вход универмага «Уфа» (Проспект Октября, д. 31), 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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