Сделать фото с маралами, покормить лошадей и увидеть наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш
Будем знакомиться с местными обычаями и удивительной историей селения, много гулять и проводить душевные вечера на турбазе с уютными купольными домами.
А ещё полюбуемся маралами и на санях, запряжённых лошадьми, поднимемся на вершину горы Благодать, на высоту более 500 метров! В завершении путешествия вас ждёт дегустация знаменитого башкирского мёда с травяным чаем и местными бальзамами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 900 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобится: рюкзак/сумка; тёплый головной убор, закрывающий уши; «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза; шарф; непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену); 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм/ флисовый костюм; шерстяное трико; сменный комплект термобелья.
Придерживайтесь принципа многослойности одежды.
Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор (зубная щётка, зубная паста, шампунь, мыло), расческа, банное полотенце, личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядное устройство или внешний аккумулятор (Powerbank) для телефона.
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: нужна тёплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Программа тура по дням
Переезд в село Канга и знакомство с местными традициями
Встретимся в 10:00 у центрального входа универмага «Уфа» и отправимся в село Кага. Дорога займёт около 4 часов. Заселимся в уютные купольные домики на турбазе «Тенгри» и пообедаем.
После трапезы — экскурсия по самобытному селению Кага, где в 18 веке построили железоделательные заводы династии Демидовых. В истории деревушки были испытания и огнём, и голодом, и тифом — обо всём расскажем на прогулке. А ещё вы узнаете об уникальных местных праздниках и обычаях.
Вечер проведём за лепкой пельменей и душевными разговорами, а затем вкусно поужинаем.
Башкирский государственный заповедник и пещера Шульган-Таш
После завтрака поедем в Башкирский государственный заповедник, самый первый на Южном Урале. Познакомим вас с историей и особенностям природы, полюбуемся величественными маралами и сделаем с ними милые фотографии.
Дальше отправимся в Бурзянский район. Расстояние — 70 км. По пути пообедаем, а по прибытии посетим музейно-экскурсионный комплекс «Шульган-Таш». Пешком пройдём около 4 км и заглянем в Капову пещеру времён палеолита, где сохранились древние наскальные рисунки.
Затем вернёмся на турбазу и поужинаем.
На санях - к Благодати
После завтрака выселимся из номеров. Сегодня вас ждёт насыщенная программа — мы отправимся на вершину горы Благодать, но не пешком, а на санях, запряжённых лошадьми. Вы сможете попробовать себя в управлении санями, покормить лошадок сеном и пофотографироваться на фоне горных хребтов на высоте более 500 метров. Прогулка займёт около 3 часов.
За доплату вы сможете проехаться на гору Благодать верхом. Сообщите о своём желании накануне.
После обеда устроим дегустацию башкирского мёда с травяным чаем и бальзамами местного производства. Затем вернёмся в Уфу к 21:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Уфа, центральный вход универмага «Уфа» (Проспект Октября, д. 31), 10:00Завершение: Уфа, центральный вход универмага «Уфа» (Проспект Октября, д. 31), 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.