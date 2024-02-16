За одно путешествие увидим «Золотых оленей Евразии» 4 века до нашей эры и прогуляемся по современному творческому пространству Уфы в поисках оригинальных сувениров и необычных украшений, попробуем башкирскую кухню и полюбуемся самым крупным родником России — Красным Ключом. А ещё вас ждёт увлекательный мастер-класс, на котором вы своими руками создадите свечку из вощины.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за всё до 20 чел.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае финансовая ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Нормативы багажа: объем — до 100 л. Вес — до 25 кг.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.