Увидеть необычные локации Уфы, полюбоваться мечетью в форме цветка и родником Красный Ключ
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 500 ₽
Описание
Организационные детали
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае финансовая ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Нормативы багажа: объем — до 100 л. Вес — до 25 кг.
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Уфу
Встретимся в 14:00, заселимся в гостиницу и начнём прогулку-экскурсию по исторической части Уфы. Вы увидите Гостиный двор 19 века в стиле классицизма, побываете в Театральном сквере и полюбуетесь современным фонтаном «Семь девушек». Осмотрим здание Башкирского государственного театра оперы и балета, барельеф Рудольфу Нуриеву и памятник Ф. Шаляпину.
Посетим музей археологии и этнографии и рассмотрим «Золотых оленей Евразии» — коллекцию золотых изделий из Филипповских курганов 4 века до нашей эры.
Затем отправимся в «Арт-Квадрат» — творческое пространство, где можно найти необычные сувениры, аксессуары и одежду. Здесь проходят разнообразные лекции, концерты и мероприятия.
Ужин — самостоятельно.
Экскурсия по городу
В 10:45 начнём ещё одну экскурсию по городу. Побываем Национальном музее Республики Башкортостан, где познакомимся с историей и культурой края, увидим памятник башкирскому герою М. М. Шаймуратову. А ещё прогуляемся по аллее современной скульптуры «ArtTerria». Посетим Первую соборную мечеть, одну из старейших в России.
В 13:30 пообедаем и насладимся башкирской кухней. Затем разместимся в автобусе и продолжим знакомство с Уфой. Вы увидите площадь им. Салавата Юлаева, монумент Дружбы, сады им. Салавата Юлаева и им. С. Т. Аксакова. Осмотрим ипподром «Аакбузат», собор Рождества Богородицы и мечеть Ляля-Тюльпан в виде цветка и с минаретами-бутонами.
Обязательно посетим Уфимский рынок. Здесь вы сможете закупиться местными деликатесами: мёдом, кумысом, яблочным сидром, медовухой и конской колбасой.
К вечеру отвезём вас в гостиницу. Ужин — самостоятельно.
Красный Ключ и мастер-класс
Позавтракаем в гостинице и выселимся. Вещи вы сможете оставить в камере хранения. В 09:00 отправимся в село Красный Ключ. По пути остановимся у Павловской ГЭС, сфотографируемся на курортно-рекреационной зоне водохранилища, осмотрим Свято-Троицкий женский монастырь и полюбуемся Красными скалами.
Пообедаем и побываем у самого мощного в России источника питьевой воды — родника Красный Ключ. Вода здесь имеет необычный лазурный цвет и не замерзает даже в самую лютую стужу.
Затем вас ждёт мастер-класс по изготовлению свечей из вощины, а к 19:30 вернёмся в Уфу и отвезём вас в гостиницу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Уфа, 10:45Завершение: Уфа, 19:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.