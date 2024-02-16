Экспресс путешествие из прошлого в будущее: экскурсии по старинным и современным местам Уфы
Индивидуальный тур в Уфе

Увидеть необычные локации Уфы, полюбоваться мечетью в форме цветка и родником Красный Ключ

За одно путешествие увидим «Золотых оленей Евразии» 4 века до нашей эры и прогуляемся по современному творческому пространству Уфы в поисках оригинальных сувениров и необычных украшений, попробуем башкирскую кухню и полюбуемся самым крупным родником России — Красным Ключом. А ещё вас ждёт увлекательный мастер-класс, на котором вы своими руками создадите свечку из вощины.
Экспресс путешествие из прошлого в будущее: экскурсии по старинным и современным местам Уфы
Экспресс путешествие из прошлого в будущее: экскурсии по старинным и современным местам Уфы
Экспресс путешествие из прошлого в будущее: экскурсии по старинным и современным местам Уфы
Ближайшие даты:
16
фев
23
фев
1
мар
8
мар
15
мар
22
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае финансовая ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Нормативы багажа: объем — до 100 л. Вес — до 25 кг.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Уфу

Встретимся в 14:00, заселимся в гостиницу и начнём прогулку-экскурсию по исторической части Уфы. Вы увидите Гостиный двор 19 века в стиле классицизма, побываете в Театральном сквере и полюбуетесь современным фонтаном «Семь девушек». Осмотрим здание Башкирского государственного театра оперы и балета, барельеф Рудольфу Нуриеву и памятник Ф. Шаляпину.

Посетим музей археологии и этнографии и рассмотрим «Золотых оленей Евразии» — коллекцию золотых изделий из Филипповских курганов 4 века до нашей эры.

Затем отправимся в «Арт-Квадрат» — творческое пространство, где можно найти необычные сувениры, аксессуары и одежду. Здесь проходят разнообразные лекции, концерты и мероприятия.

Ужин — самостоятельно.

Добро пожаловать в УфуДобро пожаловать в УфуДобро пожаловать в УфуДобро пожаловать в Уфу
2 день

Экскурсия по городу

В 10:45 начнём ещё одну экскурсию по городу. Побываем Национальном музее Республики Башкортостан, где познакомимся с историей и культурой края, увидим памятник башкирскому герою М. М. Шаймуратову. А ещё прогуляемся по аллее современной скульптуры «ArtTerria». Посетим Первую соборную мечеть, одну из старейших в России.

В 13:30 пообедаем и насладимся башкирской кухней. Затем разместимся в автобусе и продолжим знакомство с Уфой. Вы увидите площадь им. Салавата Юлаева, монумент Дружбы, сады им. Салавата Юлаева и им. С. Т. Аксакова. Осмотрим ипподром «Аакбузат», собор Рождества Богородицы и мечеть Ляля-Тюльпан в виде цветка и с минаретами-бутонами.

Обязательно посетим Уфимский рынок. Здесь вы сможете закупиться местными деликатесами: мёдом, кумысом, яблочным сидром, медовухой и конской колбасой.

К вечеру отвезём вас в гостиницу. Ужин — самостоятельно.

Экскурсия по городуЭкскурсия по городуЭкскурсия по городуЭкскурсия по городу
3 день

Красный Ключ и мастер-класс

Позавтракаем в гостинице и выселимся. Вещи вы сможете оставить в камере хранения. В 09:00 отправимся в село Красный Ключ. По пути остановимся у Павловской ГЭС, сфотографируемся на курортно-рекреационной зоне водохранилища, осмотрим Свято-Троицкий женский монастырь и полюбуемся Красными скалами.

Пообедаем и побываем у самого мощного в России источника питьевой воды — родника Красный Ключ. Вода здесь имеет необычный лазурный цвет и не замерзает даже в самую лютую стужу.

Затем вас ждёт мастер-класс по изготовлению свечей из вощины, а к 19:30 вернёмся в Уфу и отвезём вас в гостиницу.

Красный Ключ и мастер-классКрасный Ключ и мастер-классКрасный Ключ и мастер-классКрасный Ключ и мастер-классКрасный Ключ и мастер-класс

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Уфа, 10:45
Завершение: Уфа, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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