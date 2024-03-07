Сегодня вы самостоятельно приезжаете на турбазу в село Кага Белорецкого района. (Расстояние от города Белорецка — 80 км, от Магнитогорска — 157 км, от Уфы — 300 км.) При необходимости, за доплату, можно заказать трансфер.

База расположена на горе, на самой высокой точке посёлка — с неё открывается живописный вид на само село, реки Кага и Белая и панораму уральских горных хребтов. Здесь есть все условия для комфортного проживания — кафе, баня, площадка для пикника, платная рыбалка. А ещё вас здесь ждут близость к природе, тишина и чистейший лесной воздух.

После обеда вас познакомят с упряжью и научат управлять лошадью, запряжённой в сани. Вы прокатитесь по окрестностям, заглянув на обзорные площадки. Продолжительность прогулки — 2 часа. За доплату желающие смогут проехаться верхом. Вечером — ужин и отдых.