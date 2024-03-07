По Башкирии в упряжке: отдых на природе в селе Кага и прогулки в санях
Индивидуальный тур в Уфе

Научиться запрягать лошадей и навыкам езды в санях и полюбоваться зимними пейзажами Южного Урала

Приглашаем отдохнуть в уютном туркомплексе в одном из высокогорных районов Башкирии в окружении природы и вдали от городского шума.

Вы сможете примерить на себя роль конюхов: познакомитесь с упряжью, научитесь готовить сани к поездке и зарядитесь положительными эмоциями от общения с животными.

Вас ждут прогулки по заснеженному лесу, экскурсионная программа в селе Кага, ароматная банька и вечер за тёплыми разговорами и лепкой пельменей. Также будет возможность прокатиться верхом.
По Башкирии в упряжке: отдых на природе в селе Кага и прогулки в санях
По Башкирии в упряжке: отдых на природе в селе Кага и прогулки в санях
По Башкирии в упряжке: отдых на природе в селе Кага и прогулки в санях
Ближайшие даты:
7
мар
14
мар
21
мар
28
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Список рекомендуемого личного снаряжения:
Рюкзак/сумка; тёплый головной убор, закрывающий уши; «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза; шарф; непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену); 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм/ флисовый костюм; шерстяное трико; сменный комплект термобелья.
Придерживайтесь принципа многослойности одежды.
Для посещения бани: купальник/плавки, сланцы.
Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная щётка, зубная паста, шампунь, мыло, расческа, банное полотенце, личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядное устройство или внешний аккумулятор (Powerbank) для телефона.
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: тёплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на турбазу, прогулка в санях, запряжённых лошадьми

Сегодня вы самостоятельно приезжаете на турбазу в село Кага Белорецкого района. (Расстояние от города Белорецка — 80 км, от Магнитогорска — 157 км, от Уфы — 300 км.) При необходимости, за доплату, можно заказать трансфер.

База расположена на горе, на самой высокой точке посёлка — с неё открывается живописный вид на само село, реки Кага и Белая и панораму уральских горных хребтов. Здесь есть все условия для комфортного проживания — кафе, баня, площадка для пикника, платная рыбалка. А ещё вас здесь ждут близость к природе, тишина и чистейший лесной воздух.

После обеда вас познакомят с упряжью и научат управлять лошадью, запряжённой в сани. Вы прокатитесь по окрестностям, заглянув на обзорные площадки. Продолжительность прогулки — 2 часа. За доплату желающие смогут проехаться верхом. Вечером — ужин и отдых.

Прибытие на турбазу, прогулка в санях, запряжённых лошадьмиПрибытие на турбазу, прогулка в санях, запряжённых лошадьмиПрибытие на турбазу, прогулка в санях, запряжённых лошадьмиПрибытие на турбазу, прогулка в санях, запряжённых лошадьмиПрибытие на турбазу, прогулка в санях, запряжённых лошадьми
2 день

«Деревенские хлопоты», прогулка в санях, экскурсия по селу, лепка пельменей

После завтрака вы сможете примерить на себя роль конюхов и приобщиться к жизни в деревне: на конном дворе под руководством опытного инструктора вы сами запряжёте лошадей и подготовите сани к поездке, узнаете, в чём отличие кошевок от саней и коробушек. Затем прокатитесь по окрестностям, заглянув на обзорные площадки. Продолжительность прогулки — 3 часа. За доплату желающие смогут проехаться верхом.

Во второй половине дня, после обеда, вас ждёт экскурсия по селу. Вы познакомитесь с его историей — оно основано в первой половине 18 века, и за несколько столетий пережило разные события: строительство железоделательного завода династии Демидовых, испытание огнём и голодом, чудесное исцеление от тифа. Вы узнаете, как местным жителям удалось сохранить свою самобытность, о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь, послушаете их особый говор.

Вечер проведём в тёплой атмосфере за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов. Затем — ужин и отдых.

«Деревенские хлопоты», прогулка в санях, экскурсия по селу, лепка пельменей«Деревенские хлопоты», прогулка в санях, экскурсия по селу, лепка пельменей«Деревенские хлопоты», прогулка в санях, экскурсия по селу, лепка пельменей«Деревенские хлопоты», прогулка в санях, экскурсия по селу, лепка пельменей«Деревенские хлопоты», прогулка в санях, экскурсия по селу, лепка пельменей«Деревенские хлопоты», прогулка в санях, экскурсия по селу, лепка пельменей
3 день

Конно-санное путешествие, посещение бани

В этот день снова подготовим сани и лошадей и отправимся вдоль границы Башкирского государственного заповедника, всего проедем 20 км. Вы полюбуетесь бескрайними просторами и заснеженными елями, горными вершинами среднего и южного Крака и лесами в зимнем наряде. Выезд рассчитан на 5-6 часов в зависимости от погодных условий и подготовленности группы — одевайтесь теплее.

Во время прогулки остановимся в лесу на обед: горячая еда в термосах и тёплый чай придадут сил для продолжения пути. После возвращения на базу вас ждёт баня «по-белому»: банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, подарят бодрость и хорошее настроение. (Предусмотрено при группе от 5 человек, если группа меньше — предусмотрено посещение душа в купольном доме). Затем — ужин и отдых.

Конно-санное путешествие, посещение баниКонно-санное путешествие, посещение баниКонно-санное путешествие, посещение баниКонно-санное путешествие, посещение бани
4 день

Поездка на гору Благодать, дегустация за обедом, отъезд

После завтрака — освобождение комнат. Затем вас ждёт заключительная 3-часовая поездка на гору Благодать по уже знакомым окрестностям. Вы сможете отточить навыки управления санями, покормить лошадок сеном, погулять по вершине горы высотой более 500 метров и полюбоваться хребтами Крака, малый и большой Шатак. Желающие смогут совершить эту прогулку верхом (за доплату).

Нагулявшись, вернёмся на базу, где за обедом вы продегустируете башкирский мёд, травяной чай и бальзамы местного производства.

Отъезд.

Поездка на гору Благодать, дегустация за обедом, отъездПоездка на гору Благодать, дегустация за обедом, отъездПоездка на гору Благодать, дегустация за обедом, отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Самостоятельное прибытие на турбазу (село Кага), первая половина дня. Ближайшие города: Белорецк, Уфа. При необходимости можно заказать трансфер
Завершение: Село Кага, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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