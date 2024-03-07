Научиться запрягать лошадей и навыкам езды в санях и полюбоваться зимними пейзажами Южного Урала
Вы сможете примерить на себя роль конюхов: познакомитесь с упряжью, научитесь готовить сани к поездке и зарядитесь положительными эмоциями от общения с животными.
Вас ждут прогулки по заснеженному лесу, экскурсионная программа в селе Кага, ароматная банька и вечер за тёплыми разговорами и лепкой пельменей. Также будет возможность прокатиться верхом.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 650 ₽
Описание
Организационные детали
Список рекомендуемого личного снаряжения:
Рюкзак/сумка; тёплый головной убор, закрывающий уши; «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза; шарф; непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену); 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм/ флисовый костюм; шерстяное трико; сменный комплект термобелья.
Придерживайтесь принципа многослойности одежды.
Для посещения бани: купальник/плавки, сланцы.
Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная щётка, зубная паста, шампунь, мыло, расческа, банное полотенце, личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядное устройство или внешний аккумулятор (Powerbank) для телефона.
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: тёплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Программа тура по дням
Прибытие на турбазу, прогулка в санях, запряжённых лошадьми
Сегодня вы самостоятельно приезжаете на турбазу в село Кага Белорецкого района. (Расстояние от города Белорецка — 80 км, от Магнитогорска — 157 км, от Уфы — 300 км.) При необходимости, за доплату, можно заказать трансфер.
База расположена на горе, на самой высокой точке посёлка — с неё открывается живописный вид на само село, реки Кага и Белая и панораму уральских горных хребтов. Здесь есть все условия для комфортного проживания — кафе, баня, площадка для пикника, платная рыбалка. А ещё вас здесь ждут близость к природе, тишина и чистейший лесной воздух.
После обеда вас познакомят с упряжью и научат управлять лошадью, запряжённой в сани. Вы прокатитесь по окрестностям, заглянув на обзорные площадки. Продолжительность прогулки — 2 часа. За доплату желающие смогут проехаться верхом. Вечером — ужин и отдых.
«Деревенские хлопоты», прогулка в санях, экскурсия по селу, лепка пельменей
После завтрака вы сможете примерить на себя роль конюхов и приобщиться к жизни в деревне: на конном дворе под руководством опытного инструктора вы сами запряжёте лошадей и подготовите сани к поездке, узнаете, в чём отличие кошевок от саней и коробушек. Затем прокатитесь по окрестностям, заглянув на обзорные площадки. Продолжительность прогулки — 3 часа. За доплату желающие смогут проехаться верхом.
Во второй половине дня, после обеда, вас ждёт экскурсия по селу. Вы познакомитесь с его историей — оно основано в первой половине 18 века, и за несколько столетий пережило разные события: строительство железоделательного завода династии Демидовых, испытание огнём и голодом, чудесное исцеление от тифа. Вы узнаете, как местным жителям удалось сохранить свою самобытность, о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь, послушаете их особый говор.
Вечер проведём в тёплой атмосфере за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов. Затем — ужин и отдых.
Конно-санное путешествие, посещение бани
В этот день снова подготовим сани и лошадей и отправимся вдоль границы Башкирского государственного заповедника, всего проедем 20 км. Вы полюбуетесь бескрайними просторами и заснеженными елями, горными вершинами среднего и южного Крака и лесами в зимнем наряде. Выезд рассчитан на 5-6 часов в зависимости от погодных условий и подготовленности группы — одевайтесь теплее.
Во время прогулки остановимся в лесу на обед: горячая еда в термосах и тёплый чай придадут сил для продолжения пути. После возвращения на базу вас ждёт баня «по-белому»: банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, подарят бодрость и хорошее настроение. (Предусмотрено при группе от 5 человек, если группа меньше — предусмотрено посещение душа в купольном доме). Затем — ужин и отдых.
Поездка на гору Благодать, дегустация за обедом, отъезд
После завтрака — освобождение комнат. Затем вас ждёт заключительная 3-часовая поездка на гору Благодать по уже знакомым окрестностям. Вы сможете отточить навыки управления санями, покормить лошадок сеном, погулять по вершине горы высотой более 500 метров и полюбоваться хребтами Крака, малый и большой Шатак. Желающие смогут совершить эту прогулку верхом (за доплату).
Нагулявшись, вернёмся на базу, где за обедом вы продегустируете башкирский мёд, травяной чай и бальзамы местного производства.
Отъезд.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Самостоятельное прибытие на турбазу (село Кага), первая половина дня. Ближайшие города: Белорецк, Уфа. При необходимости можно заказать трансферЗавершение: Село Кага, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.