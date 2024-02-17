Уфимские выходные: экскурсии и мастер-класс
Индивидуальный тур в Уфе

Сделать свечу из вощины, попробовать башкирскую кухню и увидеть родник Красный Ключ

Отправляемся в самый восточный город Европы.

Мы посетим одну из старейших мечетей в России и полюбуемся мусульманской святыней в виде цветка тюльпана, осмотрим современные скульптуры под открытым небом и закупимся местными деликатесами на рынке, где можно найти вкусный мёд, кумыс, конскую колбасу и медовуху. А ещё побываем у крупнейшего в стране родника Красный Ключ с необычным голубо-зелёным цветом воды.
Уфимские выходные: экскурсии и мастер-класс
Уфимские выходные: экскурсии и мастер-класс
Уфимские выходные: экскурсии и мастер-класс
Ближайшие даты:
17
фев
24
фев
2
мар
9
мар
16
мар
23
мар
30
мар
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае финансовая ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Нормативы багажа: объем — до 100 л. Вес — до 25 кг.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Уфу

Встретимся в Уфе в 10:45 и отправимся на экскурсию по городу. Побываем Национальном музее Республики Башкортостан, где познакомимся с историей и культурой края, увидим памятник башкирскому герою М. М. Шаймуратову. А ещё прогуляемся по аллее современной скульптуры «ArtTerria». Посетим Первую соборную мечеть, одну из старейших в России.

В 13:30 пообедаем и насладимся башкирской кухней. Затем разместимся в автобусе и продолжим знакомство с Уфой. Вы увидите площадь им. Салавата Юлаева, монумент Дружбы, сады им. Салавата Юлаева и им. С. Т. Аксакова. Осмотрим ипподром «Аакбузат», собор Рождества Богородицы и мечеть Ляля-Тюльпан в виде цветка и с минаретами-бутонами.

Обязательно посетим Уфимский рынок. Здесь вы сможете закупиться местными деликатесами: мёдом, кумысом, яблочным сидром, медовухой и конской колбасой.

К вечеру отвезём вас в гостиницу. Ужин — самостоятельно.

Добро пожаловать в УфуДобро пожаловать в УфуДобро пожаловать в УфуДобро пожаловать в УфуДобро пожаловать в УфуДобро пожаловать в Уфу
2 день

Красный Ключ и мастер-класс

Позавтракаем в гостинице и выселимся. Вещи вы сможете оставить в камере хранения. В 09:00 отправимся в село Красный Ключ. По пути остановимся у Павловской ГЭС, сфотографируемся в курортно-рекреационной зоне водохранилища, осмотрим Свято-Троицкий женский монастырь и полюбуемся Красными скалами.

Пообедаем и побываем у самого мощного в России источника питьевой воды — родника Красный Ключ. Вода здесь имеет необычный лазурный цвет и не замерзает даже в самую лютую стужу.

Затем вас ждёт мастер-класс по изготовлению свечей из вощины, а к 19:30 вернёмся в Уфу и отвезём вас в гостиницу.

Красный Ключ и мастер-классКрасный Ключ и мастер-классКрасный Ключ и мастер-классКрасный Ключ и мастер-класс

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Уфа, 10:45
Завершение: Уфа, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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