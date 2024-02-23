Сегодня к 17:00 вы самостоятельно приезжаете на турбазу в село Кага Белорецкого района. (Расстояние от города Белорецка — 80 км, от Магнитогорска — 157 км, от Уфы — 300 км.) При необходимости, за доплату, можно заказать трансфер и обед.

База расположена на горе, на самой высокой точке посёлка — с неё открывается живописный вид на само село, реки Кага и Белая и панораму уральских горных хребтов. Здесь есть все условия для комфортного проживания — кафе, баня, площадка для пикника, платная рыбалка. А ещё вас здесь ждут близость к природе, тишина и чистейший лесной воздух.

По приезде вы разместитесь, отдохнёте, а вечером соберётесь за ужином.