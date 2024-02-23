В окружении природы: выходные в горах Башкирии
Индивидуальный тур в Уфе

Отдохнуть на уютной турбазе, прокатиться в санях, запряжённых лошадьми, и познакомиться с местными

Уехать от суеты большого города и провести несколько дней наедине с природой — отличная мысль на выходные! Это небольшое путешествие наполнит вас спокойствием и подарит силы на новые свершения. Вы отдохнёте в купольных домиках уютного туркомплекса, окружённого горами Южного Урала.

Вас ждут прогулки по заснеженному лесу, увлекательная экскурсионная программа по селу Кага с богатой историей, сказочные зимние пейзажи и конная прогулка в санях.
В окружении природы: выходные в горах Башкирии
В окружении природы: выходные в горах Башкирии
В окружении природы: выходные в горах Башкирии
Ближайшие даты:
23
фев
1
мар
8
мар
15
мар
22
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Групповой трансфер — перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в том числе маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Рекомендуем взять с собой:
Рюкзак/сумка; тёплый головной убор, закрывающий уши; «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза; шарф; непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену); 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм/ флисовый костюм; шерстяное трико; сменный комплект термобелья.
Придерживайтесь принципа многослойности одежды.
Для посещения бани: купальник/плавки, сланцы.
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор (зубная щётка, зубная паста, шампунь, мыло), расческа, банное полотенце, личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядное устройство или внешний аккумулятор (Powerbank) для телефона.
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на базу, размещение, отдых

Сегодня к 17:00 вы самостоятельно приезжаете на турбазу в село Кага Белорецкого района. (Расстояние от города Белорецка — 80 км, от Магнитогорска — 157 км, от Уфы — 300 км.) При необходимости, за доплату, можно заказать трансфер и обед.

База расположена на горе, на самой высокой точке посёлка — с неё открывается живописный вид на само село, реки Кага и Белая и панораму уральских горных хребтов. Здесь есть все условия для комфортного проживания — кафе, баня, площадка для пикника, платная рыбалка. А ещё вас здесь ждут близость к природе, тишина и чистейший лесной воздух.

По приезде вы разместитесь, отдохнёте, а вечером соберётесь за ужином.

Прибытие на базу, размещение, отдыхПрибытие на базу, размещение, отдыхПрибытие на базу, размещение, отдыхПрибытие на базу, размещение, отдых
2 день

Прогулка в санях, запряжённых лошадьми, экскурсия по селу Кага

После завтрака для вас проведут обучение навыкам управления лошадью, запряжённой в сани, и вы прокатитесь по окрестностям, заглянув на обзорные площадки. Продолжительность прогулки — 2 часа. За доплату желающие смогут проехаться верхом.

Во второй половине дня, после обеда, вас ждёт экскурсия по селу. Вы познакомитесь с его историей — оно основано в первой половине 18 века, и за несколько столетий пережило разные события: строительство железоделательного завода династии Демидовых, испытание огнём и голодом, чудесное исцеление от тифа. Вы узнаете, как местным жителям удалось сохранить свою самобытность, о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь, послушаете их особый говор.

Вечером — ужин и отдых.

Прогулка в санях, запряжённых лошадьми, экскурсия по селу КагаПрогулка в санях, запряжённых лошадьми, экскурсия по селу КагаПрогулка в санях, запряжённых лошадьми, экскурсия по селу КагаПрогулка в санях, запряжённых лошадьми, экскурсия по селу Кага
3 день

Свободное время, отъезд

Сегодня до 12:00 необходимо освободить номера. Утром и до обеда — свободное время и отдых на турбазе. Желающие могут отправиться на конную прогулку, прокатиться на лыжах или снегоходах (за доплату, заказывать до начала тура).

После обеда — самостоятельный выезд. При необходимости можно заказать трансфер.

Свободное время, отъездСвободное время, отъездСвободное время, отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Самостоятельное прибытие на турбазу (село Кага), 17:00. Ближайшие города: Белорецк, Уфа. При необходимости можно заказать трансфер и обед
Завершение: Село Кага, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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