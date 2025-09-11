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море незабываемых воспоминаний. К Лаппласу можно было идти как по лесу, так и по берегу, было принято решение добраться до него лесом, а уйти по морю. Лесной трекинг был великолепен, виды открывающиеся с вершин - бесподобны, да и сама природа радует. Конечно, тут стоит добавить факт солнечного дня. Да и сам мыс стоит увидеть как сверху так и снизу!



Назад же мы шли вдоль моря, и мне было предложено после спуска слегка вернуться назад, чтобы еще раз насладиться видом мыса, но под другим углом. Чтобы полноценно пойти по пляжу, часть маршрута будет проходить по камням, как большим, так и маленьким. Очень рекомендую удобную обувь, которая не скользит. Я пожалел на обратном пути, что не взял акватапки или что-то похожее, ведь можно также идти погружённым частично в море, которое плещется прямо возле вас и так и манит. Впрочем, меня это не остановило, и я просто шёл в берцах по морю и погружённым под воду камням. 10/10 рекомендую в хорошую погоду!



Отдельное спасибо за прекрасные, душевные и дружелюбные разговоры с проводником по этому маршруту. Осталось тёплое ощущение, что день провёл с близким другом, и это несомненно добавило яркости и так шикарному дню!



Определенно рекомендую другим к посещению и для себя решил, что при следующем посещении Владивостока обязательно обращусь снова к этой команде за новыми маршрутами и эмоциями!