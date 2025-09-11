Экскурсии про космос во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Космос» во Владивостоке, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
На машине
10 часов
16 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Путешествие по Приморью подарит вам уникальные пейзажи: водопады, базальтовые колонны и виды на Японское море. Откройте для себя тайны этих мест
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от 25 800 ₽ за всё до 3 чел.
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
Пешая
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
Погрузитесь в уникальное путешествие к мысу Лапласа и насладитесь безлюдными пляжами бухты Триозёрья. Ощутите всю красоту Приморья
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день
На машине
На катере
10 часов
Фотопрогулка
до 22 чел.
Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день
Заповедные бухты, лежбища тюленей, морской космодром и десятки островов вокруг Владивостока
Начало: На одном из пирсов города
28 авг в 08:00
30 авг в 08:00
18 900 ₽ за человека
Приморский дендрарий + «прогулка» в космическое пространство
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморский дендрарий + «прогулка» в космическое пространство
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Рамиль
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы узнали много интересного о
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Приморье. Благодаря ей мы пересмотрели фильм «Дерсу Узала». Сначала заехали на Кравцовские водопады. Потом поехали на мыс Парящей черепахи и мыс Брюса. Юля привела нас на дикий пляж, с фантастическим видом. В этот день стоял туман и море было очень теплым. И мы там были совершенно одни. В общем получили массу удовольствия, кучу фоток и остались довольны. Очень рекомендуем эту экскурсию и особенно экскурсовода

С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы+6
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы
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Ирина
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Отличная прогулка. Красивое побережье, также удалось искупаться и отдохнуть на песчаном пляже.
Отличная прогулка. Красивое побережье, также удалось искупаться и отдохнуть на песчаном пляже.
Отличная прогулка. Красивое побережье, также удалось искупаться и отдохнуть на песчаном пляже.
Отличная прогулка. Красивое побережье, также удалось искупаться и отдохнуть на песчаном пляже.
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О
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Красиво, но дорога очень утомительна.
Красиво, но дорога очень утомительна.
Красиво, но дорога очень утомительна.
Красиво, но дорога очень утомительна.
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А
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Мыс Брюса живописен, рекомендую посетить его вместе с Юлией и ее командой, которые расскажут вам о истории Приморья и поделятся
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жизнью жителей края сегодня. Во время путешествия вы сможете искупаться на хорошем пляже, куда рекомендуем взять аква тапки и очки или маску

Мыс Брюса живописен, рекомендую посетить его вместе с Юлией и ее командой, которые расскажут вам о
Мыс Брюса живописен, рекомендую посетить его вместе с Юлией и ее командой, которые расскажут вам о
Мыс Брюса живописен, рекомендую посетить его вместе с Юлией и ее командой, которые расскажут вам о
Мыс Брюса живописен, рекомендую посетить его вместе с Юлией и ее командой, которые расскажут вам о+1
Мыс Брюса живописен, рекомендую посетить его вместе с Юлией и ее командой, которые расскажут вам о
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Ирина
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Все очень понравилось, спасибо!
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Azat
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не связаны с экскурсией, но
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дали нам очень правильный фокус в нашем путешествии на Дальний Восток в этот отпуск. Успели покупаться и даже посмотреть в маске на морских ежей и звёзд. Мечтаем теперь пожить в отеле у мыса Парящей черепахи.

Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не
Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не
Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не
Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не+6
Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не
Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не
Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не
Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не
Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не
Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не
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Е
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Это ВОСТОРГ 💚 *не бойтесь "плохой погоды" - Воображение Всё дорисует идеально ✨️
Это ВОСТОРГ 💚 *не бойтесь "плохой погоды" - Воображение Всё дорисует идеально ✨️
Это ВОСТОРГ 💚 *не бойтесь "плохой погоды" - Воображение Всё дорисует идеально ✨️
Это ВОСТОРГ 💚 *не бойтесь "плохой погоды" - Воображение Всё дорисует идеально ✨️
Это ВОСТОРГ 💚 *не бойтесь "плохой погоды" - Воображение Всё дорисует идеально ✨️+1
Это ВОСТОРГ 💚 *не бойтесь "плохой погоды" - Воображение Всё дорисует идеально ✨️
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Е
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Нам повезло с погодой и увидели реально очень красивые места, даже покупались. Маршрут построен хорошо, все было замечательно
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К
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
(Отзыв написан супругом)
Эта команда продаёт не только поход, но и эмоции.

Я получил огромное удовольствие от трекинга по этому маршруту и
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море незабываемых воспоминаний. К Лаппласу можно было идти как по лесу, так и по берегу, было принято решение добраться до него лесом, а уйти по морю. Лесной трекинг был великолепен, виды открывающиеся с вершин - бесподобны, да и сама природа радует. Конечно, тут стоит добавить факт солнечного дня. Да и сам мыс стоит увидеть как сверху так и снизу!

Назад же мы шли вдоль моря, и мне было предложено после спуска слегка вернуться назад, чтобы еще раз насладиться видом мыса, но под другим углом. Чтобы полноценно пойти по пляжу, часть маршрута будет проходить по камням, как большим, так и маленьким. Очень рекомендую удобную обувь, которая не скользит. Я пожалел на обратном пути, что не взял акватапки или что-то похожее, ведь можно также идти погружённым частично в море, которое плещется прямо возле вас и так и манит. Впрочем, меня это не остановило, и я просто шёл в берцах по морю и погружённым под воду камням. 10/10 рекомендую в хорошую погоду!

Отдельное спасибо за прекрасные, душевные и дружелюбные разговоры с проводником по этому маршруту. Осталось тёплое ощущение, что день провёл с близким другом, и это несомненно добавило яркости и так шикарному дню!

Определенно рекомендую другим к посещению и для себя решил, что при следующем посещении Владивостока обязательно обращусь снова к этой команде за новыми маршрутами и эмоциями!

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Т
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Просто отлично! Без лишних слов, 5 баллов)
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Всего 17 отзывов во Владивостоке в категории "Космос"

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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Космос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи;
  2. Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья;
  3. Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день;
  4. Приморский дендрарий + «прогулка» в космическое пространство.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Набережная;
  3. Остров русский;
  4. Мыс Тобизина;
  5. Бухта Стеклянная;
  6. Токаревский маяк;
  7. Босфор;
  8. Остров Шкота;
  9. Океанариум;
  10. Морской порт.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Космос" можно забронировать 4 экскурсии от 17 500 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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