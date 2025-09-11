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Фотопрогулка
до 3 чел.
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Путешествие по Приморью подарит вам уникальные пейзажи: водопады, базальтовые колонны и виды на Японское море. Откройте для себя тайны этих мест
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от 25 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
Погрузитесь в уникальное путешествие к мысу Лапласа и насладитесь безлюдными пляжами бухты Триозёрья. Ощутите всю красоту Приморья
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 22 чел.
Мыс Сосновый и его окрестности: три приключения за один день
Заповедные бухты, лежбища тюленей, морской космодром и десятки островов вокруг Владивостока
Начало: На одном из пирсов города
28 авг в 08:00
30 авг в 08:00
18 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморский дендрарий + «прогулка» в космическое пространство
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С Юлей нам очень повезло, потому что она член Русского географического общества и интересный рассказчик. Мы узнали много интересного о
+6
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Отличная прогулка. Красивое побережье, также удалось искупаться и отдохнуть на песчаном пляже.
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О
Красиво, но дорога очень утомительна.
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А
Мыс Брюса живописен, рекомендую посетить его вместе с Юлией и ее командой, которые расскажут вам о истории Приморья и поделятся
+1
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Все очень понравилось, спасибо!
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Чудесная экскурсия с прекрасной Юлией! Шикарные виды. Прекрасный рассказ, в том числе о, которые напрямую не связаны с экскурсией, но
+6
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Е
Это ВОСТОРГ 💚 *не бойтесь "плохой погоды" - Воображение Всё дорисует идеально ✨️
+1
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Е
Нам повезло с погодой и увидели реально очень красивые места, даже покупались. Маршрут построен хорошо, все было замечательно
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К
(Отзыв написан супругом)
Эта команда продаёт не только поход, но и эмоции.
Я получил огромное удовольствие от трекинга по этому маршруту и
Эта команда продаёт не только поход, но и эмоции.
Я получил огромное удовольствие от трекинга по этому маршруту и
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Т
Просто отлично! Без лишних слов, 5 баллов)
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Всего 17 отзывов во Владивостоке в категории "Космос"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Космос»
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