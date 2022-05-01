Л Лидия 5 Отзыв на: Мамаев курган - «главная высота России» Хочется выразить огромную благодарность Даниилу за проведенное время! Экскурсовод рассказал про Мамаев курган так, что захотелось узнать об этом месте еще больше. Сразу чувствуется подход учителя! Четко, без воды, легко, увлекательно и пронзительно до мурашек от осознания, что происходило раньше на земле под твоими ногами. Хотите прочувствовать мощь Мамаева кургана в полной мере - приезжайте на него в сопровождении Даниила!

Л Людмила 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград Экскурсию проводил Семён. Все было отлично.

М Мария 5 Отзыв на: Экскурсия на Мамаев Курган Очень познавательная и интересная экскурсия, остались только положительные эмоции

И Инна 5 Отзыв на: Мамаев курган - символ Волгограда Дарья- замечательный человек и великолепный гид! Так знать и любить свое дело доведётся не каждому. Очень интересный рассказчик, знает всё интересные факты, всё мелочи. Были с мужем накануне майских праздников и наблюдали, что там, где другие гиды задерживались на минут пять, Дарья с особым увлечением делилась информацией, обращая наше внимание на каждую мелочь, каждую деталь, вплоть до выражение лица и настроение каждой скульптуры. Мне раньше один раз доводилось бывать с экскурсионной группой на Мамаевом Кургане, но такой информации как здесь, я не слышала нигде больше. Спасибо, Вам, Дарья, за этот увлекательный рассказ о прошлом нашей Родины!

Э Элеонора 5 Отзыв на: Мамаев курган - «главная высота России» Были вчетвером, в том числе ребёнок Даниил очень интересно рассказывает, самые интересные и нестандартные факты - лаконично, понятно, конкретно. Немного сначала не понравилась монотонность повествования, хотелось побольше эмоций, но потом понимаешь, что это стиль гида. Очень много аллегорий, рассказов о живых людях, исторических шуток и казусов)))) «Воды» в рассказах нет вовсе, это огромный плюс. Рекомендации фильмов в конце (документ) - как вишенка на торте. От ребёнка: очень интересно, но хотелось бы побольше эмоций.

М Марина 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград Экскурсию нам проводил гид Семён. И мы его "замучили" вопросами. С нами был 12-летний мальчик, который интересуется историей Сталинградской битвы. Он получил все ответы на свои вопросы! Было очень интересно и познавательно. Всем рекомендуем! Семен выдержал наш 3-х часовой маршрут - вопросик а для нас время пролетело незаметно.

Ю Юлия 5 Отзыв на: Волгоград - четыре века истории Волгоград замечательный чистый, ухоженный город с богатой историей не только военных лет. Я влюбилась в этот город и в этом несомненно есть заслуга экскурсовода Дмитрия, который смог открыть для меня все грани этого великого города.

Ю Юлия 5 Отзыв на: Мамаев курган в деталях Прогулка с Дмитрием по Мамаеву кургану была очень познавательной, интересной. Экскурсовод хорошо владеет информацией, отвечает на дополнительные вопросы, рассказывает очень много интересных фактов. Маршрут удобен, охватывает все памятники. Слушая рассказ Дмитрия "глаза были на мокром месте" от тех, чувств, что переполняют от истории этого места.

K Kuznetsova 5 Отзыв на: Мамаев курган - непокоренный, мистический, легендарный Гидом у нас была Елена. Это чудесный экскурсовод! Она очень вдохновенно передала всю энергетику этого места. Были и исторические факты, и интересные истории, и документальные материалы, и ответы на все вопросы как про Мамаев курган, так и про Волгоград и окрестности. Подросток 15 лет внимательно вслушивалась в повествование и задавала вопросы, хотя совсем не увлекается историей. Рекомендуем Елену на 100% как проводника по этому месту.

Е Евгения 5 Отзыв на: Первая встреча с Волгоградом Была очень интересная экскурсия. Мы узнали не только про сталинградскую битву, но и в целом об истории города. Елена хороший рассказчик, может ответить на любой вопрос, хорошо распределяет время, учитывая усталость группы. Рекомендую!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Мамаев курган - «главная высота России» Спасибо большое Даниилу за отличную экскурсию по Мамаеву кургану. Рассказ гида был интересен и увлекателен. Видно, что Даниил глубоко погружен в изучение истории Волгограда в целом и Сталинградской битвы в частности. Экскурсия составлена очень грамотно, на мой взгляд: всё разложено по полочкам и не перегружено. Занимательные факты переплетаются с серьезной историей. Мы были с детьми (8 и 11 лет). Все остались довольны!

Л Людмила 5 Отзыв на: Большое знакомство с Волгоградом За трех-часовую экскурсию по Волгограду побывали на машине во всех знаковых местах, получили достаточно информации. попали на фестиваль оркестров на Мамаевом кургане. Немного не хватило эмоциональности гида,но это придет с возрастом. Спасибо

С Сергей 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград Экскурсия полностью отвечает своему названию и дает прекрасную возможность познакомиться с городом. Формат индивидуальной экскурсии позволяет внести некоторую гибкость, хотя, конечно, канву маршрута определяют его ключевые точки - площадь Павших борцов с аллеей Героев и последующим выходом к Волге, Мамаев курган, дом Павлова. Прекрасно организовано транспортное обслуживание (в экскурсии чередуются пешие сегменты и переезды из одного пункта в другой). Экскурсовод охотно отвечает на вопросы, что дает возможность узнать много полезной для туриста практической информации.

Ю Юлия 5 Отзыв на: Мамаев курган - «главная высота России» Хотим поблагодарить Даниила за незабываемую экскурсию на Главную высоту России, которая прошла на одном дыхании. Интересные факты о событиях тех времен, детали мемориала, которые бы ускользнули от нас, если бы мы посетили его самостоятельно. Мощное впечатление от этого великого места и рассказа о героизме людей тех жутких событий, мы увезем с собой! Даниил, вам удачи и еще раз спасибо!

В Валентина 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград Благодарим Ирину, за отличную экскурсию. Содержание, манера подачи материала, внимание ко всем нашим вопросам - все было на высшем уровне! Мы воспользовались всеми рекомендациями по посещению других объектов, и не пожалели. Ещё раз, Ирина, спасибо вам большое! Организация экскурсии - 5+: чётко, все по времени, очень комфортный транспорт и обходительный водитель.

В Виталий 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград Спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Считаю себя довольно опытным путешественником и есть с чем сравнивать) Приятный, интересный, умный собеседник, хорошо поставленная речь, внимательность к обратной связи. Как результат идеальная лично для нас экскурсия!) Благодарим!

J Julia 5 Отзыв на: Мамаев курган - символ Волгограда Очень редко пишу отзывы, но Мамаев Курган это особое место. В первую очередь очень хотелось, чтобы 17 летний сын прочувствовал, что это за место и почему важно знать, чем оно известно. Это в полной мере удалось, конечно же, благодаря Дарье. Экскурсия прошла на одном дыхании, не была монотонной и перегруженной, два часа пролетели незаметно, а детали истории были изложены очень трогательно.

К Ксения 5 Отзыв на: Чарующий Плёс Были вместе с супругом на пешеходной экскурсии,остались под большим впечатлением. Андрей очень увлекательно,с душой и глубоким знанием материала делится с гостями. Хотела бы отметить,что с первых минут чувствуется насколько человек погружён и по-настоящему любит свое дело. От всей души желаем благодарных слушателей. И отдельное спасибо за предоставленные после экскурсии материлы по Плесу.

Л Людмила 5 Отзыв на: Первая встреча с Волгоградом Это и вправду была первая встреча с Волгоградом. Благодаря нашему экскурсоводу Елене эта встреча стала очень насыщенной информацией, эмоциями, впечатлениями. Елена хорошо рассказывает, понятно объясняет. Чувствуется, что для неё это город очень важен и любим. Очень рекомендуем Елену, как экскурсовода!