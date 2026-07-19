Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Волгоградской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
9000
₽
за всё
На катере по Волге: танцующий мост, «Родина-мать» и мельница Гергардта
4.9
46 отзывов
13250
₽
за всё
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
5
7 отзывов
7500
₽
за всё
Пройти по булыжным улочкам и увидеть места, которые вдохновляли художников
от
22000
₽
за всё
Увидеть городские панорамы, дикие острова и исток реки Ахтубы
12800
₽
за всё
Сбежать из города и провести несколько часов среди тишины и природы (паром и пикник включены)
от
4000
₽
за чел.
В частной галерее на набережной Плёса
5
4 отзыва
от
11990
₽
за всё
Медитативная прогулка по Волге после заката
5
1 отзыв
17000
₽
за всё
Провести время на воде с экскурсией по яхте и выходом под парусом
Групповые экскурсии
9500
₽
за чел.
Памятник Джангару, площадь Ленина, аллея Героев и Золотая обитель Будды Шакьямуни
5
1 отзыв
7500
₽
за чел.
Искупаться в российском Мёртвом море и полюбоваться его красотой
5
1 отзыв
2499
₽
за чел.
Познакомиться с главной высотой Волгограда
3999
₽
за чел.
Увидеть город, переписавший историю, и услышать, как он восставал из руин
625
₽
за чел.
Заглянуть в старый Царицын через дворы, переулки и забытые улицы
3500
₽
за чел.
История города в фасадах, памятниках и особняках
7500
₽
за чел.
Узнать о судьбах и подвигах советских воинов в Волгограде
7500
₽
за чел.
Посетить «Огненный остров» и узнать историю электроснабжения страны
1500
₽
за чел.
Полюбоваться дикой природой и познакомиться с благородными животными
Обзорные по городам
3999
₽
за чел.
Увидеть город, переписавший историю, и услышать, как он восставал из руин
3500
₽
за чел.
История города в фасадах, памятниках и особняках
7500
₽
за чел.
Посетить «Огненный остров» и узнать историю электроснабжения страны
4.9
22 отзыва
1499
₽
за чел.
Увидеть главные символы героического города
1499
₽
за чел.
Познакомиться с историей города-героя
4.9
29 отзывов
1499
₽
за чел.
Пройти по следам Сталинградской битвы и подняться на главную высоту России
4999
₽
за чел.
Вечернее знакомство с городом, который выжил, отстроился и не забыл ни одного своего защитника
4
2 отзыва
1000
₽
за чел.
Пройти по ключевым точкам главной высоты России
5
76 отзывов
1500
₽
за чел.
По следам воинской славы - от Царицына до Сталинградской битвы
Билеты
5
9 отзывов
5000
₽
за всё
Хотите узнать ответы на сокровенные вопросы о своей жизни? Увидеть то, чего раньше не замечали, по-новому взглянуть на окружающий мир? Тогда скорее бр...
Водные прогулки
9000
₽
за всё
На катере по Волге: танцующий мост, «Родина-мать» и мельница Гергардта
5
1 отзыв
7500
₽
за чел.
Искупаться в российском Мёртвом море и полюбоваться его красотой
3400
₽
за чел.
Рассмотреть гидросооружения и вспомнить события Сталинградской битвы
от
22000
₽
за всё
Увидеть городские панорамы, дикие острова и исток реки Ахтубы
5
4 отзыва
от
11990
₽
за всё
Медитативная прогулка по Волге после заката
5
1 отзыв
17000
₽
за всё
Провести время на воде с экскурсией по яхте и выходом под парусом
5
3 отзыва
7999
₽
за всё
Пройти под парусом по водохранилищу и услышать историю великой реки
от
19349
₽
за всё
На неспешной водной прогулке
Туры на автомобиле
4.9
46 отзывов
13250
₽
за всё
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
7500
₽
за чел.
Узнать о судьбах и подвигах советских воинов в Волгограде
7500
₽
за чел.
Посетить «Огненный остров» и узнать историю электроснабжения страны
15500
₽
за всё
Узнать, где монахи прятались от гонений на церковь, и полюбоваться колоритом донских просторов
22536
₽
за всё
Побывать на местах ожесточённых боёв и оценить масштаб одной из крупнейших ГЭС Европы
5
10 отзывов
15500
₽
за всё
Вы увидите не парадный город, а его боевой каркас, «острова» обороны, вошедшие в учебники военного искусства. Улицы современного Волгограда раскроются...
от
42000
₽
за чел.
Побывать на российском солончаке Уюни и услышать легенды Приэльтонья
24250
₽
за всё
Мы пройдём путь от царицынской крепости и клада Пугачёва до легендарного Мамаева кургана, затем отправимся в волго-ахтубинскую пойму, где откроем для ...
4.9
33 отзыва
13340
₽
за всё
Пройти по местам городских боёв и увидеть ключевые мемориалы Волгограда - символы Великой Победы
Гастрономические туры
3100
₽
за чел.
Почувствовать вкус региона
3200
₽
за чел.
Вино, сыр и культура вкусов
5
1 отзыв
4300
₽
за чел.
Степи, соль и бескрайние просторы - из Волгограда
12800
₽
за всё
Сбежать из города и провести несколько часов среди тишины и природы (паром и пикник включены)
5
29 отзывов
6990
₽
за всё
Прогуляться по старинным кварталам и погрузиться в дореволюционную атмосферу города
5
40 отзывов
2700
₽
за чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
5
13 отзывов
22536
₽
за всё
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
4.4
6 отзывов
10141
₽
за всё
Погрузиться в историю города, потрогать военную технику и полакомиться местным мороженым
5
9 отзывов
5000
₽
за всё
Хотите узнать ответы на сокровенные вопросы о своей жизни? Увидеть то, чего раньше не замечали, по-новому взглянуть на окружающий мир? Тогда скорее бр...
Последние отзывы об экскурсиях по Волгоградской области
Н
Дата посещения: 13 июл 2026
Прежде всего Александр показал себя как ответственный, знающий и заботливый экскурсовод и волгоградец. Для нас он провел три экскурсии. На
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Е
Дата посещения: 21 июл 2026
Спасибо за интересную, содержательную экскурсию, очень понравился рассказ экскурсовода и организация экскурсии.
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Л
Дата посещения: 17 июл 2026
Большое спасибо Кириллу за проведение ночной экскурсии по Волгограду. Это был интересный рассказ человека, влюблённого в свой город, знающего его
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А
Дата посещения: 7 июл 2026
Великолепно абсолютно все, от выбранного места, оформления, до атмосферы. Мы с мужем остались в восторге. И очень довольны работами
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И
Дата посещения: 7 июл 2026
Спасибо большое за организацию экскурсии. Комфортный автобус, профессиональный водитель, заботливый куратор экскурсии, и, конечно, же замечательный гид-экскурсовод. Все прошло отлично. Рекомендуем!!!
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Н
Дата посещения: 21 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно, экскурсовод отличный, рекомендуем👍🏻, город очень понравился, хоть он и с очень печальной историей.
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А
Дата посещения: 3 июл 2026
Экскурсия прошла замечательно. Отдельное спасибо экскурсоводу - Клочковой Анне Васильевне, мастеру своего дела!
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Д
Дата посещения: 29 июн 2026
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Иван очень интересный рассказчик. Экскурсия представляет собой не просто рассказ о событиях, происходящих на Мамаевом кургане,но также, благодаря рассказу Ивана, можно почувствовать всю трагичность и героизм. Спасибо большое!
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Т
Дата посещения: 27 июн 2026
Отличная получилась прогулка. Огромное спасибо нашему капитану Андрею. Было интересно и увлекательно. Плюс повезло с погодой. В общем впечатления остались незабываемые. Еще раз огромное спасибо
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А
Дата посещения: 14 июн 2026
Добрый день, экскурсия 14.06.2026г с Василием прошла на одном дыхании. Четыре часа прошли незаметно. Узнали о фактах истории города героя
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