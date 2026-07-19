Мои заказы

Экскурсии по Волгоградской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Волгоградской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Волгоград
Плёс

Индивидуальные экскурсии

Волгоград с воды
Волгоград с воды
9000
за всё
На катере по Волге: танцующий мост, «Родина-мать» и мельница Гергардта
Волгоград
Неизведанный Волгоград
Неизведанный Волгоград
4.9
46 отзывов
13250
за всё
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
Волгоград
Фотопрогулка по Плёсу
Фотопрогулка по Плёсу
5000
за всё
В объективе камеры - вы и атмосферный русский город на Волге
Плёс
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
По страницам истории Плёса, вслед за кистью Левитана
5
7 отзывов
7500
за всё
Пройти по булыжным улочкам и увидеть места, которые вдохновляли художников
Плёс
Из Волгограда к ГЭС на катере
Из Волгограда к ГЭС на катере
от
22000
за всё
Увидеть городские панорамы, дикие острова и исток реки Ахтубы
Волгоград
Тропами Сарпинского в Волгограде: от волжских берегов до дубрав
Тропами Сарпинского в Волгограде: от волжских берегов до дубрав
12800
за всё
Сбежать из города и провести несколько часов среди тишины и природы (паром и пикник включены)
Волгоград
Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы
Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы
от
4000
за чел.
В частной галерее на набережной Плёса
Плёс
Вечерний Волгоград с борта катера
Вечерний Волгоград с борта катера
5
4 отзыва
от
11990
за всё
Медитативная прогулка по Волге после заката
Волгоград
Прогулка на яхте Jeanneau: почувствовать море рядом с Волгоградом
Прогулка на яхте Jeanneau: почувствовать море рядом с Волгоградом
5
1 отзыв
17000
за всё
Провести время на воде с экскурсией по яхте и выходом под парусом
Волгоград

Групповые экскурсии

Из Волгограда в Элисту - столицу Калмыкии
Из Волгограда в Элисту - столицу Калмыкии
9500
за чел.
Памятник Джангару, площадь Ленина, аллея Героев и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Волгоград
К солёным водам озера Баскунчак - из Волгограда
К солёным водам озера Баскунчак - из Волгограда
5
1 отзыв
7500
за чел.
Искупаться в российском Мёртвом море и полюбоваться его красотой
Волгоград
Вечерняя экскурсия «Свет Мамаева кургана»
Вечерняя экскурсия «Свет Мамаева кургана»
5
1 отзыв
2499
за чел.
Познакомиться с главной высотой Волгограда
Волгоград
Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы
Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы
3999
за чел.
Увидеть город, переписавший историю, и услышать, как он восставал из руин
Волгоград
Зацарицынский форштадт: новые места
Зацарицынский форштадт: новые места
625
за чел.
Заглянуть в старый Царицын через дворы, переулки и забытые улицы
Волгоград
Путешествие во времени - из Волгограда в Царицынъ
Путешествие во времени - из Волгограда в Царицынъ
3500
за чел.
История города в фасадах, памятниках и особняках
Волгоград
История Сталинградской битвы: мемориалы в Россошках и Солдатское поле
История Сталинградской битвы: мемориалы в Россошках и Солдатское поле
7500
за чел.
Узнать о судьбах и подвигах советских воинов в Волгограде
Волгоград
Военная и энергетическая история Волгограда: «Остров Людникова» и Волжская ГЭС
Военная и энергетическая история Волгограда: «Остров Людникова» и Волжская ГЭС
7500
за чел.
Посетить «Огненный остров» и узнать историю электроснабжения страны
Волгоград
Оленья ферма в Горном Балыклее
Оленья ферма в Горном Балыклее
1500
за чел.
Полюбоваться дикой природой и познакомиться с благородными животными
Волгоград

Обзорные по городам

Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы
Три имени одной судьбы: экскурсия по Волгограду и посещение музея-панорамы
3999
за чел.
Увидеть город, переписавший историю, и услышать, как он восставал из руин
Волгоград
Путешествие во времени - из Волгограда в Царицынъ
Путешествие во времени - из Волгограда в Царицынъ
3500
за чел.
История города в фасадах, памятниках и особняках
Волгоград
Военная и энергетическая история Волгограда: «Остров Людникова» и Волжская ГЭС
Военная и энергетическая история Волгограда: «Остров Людникова» и Волжская ГЭС
7500
за чел.
Посетить «Огненный остров» и узнать историю электроснабжения страны
Волгоград
Обзорная экскурсия «Главные символы героического Волгограда» и Мамаев Курган
Обзорная экскурсия «Главные символы героического Волгограда» и Мамаев Курган
4.9
22 отзыва
1499
за чел.
Увидеть главные символы героического города
Волгоград
Обзорная экскурсия «Главное в Волгограде» без Мамаева кургана
Обзорная экскурсия «Главное в Волгограде» без Мамаева кургана
1499
за чел.
Познакомиться с историей города-героя
Волгоград
Обзорная экскурсия «Волгоград и Мамаев Курган» - на автобусе и пешком
Обзорная экскурсия «Волгоград и Мамаев Курган» - на автобусе и пешком
4.9
29 отзывов
1499
за чел.
Пройти по следам Сталинградской битвы и подняться на главную высоту России
Волгоград
Волгоград в закатный час: обзорная автобусная экскурсия
Волгоград в закатный час: обзорная автобусная экскурсия
4999
за чел.
Вечернее знакомство с городом, который выжил, отстроился и не забыл ни одного своего защитника
Волгоград
Обзорная экскурсия «По Мамаеву кургану - шаг за шагом»
Обзорная экскурсия «По Мамаеву кургану - шаг за шагом»
4
2 отзыва
1000
за чел.
Пройти по ключевым точкам главной высоты России
Волгоград
Автобусная обзорная экскурсия по Волгограду
Автобусная обзорная экскурсия по Волгограду
5
76 отзывов
1500
за чел.
По следам воинской славы - от Царицына до Сталинградской битвы
Волгоград

Билеты

Индивидуальный квест «Необычный Волгоград» с дегустацией
Индивидуальный квест «Необычный Волгоград» с дегустацией
5
9 отзывов
5000
за всё
Хотите узнать ответы на сокровенные вопросы о своей жизни? Увидеть то, чего раньше не замечали, по-новому взглянуть на окружающий мир? Тогда скорее бр...
Волгоград

Водные прогулки

Волгоград с воды
Волгоград с воды
9000
за всё
На катере по Волге: танцующий мост, «Родина-мать» и мельница Гергардта
Волгоград
К солёным водам озера Баскунчак - из Волгограда
К солёным водам озера Баскунчак - из Волгограда
5
1 отзыв
7500
за чел.
Искупаться в российском Мёртвом море и полюбоваться его красотой
Волгоград
Теплоходная прогулка по Волго-Донскому каналу (из Волгограда)
Теплоходная прогулка по Волго-Донскому каналу (из Волгограда)
3400
за чел.
Рассмотреть гидросооружения и вспомнить события Сталинградской битвы
Волгоград
Из Волгограда к ГЭС на катере
Из Волгограда к ГЭС на катере
от
22000
за всё
Увидеть городские панорамы, дикие острова и исток реки Ахтубы
Волгоград
Вечерний Волгоград с борта катера
Вечерний Волгоград с борта катера
5
4 отзыва
от
11990
за всё
Медитативная прогулка по Волге после заката
Волгоград
Прогулка на яхте Jeanneau: почувствовать море рядом с Волгоградом
Прогулка на яхте Jeanneau: почувствовать море рядом с Волгоградом
5
1 отзыв
17000
за всё
Провести время на воде с экскурсией по яхте и выходом под парусом
Волгоград
Яхта. Парус. Волга
Яхта. Парус. Волга
5
1 отзыв
7999
за всё
Речная прогулка выше Волгограда
Волгоград
«Свои ладони в Волгу опусти»: на катамаране по волгоградскому морю
«Свои ладони в Волгу опусти»: на катамаране по волгоградскому морю
5
3 отзыва
7999
за всё
Пройти под парусом по водохранилищу и услышать историю великой реки
Волгоград
От набережной к ГЭС: панорамы Волгограда с борта катера
От набережной к ГЭС: панорамы Волгограда с борта катера
от
19349
за всё
На неспешной водной прогулке
Волгоград

Туры на автомобиле

Неизведанный Волгоград
Неизведанный Волгоград
4.9
46 отзывов
13250
за всё
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
Волгоград
История Сталинградской битвы: мемориалы в Россошках и Солдатское поле
История Сталинградской битвы: мемориалы в Россошках и Солдатское поле
7500
за чел.
Узнать о судьбах и подвигах советских воинов в Волгограде
Волгоград
Военная и энергетическая история Волгограда: «Остров Людникова» и Волжская ГЭС
Военная и энергетическая история Волгограда: «Остров Людникова» и Волжская ГЭС
7500
за чел.
Посетить «Огненный остров» и узнать историю электроснабжения страны
Волгоград
Из Волгограда - в мужской Каменно-Бродский монастырь
Из Волгограда - в мужской Каменно-Бродский монастырь
15500
за всё
Узнать, где монахи прятались от гонений на церковь, и полюбоваться колоритом донских просторов
Волгоград
По северу Волгограда: история сражений и индустриального подвига
По северу Волгограда: история сражений и индустриального подвига
22536
за всё
Побывать на местах ожесточённых боёв и оценить масштаб одной из крупнейших ГЭС Европы
Волгоград
Индивидуальная экскурсия «Крепости Сталинграда»
Индивидуальная экскурсия «Крепости Сталинграда»
5
10 отзывов
15500
за всё
Вы увидите не парадный город, а его боевой каркас, «острова» обороны, вошедшие в учебники военного искусства. Улицы современного Волгограда раскроются...
Волгоград
Из Волгограда на Эльтон - к границе неба и земли
Из Волгограда на Эльтон - к границе неба и земли
от
42000
за чел.
Побывать на российском солончаке Уюни и услышать легенды Приэльтонья
Волгоград
Авторская экскурсия «Золотой маршрут по-Волгоградски»
Авторская экскурсия «Золотой маршрут по-Волгоградски»
24250
за всё
Мы пройдём путь от царицынской крепости и клада Пугачёва до легендарного Мамаева кургана, затем отправимся в волго-ахтубинскую пойму, где откроем для ...
Волгоград
Бессмертный Сталинград
Бессмертный Сталинград
4.9
33 отзыва
13340
за всё
Пройти по местам городских боёв и увидеть ключевые мемориалы Волгограда - символы Великой Победы
Волгоград

Гастрономические туры

Дегустация вина и сыра на винодельне «Гусевъ» (18+) - из Волгограда
Дегустация вина и сыра на винодельне «Гусевъ» (18+) - из Волгограда
3100
за чел.
Почувствовать вкус региона
Волгоград
Дегустация вина и сыра на винодельне «Зимовец» (18+) - из Волгограда
Дегустация вина и сыра на винодельне «Зимовец» (18+) - из Волгограда
3200
за чел.
Вино, сыр и культура вкусов
Волгоград
Озеро Эльтон - другая планета рядом
Озеро Эльтон - другая планета рядом
5
1 отзыв
4300
за чел.
Степи, соль и бескрайние просторы - из Волгограда
Волгоград
Тропами Сарпинского в Волгограде: от волжских берегов до дубрав
Тропами Сарпинского в Волгограде: от волжских берегов до дубрав
12800
за всё
Сбежать из города и провести несколько часов среди тишины и природы (паром и пикник включены)
Волгоград
По Волгограду с гостем из прошлого
По Волгограду с гостем из прошлого
5
29 отзывов
6990
за всё
Прогуляться по старинным кварталам и погрузиться в дореволюционную атмосферу города
Волгоград
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
5
40 отзывов
2700
за чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Волгоград
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
5
13 отзывов
22536
за всё
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
Волгоград
Детская экскурсия-викторина «Царицын - Сталинград - Волгоград»
Детская экскурсия-викторина «Царицын - Сталинград - Волгоград»
4.4
6 отзывов
10141
за всё
Погрузиться в историю города, потрогать военную технику и полакомиться местным мороженым
Волгоград
Индивидуальный квест «Необычный Волгоград» с дегустацией
Индивидуальный квест «Необычный Волгоград» с дегустацией
5
9 отзывов
5000
за всё
Хотите узнать ответы на сокровенные вопросы о своей жизни? Увидеть то, чего раньше не замечали, по-новому взглянуть на окружающий мир? Тогда скорее бр...
Волгоград

Последние отзывы об экскурсиях по Волгоградской области

Н
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
Дата посещения: 13 июл 2026
Прежде всего Александр показал себя как ответственный, знающий и заботливый экскурсовод и волгоградец. Для нас он провел три экскурсии. На
читать дальшеуменьшить

место встречи всегда приходил заранее. Внимательно относился к нашим потребностям и возможностям - у нас в группе было двое маленьких детей, но за время экскурсии и подъема на высоту Мамаева кургана никто из нас не утомился, не потерял интерес к тому, что видел и слышал. Очень интересно Александр рассказывает об идее создания мемориального комплекса и ее воплощении. Возможность побывать в этом святом для нашей страны месте на закате, когда "солнечное" освещение памятника Родина Мать меняется на "искусственное", очень необычно, а также удобно для тех, кто плохо переносит жару.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Автобусная обзорная экскурсия по Волгограду
Дата посещения: 21 июл 2026
Спасибо за интересную, содержательную экскурсию, очень понравился рассказ экскурсовода и организация экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Ночная прогулка по Волгограду
Дата посещения: 17 июл 2026
Большое спасибо Кириллу за проведение ночной экскурсии по Волгограду. Это был интересный рассказ человека, влюблённого в свой город, знающего его
читать дальшеуменьшить

историю. Мы услышали много интересных фактов, проехали по улицам города. И каждый раз, выслушав гида, удивляешься мужеству, стойкости, силе нашего народа! Благодарность Кириллу за его уважительное отношение к туристам! Благодарим туроператора Софью за организацию экскурсии, за её вежливость, с ней было приятно общаться, получив все ответы на наши вопросы по организации. Желаем, чтобы ваш город развивался и процветал!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Живописный Плёс - на арт-пикнике (или в мастерской в холодное время года)
Дата посещения: 7 июл 2026
Великолепно абсолютно все, от выбранного места, оформления, до атмосферы. Мы с мужем остались в восторге. И очень довольны работами
Великолепно абсолютно все, от выбранного места, оформления, до атмосферы. Мы с мужем остались в восторге. И очень довольны работами
Великолепно абсолютно все, от выбранного места, оформления, до атмосферы. Мы с мужем остались в восторге. И очень довольны работами
Великолепно абсолютно все, от выбранного места, оформления, до атмосферы. Мы с мужем остались в восторге. И очень довольны работами
Великолепно абсолютно все, от выбранного места, оформления, до атмосферы. Мы с мужем остались в восторге. И очень довольны работами
Вам был полезен этот отзыв?
И
Автобусная обзорная экскурсия по Волгограду
Дата посещения: 7 июл 2026
Спасибо большое за организацию экскурсии. Комфортный автобус, профессиональный водитель, заботливый куратор экскурсии, и, конечно, же замечательный гид-экскурсовод. Все прошло отлично. Рекомендуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Первая встреча с Волгоградом
Дата посещения: 21 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно, экскурсовод отличный, рекомендуем👍🏻, город очень понравился, хоть он и с очень печальной историей.
Экскурсия прошла замечательно, экскурсовод отличный, рекомендуем👍🏻, город очень понравился, хоть он и с очень печальной историей.
Экскурсия прошла замечательно, экскурсовод отличный, рекомендуем👍🏻, город очень понравился, хоть он и с очень печальной историей.
Экскурсия прошла замечательно, экскурсовод отличный, рекомендуем👍🏻, город очень понравился, хоть он и с очень печальной историей.
Экскурсия прошла замечательно, экскурсовод отличный, рекомендуем👍🏻, город очень понравился, хоть он и с очень печальной историей.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Обзорная экскурсия «Волгоград и Мамаев Курган» - на автобусе и пешком
Дата посещения: 3 июл 2026
Экскурсия прошла замечательно. Отдельное спасибо экскурсоводу - Клочковой Анне Васильевне, мастеру своего дела!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Дата посещения: 29 июн 2026
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Иван очень интересный рассказчик. Экскурсия представляет собой не просто рассказ о событиях, происходящих на Мамаевом кургане,но также, благодаря рассказу Ивана, можно почувствовать всю трагичность и героизм. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Волгоградское море под парусами - прогулка из Волжского
Дата посещения: 27 июн 2026
Отличная получилась прогулка. Огромное спасибо нашему капитану Андрею. Было интересно и увлекательно. Плюс повезло с погодой. В общем впечатления остались незабываемые. Еще раз огромное спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
А
Обзорная экскурсия «Главные символы героического Волгограда» и Мамаев Курган
Дата посещения: 14 июн 2026
Добрый день, экскурсия 14.06.2026г с Василием прошла на одном дыхании. Четыре часа прошли незаметно. Узнали о фактах истории города героя
читать дальшеуменьшить

Волгограда, о которых мало кто говорит или искажает. получили массу положительных эмоций, обучились и на короткое время перенеслись в непростые военные годы. Благодарим за труд и знания, которыми вы делитесь с соотечественниками.

Добрый день, экскурсия 14.06.2026г с Василием прошла на одном дыхании. Четыре часа прошли незаметно. Узнали о
Вам был полезен этот отзыв?