Экскурсии в городах Волгоградской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Волгоградской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
2300
₽
за всё
Проходим сквозь пространство и время - от забытой Царицынской набережной до нового парка, а
4000
₽
за всё
Встретить закат под белыми парусами и услышать увлекательные истории «морского волка»
5
3 отзыва
4000
₽
за всё
Запечатлеть очарование картин русской жизни и прикоснуться к биографии величайшего пейзажиста
5
10 отзывов
4000
₽
за всё
Гармония идиллических пейзажей и историй о старинном волжском городе на авто-пешеходной экскурсии
4.9
14 отзывов
2210
₽
за всё
Побывать в самых значимых местах города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
5
37 отзывов
3500
₽
за всё
Вдохновиться обаянием города-заповедника, прославленного Левитаном, и познакомиться с его символами
5
3 отзыва
3700
₽
за всё
Пройти по маршрутам великого художника и узнать о его творческом романе с городом
5
52 отзыва
2080
₽
за всё
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
Групповые экскурсии
1200
₽
за чел.
Вы услышите рассказы о боях за Высоту, о подвигах защитников Сталинградской земли, о том, какую цену заплатил Советский
от
600
₽
за чел.
Ожесточенные бои на Мамаевом кургане велись не только в годы Великой Отечественной войны
1500
₽
за чел.
Вы услышите рассказы о боях за Высоту, о подвигах защитников Сталинградской земли, о том, какую цену заплатил Советский
1800
₽
за чел.
Посещая южные районы Волгограда, вы посетите набережную Красноармейского района, полюбуетесь видами Волги
1200
₽
за чел.
Вас ждет интереснейшая экскурсия на остров обороны Людникова, посещение смотровых площадок Волжской ГЭС
от
6395
₽
за чел.
Есть в Волгограде место, самым тесным образом связанное с событиями Второй Мировой войны, с Великой Сталинградской
от
8870
₽
за чел.
Царицын - Сталинград - Волгоград на протяжении более чем 400 лет играет важную роль в истории Российского государства
4500
₽
за чел.
Увидеть Волгоград с высоты птичьего полета и прокатиться по небу на «мотоцикле»
5
7 отзывов
790
₽
за чел.
Подняться на главную высоту России и понять, как память о Войне воплотилась в архитектуре комплекса
Обзорные по городам
1200
₽
за чел.
Вы услышите рассказы о боях за Высоту, о подвигах защитников Сталинградской земли, о том, какую цену заплатил Советский
5
3 отзыва
4000
₽
за всё
Запечатлеть очарование картин русской жизни и прикоснуться к биографии величайшего пейзажиста
4.9
14 отзывов
2210
₽
за всё
Побывать в самых значимых местах города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
5
37 отзывов
3500
₽
за всё
Вдохновиться обаянием города-заповедника, прославленного Левитаном, и познакомиться с его символами
5
55 отзывов
3500
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
5
2 отзыва
3500
₽
за всё
За свою многовековую историю Плёс прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного дачного
5
4 отзыва
5500
₽
за всё
Царицын - Сталинград - Волгоград - три названия, три эпохи одного города! Я предлагаю вам узнать больше об истории
4.8
13 отзывов
2600
₽
за всё
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Водные прогулки
4000
₽
за всё
Встретить закат под белыми парусами и услышать увлекательные истории «морского волка»
Туры на автомобиле
5
10 отзывов
4000
₽
за всё
Гармония идиллических пейзажей и историй о старинном волжском городе на авто-пешеходной экскурсии
5
55 отзывов
3500
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
4.9
30 отзывов
4810
₽
за всё
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
4.9
33 отзыва
6000
₽
за всё
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
4.9
81 отзыв
4200
₽
за всё
Главные места и богатая история «города трех имен» на насыщенной обзорной экскурсии
4.7
75 отзывов
3120
₽
за всё
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Экскурсионные туры на несколько дней
от
6395
₽
за чел.
Есть в Волгограде место, самым тесным образом связанное с событиями Второй Мировой войны, с Великой Сталинградской
от
8870
₽
за чел.
Царицын - Сталинград - Волгоград на протяжении более чем 400 лет играет важную роль в истории Российского государства
Последние отзывы об экскурсиях по Волгоградской области
- ЛЛидия1 мая 2022Хочется выразить огромную благодарность Даниилу за проведенное время! Экскурсовод рассказал про Мамаев курган так, что захотелось узнать об этом месте еще больше. Сразу чувствуется подход учителя! Четко, без воды, легко, увлекательно и пронзительно до мурашек от осознания, что происходило раньше на земле под твоими ногами. Хотите прочувствовать мощь Мамаева кургана в полной мере - приезжайте на него в сопровождении Даниила!
- ЛЛюдмила1 мая 2022Экскурсию проводил Семён. Все было отлично.
- ММария1 мая 2022Отзыв на: Экскурсия на Мамаев КурганОчень познавательная и интересная экскурсия, остались только положительные эмоции
- ИИнна30 апреля 2022Отзыв на: Мамаев курган - символ ВолгоградаДарья- замечательный человек и великолепный гид! Так знать и любить свое дело доведётся не каждому. Очень интересный рассказчик, знает всё интересные факты, всё мелочи. Были с мужем накануне майских праздников и наблюдали, что там, где другие гиды задерживались на минут пять, Дарья с особым увлечением делилась информацией, обращая наше внимание на каждую мелочь, каждую деталь, вплоть до выражение лица и настроение каждой скульптуры. Мне раньше один раз доводилось бывать с экскурсионной группой на Мамаевом Кургане, но такой информации как здесь, я не слышала нигде больше. Спасибо, Вам, Дарья, за этот увлекательный рассказ о прошлом нашей Родины!
- ЭЭлеонора30 апреля 2022Были вчетвером, в том числе ребёнок Даниил очень интересно рассказывает, самые интересные и нестандартные факты - лаконично, понятно, конкретно. Немного сначала не понравилась монотонность повествования, хотелось побольше эмоций, но потом понимаешь, что это стиль гида. Очень много аллегорий, рассказов о живых людях, исторических шуток и казусов)))) «Воды» в рассказах нет вовсе, это огромный плюс. Рекомендации фильмов в конце (документ) - как вишенка на торте. От ребёнка: очень интересно, но хотелось бы побольше эмоций.
- ММарина30 апреля 2022Экскурсию нам проводил гид Семён. И мы его "замучили" вопросами. С нами был 12-летний мальчик, который интересуется историей Сталинградской битвы. Он получил все ответы на свои вопросы! Было очень интересно и познавательно. Всем рекомендуем! Семен выдержал наш 3-х часовой маршрут - вопросик а для нас время пролетело незаметно.
- ЮЮлия29 апреля 2022Отзыв на: Волгоград - четыре века историиВолгоград замечательный чистый, ухоженный город с богатой историей не только военных лет. Я влюбилась в этот город и в этом несомненно есть заслуга экскурсовода Дмитрия, который смог открыть для меня все грани этого великого города.
- ЮЮлия29 апреля 2022Отзыв на: Мамаев курган в деталяхПрогулка с Дмитрием по Мамаеву кургану была очень познавательной, интересной. Экскурсовод хорошо владеет информацией, отвечает на дополнительные вопросы, рассказывает очень много интересных фактов. Маршрут удобен, охватывает все памятники. Слушая рассказ Дмитрия "глаза были на мокром месте" от тех, чувств, что переполняют от истории этого места.
- KKuznetsova28 апреля 2022Гидом у нас была Елена. Это чудесный экскурсовод! Она очень вдохновенно передала всю энергетику этого места. Были и исторические факты, и интересные истории, и документальные материалы, и ответы на все вопросы как про Мамаев курган, так и про Волгоград и окрестности. Подросток 15 лет внимательно вслушивалась в повествование и задавала вопросы, хотя совсем не увлекается историей. Рекомендуем Елену на 100% как проводника по этому месту.
- ЕЕвгения27 апреля 2022Отзыв на: Первая встреча с ВолгоградомБыла очень интересная экскурсия. Мы узнали не только про сталинградскую битву, но и в целом об истории города. Елена хороший рассказчик, может ответить на любой вопрос, хорошо распределяет время, учитывая усталость группы. Рекомендую!
- ЕЕкатерина27 апреля 2022Спасибо большое Даниилу за отличную экскурсию по Мамаеву кургану. Рассказ гида был интересен и увлекателен. Видно, что Даниил глубоко погружен в изучение истории Волгограда в целом и Сталинградской битвы в частности. Экскурсия составлена очень грамотно, на мой взгляд: всё разложено по полочкам и не перегружено. Занимательные факты переплетаются с серьезной историей. Мы были с детьми (8 и 11 лет). Все остались довольны!
- ЛЛюдмила27 апреля 2022Отзыв на: Большое знакомство с ВолгоградомЗа трех-часовую экскурсию по Волгограду побывали на машине во всех знаковых местах, получили достаточно информации. попали на фестиваль оркестров на Мамаевом кургане. Немного не хватило эмоциональности гида,но это придет с возрастом. Спасибо
- ССергей27 апреля 2022Экскурсия полностью отвечает своему названию и дает прекрасную возможность познакомиться с городом. Формат индивидуальной экскурсии позволяет внести некоторую гибкость, хотя, конечно, канву маршрута определяют его ключевые точки - площадь Павших борцов с аллеей Героев и последующим выходом к Волге, Мамаев курган, дом Павлова. Прекрасно организовано транспортное обслуживание (в экскурсии чередуются пешие сегменты и переезды из одного пункта в другой). Экскурсовод охотно отвечает на вопросы, что дает возможность узнать много полезной для туриста практической информации.
- ЮЮлия26 апреля 2022Хотим поблагодарить Даниила за незабываемую экскурсию на Главную высоту России, которая прошла на одном дыхании. Интересные факты о событиях тех времен, детали мемориала, которые бы ускользнули от нас, если бы мы посетили его самостоятельно. Мощное впечатление от этого великого места и рассказа о героизме людей тех жутких событий, мы увезем с собой! Даниил, вам удачи и еще раз спасибо!
- ВВалентина26 апреля 2022Благодарим Ирину, за отличную экскурсию. Содержание, манера подачи материала, внимание ко всем нашим вопросам - все было на высшем уровне! Мы воспользовались всеми рекомендациями по посещению других объектов, и не пожалели. Ещё раз, Ирина, спасибо вам большое! Организация экскурсии - 5+: чётко, все по времени, очень комфортный транспорт и обходительный водитель.
- ВВиталий26 апреля 2022Спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Считаю себя довольно опытным путешественником и есть с чем сравнивать) Приятный, интересный, умный собеседник, хорошо поставленная речь, внимательность к обратной связи. Как результат идеальная лично для нас экскурсия!) Благодарим!
- JJulia25 апреля 2022Отзыв на: Мамаев курган - символ ВолгоградаОчень редко пишу отзывы, но Мамаев Курган это особое место. В первую очередь очень хотелось, чтобы 17 летний сын прочувствовал, что это за место и почему важно знать, чем оно известно. Это в полной мере удалось, конечно же, благодаря Дарье. Экскурсия прошла на одном дыхании, не была монотонной и перегруженной, два часа пролетели незаметно, а детали истории были изложены очень трогательно.
- ККсения25 апреля 2022Отзыв на: Чарующий ПлёсБыли вместе с супругом на пешеходной экскурсии,остались под большим впечатлением. Андрей очень увлекательно,с душой и глубоким знанием материала делится с гостями. Хотела бы отметить,что с первых минут чувствуется насколько человек погружён и по-настоящему любит свое дело. От всей души желаем благодарных слушателей. И отдельное спасибо за предоставленные после экскурсии материлы по Плесу.
- ЛЛюдмила25 апреля 2022Отзыв на: Первая встреча с ВолгоградомЭто и вправду была первая встреча с Волгоградом. Благодаря нашему экскурсоводу Елене эта встреча стала очень насыщенной информацией, эмоциями, впечатлениями. Елена хорошо рассказывает, понятно объясняет. Чувствуется, что для неё это город очень важен и любим. Очень рекомендуем Елену, как экскурсовода!
- РРуслан24 апреля 2022Рекомендую Ивана. Человек влюблен в Волгоград,знает историю города. С удовольствием и пользой провели эти 2 часа.