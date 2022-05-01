Экскурсии по Волгоградской области

Экскурсии в городах Волгоградской области

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Волгоград
Плёс

Индивидуальные экскурсии

Тайная колыбель Царицына
Тайная колыбель Царицына
5
1 отзыв
2300
за всё
Проходим сквозь пространство и время - от забытой Царицынской набережной до нового парка, а
Волгоград
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
4000
за всё
Встретить закат под белыми парусами и услышать увлекательные истории «морского волка»
Волгоград
Экскурсия по Плесу с посещением Эко-деревни «Знатная сторонка»
Экскурсия по Плесу с посещением Эко-деревни «Знатная сторонка»
7000
за всё
Плёс
Золотой Плёс и эпоха Левитана
Золотой Плёс и эпоха Левитана
5
3 отзыва
4000
за всё
Запечатлеть очарование картин русской жизни и прикоснуться к биографии величайшего пейзажиста
Плёс
Сказка зимнего Плёса
Сказка зимнего Плёса
5
10 отзывов
4000
за всё
Гармония идиллических пейзажей и историй о старинном волжском городе на авто-пешеходной экскурсии
Плёс
Волгоград - четыре века истории
Волгоград - четыре века истории
4.9
14 отзывов
2210
за всё
Побывать в самых значимых местах города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Волгоград
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
5
37 отзывов
3500
за всё
Вдохновиться обаянием города-заповедника, прославленного Левитаном, и познакомиться с его символами
Плёс
Левитановский Плёс
Левитановский Плёс
5
3 отзыва
3700
за всё
Пройти по маршрутам великого художника и узнать о его творческом романе с городом
Плёс
Мамаев курган в деталях
Мамаев курган в деталях
5
52 отзыва
2080
за всё
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
Волгоград

Групповые экскурсии

«Город - герой Волгоград» | обзорная экскурсия с переездом на метротраме
«Город - герой Волгоград» | обзорная экскурсия с переездом на метротраме
1200
за чел.
Вы услышите рассказы о боях за Высоту, о подвигах защитников Сталинградской земли, о том, какую цену заплатил Советский
Волгоград
Майские групповые экскурсии по Мамаеву Кургану
Майские групповые экскурсии по Мамаеву Кургану
от
600
за чел.
Ожесточенные бои на Мамаевом кургане велись не только в годы Великой Отечественной войны
Волгоград
Групповая экскурсия «Город - герой Волгоград» с посещением Мамаева кургана
Групповая экскурсия «Город - герой Волгоград» с посещением Мамаева кургана
1500
за чел.
Вы услышите рассказы о боях за Высоту, о подвигах защитников Сталинградской земли, о том, какую цену заплатил Советский
Волгоград
Групповая экскурсия «Старая Сарепта и Волго-Донской канал»
Групповая экскурсия «Старая Сарепта и Волго-Донской канал»
1800
за чел.
Посещая южные районы Волгограда, вы посетите набережную Красноармейского района, полюбуетесь видами Волги
Волгоград
Групповая экскурсия на остров обороны Людникова с посещением Волжской ГЭС
Групповая экскурсия на остров обороны Людникова с посещением Волжской ГЭС
1200
за чел.
Вас ждет интереснейшая экскурсия на остров обороны Людникова, посещение смотровых площадок Волжской ГЭС
Волгоград
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
от
6395
за чел.
Есть в Волгограде место, самым тесным образом связанное с событиями Второй Мировой войны, с Великой Сталинградской
Волгоград
Царицын - Сталинград - Волгоград 3 дня / 2 ночи
Царицын - Сталинград - Волгоград 3 дня / 2 ночи
от
8870
за чел.
Царицын - Сталинград - Волгоград на протяжении более чем 400 лет играет важную роль в истории Российского государства
Волгоград
Полёт над Волгой на параплане
Полёт над Волгой на параплане
4500
за чел.
Увидеть Волгоград с высоты птичьего полета и прокатиться по небу на «мотоцикле»
Волгоград
Мамаев курган: история в камне
Мамаев курган: история в камне
5
7 отзывов
790
за чел.
Подняться на главную высоту России и понять, как память о Войне воплотилась в архитектуре комплекса
Волгоград

Обзорные по городам

«Город - герой Волгоград» | обзорная экскурсия с переездом на метротраме
«Город - герой Волгоград» | обзорная экскурсия с переездом на метротраме
1200
за чел.
Вы услышите рассказы о боях за Высоту, о подвигах защитников Сталинградской земли, о том, какую цену заплатил Советский
Волгоград
Экскурсия по Плесу с посещением Эко-деревни «Знатная сторонка»
Экскурсия по Плесу с посещением Эко-деревни «Знатная сторонка»
7000
за всё
Плёс
Золотой Плёс и эпоха Левитана
Золотой Плёс и эпоха Левитана
5
3 отзыва
4000
за всё
Запечатлеть очарование картин русской жизни и прикоснуться к биографии величайшего пейзажиста
Плёс
Волгоград - четыре века истории
Волгоград - четыре века истории
4.9
14 отзывов
2210
за всё
Побывать в самых значимых местах города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Волгоград
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
5
37 отзывов
3500
за всё
Вдохновиться обаянием города-заповедника, прославленного Левитаном, и познакомиться с его символами
Плёс
Первая встреча с Волгоградом
Первая встреча с Волгоградом
5
55 отзывов
3500
за всё
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Волгоград
Плёс - от крепости до курорта
Плёс - от крепости до курорта
5
2 отзыва
3500
за всё
За свою многовековую историю Плёс прожил удивительную жизнь: от крепости XII века до популярного дачного
Плёс
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
5
4 отзыва
5500
за всё
Царицын - Сталинград - Волгоград - три названия, три эпохи одного города! Я предлагаю вам узнать больше об истории
Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград
Царицын, Сталинград, Волгоград
4.8
13 отзывов
2600
за всё
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Волгоград

Водные прогулки

На парусной яхте - к Волгоградскому морю
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
4000
за всё
Встретить закат под белыми парусами и услышать увлекательные истории «морского волка»
Волгоград

Туры на автомобиле

Сказка зимнего Плёса
Сказка зимнего Плёса
5
10 отзывов
4000
за всё
Гармония идиллических пейзажей и историй о старинном волжском городе на авто-пешеходной экскурсии
Плёс
Первая встреча с Волгоградом
Первая встреча с Волгоградом
5
55 отзывов
3500
за всё
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Волгоград
Неизведанный Волгоград
Неизведанный Волгоград
4.9
30 отзывов
4810
за всё
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
Волгоград
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
4.9
33 отзыва
6000
за всё
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Волгоград
Знакомьтесь, Волгоград
Знакомьтесь, Волгоград
4.9
81 отзыв
4200
за всё
Главные места и богатая история «города трех имен» на насыщенной обзорной экскурсии
Волгоград
Большое знакомство с Волгоградом
Большое знакомство с Волгоградом
4.7
75 отзывов
3120
за всё
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Волгоград

Экскурсионные туры на несколько дней

Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
Мамаев Курган - Седьмое чудо России 2 дня / 1 ночь
от
6395
за чел.
Есть в Волгограде место, самым тесным образом связанное с событиями Второй Мировой войны, с Великой Сталинградской
Волгоград
Царицын - Сталинград - Волгоград 3 дня / 2 ночи
Царицын - Сталинград - Волгоград 3 дня / 2 ночи
от
8870
за чел.
Царицын - Сталинград - Волгоград на протяжении более чем 400 лет играет важную роль в истории Российского государства
Волгоград

Последние отзывы об экскурсиях по Волгоградской области

  • Л
    Лидия
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Мамаев курган - «главная высота России»
    Хочется выразить огромную благодарность Даниилу за проведенное время! Экскурсовод рассказал про Мамаев курган так, что захотелось узнать об этом месте еще больше. Сразу чувствуется подход учителя! Четко, без воды, легко, увлекательно и пронзительно до мурашек от осознания, что происходило раньше на земле под твоими ногами. Хотите прочувствовать мощь Мамаева кургана в полной мере - приезжайте на него в сопровождении Даниила!
  • Л
    Людмила
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград
    Экскурсию проводил Семён. Все было отлично.
  • М
    Мария
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Экскурсия на Мамаев Курган
    Очень познавательная и интересная экскурсия, остались только положительные эмоции
  • И
    Инна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мамаев курган - символ Волгограда
    Дарья- замечательный человек и великолепный гид! Так знать и любить свое дело доведётся не каждому. Очень интересный рассказчик, знает всё интересные факты, всё мелочи. Были с мужем накануне майских праздников и наблюдали, что там, где другие гиды задерживались на минут пять, Дарья с особым увлечением делилась информацией, обращая наше внимание на каждую мелочь, каждую деталь, вплоть до выражение лица и настроение каждой скульптуры. Мне раньше один раз доводилось бывать с экскурсионной группой на Мамаевом Кургане, но такой информации как здесь, я не слышала нигде больше. Спасибо, Вам, Дарья, за этот увлекательный рассказ о прошлом нашей Родины!
  • Э
    Элеонора
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мамаев курган - «главная высота России»
    Были вчетвером, в том числе ребёнок Даниил очень интересно рассказывает, самые интересные и нестандартные факты - лаконично, понятно, конкретно. Немного сначала не понравилась монотонность повествования, хотелось побольше эмоций, но потом понимаешь, что это стиль гида. Очень много аллегорий, рассказов о живых людях, исторических шуток и казусов)))) «Воды» в рассказах нет вовсе, это огромный плюс. Рекомендации фильмов в конце (документ) - как вишенка на торте. От ребёнка: очень интересно, но хотелось бы побольше эмоций.
  • М
    Марина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград
    Экскурсию нам проводил гид Семён. И мы его "замучили" вопросами. С нами был 12-летний мальчик, который интересуется историей Сталинградской битвы. Он получил все ответы на свои вопросы! Было очень интересно и познавательно. Всем рекомендуем! Семен выдержал наш 3-х часовой маршрут - вопросик а для нас время пролетело незаметно.
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Волгоград - четыре века истории
    Волгоград замечательный чистый, ухоженный город с богатой историей не только военных лет. Я влюбилась в этот город и в этом несомненно есть заслуга экскурсовода Дмитрия, который смог открыть для меня все грани этого великого города.
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мамаев курган в деталях
    Прогулка с Дмитрием по Мамаеву кургану была очень познавательной, интересной. Экскурсовод хорошо владеет информацией, отвечает на дополнительные вопросы, рассказывает очень много интересных фактов. Маршрут удобен, охватывает все памятники. Слушая рассказ Дмитрия "глаза были на мокром месте" от тех, чувств, что переполняют от истории этого места.
  • K
    Kuznetsova
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мамаев курган - непокоренный, мистический, легендарный
    Гидом у нас была Елена. Это чудесный экскурсовод! Она очень вдохновенно передала всю энергетику этого места. Были и исторические факты, и интересные истории, и документальные материалы, и ответы на все вопросы как про Мамаев курган, так и про Волгоград и окрестности. Подросток 15 лет внимательно вслушивалась в повествование и задавала вопросы, хотя совсем не увлекается историей. Рекомендуем Елену на 100% как проводника по этому месту.
  • Е
    Евгения
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первая встреча с Волгоградом
    Была очень интересная экскурсия. Мы узнали не только про сталинградскую битву, но и в целом об истории города. Елена хороший рассказчик, может ответить на любой вопрос, хорошо распределяет время, учитывая усталость группы. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мамаев курган - «главная высота России»
    Спасибо большое Даниилу за отличную экскурсию по Мамаеву кургану. Рассказ гида был интересен и увлекателен. Видно, что Даниил глубоко погружен в изучение истории Волгограда в целом и Сталинградской битвы в частности. Экскурсия составлена очень грамотно, на мой взгляд: всё разложено по полочкам и не перегружено. Занимательные факты переплетаются с серьезной историей. Мы были с детьми (8 и 11 лет). Все остались довольны!
  • Л
    Людмила
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Большое знакомство с Волгоградом
    За трех-часовую экскурсию по Волгограду побывали на машине во всех знаковых местах, получили достаточно информации. попали на фестиваль оркестров на Мамаевом кургане. Немного не хватило эмоциональности гида,но это придет с возрастом. Спасибо
  • С
    Сергей
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград
    Экскурсия полностью отвечает своему названию и дает прекрасную возможность познакомиться с городом. Формат индивидуальной экскурсии позволяет внести некоторую гибкость, хотя, конечно, канву маршрута определяют его ключевые точки - площадь Павших борцов с аллеей Героев и последующим выходом к Волге, Мамаев курган, дом Павлова. Прекрасно организовано транспортное обслуживание (в экскурсии чередуются пешие сегменты и переезды из одного пункта в другой). Экскурсовод охотно отвечает на вопросы, что дает возможность узнать много полезной для туриста практической информации.
  • Ю
    Юлия
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мамаев курган - «главная высота России»
    Хотим поблагодарить Даниила за незабываемую экскурсию на Главную высоту России, которая прошла на одном дыхании. Интересные факты о событиях тех времен, детали мемориала, которые бы ускользнули от нас, если бы мы посетили его самостоятельно. Мощное впечатление от этого великого места и рассказа о героизме людей тех жутких событий, мы увезем с собой! Даниил, вам удачи и еще раз спасибо!
  • В
    Валентина
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград
    Благодарим Ирину, за отличную экскурсию. Содержание, манера подачи материала, внимание ко всем нашим вопросам - все было на высшем уровне! Мы воспользовались всеми рекомендациями по посещению других объектов, и не пожалели. Ещё раз, Ирина, спасибо вам большое! Организация экскурсии - 5+: чётко, все по времени, очень комфортный транспорт и обходительный водитель.
  • В
    Виталий
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград
    Спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Считаю себя довольно опытным путешественником и есть с чем сравнивать) Приятный, интересный, умный собеседник, хорошо поставленная речь, внимательность к обратной связи. Как результат идеальная лично для нас экскурсия!) Благодарим!
  • J
    Julia
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мамаев курган - символ Волгограда
    Очень редко пишу отзывы, но Мамаев Курган это особое место. В первую очередь очень хотелось, чтобы 17 летний сын прочувствовал, что это за место и почему важно знать, чем оно известно. Это в полной мере удалось, конечно же, благодаря Дарье. Экскурсия прошла на одном дыхании, не была монотонной и перегруженной, два часа пролетели незаметно, а детали истории были изложены очень трогательно.
  • К
    Ксения
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Чарующий Плёс
    Были вместе с супругом на пешеходной экскурсии,остались под большим впечатлением. Андрей очень увлекательно,с душой и глубоким знанием материала делится с гостями. Хотела бы отметить,что с первых минут чувствуется насколько человек погружён и по-настоящему любит свое дело. От всей души желаем благодарных слушателей. И отдельное спасибо за предоставленные после экскурсии материлы по Плесу.
  • Л
    Людмила
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первая встреча с Волгоградом
    Это и вправду была первая встреча с Волгоградом. Благодаря нашему экскурсоводу Елене эта встреча стала очень насыщенной информацией, эмоциями, впечатлениями. Елена хорошо рассказывает, понятно объясняет. Чувствуется, что для неё это город очень важен и любим. Очень рекомендуем Елену, как экскурсовода!
  • Р
    Руслан
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мамаев курган: от первого боя до наших дней
    Рекомендую Ивана. Человек влюблен в Волгоград,знает историю города. С удовольствием и пользой провели эти 2 часа.
ХОРОШО
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