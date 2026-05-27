Этот маршрут ведёт в мир, где пейзажи выглядят почти нереальными: красные склоны горы, белая гладь солёного озера и бескрайние степи.
Вы услышите легенды Большого Богдо, прогуляетесь по берегу Баскунчака и почувствуете атмосферу места, не похожего ни на одно другое.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Волгограда
9:00 — выезд из Волжского
Рассказы о легендах Большого Богдо, проезд по территории Богдинско-Баскунчакского заповедника мимо Поющих скал и живописных склонов.
12:00 — гора Большое Богдо
Осмотр единственной горы в Астраханской области. Удивительные красноватые склоны, пещеры, воронки и поющие формы рельефа. Знакомство с легендами и природными особенностями этого места.
14:00 — отправление на озеро Баскунчак
Переезд к одному из самых солёных озёр мира. Прогулка и свободное время на берегу, белоснежные соляные берега и необычные ландшафты.
17:00 — выезд в Волгоград
21:00 — ориентировочное время прибытия в Волжский/Волгоград
Вы узнаете:
- почему гора Большое Богдо считается поющей
- как появилась уникальная окраска склонов горы
- почему озеро находится ниже уровня моря и как формируется его солёность
- как живут растения и животные в экстремальных условиях
Организационные детали
- В стоимость входит проезд на комфортабельном автобусе/микроавтобусе
- Дополнительно оплачивается: экологический сбор — 650 ₽ взрослый, 100 ₽ детский от 7 до 14 лет, питание
- Возьмите с собой паспорт, воду, перекус
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте имени Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы работаем на рынке с 2018 года. За это время обзавелись множеством партнёров, корпоративными клиентами и многотысячной аудиторией путешественников. У нас высокие рейтинги на крупных площадках информационных и картографических сервисов
