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взаимопроникновение с оптики современности, Потрясающий рассказчик: я никогда не была такой бодрой после такой длинной экскурсии при всей глубине материала. Маршрут и точки обзора так тщательно продуманы, что посмотрели очень много, пообедали и выпили кофе, ходили весь день и вообще не устали физически. Выборг меня совершенно потряс! Даниил заразил своей любовью к городу и дал бесчисленное количество поводов в очередной раз восхититься финнами и отдать уважение их культурному наследию. Приеду ещё раз в Выборг на повтор этой же экскурсии с друзьями через какое то время:)