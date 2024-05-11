Экскурсии на 1 день в Выборге

Найдено 7 экскурсий в категории «На весь день» в Выборге, цены от 2 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900 за всё до 6 чел.
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Весь Выборг за один день с персональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900 за всё до 5 чел.
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека
Большой поход на Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Весь Выборг за один день с персональным гидом
    Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо Лоле за прекрасный день в Выборге.
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
    Даниил на высоте по всем пунктам: знание материала по архитектуре и по истории города, Финляндии и России, и и их
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    взаимопроникновение с оптики современности, Потрясающий рассказчик: я никогда не была такой бодрой после такой длинной экскурсии при всей глубине материала. Маршрут и точки обзора так тщательно продуманы, что посмотрели очень много, пообедали и выпили кофе, ходили весь день и вообще не устали физически. Выборг меня совершенно потряс! Даниил заразил своей любовью к городу и дал бесчисленное количество поводов в очередной раз восхититься финнами и отдать уважение их культурному наследию. Приеду ещё раз в Выборг на повтор этой же экскурсии с друзьями через какое то время:)

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
    Экскурсия необыкновенная! Очень понравилась! Кажется, что очень продолжительная, но время пролетает незаметно. Тем более, Даниил при необходимости делает остановки на чашечку
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    кофе или даже на перерыв на обед. Во время экскурсии ты на столько погружаешься в ее тематику, что забываешь, что ты находишься в России. Я теперь столько всего знаю про Выборг, будто жила в нем всю свою жизнь) Даниил, огромное спасибо!

  • М
    Михаил
    29 апреля 2024
    Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
    Отличная экскурсия. Экскурсовод выстроил индивидуальный интересный маршрут о историческом центре города. Рассказ очень интересный. Большое спасибо!
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Весь Выборг за один день с персональным гидом
    Экскурсия очень насыщенная, увидели много достопримечательностей. Экскурсовод Юрий Исакович профессионал своего дела. Очень много нового узнали о Выборге.
  • К
    Ксения
    25 сентября 2023
    Весь Выборг за один день с персональным гидом
    Очень удобный формат индивидуальной экскурсии, много успели посмотреть! Очень понравилось, экскурсовод Татьяна всё интересно рассказала и ей отдельная благодарность!
  • Е
    Елена
    1 мая 2023
    Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
    Поездка оправдала все наши ожидания. Экскурсовод Элеонора Шебунина - опытный водитель, интересный рассказчик, приятный собеседник. Успели посетить Ораниенбаум, дворец, парк, город Ломоносов, Кронштадт, набережную. Большая ей благодарность!
  • Н
    Надежда
    30 сентября 2021
    Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
    Очень интересная экскурсия
  • Д
    Дегальцева
    9 сентября 2021
    Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
    Экскурсия отличная, экскурсовод Любовь выше всяких похвал. А вот на сайте заказывать билет не имеет смысла, переплата просто огромная. Экскурсия по городу стоит всего 200 рублей.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
  2. Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
  3. Весь Выборг за один день с персональным гидом
  4. Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
  5. Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 900 до 21 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Выборг на 1 день, гиды Выборга подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Выборг так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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