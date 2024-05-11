1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Выборга на авто в легендарный Кронштадт и блистательный Ораниенбаум
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Выборг за один день с персональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Выборга на автомобиле в роскошный Петергоф и легендарный Кронштадт
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра11 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо Лоле за прекрасный день в Выборге.
- ИИрина2 мая 2024Даниил на высоте по всем пунктам: знание материала по архитектуре и по истории города, Финляндии и России, и и их
- ООльга30 апреля 2024Экскурсия необыкновенная! Очень понравилась! Кажется, что очень продолжительная, но время пролетает незаметно. Тем более, Даниил при необходимости делает остановки на чашечку
- ММихаил29 апреля 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод выстроил индивидуальный интересный маршрут о историческом центре города. Рассказ очень интересный. Большое спасибо!
- ЕЕкатерина10 января 2024Экскурсия очень насыщенная, увидели много достопримечательностей. Экскурсовод Юрий Исакович профессионал своего дела. Очень много нового узнали о Выборге.
- ККсения25 сентября 2023Очень удобный формат индивидуальной экскурсии, много успели посмотреть! Очень понравилось, экскурсовод Татьяна всё интересно рассказала и ей отдельная благодарность!
- ЕЕлена1 мая 2023Поездка оправдала все наши ожидания. Экскурсовод Элеонора Шебунина - опытный водитель, интересный рассказчик, приятный собеседник. Успели посетить Ораниенбаум, дворец, парк, город Ломоносов, Кронштадт, набережную. Большая ей благодарность!
- ННадежда30 сентября 2021Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк МонрепоОчень интересная экскурсия
- ДДегальцева9 сентября 2021Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк МонрепоЭкскурсия отличная, экскурсовод Любовь выше всяких похвал. А вот на сайте заказывать билет не имеет смысла, переплата просто огромная. Экскурсия по городу стоит всего 200 рублей.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 900 до 21 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Выборг на 1 день, гиды Выборга подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Выборг так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024