Вас ждёт увлекательное путешествие в историю одного из древнейших искусств.
Во время мастер-класса вы узнаете, как зародилась мозаика, познакомитесь с основными видами и техниками и проследите этапы развития этого ремесла в России. А затем попробуете себя в роли мастера-мозаичиста и создадите собственный брелок, кулон или магнит.
Описание мастер-класса
- Вы рассмотрите и потрогаете материалы, из которых делают мозаичные полотна.
- Научитесь работать с профессиональными инструментами для колки смальты и камня.
- Создадите под руководством мастера аксессуар на выбор: брелок, кулон или магнит.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в уютной студии и рассчитан на взрослых и детей от 8 лет.
- Изделие вы можете забрать с собой сразу.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с ТЦ «Аура»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 804 туристов
Я — мастер-мозаичист, влюблённый в своё дело и готовый поделиться искусством мозаики с каждым, кто захочет окунуться в этот удивительный мир творчества. Моя мастерская гостеприимно распахивает двери перед людьми со
