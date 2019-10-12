2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познавательное путешествие в вашем ритме из Зеленоградска, Светлогорска или Пионерского

Игорь
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Игорь – ваш гид
Уникальная природа красивейшей полоски суши — пишут путеводители о Куршской косе.

И не обманывают! Я расскажу, в чём же особенности этой земли между заливом и морем, познакомлю с её обитателями, легендами и мистикой.

Места для посещения вы выбираете сами: например, необычный Танцующий лес, самую узкую часть косы, музейный комплекс, очаровательные посёлки, смотровые площадки — в любом случае обещаю насыщенную, интересную именно вам поездку.
7700 ₽
6930 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы

Что вас ожидает

Любые уголки косы на выбор
Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 3-4 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:

  • Королевский бор: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных и гигантские туи высотой до 60 метров, прогуляетесь до залива и полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки.
  • Поселок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.
  • Музейный комплекс Куршской косы: здесь стоит заглянуть в краеведческий музей и музей суеверий, прогуляться по деревне викингов и тропе ощущений, помогающей прочувствовать ландшафты косы.
  • Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.
  • Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и покормим лебедей хлебом.
  • Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». А после можно остановиться на обед с местными блюдами и заглянуть в рыбный магазин.
  • Танцующий лес: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.
  • Дюна Эфа: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.
  • Зеленоградск: на обратном пути вы сможете погулять по очаровательному городку в начале Куршской косы. Увидите кирху Св. Адальберта — ныне действующий православный храм, Водонапорную башню, с которой открывается панорама Зеленоградска, и сквер королевы Луизы.

По пути будем останавливаться и выходить на морской берег в приглянувшихся вам точках.

Рассказы об истории, легендах и экологии
В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное о Куршской косе. Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях этой земли. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане), историями о леших, русалках, домовых и прочих персонажах сказок.

В конце экскурсии вас ждут подарки :)

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто впервые на Куршской косе, и тем, кто уже приезжал сюда — ведь план и маршрут подстраивается под ваши интересы и желания.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия может начинаться в Зеленоградске, Пионерском и Светлогорске (это включено в стоимость) в 8:30 и 14:00 с апреля по сентябрь, а с октября по март — в любое время. Такой график позволит избежать пробки при въезде на косу и большого количества людей на основных маршрутах.
  • Из Калининграда: самостоятельно добраться до Пионерского (электрички приходят в 08:34 и 13:46, много другого транспорта). Расставание в Зеленоградске (много электричек и другого транспорта в Калининград). Плюсом посмотрим наши прелестные приморские городки и не потеряем время по дороге в калининградских пробках.
  • Экскурсию возможно провести и для большего количества человек (до 19) за дополнительную оплату (по запросу).
  • Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотоссесию (обсуждается в переписке).
  • Обязательные дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу (150 руб. с человека + 150 руб. за машину; детям до 12 лет бесплатно).
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Игорь. Сертифицированный и аккредитованный персональный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Приглашаю на авторские экскурсии по Калининграду, Куршской косе и приморским городам: Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и Янтарному. Опыт работы гидом с 2000 года, опыт вождения более 30 лет. Автор книг о Калининграде, морских историй, сказок и легенд о Куршской косе. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум соленого Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Возможно привлечение транспорта до 15 человек. Обращайтесь, будет интересно!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 октября 2019
Потрясающая экскурсия с замечательным гидом! Я увидела практически все, что хотела и даже больше, благодаря Игорю и его другу, тоже гиду Сергею, который в порядке обмена опытом, был в этом небольшом путешествии с нами. Удивительно много знающие гиды, которые ещё и прекрасно владеют словом! Всем очень рекомендую!
25 сентября 2019
Очень рекомендую для организации индивидуальной экскурсии гида Игоря. Экскурсия - выше всяких похвал))

Игорь проводит ещё 1 экскурсию

В Калининград на весь день!В Калининград на весь день!В Калининград на весь день!
скидка10%
11000 ₽
9900 за экскурсию
9 часов
Насыщенная обзорная авто-экскурсия из городов побережья (Светлогорск и Зеленоградск)
Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное — все достопримечательности города двух имен. Вы побываете в must-see Калининграда: Кафедральном соборе и Рыбной деревне, музеях марципана, янтаря и Мирового океана. Познакомитесь с немецкой фортификацией и полюбуетесь домами района Амалиенау. А я поделюсь историями о жителях, мистическими легендами и морскими байками, сориентирую в городе и подарю свою книгу о нашем крае.

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