Приглашаем на экскурсию в республику Адыгея, во время которой мы познакомимся с историей, традициями и обрядами адыгов.

Знакомство с небольшой горной республикой начнется с города Майкоп, что означает “долина яблонь”. Лаго-Наки – это название высокогорного плато, расположенного на высоте около 2000 м. Легенда рассказывает о двух влюбленных, попавших на небеса благодаря силе своей любви.

В этнокомплексе Беловодье мы посетим грот снежного человека и увидим гипсовый слепок его стопы. На территории комплекса находится парк экзотических растений и небольшой парк с дикими животными, а также дольмен и старинные жернова.

Мы побываем в интересном музее природы. В «Сад камней» представлены такие археологические находки, как: аммониты, белемниты, минералы и другие.

Затем мы направимся к Хаджохской теснине длиной 400 м и шириной от 7 до 20 м с ревущей на дне рекой. Гид расскажет об Игольном ушке, притягивающем тех, кто в поисках перемен.

Активной частью нашей программы станет прогулка по буковому лесу к водопадам Руфабго. Пять удивительных водопадов отличаются по форме и высоте, а в сочетании с трелями птиц и запахом леса дарят умиротворение и отдых для души.

Также нас ждет сталактито-сталагмитовая 220-метровая Большая Азишская пещера, возраст которой достигает 2-х миллионов лет.

В подземном сказочном мире нам встретятся Крылья Ангела и Дух Пещеры, Пальма желаний и Дамоклов меч, а вода подземной реки обладает особыми целебными свойствами. Воздух Большой Азишской пещеры стерилен, а температура в ней никогда не превышает +5 градусов.