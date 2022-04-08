Лаго-Наки

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Лаго-Наки
Лаго-Наки
Лаго-Наки
Лаго-Наки

Что вас ожидает 🤩

  • Республика Адыгея
  • Высокогорное плато Лаго-Наки
  • Этнокомплекс Беловодье
  • Музей природы «Сад камней»
  • Хаджохская теснина
  • Прогулка по буковому лесу
  • Большая Азишская пещера
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на экскурсию в республику Адыгея, во время которой мы познакомимся с историей, традициями и обрядами адыгов.

Знакомство с небольшой горной республикой начнется с города Майкоп, что означает “долина яблонь”. Лаго-Наки – это название высокогорного плато, расположенного на высоте около 2000 м. Легенда рассказывает о двух влюбленных, попавших на небеса благодаря силе своей любви.

В этнокомплексе Беловодье мы посетим грот снежного человека и увидим гипсовый слепок его стопы. На территории комплекса находится парк экзотических растений и небольшой парк с дикими животными, а также дольмен и старинные жернова.

Мы побываем в интересном музее природы. В «Сад камней» представлены такие археологические находки, как: аммониты, белемниты, минералы и другие.

Затем мы направимся к Хаджохской теснине длиной 400 м и шириной от 7 до 20 м с ревущей на дне рекой. Гид расскажет об Игольном ушке, притягивающем тех, кто в поисках перемен.

Активной частью нашей программы станет прогулка по буковому лесу к водопадам Руфабго. Пять удивительных водопадов отличаются по форме и высоте, а в сочетании с трелями птиц и запахом леса дарят умиротворение и отдых для души.

Также нас ждет сталактито-сталагмитовая 220-метровая Большая Азишская пещера, возраст которой достигает 2-х миллионов лет.

В подземном сказочном мире нам встретятся Крылья Ангела и Дух Пещеры, Пальма желаний и Дамоклов меч, а вода подземной реки обладает особыми целебными свойствами. Воздух Большой Азишской пещеры стерилен, а температура в ней никогда не превышает +5 градусов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты - 2000 рублей с чел. (вход в Сад камней (музей аммонитов Адыгеи) - 100 руб.
  • Вход в этнокомплекс Беловодье - 200 руб.
  • Хаджохская теснина - 500 руб.
  • Проход к водопадам Руфабго - 500 руб.
  • Большая Азишская пещера - 500 руб.
  • Вход в Кавказский биосферный заповедник через кордон Лаго-Наки - 300 руб.). Питание
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 06:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 06:00

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