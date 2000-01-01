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Лучшие музеи Белграда

Росинтревел
Росинтревел – Гид из Белграда
Вы познакомитесь с историей 📖 и культурой Белграда через главные музеи 🖼 сербской столицы ⭐️.

За 5 часов экскурсии 🧭 вы побываете в Военном музее, который расположен в крепости Калемегдан, узнаете о жизни великого сербского изобретателя в музее Николы Теслы, посмотрите редкую коллекцию транспорта в Музее автомобилей и погрузитесь в вековую историю Сербии в Музее этнографии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €113 за экскурсию

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Лучшие музеи Белграда
Лучшие музеи Белграда

Что вы увидите

  • Музей Военной техники
  • Музей Николы Теслы
  • Музей этнографии
  • Музей автомобилей
5-часовая пешеходная экскурсия ⛳ в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида с посещением лучших музеев Белграда.

Что Вы увидите:

  • Военный музей 🖼 или Музей Военной техники находится в крепости Калемегдан. Экспозиция музея можно сравнить с открытой экспозицией Музея Российской армии в Москве, но в Белграде техники намного больше, она собрана со всей Европы. Есть и танки, и пушки, и времен Первой мировой и Второй, наши «Катюша» и «Т-34». Музей основан в 1878 году указом князя Милана Обреновича IV. Фонды музея насчитывают около 30 тысяч экспонатов.
  • Музей Николы Теслы располагается в здании старого особняка и занимает 2 этажа. На первом этаже расположены различные электротехнические установки. На втором собраны рукописи, книги, документы и личные книги ученого. По официальной статистике всего в музее хранится более 160000 оригинальных документов, более 2000 книг и журналов и несколько тысяч фотографий. Также в музее хранится урна с прахом Теслы.
  • Музей этнографии был открыт в самом начале XX века, насчитывает более 60 тысяч экспонатов, не считая фотографий, документальных фильмов и архивных материалов.
  • Музей автомобилей расположен в здании первого в Белграде народного гаража, построенного по проекту русского архитектора Валерия Сташевского в 1929 году. Коллекция музея состоит из 50 автомобилей. Старейший автомобиль в коллекции — французский деревянный трицикл Marot Gardon 1897 года. Также в музее представлена большая коллекция гоночных автомобилей конца 70-х годов XX века и большая коллекция документов прошлого: от фотографий до старых автомобильных прав.
Что входит
  • услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Лучшие музеи Белграда
Лучшие музеи Белграда
Лучшие музеи Белграда
Лучшие музеи Белграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Росинтревел
Росинтревел
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