Что Вы увидите:

Росинтревел – Гид из Белграда

Вы познакомитесь с историей 📖 и культурой Белграда через главные музеи 🖼 сербской столицы ⭐️.



За 5 часов экскурсии 🧭 вы побываете в Военном музее, который расположен в крепости Калемегдан, узнаете о жизни великого сербского изобретателя в музее Николы Теслы, посмотрите редкую коллекцию транспорта в Музее автомобилей и погрузитесь в вековую историю Сербии в Музее этнографии.