5-часовая пешеходная экскурсия ⛳ в сопровождении русскоговорящего лицензированного гида с посещением лучших музеев Белграда.
Что Вы увидите:
Военный музей 🖼 или Музей Военной техники находится в крепости Калемегдан. Экспозиция музея можно сравнить с открытой экспозицией Музея Российской армии в Москве, но в Белграде техники намного больше, она собрана со всей Европы. Есть и танки, и пушки, и времен Первой мировой и Второй, наши «Катюша» и «Т-34». Музей основан в 1878 году указом князя Милана Обреновича IV. Фонды музея насчитывают около 30 тысяч экспонатов.
Музей Николы Теслы располагается в здании старого особняка и занимает 2 этажа. На первом этаже расположены различные электротехнические установки. На втором собраны рукописи, книги, документы и личные книги ученого. По официальной статистике всего в музее хранится более 160000 оригинальных документов, более 2000 книг и журналов и несколько тысяч фотографий. Также в музее хранится урна с прахом Теслы.
Музей этнографии был открыт в самом начале XX века, насчитывает более 60 тысяч экспонатов, не считая фотографий, документальных фильмов и архивных материалов.
Музей автомобилей расположен в здании первого в Белграде народного гаража, построенного по проекту русского архитектора Валерия Сташевского в 1929 году. Коллекция музея состоит из 50 автомобилей. Старейший автомобиль в коллекции — французский деревянный трицикл Marot Gardon 1897 года. Также в музее представлена большая коллекция гоночных автомобилей конца 70-х годов XX века и большая коллекция документов прошлого: от фотографий до старых автомобильных прав.
Что входит
услуги русскоговорящего гида
Что не входит
входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.