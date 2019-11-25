1 отзыв оставили туристы

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По Белграду с поэтессой

Творческая прогулка по неизведанным и атмосферным уголкам, спрятанным в самом центре города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
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От 50 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Дарья
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Дарья – Гид в Белграде
Конечно, вы не будете слушать стихи два часа к ряду: идея прогулки — показать город 🏙️ глазами творческой натуры и передать вдохновленное его очарованием настроение.

Вы побываете в скрытой обители дизайнеров, заглянете к последнему парфюмеру Белграда, отведаете лучшее мороженое и познакомитесь с сербской лирикой в уютном баре.
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой

Что вас ожидает

Скрытые места удивительного Белграда
Гулять будем в центре, поэтому вы увидите главные достопримечательности города, как то знаменитый отель «Москва», пешеходную улицу Князя Михайло и Площадь Республики. Но в центре внимания будут нетуристические места, которые самому отыскать непросто. Вы откроете аутентичный островок дизайнеров, притаившийся за нелепыми серыми зданиями, и зайдёте в гости к последнему парфюмеру Белграда. Посетите пару необычных книжных магазинов, где есть литература со всего мира и на любом языке, которую можно почитать прямо в магазине за столиком, наслаждаясь чашечкой кофе или чая. А еще я покажу, где продается самое вкусное мороженое в коробочках, национальная сербская выпечка и многое другое.

Район художников, поэтов и музыкантов
Кроме того, вы побываете в картинной галерее и симпатичном винном баре, пройдете по колоритным улочкам в стороне от исхоженных троп и завершите прогулку в одном из уютнейших баров в богемном районе Скадарлия. По пути вы услышите о самых необычных и легендарных сербах, оставивших след в истории столицы, а напоследок я прочту немного сербской лирики и расскажу о местной Ахматовой.

По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой
По Белграду с поэтессой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Дарья. Мы с семьей живем в Белграде и всем сердцем любим Сербию. Главная цель моих экскурсий — очаровать вас городом, помочь прочувствовать его атмосферу и прикоснуться к сербской душе, а не засыпать фактами и сухими цифрами. С радостью покажу вам разные грани Белграда и расскажу о нем самое интересное!
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1 отзыв оставили туристы

25 ноября 2019
Дарья провела замечательную экскурсию, учла все пожелания, показала интересные уголки Белграда и ответила на все вопросы. Спасибо большое, очень рады, что выбрали Дарью!

Дарья проводит ещё 1 экскурсию

Белград изнутриБелград изнутриБелград изнутри
От 50 за экскурсию
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10 отзывов
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Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катереМежду Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катереМежду Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере
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SPA-день в лучших традициях СербииSPA-день в лучших традициях СербииSPA-день в лучших традициях Сербии
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По следам вампиров БелградаПо следам вампиров БелградаПо следам вампиров Белграда
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Савамала — коктейль из креатива и историиСавамала — коктейль из креатива и историиСавамала — коктейль из креатива и истории
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