1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Скрытые места удивительного Белграда

Гулять будем в центре, поэтому вы увидите главные достопримечательности города, как то знаменитый отель «Москва», пешеходную улицу Князя Михайло и Площадь Республики. Но в центре внимания будут нетуристические места, которые самому отыскать непросто. Вы откроете аутентичный островок дизайнеров, притаившийся за нелепыми серыми зданиями, и зайдёте в гости к последнему парфюмеру Белграда. Посетите пару необычных книжных магазинов, где есть литература со всего мира и на любом языке, которую можно почитать прямо в магазине за столиком, наслаждаясь чашечкой кофе или чая. А еще я покажу, где продается самое вкусное мороженое в коробочках, национальная сербская выпечка и многое другое.

Район художников, поэтов и музыкантов

Кроме того, вы побываете в картинной галерее и симпатичном винном баре, пройдете по колоритным улочкам в стороне от исхоженных троп и завершите прогулку в одном из уютнейших баров в богемном районе Скадарлия. По пути вы услышите о самых необычных и легендарных сербах, оставивших след в истории столицы, а напоследок я прочту немного сербской лирики и расскажу о местной Ахматовой.