Что вы получите
- Проход в музей без очереди
- Доступ ко всем экспозициям трех филиалов музея: The Met на Пятой Авеню, The Met Breuer (филиал в здании Бройера), The Met Cloisters (музей Клойстерс)
- Билет действителен в течение 3-х дней подряд; пожалуйста, обратите внимание на время работы музеев
Как воспользоваться билетом
- Для The Met на Пятой Авеню: подойдите к кассе Advance/Group в конце главного вестибюля
- Для The Met Breuer и The Met Cloisters: подойдите к кассе у главного входа
- Покажите свой билет на смартфоне и получите в обмен на него стикер. Прикрепите стикер к одежде и сохраняйте его до конца визита.
Важная информация
- Главный филиал музея Метрополитен находится в центре острова Манхэттен: сюда удобнее всего добраться на метро, автобусе или такси
- The Met Breuer находится в 10 минутах ходьбы, на Мэдисон авеню, 945. Здесь представлено искусство 20-го и 21-го веков
- The Met Cloisters находится в парке Форт-Трион в Вашингтоне-Хайтс (99 Margaret Corbin Dr) и представляет европейское средневековое искусство
- Дети до 13 лет должны быть в сопровождении взрослых
- Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте
Время работы филиалов музея
The Met на Пятой Авеню
Понедельник — четверг: 10:00 — 17:30
Пятница — суббота: 10:00 — 21:00
Воскресенье: 10:00 — 17:30
The Met Breuer (филиал в здании Бройера)
Вторник — четверг: 10:00 — 17:30
Пятница — суббота: 10:00 — 21:00
Воскресенье: 10:00 — 17:30
Закрыто по понедельникам.
The Met Cloisters (музей Клойстерс)
Ежедневно: 10:00 — 16:45
Вход в галереи закрывается за 15 минут до окончания работы.
Лучшее время для посещения 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.