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Посетить центральные филиалы музея и осмотреть обширную коллекцию искусства со всего света

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Музей Метрополитен — это почти 3 миллиона произведений мирового искусства, которые отражают всю историю человечества.

Вы сможете без очереди посетить 3 филиала музея и сосредоточиться на том, что вам интересно: будь то живопись или скульптура, современное искусство или средневековое оружие, интерьеры Людовика 14 или египетский храм.
$23 за билет
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у музея Метрополитен
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У этой экскурсии1 отзыв
3
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен

Что вы получите

  • Проход в музей без очереди
  • Доступ ко всем экспозициям трех филиалов музея: The Met на Пятой Авеню, The Met Breuer (филиал в здании Бройера), The Met Cloisters (музей Клойстерс)
  • Билет действителен в течение 3-х дней подряд; пожалуйста, обратите внимание на время работы музеев

Как воспользоваться билетом

  1. Для The Met на Пятой Авеню: подойдите к кассе Advance/Group в конце главного вестибюля
  2. Для The Met Breuer и The Met Cloisters: подойдите к кассе у главного входа
  3. Покажите свой билет на смартфоне и получите в обмен на него стикер. Прикрепите стикер к одежде и сохраняйте его до конца визита.

Важная информация

  • Главный филиал музея Метрополитен находится в центре острова Манхэттен: сюда удобнее всего добраться на метро, автобусе или такси
  • The Met Breuer находится в 10 минутах ходьбы, на Мэдисон авеню, 945. Здесь представлено искусство 20-го и 21-го веков
  • The Met Cloisters находится в парке Форт-Трион в Вашингтоне-Хайтс (99 Margaret Corbin Dr) и представляет европейское средневековое искусство
  • Дети до 13 лет должны быть в сопровождении взрослых
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Время работы филиалов музея

The Met на Пятой Авеню
Понедельник — четверг: 10:00 — 17:30
Пятница — суббота: 10:00 — 21:00
Воскресенье: 10:00 — 17:30

The Met Breuer (филиал в здании Бройера)
Вторник — четверг: 10:00 — 17:30
Пятница — суббота: 10:00 — 21:00
Воскресенье: 10:00 — 17:30
Закрыто по понедельникам.

The Met Cloisters (музей Клойстерс)
Ежедневно: 10:00 — 16:45

Вход в галереи закрывается за 15 минут до окончания работы.
Лучшее время для посещения 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен
Билеты в музей Метрополитен

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в пятницу и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у музея Метрополитен.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 января 2020
На месте можно пройти без очереди за любую символическую плату.

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