Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Нью-Йорке

Прокатиться на двухэтажном автобусе и увидеть главные достопримечательности с необычного ракурса

Вы сможете исследовать город с комфортом во время дневной или вечерней автобусной прогулки с аудиогидом. Какой бы билет вы ни выбрали: классику или люкс, вас ждут приятные бонусы. Бруклин, Гарлем, Манхэттен, «Большое яблоко» — вы сами решаете, куда отправиться сегодня!