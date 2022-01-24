Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в кругосветное путешествие во времени с тысячами бесценных произведений искусства. Метрополитен-музей (или The Met) - крупнейший художественный музей в США. Кроме того, наш мобильный билет предоставляет вам однодневный доступ ко всем экспонатам в обеих точках метро - в том числе и в монастыре Метро!
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет на метро на Пятой авеню
Вход в монастырь
Доступ ко всем текущим выставкам и коллекциям
Путеводители в галерее для телефона с комментариями, экскурсиями и плейлистами
Что не входит
Экскурсии с гидом и специальные мероприятия
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Йорка