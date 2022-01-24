Метрополитен-музей

Получите доступ к знаменитой 5-й авеню и монастырям, чтобы увидеть всемирно известные произведения искусства

4.8
1073 отзыва
Входной билет
Метрополитен-музей
Метрополитен-музей
Метрополитен-музей
Метрополитен-музей
Метрополитен-музей
Метрополитен-музей
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Отправляйтесь в кругосветное путешествие во времени с тысячами бесценных произведений искусства. Метрополитен-музей (или The Met) - крупнейший художественный музей в США. Кроме того, наш мобильный билет предоставляет вам однодневный доступ ко всем экспонатам в обеих точках метро - в том числе и в монастыре Метро!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на метро на Пятой авеню
  • Вход в монастырь
  • Доступ ко всем текущим выставкам и коллекциям
  • Путеводители в галерее для телефона с комментариями, экскурсиями и плейлистами
Что не входит
  • Экскурсии с гидом и специальные мероприятия
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