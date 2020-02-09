Проведите день, посвященный семейным мероприятиям, в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Расположенный напротив Центрального парка, музей хранит более 32 миллионов экземпляров. Воспользуйтесь возможностью для входа в течение всего дня и воспользуйтесь возможностью повысить уровень общего входного билета, включив в него специальные выставки.

Изучите все постоянные выставки, а также Центр роз для Земли и космоса. Прогуляйтесь по 45 музейным залам, чтобы узнать о динозаврах, бриллиантах и обо всем, что между ними.

Обратите внимание на знаменитый скелет тираннозавра рекса и голову острова Пасхи, которые вдохновили персонажей фильма «Ночь в музее».

Подключитесь к Wi-Fi музея и загрузите бесплатное приложение Explorer на свой смартфон. Приложение предлагает пошаговую навигацию, закулисные истории о выставках, викторины и многое другое. Осмотрите основные экспонаты выставки в удобном для вас темпе во время самостоятельных экскурсий по популярным коллекциям музея.

Специальные выставки:

Морские львы: жизнь усами

Погрузитесь в мир редкого щенка австралийского морского льва и познакомьтесь с людьми, которые пытаются спасти ее вид, в этом захватывающем фильме на гигантском экране. Откройте для себя классическую сказку о взрослении, действие которой происходит в колонии морских львов, живущих между зубчатым утесом и ревущим океаном, в суровой и красивой обстановке.

• Природа цвета:

Как одни животные получили пользу от эволюции, чтобы выделиться, в то время как другие выживают, сливаясь с ними? Почему одни цвета делают нас счастливыми, а другие - синими? Эта выставка показывает, как цвет несет информацию как в природе, так и в культурах.

• Миры за пределами Земли: