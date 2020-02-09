Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории

Посетите Американский музей естественной истории - самый интерактивный музей естественной истории в мире

4.2
1274 отзыва
Входной билет
Посетите Американский музей естественной истории — самый интерактивный музей естественной истории в мире.

К стандартному входному билету можно добавить специальные выставки.
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории
Нью-Йорк: билет в Американский музей естественной истории

Что вы увидите 🤩

  • Манхеттен
  • Верхний Манхэттен
  • Американский музей естественной истории
  • Верхний Вестсайд
  • Центральный парк, Нью-Йорк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Получите доступ в 45 музейных залов Американского музея естественной истории
  2. Исследуйте музей с бесплатным приложением Explorer
  3. Осмотрите постоянную коллекцию музея с целым этажом, посвященным динозаврам
  4. Полюбуйтесь на уникальную архитектуру Роуз-центра Земли и Космоса
  5. Улучшите билет, добавив доступ к специальным выставкам
Проведите день, посвященный семейным мероприятиям, в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Расположенный напротив Центрального парка, музей хранит более 32 миллионов экземпляров. Воспользуйтесь возможностью для входа в течение всего дня и воспользуйтесь возможностью повысить уровень общего входного билета, включив в него специальные выставки.
Изучите все постоянные выставки, а также Центр роз для Земли и космоса. Прогуляйтесь по 45 музейным залам, чтобы узнать о динозаврах, бриллиантах и обо всем, что между ними.
Обратите внимание на знаменитый скелет тираннозавра рекса и голову острова Пасхи, которые вдохновили персонажей фильма «Ночь в музее».
Подключитесь к Wi-Fi музея и загрузите бесплатное приложение Explorer на свой смартфон. Приложение предлагает пошаговую навигацию, закулисные истории о выставках, викторины и многое другое. Осмотрите основные экспонаты выставки в удобном для вас темпе во время самостоятельных экскурсий по популярным коллекциям музея.

Специальные выставки:

  • Морские львы: жизнь усами
  • Погрузитесь в мир редкого щенка австралийского морского льва и познакомьтесь с людьми, которые пытаются спасти ее вид, в этом захватывающем фильме на гигантском экране. Откройте для себя классическую сказку о взрослении, действие которой происходит в колонии морских львов, живущих между зубчатым утесом и ревущим океаном, в суровой и красивой обстановке.

• Природа цвета:

  • Как одни животные получили пользу от эволюции, чтобы выделиться, в то время как другие выживают, сливаясь с ними? Почему одни цвета делают нас счастливыми, а другие - синими? Эта выставка показывает, как цвет несет информацию как в природе, так и в культурах.

• Миры за пределами Земли:

  • Worlds Beyond Earth рассказывает историю удивительно динамичной природы миров, разделяющих нашу солнечную систему, и уникальных условий, делающих возможной жизнь на Земле. Доступны устройства для субтитров.
  • Эти специальные выставки продлятся до декабря 2021 года.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Постоянные экспозиции Американского музея естественной истории
  • Вход в Роуз-центр земли и космоса
  • Специальные выставки со входом в определенное время (в зависимости от выбранного варианта)
  • Wi-Fi музея
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Крупногабаритный багаж
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Вы должны забронировать временной интервал до даты посещения. Перейдите по ссылке, указанной в вашем ваучере, чтобы забронировать вход в определенное время (доступ к специальным выставкам может быть ограничен)
  • В связи с профилактикой COVID-19 кинотеатр IMAX, космическое шоу в планетарии Хайдена и виварий бабочек временно закрыты
  • В настоящее время недоступны экспонаты, которые можно потрогать, экспонаты с сенсорными экранами, гардероб, питьевые фонтанчики, а также фуд-корт и кафе
  • Музейное приложение Explorer доступно на английском, испанском, французском и португальском языках
  • Обратите внимание, что стандартный билет не включает специальные выставки
  • В музее нет шкафчиков для хранения вещей. Большие предметы лучше оставить в отеле
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники старше 12 лет должны представить доказательство того, что они получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, одобренной FDA или ВОЗ. Доказательством вакцинации может служить приложение NYC COVID Safe, Excelsior Pass, карта вакцинации CDC (или ее фотография), документ о вакцинации в Нью-Йорке или официальный документ о вакцинации за пределами Нью-Йорка или США
  • В дополнение к доказательству вакцинации все участники старше 18 лет должны предъявить удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, водительские права, паспорт и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 1274 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
750
4
262
3
118
2
54
1
90
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
9 фев 2020
(США)
Сам музей был великолепен! На самом деле не нужно действительно покупать пропуск, потому что стоимость музея была такой же, как и «сделка» здесь. Также есть возможность через определенное время «заплатить сколько угодно» через определенное время. Вам все равно придется ждать в очереди, как только вы покупаете у Get Your Guide, чтобы они распечатали вам фактический билет, который как бы побеждает цель приложения.
C
30 дек 2019
(Австралия)
Когда мы приехали к парадному входу музея, как раз перед открытием, сотни людей уже стояли в очереди в морозную погоду -3, мы были очень рады, что не присоединились к этой очереди! Мы заскочили за угол к заднему входу, как указано в приложении GetYourGuide, где было только 3 ожидания, и мы вошли прямо, долгожданное облегчение от холода снаружи.
А
4 сен 2019
(США)
Любил музей. Улучшение души было бы фактическим приобретением билетов. Очередь была переполнена, но работникам, назначенным помогать сезонным билетам, не помогали с «обычной линией». В моем домашнем музее владельцы абонементов имеют приоритет в очереди. Также нет никакой выгоды при покупке билета заранее, так как я должен был быть в одной линии со всеми, у кого не было билетов.

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