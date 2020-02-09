Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите доступ в 45 музейных залов Американского музея естественной истории
Исследуйте музей с бесплатным приложением Explorer
Осмотрите постоянную коллекцию музея с целым этажом, посвященным динозаврам
Полюбуйтесь на уникальную архитектуру Роуз-центра Земли и Космоса
Улучшите билет, добавив доступ к специальным выставкам
Проведите день, посвященный семейным мероприятиям, в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Расположенный напротив Центрального парка, музей хранит более 32 миллионов экземпляров. Воспользуйтесь возможностью для входа в течение всего дня и воспользуйтесь возможностью повысить уровень общего входного билета, включив в него специальные выставки.
Изучите все постоянные выставки, а также Центр роз для Земли и космоса. Прогуляйтесь по 45 музейным залам, чтобы узнать о динозаврах, бриллиантах и обо всем, что между ними.
Обратите внимание на знаменитый скелет тираннозавра рекса и голову острова Пасхи, которые вдохновили персонажей фильма «Ночь в музее».
Подключитесь к Wi-Fi музея и загрузите бесплатное приложение Explorer на свой смартфон. Приложение предлагает пошаговую навигацию, закулисные истории о выставках, викторины и многое другое. Осмотрите основные экспонаты выставки в удобном для вас темпе во время самостоятельных экскурсий по популярным коллекциям музея.
Специальные выставки:
Морские львы: жизнь усами
Погрузитесь в мир редкого щенка австралийского морского льва и познакомьтесь с людьми, которые пытаются спасти ее вид, в этом захватывающем фильме на гигантском экране. Откройте для себя классическую сказку о взрослении, действие которой происходит в колонии морских львов, живущих между зубчатым утесом и ревущим океаном, в суровой и красивой обстановке.
• Природа цвета:
Как одни животные получили пользу от эволюции, чтобы выделиться, в то время как другие выживают, сливаясь с ними? Почему одни цвета делают нас счастливыми, а другие - синими? Эта выставка показывает, как цвет несет информацию как в природе, так и в культурах.
• Миры за пределами Земли:
Worlds Beyond Earth рассказывает историю удивительно динамичной природы миров, разделяющих нашу солнечную систему, и уникальных условий, делающих возможной жизнь на Земле. Доступны устройства для субтитров.
Эти специальные выставки продлятся до декабря 2021 года.
Ответы на вопросы
Что входит
Постоянные экспозиции Американского музея естественной истории
Вход в Роуз-центр земли и космоса
Специальные выставки со входом в определенное время (в зависимости от выбранного варианта)
Wi-Fi музея
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Крупногабаритный багаж
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Вы должны забронировать временной интервал до даты посещения. Перейдите по ссылке, указанной в вашем ваучере, чтобы забронировать вход в определенное время (доступ к специальным выставкам может быть ограничен)
В связи с профилактикой COVID-19 кинотеатр IMAX, космическое шоу в планетарии Хайдена и виварий бабочек временно закрыты
В настоящее время недоступны экспонаты, которые можно потрогать, экспонаты с сенсорными экранами, гардероб, питьевые фонтанчики, а также фуд-корт и кафе
Музейное приложение Explorer доступно на английском, испанском, французском и португальском языках
Обратите внимание, что стандартный билет не включает специальные выставки
В музее нет шкафчиков для хранения вещей. Большие предметы лучше оставить в отеле
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники старше 12 лет должны представить доказательство того, что они получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, одобренной FDA или ВОЗ. Доказательством вакцинации может служить приложение NYC COVID Safe, Excelsior Pass, карта вакцинации CDC (или ее фотография), документ о вакцинации в Нью-Йорке или официальный документ о вакцинации за пределами Нью-Йорка или США
В дополнение к доказательству вакцинации все участники старше 18 лет должны предъявить удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, водительские права, паспорт и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 1274 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Michael
9 фев 2020
(США)
Сам музей был великолепен! На самом деле не нужно действительно покупать пропуск, потому что стоимость музея была такой же, как и «сделка» здесь. Также есть возможность через определенное время «заплатить сколько угодно» через определенное время. Вам все равно придется ждать в очереди, как только вы покупаете у Get Your Guide, чтобы они распечатали вам фактический билет, который как бы побеждает цель приложения.
C
Carmel
30 дек 2019
(Австралия)
Когда мы приехали к парадному входу музея, как раз перед открытием, сотни людей уже стояли в очереди в морозную погоду -3, мы были очень рады, что не присоединились к этой очереди! Мы заскочили за угол к заднему входу, как указано в приложении GetYourGuide, где было только 3 ожидания, и мы вошли прямо, долгожданное облегчение от холода снаружи.
А
Аноним
4 сен 2019
(США)
Любил музей. Улучшение души было бы фактическим приобретением билетов. Очередь была переполнена, но работникам, назначенным помогать сезонным билетам, не помогали с «обычной линией». В моем домашнем музее владельцы абонементов имеют приоритет в очереди. Также нет никакой выгоды при покупке билета заранее, так как я должен был быть в одной линии со всеми, у кого не было билетов.
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