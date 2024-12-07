Мини-группа
до 1 чел.
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
20 апр в 09:30
21 апр в 09:30
3500 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тропический сад Нонг Нуч
Откройте мир тропической флоры: редкие орхидеи, величественные кактусы и античные скульптуры в садах Нонг Нуч
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 7:30
21 апр в 07:30
22 апр в 07:30
1100 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
Увлекательное путешествие в зоопарк Кхао Кхео с русскоязычным гидом. Познакомьтесь с обитателями разных климатических зон и сделайте незабываемые фото
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
21 апр в 08:00
22 апр в 08:00
1000 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем7 декабря 2024Очень хороший гид
- OOlga9 ноября 2024Нам все очень понравилось,насыщенная программа,все прошло по запланированному маршруту,ужин выше всяких похвал и благодаря гиду Мурату, мы и не стояли в очередях
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Тигровый парк»
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