Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

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Описание
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ "МИР ХАНУМАНА"
ПРОГРАММА A - 32 платформы (Zip Line),
16 спусков по канатной дороге, самый длинный спуск 400 м. (Zip Line),