Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

Мир Ханумана (программа А)

Активная экскурсия для любителей экстрима

Активная экскурсия для любителей экстрима.
Мир Ханумана (программа А)
Мир Ханумана (программа А)
Мир Ханумана (программа А)
Мир Ханумана (программа А)
Мир Ханумана (программа А)
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Описание

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ "МИР ХАНУМАНА"

ПРОГРАММА A - 32 платформы (Zip Line),

  • 16 спусков по канатной дороге, самый длинный спуск 400 м. (Zip Line),
  • 3 вертикальных спуска (Abseil Point),
  • 5 небесных моста (Sky bridge),
  • 2 спиральные лестницы (Spiral Staircase),
  • двойная канатная дорога (Dual Zipline).
  • прогулка по мосту (Sky Walk),
  • скоростная монорельса сквозь джунгли (Jungle Roller Coaster).
  • обед (сет-меню, безалкогольные напитки, фрукты),

Длительность: 3 часа

Ответы на вопросы

Что входит
  • Англоговорящий инструктор и оборудование
  • Трансфер от/до отеля
  • Приветственный напиток (чай или сок)
  • Вода и сезонные фрукты
  • Дополнительная медицинская страховка
Что не входит
  • Трансфер с пляжей Лаян
  • Най Янг
  • Найтон
  • Май Као не включен в стоимость и оплачивается при бронировании экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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