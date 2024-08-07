скидка
32%
6.5 часов
Водная прогулка
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
25€17 за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
17 авг в 08:30
18 авг в 08:30
€449 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Водная прогулка
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 20:30
16 авг в 20:30
23 авг в 20:30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOxana7 августа 2024Все понравилось. Ездили на вечернюю, искупались в вечернем море) красота - очень хотелось попробовать) Все, что заявлено исполнено. Никаких задержек
- ЛЛюдмила29 июля 2024Очень понравилось прогулка, хорошая анимация,не навязчивай сервис. В общем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Круизы однодневные»
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