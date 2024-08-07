Круизы однодневные – экскурсии в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Аланье, цены от €17, скидки до 32%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
На яхте
скидка
32%
38 отзывов
6.5 часов
Водная прогулка
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
2517 за человека
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
На яхте
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
17 авг в 08:30
18 авг в 08:30
449 за всё до 10 чел.
Вечеринка на яхте
На яхте
3.5 часа
Водная прогулка
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 20:30
16 авг в 20:30
23 авг в 20:30
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oxana
    7 августа 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все понравилось. Ездили на вечернюю, искупались в вечернем море) красота - очень хотелось попробовать) Все, что заявлено исполнено. Никаких задержек
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    и непонятных моментов. Видно, что все стараются, чтобы время пролетело в комфорте) Наша компания очень приятно провела время, спасибо! не пожалели)!

  • Л
    Людмила
    29 июля 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Очень понравилось прогулка, хорошая анимация,не навязчивай сервис. В общем рекомендую.
    Очень понравилось прогулка, хорошая анимация,не навязчивай сервис. В общем рекомендуюОчень понравилось прогулка, хорошая анимация,не навязчивай сервис. В общем рекомендуюОчень понравилось прогулка, хорошая анимация,не навязчивай сервис. В общем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Круизы однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Вечеринка на яхте
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2024
Сейчас в Аланье в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 449 со скидкой до 32%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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