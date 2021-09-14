Памуккале и озеро Сальда

Автобусно-пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Автобусно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Дети до 2х лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места в автобусе.

Рекомендуем взять с собой: ланч-боксы (заказать накануне экскурсии на рецепции вашего отел), фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, удобная обувь, воду, деньги на сувениры и теплые вещи (из-за утренней и вечерней прохлады, особенно в начале и в конце сезона).
Памуккале и озеро Сальда
Памуккале и озеро Сальда
Памуккале и озеро Сальда
Памуккале и озеро Сальда
Памуккале и озеро Сальда
Памуккале и озеро Сальда
Памуккале и озеро Сальда

Что вас ожидает 🤩

  • Памуккале
  • Античный город Хиераполис
  • Бассейн Клеопатры
  • Озеро Сальда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Благодаря этой экскурсии вы за один день увидите сразу два чуда природы: Памуккале – визитную карточку Турции и озеро Сальда – “турецкие Мальдивы”.

Памуккале представляет собой каскад сияющих белоснежных травертин, чаши которых наполнены минеральной водой. Вы сможете искупаться и сделать потрясающие фото. Далее можно будет прогуляться по улицам античного города Хиераполис, куда римские императоры приезжали как на курорт. Вы увидите термы, Плутониум, самый большой в Турции некрополь, храм Аполлона и амфитеатр.

А в завершении прогулки будет ждать награда - ванна с шампанским или легендарный Бассейн Клеопатры! Температура воды в этом термальном бассейне круглый год составляет +36 С, а купание в нем не только приятно, но и очень полезно!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты на травертины Памуккале и в античный город Хиераполис. Обед и ужин (напитки за доплату)
Что не входит
  • Напитки. Билеты в бассейн Клеопатры - 14$ с чел. По желанию: купание в Красных источниках Кархиат (12$)
Когда начало
Понедельник, среда, суббота в 02:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, среда, суббота в 02:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
14 сен 2021
Организатором тура была компания Моя Алания.
Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах, но у официального туроператора считаю взять надежнее), но на сентябрь 2021 действует Кэшбек 4% от ЛетиШопс и промокод WELCOMEBON на 5%. В итоге скидка почти 10% получается

Маршрут проходил по местам Озеро Сальда -> Красный Целебный Бассейн -> Античный город Хиераполис + Бассейн Клеопатры + Памукалле (это все в одном месте)

Озеро Сальда, конечно, не настоящие Мальдивы, но тоже очень красиво. Потофаться для инсты само то

Места просто восхитительны!
Памукалле - это одно из, ради чего я летел в Турцию. Такой масштаб и красота, захватывающая дух. Поражаешься чудесам природы.
Жаль, что природные источники высыхают и с правой стороны уже нет голубых бассейнов, как 17 лет назад

Амфитетатр тоже вызывает восторг.

Сразу хочу сказать, что может быть очень жарко!
Будете 2,5 часа ходить под открытым солнцем. Возьмите защитную одежду, головные уборы и крема

Также учтите, что дорога долгая. Выезд в 4 утра и приедете обратно в отель часов 11 вечера. Берите еду с собой.

Из минусов:
Много туристов. С этим ничего не поделать, но к нижним террасам Памукалле нам пройти не удалось. И это еще из-за Ковида китайцев нет.

Организация тура. Экскурсоводом была Мария, простая женщина с Украины по-моему. Соответственно со свойственным умором:)
У меня к ней никаких претензий нет.
Но в автобусе были 3 женщины с детьми 5-7лет, при попытке заехать на дегустацию вина на обратном пути начали вопить:
Мы с детьми, мы устали! Этого не было в программе везите нас в отель! и т. д.

Мария хотела их успокоить, как могла. Но это не увенчалось успехом.
Считаю, тут некая вина экскурсовода, так как посещения лавок всегда входят в такие программы (на этом идет дополнительный доход фирме). Так вот Мария вместо того, чтобы просто поставить перед фактом и сказать: сейчас заедем попить вино. Всегда спрашивала: а не хотите ли заехать туда сюда?

Само собой, при таком вопросе у уставших людей с детьми возникнет отрицательный ответ.
Так что учитите, что посещения лавок в туре будут, дорога длинная и надо взять с собой еды/воды побольше.

В целом екскурсия очень понравилась! Считаю ее обязательной к посещению!

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