Организатором тура была компания Моя Алания.

Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах, но у официального туроператора считаю взять надежнее), но на сентябрь 2021 действует Кэшбек 4% от ЛетиШопс и промокод WELCOMEBON на 5%. В итоге скидка почти 10% получается



Маршрут проходил по местам Озеро Сальда -> Красный Целебный Бассейн -> Античный город Хиераполис + Бассейн Клеопатры + Памукалле (это все в одном месте)



Озеро Сальда, конечно, не настоящие Мальдивы, но тоже очень красиво. Потофаться для инсты само то



Места просто восхитительны!

Памукалле - это одно из, ради чего я летел в Турцию. Такой масштаб и красота, захватывающая дух. Поражаешься чудесам природы.

Жаль, что природные источники высыхают и с правой стороны уже нет голубых бассейнов, как 17 лет назад



Амфитетатр тоже вызывает восторг.



Сразу хочу сказать, что может быть очень жарко!

Будете 2,5 часа ходить под открытым солнцем. Возьмите защитную одежду, головные уборы и крема



Также учтите, что дорога долгая. Выезд в 4 утра и приедете обратно в отель часов 11 вечера. Берите еду с собой.



Из минусов:

Много туристов. С этим ничего не поделать, но к нижним террасам Памукалле нам пройти не удалось. И это еще из-за Ковида китайцев нет.



Организация тура. Экскурсоводом была Мария, простая женщина с Украины по-моему. Соответственно со свойственным умором:)

У меня к ней никаких претензий нет.

Но в автобусе были 3 женщины с детьми 5-7лет, при попытке заехать на дегустацию вина на обратном пути начали вопить:

Мы с детьми, мы устали! Этого не было в программе везите нас в отель! и т. д.



Мария хотела их успокоить, как могла. Но это не увенчалось успехом.

Считаю, тут некая вина экскурсовода, так как посещения лавок всегда входят в такие программы (на этом идет дополнительный доход фирме). Так вот Мария вместо того, чтобы просто поставить перед фактом и сказать: сейчас заедем попить вино. Всегда спрашивала: а не хотите ли заехать туда сюда?



Само собой, при таком вопросе у уставших людей с детьми возникнет отрицательный ответ.

Так что учитите, что посещения лавок в туре будут, дорога длинная и надо взять с собой еды/воды побольше.



В целом екскурсия очень понравилась! Считаю ее обязательной к посещению!