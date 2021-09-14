Благодаря этой экскурсии вы за один день увидите сразу два чуда природы: Памуккале – визитную карточку Турции и озеро Сальда – “турецкие Мальдивы”.
Памуккале представляет собой каскад сияющих белоснежных травертин, чаши которых наполнены минеральной водой. Вы сможете искупаться и сделать потрясающие фото. Далее можно будет прогуляться по улицам античного города Хиераполис, куда римские императоры приезжали как на курорт. Вы увидите термы, Плутониум, самый большой в Турции некрополь, храм Аполлона и амфитеатр.
А в завершении прогулки будет ждать награда - ванна с шампанским или легендарный Бассейн Клеопатры! Температура воды в этом термальном бассейне круглый год составляет +36 С, а купание в нем не только приятно, но и очень полезно!