Экскурсии 2025

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Анталье, цены от €24, скидки до 43%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Кофе на песке + гадание: мастер-класс в Анталье
1.5 часа
-
30%
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Кофе на песке + гадание
Откройте для себя искусство приготовления турецкого кофе на песке и погрузитесь в традиции гадания на гуще. Получите уникальный опыт и подарок
Начало: У торгового центра MarkAntalya
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€28€40 за человека
Мастер-класс в парфюмерной мастерской в центре Антальи
1.5 часа
-
35%
3 отзыва
Индивидуальная
Мастер-класс в парфюмерной мастерской
Узнайте секреты создания ароматов в Анталье! Вдохновитесь местными эссенциями и создайте свой уникальный парфюм под руководством профессионала
Начало: В Antalya Workshops
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
€26€40 за человека
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
На параплане
5 часов
-
43%
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
Подняться на 800 метров над уровнем моря - из Антальи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
€24€42 за человека
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Анталье
2 часа
-
20%
11 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по мозаичной лампе
Создайте свою уникальную мозаичную лампу в Анталье! Узнайте секреты ремесла, насладитесь чаем и сладостями, и заберите готовое изделие домой
Начало: У торгового центра MarkAntalya
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€32€40 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Экскурсии 2025»

