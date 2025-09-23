-
Мини-группа
до 12 чел.
Кофе на песке + гадание
Откройте для себя искусство приготовления турецкого кофе на песке и погрузитесь в традиции гадания на гуще. Получите уникальный опыт и подарок
Начало: У торгового центра MarkAntalya
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€28
€40 за человека
-
35%
Индивидуальная
Мастер-класс в парфюмерной мастерской
Узнайте секреты создания ароматов в Анталье! Вдохновитесь местными эссенциями и создайте свой уникальный парфюм под руководством профессионала
Начало: В Antalya Workshops
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
€26
€40 за человека
-
43%
Мини-группа
до 10 чел.
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
Подняться на 800 метров над уровнем моря - из Антальи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
€24
€42 за человека
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по мозаичной лампе
Создайте свою уникальную мозаичную лампу в Анталье! Узнайте секреты ремесла, насладитесь чаем и сладостями, и заберите готовое изделие домой
Начало: У торгового центра MarkAntalya
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€32
€40 за человека
Сколько стоит экскурсия по Анталье в сентябре 2025
