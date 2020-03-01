Выбирайте и другие экскурсии в Анталье

Увидеть символы Стамбула
До мелочей продуманный маршрут позволит вам за один день без спешки рассмотреть достопримечательности города и погрузиться в историю Стамбула. Перед вами предстанут:
Атмосфера восточного базара
Следом вас встретит многоголосье и пряные ароматы Египетского базара: лучшего места для покупки турецких специй и трав не найти! Здесь вы запасетесь стамбульскими приправами, сладостями, турецким кофе и чаем. Оцените по достоинству местный текстиль, драгоценности и эфирные масла, а главное — проникнетесь восточным колоритом.
Водная прогулка по Босфору
Прекрасным завершением экскурсии станет прогулка по легендарному проливу Босфор. Вы рассмотрите достопримечательности Стамбула, расположившиеся на берегах пролива, услышите легенду о его названии и пополните копилку знаний о Турции интересными фактами о дворцах, башнях и мечетях, мимо которых мы проплывем.