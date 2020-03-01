Выбирайте и другие экскурсии в Анталье

Что вас ожидает

Увидеть символы Стамбула

До мелочей продуманный маршрут позволит вам за один день без спешки рассмотреть достопримечательности города и погрузиться в историю Стамбула. Перед вами предстанут:

Монументальная площадь Султанахмет , стоящая на месте античного римского Ипподрома, позволит вам прикоснуться к истокам Стамбула и архитектурному наследию разных эпох.

, стоящая на месте античного римского Ипподрома, позволит вам прикоснуться к истокам Стамбула и архитектурному наследию разных эпох. Голубая мечеть — главная мечеть Стамбула и жемчужина восточного зодчества. Внутри вы рассмотрите суры Корана, покрывающие весь купол мечети, и черный камень из Мекки, установленный на мраморной чаше.

— главная мечеть Стамбула и жемчужина восточного зодчества. Внутри вы рассмотрите суры Корана, покрывающие весь купол мечети, и черный камень из Мекки, установленный на мраморной чаше. Музей Айя-София , который был крупнейшим христианским храмом в эпоху Константинополя — Собором Святой Софии. Я расскажу легенды, спрятанные за фасадом храма, и объясню значение красной отметки на одной из его колонн.

, который был крупнейшим христианским храмом в эпоху Константинополя — Собором Святой Софии. Я расскажу легенды, спрятанные за фасадом храма, и объясню значение красной отметки на одной из его колонн. В Топкапы, главном дворце Османской империи, мы поговорим о великих султанах. И, конечно, особое внимание уделим знаменитому Сулейману I, который жил во дворце со славянской наложницей, а затем любимой женой — Роксоланой.

Атмосфера восточного базара

Следом вас встретит многоголосье и пряные ароматы Египетского базара: лучшего места для покупки турецких специй и трав не найти! Здесь вы запасетесь стамбульскими приправами, сладостями, турецким кофе и чаем. Оцените по достоинству местный текстиль, драгоценности и эфирные масла, а главное — проникнетесь восточным колоритом.

Водная прогулка по Босфору

Прекрасным завершением экскурсии станет прогулка по легендарному проливу Босфор. Вы рассмотрите достопримечательности Стамбула, расположившиеся на берегах пролива, услышите легенду о его названии и пополните копилку знаний о Турции интересными фактами о дворцах, башнях и мечетях, мимо которых мы проплывем.