Памуккале

Памуккале — великолепной красоты место, оно считается восьмым чудом света. Знаменит термальными источниками, расположенными на террасах из белого известняка. Также на территории Памуккале есть знаменитый бассейн Клеопатры (посещение за доп. плату)

Этот античный бассейн наполнен тёплой минерализованной водой

Как Вы уже поняли, вода в этом бассейне богата минералами и по вкусу напоминает Боржоми. А если Вы осмелитесь залезть в эту воду, почувствуете, как Ваше тело покроется маленькими пузырьками, будто в ванне с шампанским.

Древний город 🏙️ Иераполис

Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе означает Святой город. Недавно здесь была обнаружена могила одного из 12 апостолов Христовых — Филиппа.

Озеро Салда

Настоящая турецкая жемчужина, обрамлённая кольцом из гор ⛰️. Местные жители называют её «Турецкими Мальдивами». Тайна озера Салда – это не только глубинные воды. Белые пористые отложения на берегу водоема — одна из самых интересных загадок природы. А дно озера напоминает по составу белые известковые породы, как будто природные ванны с белой глиной.

Программа экскурсии:

Трансфер

Завтрак

Памуккале — посещение кальциевых террас

Посещение древнего города Иераполис и некрополя

Обед в ресторане

Посещение озера Салда

Возвращение в Анталию (21:30)

Организационные детали: