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Памуккале, Иераполис и озеро Салда

4.3
3 отзыва
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
Для многих Турция — это только all inclusive.

Но за пределами отеля есть множество уникальных и интересных мест.

С нами вы увидите восьмое чудо света — белоснежные террасы и античный бассейн Памуккале.

Вы прогуляетесь 👣 по улочкам древнего города Иераполис и насладитесь видами на горное озеро Салда.

Откройте для себя совершенно другую Турцию.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $65 за человека

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Памуккале, Иераполис и озеро Салда
Памуккале, Иераполис и озеро Салда

Что вы увидите

  • Памуккале
  • Травертины
  • Иераполис
  • Озеро Салда
Памуккале
Памуккале — великолепной красоты место, оно считается восьмым чудом света. Знаменит термальными источниками, расположенными на террасах из белого известняка. Также на территории Памуккале есть знаменитый бассейн Клеопатры (посещение за доп. плату)
Этот античный бассейн наполнен тёплой минерализованной водой
Как Вы уже поняли, вода в этом бассейне богата минералами и по вкусу напоминает Боржоми. А если Вы осмелитесь залезть в эту воду, почувствуете, как Ваше тело покроется маленькими пузырьками, будто в ванне с шампанским.
Древний город 🏙️ Иераполис
Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе означает Святой город. Недавно здесь была обнаружена могила одного из 12 апостолов Христовых — Филиппа.
Озеро Салда
Настоящая турецкая жемчужина, обрамлённая кольцом из гор ⛰️. Местные жители называют её «Турецкими Мальдивами». Тайна озера Салда – это не только глубинные воды. Белые пористые отложения на берегу водоема — одна из самых интересных загадок природы. А дно озера напоминает по составу белые известковые породы, как будто природные ванны с белой глиной.

Программа экскурсии:

  • Трансфер
  • Завтрак
  • Памуккале — посещение кальциевых террас
  • Посещение древнего города Иераполис и некрополя
  • Обед в ресторане
  • Посещение озера Салда
  • Возвращение в Анталию (21:30)

Организационные детали:

  • Не забудьте купальные принадлежности и средства защиты от солнца.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Завтрак и обед
  • Входные билеты ( кроме бассейна Клеопатры)
Что не входит
  • Напитки за обедом
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Памуккале, Иераполис и озеро Салда
Памуккале, Иераполис и озеро Салда
Памуккале, Иераполис и озеро Салда
Памуккале, Иераполис и озеро Салда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Talya T.
Talya T.
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3 отзыва оставили туристы

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