Маршрут экскурсии: Демре — Мира — Кекова (Церковь св. Николая). Программа экскурсии:• 08:00 — Выезд из гостиницы;
10:30 — Ониксовый завод «Biz en iyisini yapana kadar, en iyisi bu»;
11:30 — Прибытие в порт (Прогулка на яхте 🛥️ над затонувшим городом Кекова, 2 часа);
13:45 — Обеденный перерыв в ресторане «Yildizlar Restoran»;
14:30 — Посещение античного города Мира (Ликийский некрополь и греко-римский театр);
15:00 — Иконная лавка;
16:00 — Посещение Демре (Храм Святого Николая);
17:00 — Конец экскурсии;
19:00 — Прибытие в гостиницу.
Организационные детали:
Возьмите с собой: купальные принадлежности, головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и возможных покупок и воду.