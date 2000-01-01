Маргарита проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

От портретной живописи XVI столетия до современного искусства

В стенах галереи Тейт — английском аналоге Третьяковской галереи — вы увидите известные и редкие шедевры британских художников и погрузитесь в историю искусства с 1500-х годов до наших дней. Мы начнем с истоков портретной живописи XVI столетия, посмотрим на картины Уильяма Хогарта, Джона Констебла, прерафаэлита Джона Эверетта Милле. Насладимся выдающимися работами мастеров XX века: Генри Мура, Стэнли Спенсера и других. Шедевры искусства не останутся для вас просто картинами в роскошных рамах: я доступно расскажу про стили и техники, которыми пользовались художники, и увлекательно впишу увиденное в контекст британской и европейской истории. В итоге вы поймете, почему британское искусство начинает свой отсчет только с 1500-х годов и как меняется в XX веке.

Прогулка по галерее Уильяма Тернера

Вы окажетесь в галерее Уильяма Тернера — самого знаменитого английского художника. Мастер пейзажей и марин, он бросил вызов стилю старых мастеров и стал «отцом современного искусства». Я поделюсь фактами из биографии британского живописца, расскажу, почему Тернера называли «величайшим художником всех времен» и раскрою секреты его успеха. В процессе прогулки я отвечу на ваши вопросы и помогу понять, с помощью каких изобразительных средств Уильям Тернер преображал все, что видел.