Маргарита проводит ещё 4 экскурсии

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В Британскую галерею Тейт с искусствоведом

Увидеть главные шедевры и начать лучше понимать культуру Великобритании

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£210 за экскурсию

Маргарита
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Маргарита – Гид по Лондону
Галерея Тейт хранит самую большую коллекцию британского искусства в мире, но часто остается незамеченной туристами.

Я проведу вас по залам, где представлены полотна прерафаэлитов, воздушные картины Уильяма Тернера, работы художников XX века: Генри Мура и Стенли Спенсера.

Вы полюбуетесь великими картинами и скульптурами, узнаете, почему Тернера называют «отцом современного искусства» и как была написана «Смерть Офелии».

Знакомство с искусством Великобритании поможет вам прочувствовать исторические события страны и глубже понять ее культуру.
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом

Что вас ожидает

От портретной живописи XVI столетия до современного искусства
В стенах галереи Тейт — английском аналоге Третьяковской галереи — вы увидите известные и редкие шедевры британских художников и погрузитесь в историю искусства с 1500-х годов до наших дней. Мы начнем с истоков портретной живописи XVI столетия, посмотрим на картины Уильяма Хогарта, Джона Констебла, прерафаэлита Джона Эверетта Милле. Насладимся выдающимися работами мастеров XX века: Генри Мура, Стэнли Спенсера и других. Шедевры искусства не останутся для вас просто картинами в роскошных рамах: я доступно расскажу про стили и техники, которыми пользовались художники, и увлекательно впишу увиденное в контекст британской и европейской истории. В итоге вы поймете, почему британское искусство начинает свой отсчет только с 1500-х годов и как меняется в XX веке.

Прогулка по галерее Уильяма Тернера
Вы окажетесь в галерее Уильяма Тернера — самого знаменитого английского художника. Мастер пейзажей и марин, он бросил вызов стилю старых мастеров и стал «отцом современного искусства». Я поделюсь фактами из биографии британского живописца, расскажу, почему Тернера называли «величайшим художником всех времен» и раскрою секреты его успеха. В процессе прогулки я отвечу на ваши вопросы и помогу понять, с помощью каких изобразительных средств Уильям Тернер преображал все, что видел.

Организационные детали

Вход в галерею бесплатный, дополнительных расходов не предполагается.

В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Маргарита
Маргарита
С огромным удовольствием расскажу о своем любимом городе Лондоне и поделюсь секретами, о которых будут знать далеко не все местные жители! Увидеть и понять город таким, каков он есть, прочесть сохранившиеся символы эпох, которыми полон Лондон, и заглянуть в самые сокровенные места - все это можно успеть за ваш визит, если знать, куда идти и что смотреть! Я сертифицированный гид с квалификацией «Синий значок» (Blue Badge), и буду рада открыть для Вас этот замечательный город.
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скидка10%
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Экскурсия в Британский музейЭкскурсия в Британский музейЭкскурсия в Британский музей
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