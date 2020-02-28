22 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Архитектурные сокровища Пешта и знакомство с Венгрией

Погружение в Будапешт начнется с базилики Св. Иштвана, названной в честь первого короля Венгрии: вы узнаете о его достижениях и становлении государства, а также изучите детали интерьера собора. Проезжая по центру и красивейшему проспекту Будапешта, поговорим о культуре и необычных традициях венгров. А любуясь панорамой Будайской стороны — о возникновении города. Конечно, подъедем к нашему роскошному Парламенту: я расскажу и об истории здания, и об органе управления.

Буда: лучшие панорамы и скрытые сюжеты

По Цепному мосту пересечем Дунай и отправимся в Будайскую крепость — зеленую и спокойную часть города. Здесь вы пешком погуляете по нестандартному маршруту — уютным улочкам, за фасадами которых найдутся старинные памятники и необычные городские заметки. Вы полюбуетесь позднеготической церковью Св. Матьяша и «открыточным» видом Пешта у Рыбацкого бастиона, а я расскажу о значении его башен.

Виды с горы Геллерт, имена площади Героев и полезные советы

Панорамы и Пештской стороны, и Будайской крепости откроются в цитадели 19 века на горе Геллерт. Вы узнаете историю горы и святого, имя которого она носит. А после по центральному проспекту Андраши отправитесь на площадь Героев, построенную к 1000-летию основания Венгрии и ставшую крупнейшей в Будапеште. Вы увидите скульптуры людей, повлиявших на историю страны, и услышите о самых выдающихся из них.

Я с радостью порекомендую вам вкусные места Будапешта, подскажу, где попробовать лучший венгерский штрудель и как попасть в Парламент и музеи.