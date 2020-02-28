22 отзыва оставили туристы

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Большое путешествие по Будапешту

История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии по Буде, Пешту и горе Геллерт

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

195 за экскурсию

У этой экскурсии22 отзыва
4.82
Лариса
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Лариса – Гид в Будапеште
Добро пожаловать в маленький Париж на Дунае! Романтичные белые башни Рыбацкого бастиона, изящная базилика Св. Иштвана, открыточные виды с набережных и холмов, нарядные мосты и, безусловно, Парламент — вы с ветерком прокатитесь по всему Будапешту. Откроете главные страницы истории 📖 Венгрии и ее столицы, познакомитесь с местными традициями и поймете, как «приручить» Будапешт.
Большое путешествие по Будапешту
Большое путешествие по Будапешту

Что вас ожидает

Архитектурные сокровища Пешта и знакомство с Венгрией
Погружение в Будапешт начнется с базилики Св. Иштвана, названной в честь первого короля Венгрии: вы узнаете о его достижениях и становлении государства, а также изучите детали интерьера собора. Проезжая по центру и красивейшему проспекту Будапешта, поговорим о культуре и необычных традициях венгров. А любуясь панорамой Будайской стороны — о возникновении города. Конечно, подъедем к нашему роскошному Парламенту: я расскажу и об истории здания, и об органе управления.

Буда: лучшие панорамы и скрытые сюжеты
По Цепному мосту пересечем Дунай и отправимся в Будайскую крепость — зеленую и спокойную часть города. Здесь вы пешком погуляете по нестандартному маршруту — уютным улочкам, за фасадами которых найдутся старинные памятники и необычные городские заметки. Вы полюбуетесь позднеготической церковью Св. Матьяша и «открыточным» видом Пешта у Рыбацкого бастиона, а я расскажу о значении его башен.

Виды с горы Геллерт, имена площади Героев и полезные советы
Панорамы и Пештской стороны, и Будайской крепости откроются в цитадели 19 века на горе Геллерт. Вы узнаете историю горы и святого, имя которого она носит. А после по центральному проспекту Андраши отправитесь на площадь Героев, построенную к 1000-летию основания Венгрии и ставшую крупнейшей в Будапеште. Вы увидите скульптуры людей, повлиявших на историю страны, и услышите о самых выдающихся из них.

Я с радостью порекомендую вам вкусные места Будапешта, подскажу, где попробовать лучший венгерский штрудель и как попасть в Парламент и музеи.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе с микрофоном. Вас сопровождают водитель и гид. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Мы встречаемся около базилики Св. Иштвана, а после экскурсии отвезем вас в любое удобное вам место
  • Дополнительных расходов не придвидится
Большое путешествие по Будапешту
Большое путешествие по Будапешту
Большое путешествие по Будапешту
Большое путешествие по Будапешту
Большое путешествие по Будапешту
Большое путешествие по Будапешту
Большое путешествие по Будапешту
Большое путешествие по Будапешту
Большое путешествие по Будапешту
Большое путешествие по Будапешту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса. Я профессиональный гид. Живу в Будапеште почти 30 лет и очень люблю этот город и маленькую красивую Венгрию. Свободно владею венгерским языком, поэтому со мной вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. Хорошо знаю венгров и их культуру, историю и привычки. Главное для меня, чтобы мои путешественники чувствовали себя в Будапеште комфортно и спокойно. Мне по душе индивидуальные экскурсии без суеты, когда устанавливается контакт. С радостью покажу вам всю красоту Будапешта, чтобы вы получили только позитивные впечатления и обязательно вернулись в Венгрию!
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22 отзыва оставили туристы

28 февраля 2020
Заказали экскурсию для семьи и остались очень довольны! За четыре часа узнали многое об истории не только Будапешта, но и всей Венгрии. На любые вопросы связанные и не связанные с темой экскурсии, всегда получали исчерпывающие ответы. Очень удобно и интересно выстроен маршрут. Лариса коммуникабельна, приятна в общении. 4 часа экскурсии пролетели незаметно. Лариса прекрасно знает историю города и познакомила нас с самыми интересными его местами. А после окончания нашей прогулки порекомендовала отличный традиционный ресторан с интересным интерьером, вкусной кухней и хорошим обслуживанием. Рекомендуем всем, поверьте, останетесь довольны! А Ларисе здоровья и всего самого доброго!
11 января 2020
Экскурсия очень познавательная, насыщенная, за 3, 5-4часа знакомишься со всеми основными достопримечательностями Будапешта.
4 января 2020
Экскурсия прошла замечательно, несмотря на сложную погоду. Увидели все основные достопримечательности. То, что экскурсия на миниавтобусе, очень удобно. Лариса рассказала нам не только исторические факты о Венгрии, но и многое о повседневной жизни венгров. Расстались со Светланой как старые добрые друзья.
23 декабря 2019
Гид Лариса очень понравилась. Матеріал излагает замечательно. Посадили много интересних мета в Будапешті. Рассказала подробно и последовательно. Рекомендуем другим туристам. Нині и Леня
8 ноября 2019
Очень содержательная и насыщенная экскурсия. За время экскурсии посетили все 10 топовых достопримечательностей Будапешта о котрых Лариса очень интересно и квалифицированно рассказала. После того как время и программа экскурсии завершились, Лариса уже за счет личного времени сводила нас в кафе где мы попробоали фирменные будапештские пироженые с заварным кремом, помогла приобрести 3-х дневный проездной билет на общественный транспорт и затем отвезла нас на трамвае в Пешт где показала очень выгодный обменник с мизерными комиссионными.
2 ноября 2019
Было очень увлекательно. Нам понравилось, спасибо гиду Ларисе.
31 октября 2019
Были в Будапеште в конце октября. Экскрсию решили заказать спонтанно, за 3 дня до даты. Лариса смогла найти для нас микроавтобус. Получили много информации о истории страны. Полюбовались всеми красотами Будапешта без суеты. Очень довольны. Рекомендую.
31 июля 2019
Гид Лариса, коммуникабельный экскурсовод, провела нам 4-х часовую экскурсию по Будапешту в комфортном микроавтобусе. Максимально рассказала о главных архитектурных ценностях города, ответила на все интересующие нас вопросы. Время пролетело незаметно. Нам все понравилось, но "вкусное"кафе надо менять)
Алексей
22 июля 2019
Хорошая содержательная экскурсия по ключевым местам центра Будапешта, уложенная в несколько часов и законченная, по рекомендации гида, вкусным обедом из аутентичных венгерских блюд.
19 мая 2019
Очень крутая экскурсия и, однозначно, лучший гид Лариса!
Ещё 12 отзывов

Лариса проводит ещё 2 экскурсии

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Его величество ПештЕго величество ПештЕго величество Пешт
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Экскурсия посвящена восточному, левому берегу столицы — Пешту. Здесь за каждым поворотом вас ждут архитектурные сокровища и исторические сюжеты. Вы исследуете внешнее и внутреннее убранство базилики Св. Иштвана, полюбуетесь видами Дуная и великолепными мостами с набережной, рассмотрите главные памятники, поближе познакомитесь с менталитетом венгров и, конечно, узнаете самое главное о роскошном Парламенте Будапешта.

Обзорные экскурсии в Будапеште

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Пешком по главным местам БудапештаПешком по главным местам БудапештаПешком по главным местам Будапешта
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195 за экскурсию
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