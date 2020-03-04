78 отзывов оставили туристы

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Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов

Красота и наследие небольших городов у живописной излучины Дуная — авто-экскурсия

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около вашего отеля
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

У этой экскурсии78 отзывов
4.96
Людмила
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Людмила – Гид в Будапеште
Немного не доходя до Будапешта, Дунай несколько раз меняет своё направление, прорывается между горами и поворачивает на юг, образуя живописную крутую излучину с островами и прибрежными пойменными лесами.

Целая вереница маленьких городков вдоль излучины предлагает нам удивительное сочетание истории 📖, культуры и архитектуры: постройки времен Римской Империи, здания 150-летнего турецкого господства, средневековые церквушки и просторные базилики, развалины замков на горных вершинах и красивейшие 🤩 дворцы.

Особенно выделяются в этом плане города Сентендре, Вышеград и Эстергом — свидетели и непосредственные участники богатой и беспокойной истории страны.
Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов
Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов

Что вас ожидает

Сентендре

В небольшом и уютном городке Сентендре я бывала бессчетное количество раз, но всегда с удовольствием возвращаюсь туда снова и снова. Сентендре совсем не похож на остальные венгерские города.

Мы неспешно прогуляемся по узким, вымощенным булыжником улочкам, карабкающимся на Церковный холм или вдоль набережной, заглянем при желании в сувенирные лавочки, коих здесь несметное количество, пообедаем в уютном ресторанчике венгерской кухни или почаёвничаем в кондитерской, и из музеев и достопримечательностей вы сами выберете наиболее для себя интересные.

  • Архитектура. Невероятный сплав народов, ставших соседями в силу исторических обстоятельств, сформировал его своеобразный архитектурный облик. Кроме четырёх сербских православных храмов здесь есть и католический храм Святых Петра и Павла, и реформаторский храм Успения, и римско-католическая приходская церковь, на стене которой показывают время старейшие в стране солнечные часы.
  • Город художников. Сентендре также известен как город художников, с начала XX века облюбовавших это идиллическое местечко, и по сей день здесь находится множество художественных галерей и мастерских. А один из самых популярных музеев Сентендре — музей Маргит Ковач, художницы-керамистки с мировым именем. В музее марципана можно встретиться с героями почти всех детских сказок и даже с историческими личностями и современными мировыми знаменитостями — марципановыми, конечно.
  • Виноделие. Если же вы любитель вина, я предлагаю посетить винный подвал — познакомиться с особенностями виноделия в регионе и, конечно, отведать несколько сортов великолепных вин.

Вишеград

Вишеград — тоже маленький городок, однако некоторое время он был столицей венгерского государства.

  • Крепость. Ещё в римскую эпоху на холме существовала крепость, первые письменные упоминания о которой относятся к началу XI века. Интересен тот факт, что она сохранила славянское название «Высокий город» даже после того, как в этих краях поселились венгры. На высоком холме находятся восстановленные руины старинной военной фортеции. А вид с горы открывается такой, что просто дух захватывает! Поздней осенью и зимой посещение крепости зависит от погодных условий.
  • Башня Соломона. Подступы к крепости охраняет шестигранная дозорная башня Соломона, в которой в средние века располагалась тюрьма.
  • Дворец Матьяша. Внизу под горой можно осмотреть дворец короля Матьяша Корвина. Когда-то это великолепное здание имело 350 роскошных залов, и современники называли его раем на земле. Но и сейчас по восстановленной части дворца можно представить себе его былое великолепие.

Эстергом

Эстергом — один из древнейших городов Венгрии, также одна из её бывших столиц, где по Дунаю проходит граница со Словакией.

Религиозный центр Венгрии. Его можно назвать религиозным центром страны, здесь находится резиденция архиепископа Эстергомского, носящего титул примаса, и главный католический храм Венгрии — базилика Святого Адальберта. Выносливые гости смогут по крутой лестнице подняться к куполу храма, откуда открывается прекрасная панорама. В связи с ремонтными работами посещение базилики, сокровищницы и смотровой площадки в данное время не проводится
Королевский дворец. По желанию гостей можно посетить Музей крепости – построенный в Х веке и недавно восстановленный Королевский дворец династии Арпадов или Дворец архиепископа, где сейчас располагается музей христианства с коллекцией шедевров венгерских и европейских средневековых мастеров живописи

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых путешественников или детей от 6 лет.

Организационные детали

По желанию экскурсия на автомобиле может включать:

  • только Сентендре (160 евро, 3,5-4 часа)
  • Вишеград и Сентендре (200 евро, 4,5-5 часов)
  • Сентендре, Вишеград, Эстергом (250 евро, 8-9 часов)

Питание и входные билеты в музеи не входят в стоимость.

Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов
Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов
Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов
Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов
Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов
Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов
Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Меня зовут Людмила, я уже долгое время живу в Венгрии и очень люблю эту страну. Считаю, что впечатления гостей от страны в значительной степени зависят от того, как её покажут. Поэтому стараюсь знакомить с Венгрией так, чтобы сюда обязательно захотелось вернуться.
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78 отзывов оставили туристы

4 марта 2020
Ездили с Людмилой на экскурсию в Сентендре, в конце февраля, начиная с великолепной погоды, все было замечательно: Людмила отличный собеседник, мы пообщались с местными жителями, заглянули в магазинчики, сходили на дегустацию местных вин, в музей марципана, прогулялись по набережной, выпили кофе с вкуснейшими пирожными! Остались прекрасные впечатления и фотографии.
24 февраля 2020
Людмила замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело! Экскурсия получилась легкой и информативной, от общения с Людмилой остались самые приятные впечатления.
Карина
18 января 2020
Хочу рассказать о прекрасном дне проведённым с гидом Людмилой. Мы начинающие туристы и не знали надо ли брать, а как это будет, понравится ли нам. Вердикт: надо обязательно......., будет круто, .... понравится обязательно. ...... Людмила замечательный человек, который может обратить ваше внимание на интересные детали расскажет историю начиная с первой минуты. ........ Ее очень интересно слушать. ......... Она посоветует где можно поесть, какой купить сувенир, .... Обязательно стоит сходить в ресторан <лабиринтуш> в городке Сентендре. Это очень уютное местечко там подают очень вкусную оленину, великолепную фуагру, .......... и самое главное там проводят дегустацию вин. .......... У нас был замечательный сомелье....... Питер, он говорил на русском и это отлично. Т. ч дорогие путешественники советуют, советую и ещё раз советую. И ещё советую посетить с гидом Людмилой королевский дворец и рыбацкий бастион. ......... Совершенно невообразимо красивые места. Богатая и интересная история........ с Ув. Турист Карина и компания
14 декабря 2019
Все просто замечательно!!! Людмила просто супер, очень очень очень понравилось!!!!!
2 декабря 2019
Мы ездили на экскурсию в Сентендре и Вышеград. Замечательная экскурсия и Людмила замечательный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Нам понравилось. Рекомендую.
1 ноября 2019
Спасибо большое Людмиле за экскурсию! Прекрасно провели день!)
18 октября 2019
Экскурсия супер ! Людмила великолепный гид Спасибо большое за прекрасную содержательную экскурсию. Хорошие рестораны. Всем рекомендуем !
17 октября 2019
Большое спасибо Людмиле за прекрасно проведённое время. Мы поднимались на стены крепости в городе Вышеград, прогулялись по живописным улочкам Сентендре и все это сопровождалось интересными рассказами об истории этих мест. Благодаря нашему гиду, мы очень вкусно пообедали и продегустировали чудесные белые вина Венгрии. Людмила не только высокопрофессиональный гид, обладающий глубокими знаниями по теме, но и заботливый, приятный в общении человек, стремящийся сделать максимально комфортным ваше время, проведённое вместе с ней.
13 октября 2019
Мы были на экскурсии "Узнать Венгрию через колорит будапештских пригородов". Экскурсия понравилась, осталась масса положительных впечатлений! Погода не подвела! Ребенок доволен!Людмила замечательно общалась с дочкой и смогла заинтерсовать ее... Обеда, в ресторане, где посоветовала Людмила был замечательный, вино- отличное. Все понравилось!
9 октября 2019
Великолепная экскурсия и прекрасная подача материала экскурсоводом!!!
Ещё 68 отзывов

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