78 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Сентендре

В небольшом и уютном городке Сентендре я бывала бессчетное количество раз, но всегда с удовольствием возвращаюсь туда снова и снова. Сентендре совсем не похож на остальные венгерские города.

Мы неспешно прогуляемся по узким, вымощенным булыжником улочкам, карабкающимся на Церковный холм или вдоль набережной, заглянем при желании в сувенирные лавочки, коих здесь несметное количество, пообедаем в уютном ресторанчике венгерской кухни или почаёвничаем в кондитерской, и из музеев и достопримечательностей вы сами выберете наиболее для себя интересные.

Архитектура. Невероятный сплав народов, ставших соседями в силу исторических обстоятельств, сформировал его своеобразный архитектурный облик. Кроме четырёх сербских православных храмов здесь есть и католический храм Святых Петра и Павла, и реформаторский храм Успения, и римско-католическая приходская церковь, на стене которой показывают время старейшие в стране солнечные часы.

Невероятный сплав народов, ставших соседями в силу исторических обстоятельств, сформировал его своеобразный архитектурный облик. Кроме четырёх сербских православных храмов здесь есть и католический храм Святых Петра и Павла, и реформаторский храм Успения, и римско-католическая приходская церковь, на стене которой показывают время старейшие в стране солнечные часы. Город художников. Сентендре также известен как город художников, с начала XX века облюбовавших это идиллическое местечко, и по сей день здесь находится множество художественных галерей и мастерских. А один из самых популярных музеев Сентендре — музей Маргит Ковач, художницы-керамистки с мировым именем. В музее марципана можно встретиться с героями почти всех детских сказок и даже с историческими личностями и современными мировыми знаменитостями — марципановыми, конечно.

Сентендре также известен как город художников, с начала XX века облюбовавших это идиллическое местечко, и по сей день здесь находится множество художественных галерей и мастерских. А один из самых популярных музеев Сентендре — музей Маргит Ковач, художницы-керамистки с мировым именем. В музее марципана можно встретиться с героями почти всех детских сказок и даже с историческими личностями и современными мировыми знаменитостями — марципановыми, конечно. Виноделие. Если же вы любитель вина, я предлагаю посетить винный подвал — познакомиться с особенностями виноделия в регионе и, конечно, отведать несколько сортов великолепных вин.

Вишеград

Вишеград — тоже маленький городок, однако некоторое время он был столицей венгерского государства.

Крепость. Ещё в римскую эпоху на холме существовала крепость, первые письменные упоминания о которой относятся к началу XI века. Интересен тот факт, что она сохранила славянское название «Высокий город» даже после того, как в этих краях поселились венгры. На высоком холме находятся восстановленные руины старинной военной фортеции. А вид с горы открывается такой, что просто дух захватывает! Поздней осенью и зимой посещение крепости зависит от погодных условий.

Ещё в римскую эпоху на холме существовала крепость, первые письменные упоминания о которой относятся к началу XI века. Интересен тот факт, что она сохранила славянское название «Высокий город» даже после того, как в этих краях поселились венгры. На высоком холме находятся восстановленные руины старинной военной фортеции. А вид с горы открывается такой, что просто дух захватывает! Поздней осенью и зимой посещение крепости зависит от погодных условий. Башня Соломона. Подступы к крепости охраняет шестигранная дозорная башня Соломона, в которой в средние века располагалась тюрьма.

Подступы к крепости охраняет шестигранная дозорная башня Соломона, в которой в средние века располагалась тюрьма. Дворец Матьяша. Внизу под горой можно осмотреть дворец короля Матьяша Корвина. Когда-то это великолепное здание имело 350 роскошных залов, и современники называли его раем на земле. Но и сейчас по восстановленной части дворца можно представить себе его былое великолепие.

Эстергом

Эстергом — один из древнейших городов Венгрии, также одна из её бывших столиц, где по Дунаю проходит граница со Словакией.

Религиозный центр Венгрии. Его можно назвать религиозным центром страны, здесь находится резиденция архиепископа Эстергомского, носящего титул примаса, и главный католический храм Венгрии — базилика Святого Адальберта. Выносливые гости смогут по крутой лестнице подняться к куполу храма, откуда открывается прекрасная панорама. В связи с ремонтными работами посещение базилики, сокровищницы и смотровой площадки в данное время не проводится

Королевский дворец. По желанию гостей можно посетить Музей крепости – построенный в Х веке и недавно восстановленный Королевский дворец династии Арпадов или Дворец архиепископа, где сейчас располагается музей христианства с коллекцией шедевров венгерских и европейских средневековых мастеров живописи

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых путешественников или детей от 6 лет.