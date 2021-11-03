Туристический автобус "Big Bus" - тур "Сlassic" (1 день)

Автобусная в формате & quot;Hop-on Hop-off"

4.8
8 отзывов
Билет на автобус
Автобусная в формате "Hop-on Hop-off".
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Сlassic" (1 день)
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Сlassic" (1 день)
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Сlassic" (1 день)
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Сlassic" (1 день)

Что вас ожидает 🤩

  • Ратуша
  • Венская Опера
  • Вотивскирхе
  • Парламент
  • Дворец Шенбрунн
  • Дунай
  • ООН
  • Дворец Бельведер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Городской тур, который осуществляет двухэтажный туристический автобус в Вене с открытой верхней площадкой. Все автобусы оборудованы аудиогидами на 12 языках, включая русский, и движутся по двум маршрутам с остановками у самых важных достопримечательностей города. Вы можете выйти на любой из них, осмотреть объект, а затем продолжить Ваш путь на любом из следующих подошедших автобусов. Это, пожалуй, самый быстрый и комфортабельный способ познакомиться с наиболее важными достопримечательностями города.

С подробной картой маршрутов вы можете ознакомиться в разделе "дополнительная информация" в шапке описания экскурсии.

Билет позволяет без ограничений пользоваться автобусом по красной и синей линиям в течение 24 часов с момента валидации.

Программа

  • Красный маршрут: продолжительность беспрерывной поездки около 1 часа 50 минут, отправление с остановок каждые 30 минут. Первый рейс - 09:30, последний - 17:30. Основные достопримечательности: Венская опера, Ратуша, Вотивкирхе, Городской парк и другие.
  • Голубой маршрут: продолжительность беспрерывной поездки около 1 часа 50 минут, отправление с остановок каждые 30 минут. Первый рейс - 09:45, последний - 17:45. Основные достопримечательности: Хофбург, Шёнбрунн, Дом Морей и другие.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
Д
3 ноя 2021
Очень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часа посмотреть всё. В автобусную экскурсию на 1 день входит 2 маршрута - синий и красный. Тоесть сначала на одном автобусе проезжаете достопримечательности одного маршрута, потом пересаживаетесь в другой автобус и едете по другому маршруту. В автобусе всё рассказывает аудиогид, очень много языков на выбор. Рассказ сопровождается класической музыкой. Экскурсия полностью стоит своих денег, очень довольны.
Очень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часаОчень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часаОчень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часаОчень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часа
O
23 фев 2020
были в Вене 20,02,2020. Просто отлично! сервис соответствует ожиданиям!
А
6 янв 2020
Очень понравилось Самый оптимальный вариант для знакомства с Веной за 1-2 дня
Н
21 мар 2019
Супер!!!
Д
6 сен 2018
Все нормально, только хорошо бы было указывать на сайте время работы автобусов. Мы немножко не рассчитали время, и оказалось, что автобусы уже перестали ходить, когда мы ещё не успели посмотреть все, что хотели.
З
11 ноя 2017
Проехали и по красной и по синей ветке. Теплый автобус выдержал ураганный ветер. Мы переждали стихию, совершили интересное путешествие по городу, послушали интересный рассказ аудиогида и классическую музыку в наушниках. Очень удобно в дождливый день. Много информации и новых впечатлений.
K
4 окт 2017
Очень понравилось! Людей было немного. Со второго этажа автобуса очень красивые виды
А
5 авг 2017
Без такой обзорной экскурсии не возможно представить посещение Вены. Об всём вкратце, но интересно!

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