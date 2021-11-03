Городской тур, который осуществляет двухэтажный туристический автобус в Вене с открытой верхней площадкой. Все автобусы оборудованы аудиогидами на 12 языках, включая русский, и движутся по двум маршрутам с остановками у самых важных достопримечательностей города. Вы можете выйти на любой из них, осмотреть объект, а затем продолжить Ваш путь на любом из следующих подошедших автобусов. Это, пожалуй, самый быстрый и комфортабельный способ познакомиться с наиболее важными достопримечательностями города.

С подробной картой маршрутов вы можете ознакомиться в разделе "дополнительная информация" в шапке описания экскурсии.

Билет позволяет без ограничений пользоваться автобусом по красной и синей линиям в течение 24 часов с момента валидации.